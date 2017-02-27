حمامات تغلبت على ضيق المساحة.. اعرف كيف؟

نعرض لكم في هذا المقال 8 حمامات صغيرة تغلبت على عائق ضيق المساحة بحيل ديكورية سحرية وذكية في متناول الجميع ويمكن تطبيقها الآن بمنتهى السهولة حيث تتميز بالسلاسة والعملية والقابلية للتنفيذ.. فبعد اليوم لن تشعر بأي معاناة بحمامك الصغير لأنه ببساطة سيتحول لـ جنة صغيرة مع هذه اللمسات.. لنبدأ جولتنا الآن!
لم تعد الحمامات ذات المساحات الصغيرة تشكل أزمة كبيرة لدى الأجيال المعاصرة من الشباب مقارنة بالوضع قديمًا، وذلك ببساطة لأكثر من سبب، أبرزهم ظهور العديد من الحيل الذكية بل والخداعية -إن صح القول- في عالم الديكور والتي باتباع إحداها لن تشعر مطلقًا بضيق المساحة، على رأسها المرايات والتي أصبحت أكثر من مجرد إكسسوارات تستخدم لتزيين الحمامات مثلًا، وبات لها دور سحري في مضاعفة المساحات بانعكاساتها التي تخلق لدى المتطلعين إليها شعور بالبراح.
يمكن للفواصل الزجاجية الشفافة أو نظيرتها المصنفرة -والتي توفر قدر أكبر من الخصوصية- أن تقوم بدور رائع في تقسيم المساحات بحمامك بشكل عملي وذكي دون أن تؤثر على مساحته سلبًا أو تضر بهيئته على عكس كلًا من الفواصل الخرسانية أو الخشبية.
وجود مثل هذه الفواصل بحمامك يضمن لك بيئة نظيفة وجافة أطول فترة ممكنة، فباستخدامها في تغليف منطقة الاستحمام مثلًا، لن تتسرب المياه إلى أجزاء الحمام المختلفة وبالتالي فأنت لست مضطرًا للمسح والتنظيف طوال الوقت.
إن كان حمامك صغيرًا ويطل على باحة المنزل الخلفية أو
المنور مثلًا فلا بأس! مع هذه الحيلة الديكورية يمكنك التغلب على الأمر بسلاسة، فقط صمم نافذة زجاجية كبيرة بين الحمام والمنور أو الحديقة المنزلية مع مراعاة استخدام زجاج غير عاكس، ترى من خلاله ما يجول بالخارج ولا يراك أحدًا بالداخل.. وبهذه الحيلة تكون قد حققت الاستفادة القصوى من هذا الركن غير المستغل ونجحت في تزويد الحمام بمساحة أخرى ناتجة عن الاندماج مع ما هو خارجًا.
تُعَد وحدات الحوض التخزينية -خشبية الخامة تحديدًا- من أسهل وأبسط الحلول الديكورية التي تتعامل مع صِغر المساحات في الحمامات بذكاء وعملية، فهي تنجح في ضم العديد من الأغراض والأدوات بين أرففها المختلفة وداخل ضلفها وبالتالي تجنبك حدوث أي فوضى بالحمام مما يجعله مرتبًا وهادئًا دائمًا.
عادة ما ينصحنا أباءنا وأجدادنا باستخدام اللون الأبيض في الحمامات أو الغرف ذات المساحات الصغيرة بحجة أنه يساعد على الشعور بسعة المكان الذي يستخدم فيه.. ربما لا نأبه لحديثهم تارة أو نستهين به تارة أخرى ولكنها في حقيقة الأمر ليست مجرد نصيحة عابرة سطيحة؛ وذلك لأنه فعليًا ووفق لأساسيات عالم الديكور يستيطع أن يخلق براحًا من لا شئ.. تمامًا كما حدث هنا في هذا التصميم الواضح أمامنا!
لماذا لا تخرج عن المألوف في تصميم حمامك الداخلي وتحديدًا في عملية توزيع الأدوات الصحية؟ فبدلًا من الالتزام بالطرق التقليدية ورصهم بشكل مستقيم جميعهم.. يمكنك أن تضع كل واحدًا منهم في زاوية أو ركن مختلف من أركان الحمام كأن تضع حوض الاستحمام بزاوية 45 كما هو موضح بالصورة المطروحة هنا، وقد اتبع المصمم هذا المبدأ في ذلك النموذج لأنه كان يرمي لتوفير مساحة إضافية بالحمام تستغل في توسعة وإكسابه الشعور بالبراح.
عندما تكون المساحة محدودة يتطلب منك الأمر التخلي عن بعض الأمور.. كالاستعانة أولًا بأدوات صحية صغيرة الحجم نسبيًا تتناسب مع مساحة الحمام وتتكيف معه، وثانيًا، الاستغناء مثلًا عن كابينة الاستحمام.. فحوض الاستحمام يفي بالغرض في هذه الحالة.. وثالثًا، إن كنت من عشاق الكلاسيكية ستضطر للتنازل كليًا عن فكرة استخدام أدوات صحية كلاسيكية لأنها معروفة بحجمها الكبير وكثرة زخارفها التي تستهلك مساحة في حد ذاتها وأنت في أمس الحاجة إليها!
هذه النقطة تكملة للنقطة السابق الإشارة إليها والتي تشير إلى أهمية التكيف مع مساحة الحمام وقبول فكرة أنها صغيرة مع مراعاة اختيار ما يناسبه من حيث الحجم والتصميم. حرص المصمم هنا على اختيار حوض برف خشبي صغير يفي بالغرض ويستوعب أغراض الحمام دون أن يستقطع الكثير من المساحة.
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