حمامات تغلبت على ضيق المساحة.. اعرف كيف؟

يمكن للفواصل الزجاجية الشفافة أو نظيرتها المصنفرة -والتي توفر قدر أكبر من الخصوصية- أن تقوم بدور رائع في تقسيم المساحات بحمامك بشكل عملي وذكي دون أن تؤثر على مساحته سلبًا أو تضر بهيئته على عكس كلًا من الفواصل الخرسانية أو الخشبية.

وجود مثل هذه الفواصل بحمامك يضمن لك بيئة نظيفة وجافة أطول فترة ممكنة، فباستخدامها في تغليف منطقة الاستحمام مثلًا، لن تتسرب المياه إلى أجزاء الحمام المختلفة وبالتالي فأنت لست مضطرًا للمسح والتنظيف طوال الوقت.