11 تصميم لمطابخ متميزة ولا أروع

المطبخ هو أكثر الأماكن استخداما في المنزل، من الممكن أن يتفوق على غرفة المعيشة والنوم من حيث التواجد والاستخام المستمر، وتصميمه له انعكاس كبير على المنزل من حيث نظامه ومظهره العام، هوميفاي اليوم ستقدم لك 11 نموذج رائع لتصميم مطابخ متميزة وعلى أنماط مختلفة، يمكن هذا المقال أن يلهمك كثيرا ويساعدك في تصميم مطبخك بالتأكيد، وقد تجد بينهم تصميم أحلامك..
مع أول نموذج نقدم لك أسلوب خاص من التصميم الداخلي للمطابخ، حيث لا تماثل ولا تكامل، فقام المصمم بتقسيم المطبخ لجزأين أحدهما بألوان الخشب ودرجاته وتأثيراته، والآخر من الأسود ، وأرضية وسقف باللون الأبيض..
كالقصور امتلك مطبخك على الطراز الكلاسيكي، بتفاصيل ونقوش متميزة، باللون العاجي النعم ولمسات من الذهب اللامع، مع وحدات إضاءة أنيقة وفخمة، كل عنصر في هذا التصميم يحمل في تفاصيله الكثير من الأناقة والإبداع..
الأرضيات هي أحد عناصر الديكور، واختيارها له دور كبير في نجاح أي تصميم، فكما ستجد أمامك مطبخ بسيط جدا بلا تفاصيل على طراز المينيمال ولكن أضاف المصمم أرضية مميزة بنقوش ورسومات هندسية، فتحولت للمسة جميلة ومتميزة..
اختيار لون وحدات التخزين العلوية مع الفسيفساء مع الألوان المحايدة لباقي عناصر المطبخ، مع إضافة وحدات إضاءة ذات أسلوب خاص، لوحة متناغمة برغم من تباينها الواضح..
اختيار لون جرئ للمطبخ لا محددات له ، فقط هو أن تحبه وترتاح له في تصميم مطبخك، هنا اختار المصمم اللون الأصفر لتصميم سطح العمل بالمطبخ، مع اللون الأسود لوحدات التخزين، وإضافة نقوش متميزة لأرضيات المطبخ لتتناغم مع اللون المستخدم في التصميم..
يمكنك تصميم مطبخك بالكامل باللون الأبيض مع لمسات من لون آخر كما تفضل، قلة التفاصيل قد تفضلها إن كنت من محبي ذلك، ويلجأ البعض لذلك لسهولة تنظيف المطبخ وظهوره بمظهر نظيف دائما..
على غير المألوف يمكنك تصميم مطبخك على هيئة نصف دائة وممتدة من هة واحدة بضلع مستقيم، مع تصميم للسقف بنفس الخطوط الهندسية، يمكنك اختيار اللون المفضل لك وسواء كان لامع أو غير لامع، كان الأحمر هو عنوان التصميم مع الأبيض واستخدام وحدات من المعدن…
اهم ما يميز هذا الطراز استخدامه لألوان وعناصر جريئة معا، اختيار المصمم لوحدات التخزين العلوية باللون الأصفر ونقوش خاصة للجدار أسفلها، واكتفي بالخشب فقط بلونه الطبيعي لوحدات التخزين السفلية، وأضاف طاولة طعام ذات مقاعد باللون الأخضر، لوحة متناسقة ومبهجة جدا ومتكاملة من كل عناصرها..
إن كنت تنوى تصميم مطبخك مفتوح، وعلى الطراز الحديث أو المينيمال فلن تجد أفضل من هذا النموذج، حيث جمع المصمم بين اللون الأبيض والطوب الحراري ورخام لامع ذو لون رمادي، لا تنس باقة من الزهور المفضلة..
من صاحب اعتقاد أن التقليدية فقدت رونقها وعشاقها فهو مخطئ بالتأكيد، فمازالت تحتفظ بمكانتها في قلوب محبيها، باللون البني أو قشرة خشبية، مع بار من الحجر ورخام لامع..
من أكثر الثنائيات الرائعة والمحببة لأغلبية محبي الطراز الحديث، هو مزيج الخشب والأسود سواء كان لامع أو مطفي ويمكن تطعيم اللوحة بلمسات من المعدن، لوحة متكاملة بعناصرها وتفاصيلها، مع بار أنيق من الرخام ذون تأثير خاص..
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