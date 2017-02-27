تصميم منزل رائع على مساحة 200 متر مربع

إن كنت تبحث عن تصميم منزل عائلة كبير خاص بك، مع هوميفاي اليوم نوفر نموذج رائع بالتأكيد ستحلم أن تمتلكه يوما ما، و اليوم نحن في بولندا حيث نتأمل معا تصميم في أنيق لمنزل عائلي صمم على مساحة 200 متراً مربعاً في قلب الطبيعة الساحرة بتكلفة ضخمة ، فدعونا نقم بتلك الجولة الرائعة و نستعرض سوياً التصميم الذي قام به مكتب HQ DESIGN من روسيا و المتخصص في الهندسة المعمارية و الذي أخرج لنا تلك التحفة الفنية التي ستنال إعجابكم .
استخدم في الواجهة الرئيسية مزيجاً بين الكلاسيكية و الحداثة، حيث اختار المصمم الألوان التي زينت الواجهة من اللون الطبيعي للخشب في الفواصل و الطوب الذي يكسو السقف بشكل مائل و اللون الأبيض النقي في باقي الجدران، نجح المصم في أن يحدد شخصية مستقلة للتصميم ظهرت في التناغم الكبير بين مكوناته والكتل المختلفة والتى تشكلت بعناية..
بعد الانتهاء من الواجهة الرئيسية جاء دور الواجهة الخلفية، لنجد شبابيك كبير ذات فواصل خشبية بالإضافة للقرميد الذي يتألق بقوة في المشهد، حرص المصمم على إبراز كتلة معينة باللون الرمادي الغامق للفت الانتباه وجذب النظر للواجهة و نلاحظ أيضا أن المصمم عمل على دمج المنزل مع الطبيعة المحيطة به، فجاءت اللوجة متناغمة ومتجانسة إلى حد كبير..
استخدم المصمم في التصميم الداخلي لغرف المنزل الفكر الإقتصادي الذي يوفر في المساحة و يدمج أكثر من غرفة في فراغ واحد مفتوح بلا فواصل، لذا سنلاحظ تصميم غرفة المعيشة والطعام معا إلى جانب ممر مفتوح أمام السلم الداخلي، اما على اليمين نلاحظ وجود غرف و حمام و مطبخ خزانات وغرفة داخلية..
في الطابق العلوي قد خصص المصمم كل شيء لخدمة غرف النوم الموجودة بالأعلى ، كل شيء هنا هو للنوم فقط لا يوجد اي غرف أخرى سوى حمام ملحق بالغرف جاءت غرف النوم ذات مساحة كبيرة، ومن ثم علينا أن نعتقد أننا أمام مشروع يتسم بالرفاهية والفخامة وحرص على الراحة و الاسترخاء بهذا الطابق و ما زاده و أكده هو إطلالة كل الغرف على نوافذ كبيرة تطل على الطبيعة الساحرة التي بالخارج .
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