نقدم لكم أكثر من نموذج لخزانة أو دولاب عملي لملابسك، وبالرغم من اعتقاد البعض أنها لم تعد من أحدث صيحات الموضة، بسبب ظهور غرفة الملابس المنفصلة على الساحة وانجذاب البعض لها، ولكن اليوم سنثبت لك العكس أنه مازال الدولاب هو حل عملي وسهل وموفر للميزانية ويحافظ على نظام غرفة نومك، وإن كنت تبحث عن حل عملي لغرفة نوم صغيرة فالدواليب ذات أبواب منزلقة هي ما يناسبك، فقط تابعونا في مقال اليوم لنشاهد 7 تصميمات لدواليب رائعة بأبواب منزلقة..
اختيار الخامة المستخدمة في تصميم دولابك يعتمد على ذوقك الخاص، وما يناسب الطراز المستخدم في غرفة نومك، هنا المصمم اختار اللون الرمادي اللامع لتشعر وكأنه مرآة عاكسة بنسبة 50%، تكون الدولاب من ضلفتين منزلقتين وآخرتين ثابتتين، لتشعر وكأنك أضفت غرفة ملابس على هيئة دولاب أو قطعة أثاث متكاملة..
اختيار الألوان المحايدة يحتاج إلى ذكاء وتخطيط جيد، حتى لا تقع ضحية الملل والهدوء الساكن، يمكنك إضافة لمسة من لون مميز كالفيروزي والأحمر والأزرق، هذه الألوان التى تحرك سكون الحياد في تصميمك..
بلمسة من الخشب تتسوط الدولاب ذو اللون الأبيض وتبرز المقبض المعدني ذو اللون الأسود تصميم يليق بغرفة مصممة بأجمل التصميمات..
لغرفة ابنتك أو فتاتك الصغير اختر لها ما يناسب ذوقها الرقيق والملئ بروح الأنوثة العطرة، بدرجات البنفسج والزهور أضف لغرفتها دولاب رقيق ومميز..
البساطة ستظل ملك على عرض الديكور مهما حاولنا إضافة الكثير من التعقيدات ولكن تأتى البساطة لتتصدر الموضة دائما، هكذا كان الاختيار للدولاب أمامنا حيث جاء بسيط وهادء وبألوان محايدة وبانعكاس راقي يشعرك ببريق ولمعان..
نصف من اللون الأبيض ونصف آخر من الخشب، هكذا جاء هذا التصميم ليعلن التمرد على استخدام المواد التشطيبية بتقليدية وتكرار، غاية في الأناقة والفخامة والتى تليق بمنزلك..
الأبيض سيبقى وحده من له كلمة السحر في أي تصميم، يتناسب كل الأنماط وجميع الأذواق وينال إعجاب كل من يراه، برغم بساطة التصميم أمامنا إلا أنه يمكن أن نطلق عليه عنوان رائع
السهل الممتنع والذى يحمل الكثير دون تفاصيل تذكر ..
يمكنك قراءة .. كيفية تنسيق الأثاث في المنزل ب 9 أفكار