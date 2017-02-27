تصميم منزل رائع على مساحة 200 متر مربع

إن كنت تبحث عن تصميم منزل عائلة كبير خاص بك، مع هوميفاي اليوم نوفر نموذج رائع بالتأكيد ستحلم أن تمتلكه يوما ما، و اليوم نحن في بولندا حيث نتأمل معا تصميم في أنيق لمنزل عائلي صمم على مساحة 200 متراً مربعاً في قلب الطبيعة الساحرة بتكلفة ضخمة ، فدعونا نقم بتلك الجولة الرائعة و نستعرض سوياً التصميم الذي قام به مكتب HQ DESIGN من روسيا و المتخصص في الهندسة المعمارية و الذي أخرج لنا تلك التحفة الفنية التي ستنال إعجابكم .