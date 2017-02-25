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7 تصميمات لدواليب رائعة بأبواب منزلقة

آية منير آية منير
homify BedroomWardrobes & closets
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نقدم لكم أكثر من نموذج لخزانة أو دولاب عملي لملابسك، وبالرغم من اعتقاد البعض أنها لم تعد من أحدث صيحات الموضة، بسبب ظهور غرفة الملابس المنفصلة على الساحة وانجذاب البعض لها، ولكن اليوم سنثبت لك العكس أنه مازال الدولاب هو حل عملي وسهل وموفر للميزانية ويحافظ على نظام غرفة نومك، وإن كنت تبحث عن حل عملي لغرفة نوم صغيرة فالدواليب ذات أبواب منزلقة هي ما يناسبك، فقط تابعونا في مقال اليوم لنشاهد 7 تصميمات لدواليب رائعة بأبواب منزلقة.. 

1. لمعان وبريق..

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH BedroomWardrobes & closets
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

اختيار الخامة المستخدمة في تصميم دولابك يعتمد على ذوقك الخاص، وما يناسب الطراز المستخدم في غرفة نومك، هنا المصمم اختار اللون الرمادي اللامع لتشعر وكأنه مرآة عاكسة بنسبة 50%، تكون الدولاب من ضلفتين منزلقتين وآخرتين ثابتتين، لتشعر وكأنك أضفت غرفة ملابس على هيئة دولاب أو قطعة أثاث متكاملة..

2. ألوان محايدة..

homify BedroomWardrobes & closets
homify

homify
homify
homify

اختيار الألوان المحايدة يحتاج إلى ذكاء وتخطيط جيد، حتى لا تقع ضحية الملل والهدوء الساكن، يمكنك إضافة لمسة من لون مميز كالفيروزي والأحمر والأزرق، هذه الألوان التى تحرك سكون الحياد في تصميمك..

3. أبيض بلمسة من الخشب..

Catalogo Vittoria, Kreative Point s.n.c Kreative Point s.n.c BedroomWardrobes & closets
Kreative Point s.n.c

Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c

بلمسة من الخشب تتسوط الدولاب ذو اللون الأبيض وتبرز المقبض المعدني ذو اللون الأسود تصميم يليق بغرفة مصممة بأجمل التصميمات..

4. رقة وأنوثة..

Armarios a Medida, Muebles Ebanos Muebles Ebanos BedroomWardrobes & closets
Muebles Ebanos

Muebles Ebanos
Muebles Ebanos
Muebles Ebanos

لغرفة ابنتك أو فتاتك الصغير اختر لها ما يناسب ذوقها الرقيق والملئ بروح الأنوثة العطرة، بدرجات البنفسج والزهور أضف لغرفتها دولاب رقيق ومميز..

5. بساطة..

Armario japones cristal opaco, Arconada Armarios Arconada Armarios BedroomWardrobes & closets
Arconada Armarios

Arconada Armarios
Arconada Armarios
Arconada Armarios

البساطة ستظل ملك على عرض الديكور مهما حاولنا إضافة الكثير من التعقيدات ولكن تأتى البساطة لتتصدر الموضة دائما، هكذا كان الاختيار للدولاب أمامنا حيث جاء بسيط وهادء وبألوان محايدة وبانعكاس راقي يشعرك ببريق ولمعان..

6. نصف آخر..

ARMARIOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca BedroomWardrobes & closets
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

نصف من اللون الأبيض ونصف آخر من الخشب، هكذا جاء هذا التصميم ليعلن التمرد على استخدام المواد التشطيبية بتقليدية وتكرار، غاية في الأناقة والفخامة والتى تليق بمنزلك..

7. الأبيض..

homify BedroomWardrobes & closets
homify

homify
homify
homify

الأبيض سيبقى وحده من له كلمة السحر في أي تصميم، يتناسب كل الأنماط وجميع الأذواق وينال إعجاب كل من يراه، برغم بساطة التصميم أمامنا إلا أنه يمكن أن نطلق عليه عنوان رائع السهل الممتنع والذى يحمل الكثير دون تفاصيل تذكر ..

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