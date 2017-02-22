الأبواب المنزلقة حلول مثالية للمنازل الصغيرة

تُعَد الـأبواب المنزلقة واحدة من أفضل الخيارات التي يستحب اللجوء لها بالمنازل الصغيرة حيث تمكنك من استغلال كل سنتيمتر بمنزلك دون أن تستقطع أي مساحة بأي غرفة فتشكل حقًا فارقًا مقارنة بالأبواب الداخلية النمطية.

يرى خبراء الديكور أن هذا النوع من الأبواب تحديدًا بمثابة أداة فعالة لفصل المساحات ليس للسبب السابق فقط وإنما أيضًا لأنها يمكنها دمج المساحات بسلاسة وقتما شئت، فضلًا عما يميزها من تصميمات وأشكال أخاذة تزيد روعة إطلالة منزلك بلا أدنى شك مما يجعلها إضافة حقيقية لأي بيت.. ومن هذا المُنطلق نعرض لكم اليوم 15 تصميم فريد للأبواب المنزلقة ستبهرك!