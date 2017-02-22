الأبواب المنزلقة حلول مثالية للمنازل الصغيرة

تُعَد الـأبواب المنزلقة واحدة من أفضل الخيارات التي يستحب اللجوء لها بالمنازل الصغيرة حيث تمكنك من استغلال كل سنتيمتر بمنزلك دون أن تستقطع أي مساحة بأي غرفة فتشكل حقًا فارقًا مقارنة بالأبواب الداخلية النمطية.
يرى خبراء الديكور أن هذا النوع من الأبواب تحديدًا بمثابة أداة فعالة لفصل المساحات ليس للسبب السابق فقط وإنما أيضًا لأنها يمكنها دمج المساحات بسلاسة وقتما شئت، فضلًا عما يميزها من تصميمات وأشكال أخاذة تزيد روعة إطلالة منزلك بلا أدنى شك مما يجعلها إضافة حقيقية لأي بيت.. ومن هذا المُنطلق نعرض لكم اليوم 15 تصميم فريد للأبواب المنزلقة ستبهرك!
باب جرار خشبي بروح كلاسيكية مَطلي بالأبيض يفصل غرفة تناول الطعام عن المطبخ بهدوء ورقي رغم تصميمه وفق للنمط الريفي، يتمتع بالشفافية نتيجة الاستعانة بلمسات زجاجية في الجزء العلوي منه.
أربعة ضُلَف بيضاء مثبتة بـ السقف تُكَوِن باب مُنزلق يحمل نقوش بسيطة مخفية تُثري فضاء الغرفة وتُقَسِمها لغرفتين أحدهما تخصص للنوم والأخرى للمعيشة.
باب مُنزلق بأسطح زجاجية شفافة تفصل الحمام لأكثر من بقعة وتسمح بتمرير الضوء باستمرار لكل أجزاءه.
الأبواب المُنزلقة هي لمسة مثالية لتوطيد العلاقة بين المنزل والحديقة فهي من ناحية تعمل على توسعة المنزل ومن ناحية أخرى تدمجه مع باحته الخارجية فيتمتع بما فيها من خضرة ومنظر خلاب.
باب أبيض صغير منزلق يتلاحم مع المكتبة وقد يغطيها في بعض الأحيان عند فتحه بالكامل.. يفصل غرفة الأطفال الصغيرة عن المجال الحيوي للمنزل بذكاء شديد.
مع شرائح كبيرة ملونة كهذه تصنع باب منزلق ضخم ومبهج يمكنك أن تفصل المطبخ عن غرفتي المعيشة والسفرة بمنتهى السلاسة وقتما شئت والاتصال بهم تارة أخرى عندما ترغب أيضًا.
يمكنك خلق بيئة صناعية بمنزلك من خلال الاستعانة بباب جرار كهذا مصمم من الصلب المجلفن ويشبه في شكله الأبواب المصفحة!
بلمسات كلاسيكية يمكنك أن تجعل غرفة نومك أكثر إثارة للاهتمام مع تصميم خزانة ملابس منزلقة هذه بتصميم مستوحى من الأرابيسك.
باب منزلق كلاسيكي تصميمه الأساسي يعتمد على كلًا من الخشب والمرايا التي ترصع الأجزاء المفرغة منه باحترافية وتعكس أدق تفاصيل الغرفة المقابلة له!
قمة الابتكار هو أن تجعل من بابك المنزلق سبورة يمكنك الكتابة عليها عبارات معبرة وتحفيزية مثلًا فتمنح منزلك مظهر جمالي فريد لم يراه أحدًا من قبل!
الأبواب المنزلقة زجاجية الخامة وخصوصًا المصنفرة بمثابة حل ممتاز لفصل غرفة المعيشة عن بقية المنزل دون الإضرار بإطلالتها المذهلة.
أبواب منزلقة بمرايات عاكسة تشكل فاصلًا مثيرًا للغرف من ناحية وتسمح بتوسيع الفضاء بها وتعزيز الشعور بالبراح من ناحية أخرى.
باب منزلق آخر من الزجاج المصنفر ولكنه هذه المرة بسيط الهيئة وبلا أية تفاصيل معقدة!
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نرى هنا العديد من الأبواب المنزلقة في كل مكان بالمنزل فتقسم المساحات بين الغرف المختلفة وتفصلها ببراعة في خفة وهدوء.