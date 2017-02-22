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الأبواب المنزلقة حلول مثالية للمنازل الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Sliding Wardrobe Doors, Sliding Wardrobes World Ltd Sliding Wardrobes World Ltd أبواب منزلقة
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تُعَد الـأبواب المنزلقة واحدة من أفضل الخيارات التي يستحب اللجوء لها بالمنازل الصغيرة حيث تمكنك من استغلال كل سنتيمتر بمنزلك دون أن تستقطع أي مساحة بأي غرفة فتشكل حقًا فارقًا مقارنة بالأبواب الداخلية النمطية.

يرى خبراء الديكور أن هذا النوع من الأبواب تحديدًا بمثابة أداة فعالة لفصل المساحات ليس للسبب السابق فقط وإنما أيضًا لأنها يمكنها دمج المساحات بسلاسة وقتما شئت، فضلًا عما يميزها من تصميمات وأشكال أخاذة تزيد روعة إطلالة منزلك بلا أدنى شك مما يجعلها إضافة حقيقية لأي بيت.. ومن هذا المُنطلق نعرض لكم اليوم 15 تصميم فريد للأبواب المنزلقة ستبهرك!   

1- بروح كلاسيكية ولمسات ريفية

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

باب جرار خشبي بروح كلاسيكية مَطلي بالأبيض يفصل غرفة تناول الطعام عن المطبخ بهدوء ورقي رغم تصميمه وفق للنمط الريفي، يتمتع بالشفافية نتيجة الاستعانة بلمسات زجاجية في الجزء العلوي منه.

2- نقوش مخفية

PARIS 17 29m², blackStones blackStones أبواب منزلقة
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

أربعة ضُلَف بيضاء مثبتة بـ السقف تُكَوِن باب مُنزلق يحمل نقوش بسيطة مخفية تُثري فضاء الغرفة وتُقَسِمها لغرفتين أحدهما تخصص للنوم والأخرى للمعيشة.

3- أسطح زجاجية شفافة

Sliding frameless glass doors Ion Glass أبواب منزلقة زجاج
Ion Glass

Sliding frameless glass doors

Ion Glass
Ion Glass
Ion Glass

باب مُنزلق بأسطح زجاجية شفافة تفصل الحمام لأكثر من بقعة وتسمح بتمرير الضوء باستمرار لكل أجزاءه.

4- نافذة كبيرة مفتوحة على الخارج

Sliding Folding doors GK Architects Ltd أبواب منزلقة
GK Architects Ltd

Sliding Folding doors

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

الأبواب المُنزلقة هي لمسة مثالية لتوطيد العلاقة بين المنزل والحديقة فهي من ناحية تعمل على توسعة المنزل ومن ناحية أخرى تدمجه مع باحته الخارجية فيتمتع بما فيها من خضرة ومنظر خلاب.

5- باب أم مكتبة؟ الأمر محير!

The Wine Warehouse, Chepstow, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects أبواب منزلقة
Hall + Bednarczyk Architects

The Wine Warehouse, Chepstow

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

باب أبيض صغير منزلق يتلاحم مع المكتبة وقد يغطيها في بعض الأحيان عند فتحه بالكامل.. يفصل غرفة الأطفال الصغيرة عن المجال الحيوي للمنزل بذكاء شديد.

6- شرائح كبيرة ملونة

West London house, Viewport Studio Viewport Studio أبواب منزلقة
Viewport Studio

West London house

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

مع شرائح كبيرة ملونة كهذه تصنع باب منزلق ضخم ومبهج يمكنك أن تفصل المطبخ عن غرفتي المعيشة والسفرة بمنتهى السلاسة وقتما شئت والاتصال بهم تارة أخرى عندما ترغب أيضًا.

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7- وكأنه باب مصفح!

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

يمكنك خلق بيئة صناعية بمنزلك من خلال الاستعانة بباب جرار كهذا مصمم من الصلب المجلفن ويشبه في شكله الأبواب المصفحة!

8- بتصميم فريد كالأرابيسك

Sliding Wardrobe Doors, Sliding Wardrobes World Ltd Sliding Wardrobes World Ltd أبواب منزلقة
Sliding Wardrobes World Ltd

Sliding Wardrobe Doors

Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd

بلمسات كلاسيكية يمكنك أن تجعل غرفة نومك أكثر إثارة للاهتمام  مع تصميم خزانة ملابس منزلقة هذه بتصميم مستوحى من الأرابيسك.

9- التقاء الخشب والمرايا

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

باب منزلق كلاسيكي تصميمه الأساسي يعتمد على كلًا من الخشب والمرايا التي ترصع الأجزاء المفرغة منه باحترافية وتعكس أدق تفاصيل الغرفة المقابلة له!

10- فكرة مبتكرة

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

قمة الابتكار هو أن تجعل من بابك المنزلق سبورة يمكنك الكتابة عليها عبارات معبرة وتحفيزية مثلًا فتمنح منزلك مظهر جمالي فريد لم يراه أحدًا من قبل!

11- ألواح مصنفرة وإضافات فضية

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING أبواب منزلقة
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

الأبواب المنزلقة زجاجية الخامة وخصوصًا المصنفرة بمثابة حل ممتاز لفصل غرفة المعيشة عن بقية المنزل دون الإضرار بإطلالتها المذهلة. 

12- المرايا على قائمة الحلول المثالية

Quinta do Lago, Cheryl Tarbuck Design Cheryl Tarbuck Design غرفة الملابس
Cheryl Tarbuck Design

Quinta do Lago

Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design

أبواب منزلقة بمرايات عاكسة تشكل فاصلًا مثيرًا للغرف من ناحية وتسمح بتوسيع الفضاء بها وتعزيز الشعور بالبراح من ناحية أخرى.

13- باب بسيط بلا تفاصيل

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge, Go Glass Ltd Go Glass Ltd أبواب منزلقة
Go Glass Ltd

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge

Go Glass Ltd
Go Glass Ltd
Go Glass Ltd

باب منزلق آخر من الزجاج المصنفر ولكنه هذه المرة بسيط الهيئة وبلا أية تفاصيل معقدة!

14- باب منزلق متلاحم مع الجدار لا يستقطع أي مساحة من الغرفة

Sliding doors homify أبواب منزلقة
homify

Sliding doors

homify
homify
homify

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15- العديد من الأبواب المنزلقة في ساحة واحدة!

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London. Bravo London Ltd جدران زجاج Green
Bravo London Ltd

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London.

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

نرى هنا العديد من الأبواب المنزلقة في كل مكان بالمنزل فتقسم المساحات بين الغرف المختلفة وتفصلها ببراعة في خفة وهدوء.

14 صورة تضمن إضاءة أروع لحمامك!

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