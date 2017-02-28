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11 تصميم لمطابخ متميزة ولا أروع

آية منير آية منير
Spazi domestici, Blocco Arreda Blocco Arreda KitchenCabinets & shelves خشب
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المطبخ هو أكثر الأماكن استخداما في المنزل، من الممكن أن يتفوق على غرفة المعيشة والنوم من حيث التواجد والاستخام المستمر، وتصميمه له انعكاس كبير على المنزل من حيث نظامه ومظهره العام، هوميفاي اليوم ستقدم لك 11 نموذج رائع لتصميم مطابخ متميزة وعلى أنماط مختلفة، يمكن هذا المقال أن يلهمك كثيرا ويساعدك في تصميم مطبخك بالتأكيد، وقد تجد بينهم تصميم أحلامك..

1. تصميم حديث..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

مع أول نموذج نقدم لك أسلوب خاص من التصميم الداخلي للمطابخ، حيث لا تماثل ولا تكامل، فقام المصمم بتقسيم المطبخ لجزأين أحدهما بألوان الخشب ودرجاته وتأثيراته، والآخر من الأسود ، وأرضية وسقف باللون الأبيض..

2. تصميم كلاسيكي..

homify مطبخ Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

كالقصور امتلك مطبخك على الطراز الكلاسيكي، بتفاصيل ونقوش متميزة، باللون العاجي النعم ولمسات من الذهب اللامع، مع وحدات إضاءة أنيقة وفخمة، كل عنصر في هذا التصميم يحمل في تفاصيله الكثير من الأناقة والإبداع..

3. أرضية مميزة..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الأرضيات هي أحد عناصر الديكور، واختيارها له دور كبير في نجاح أي تصميم، فكما ستجد أمامك مطبخ بسيط جدا بلا تفاصيل على طراز المينيمال ولكن أضاف المصمم أرضية مميزة بنقوش ورسومات هندسية، فتحولت للمسة جميلة ومتميزة..

4. تباين وتناغم..

Vila Mascote, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

اختيار لون وحدات التخزين العلوية مع الفسيفساء مع الألوان المحايدة لباقي عناصر المطبخ، مع إضافة وحدات إضاءة ذات أسلوب خاص، لوحة متناغمة برغم من تباينها الواضح..

5. لون جرئ..

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

اختيار لون جرئ للمطبخ لا محددات له ، فقط هو أن تحبه وترتاح له في تصميم مطبخك، هنا اختار المصمم اللون الأصفر لتصميم سطح العمل بالمطبخ، مع اللون الأسود لوحدات التخزين، وإضافة نقوش متميزة لأرضيات المطبخ لتتناغم مع اللون المستخدم في التصميم..

6. باللون الأبيض..

Eşittir Mobilya Katalog Resimleri, Eşittir Mobilya Eşittir Mobilya KitchenCabinets & shelves
Eşittir Mobilya

Eşittir Mobilya
Eşittir Mobilya
Eşittir Mobilya

يمكنك تصميم مطبخك بالكامل باللون الأبيض مع لمسات من لون آخر كما تفضل، قلة التفاصيل قد تفضلها إن كنت من محبي ذلك، ويلجأ البعض لذلك لسهولة تنظيف المطبخ وظهوره بمظهر نظيف دائما..

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7. تصميم غير مألوف..

SN SALİH ŞAHİN EVİ, ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK KitchenBench tops
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

على غير المألوف يمكنك تصميم مطبخك على هيئة نصف دائة وممتدة من هة واحدة بضلع مستقيم، مع تصميم للسقف بنفس الخطوط الهندسية، يمكنك اختيار اللون المفضل لك وسواء كان لامع أو غير لامع، كان الأحمر هو عنوان التصميم مع الأبيض واستخدام وحدات من المعدن…

8. على الطراز الاسكندينافي..

Ксения Седая создает солнечный дизайн с использованием обоев Rebel Walls, Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia مطبخ
Rebel Walls Russia

Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia

اهم ما يميز هذا الطراز استخدامه لألوان وعناصر جريئة معا، اختيار المصمم لوحدات التخزين العلوية باللون الأصفر ونقوش خاصة للجدار أسفلها، واكتفي بالخشب فقط بلونه الطبيعي لوحدات التخزين السفلية، وأضاف طاولة طعام ذات مقاعد باللون الأخضر، لوحة متناسقة ومبهجة جدا ومتكاملة من كل عناصرها..

9. بار أنيق ومصمم بعناية..

Spazi domestici, Blocco Arreda Blocco Arreda KitchenCabinets & shelves خشب
Blocco Arreda

Blocco Arreda
Blocco Arreda
Blocco Arreda

إن كنت تنوى تصميم مطبخك مفتوح، وعلى الطراز الحديث أو المينيمال فلن تجد أفضل من هذا النموذج، حيث جمع المصمم بين اللون الأبيض والطوب الحراري ورخام لامع ذو لون رمادي، لا تنس باقة من الزهور المفضلة..

10. التقليدية وعشاقها..

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

من صاحب اعتقاد أن التقليدية فقدت رونقها وعشاقها فهو مخطئ بالتأكيد، فمازالت تحتفظ بمكانتها في قلوب محبيها، باللون البني أو قشرة خشبية، مع بار من الحجر ورخام لامع..

11. مزيج رائع..

Proyecto PH Las Flores, Basch Arquitectos Basch Arquitectos مطبخ
Basch Arquitectos

Basch Arquitectos
Basch Arquitectos
Basch Arquitectos

من أكثر الثنائيات الرائعة والمحببة لأغلبية محبي الطراز الحديث، هو مزيج الخشب والأسود سواء كان لامع أو مطفي ويمكن تطعيم اللوحة بلمسات من المعدن، لوحة متكاملة بعناصرها وتفاصيلها، مع بار أنيق من الرخام ذون تأثير خاص..

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