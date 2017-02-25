نقدم لكم أكثر من نموذج لخزانة أو دولاب عملي لملابسك، وبالرغم من اعتقاد البعض أنها لم تعد من أحدث صيحات الموضة، بسبب ظهور غرفة الملابس المنفصلة على الساحة وانجذاب البعض لها، ولكن اليوم سنثبت لك العكس أنه مازال الدولاب هو حل عملي وسهل وموفر للميزانية ويحافظ على نظام غرفة نومك، وإن كنت تبحث عن حل عملي لغرفة نوم صغيرة فالدواليب ذات أبواب منزلقة هي ما يناسبك، فقط تابعونا في مقال اليوم لنشاهد 7 تصميمات لدواليب رائعة بأبواب منزلقة..