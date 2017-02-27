الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

حمامات تغلبت على ضيق المساحة.. اعرف كيف؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
Loading admin actions …

نعرض لكم في هذا المقال 8 حمامات صغيرة تغلبت على عائق ضيق المساحة بحيل ديكورية سحرية وذكية في متناول الجميع ويمكن تطبيقها الآن بمنتهى السهولة حيث تتميز بالسلاسة والعملية والقابلية للتنفيذ.. فبعد اليوم لن تشعر بأي معاناة بحمامك الصغير لأنه ببساطة سيتحول لـ جنة صغيرة مع هذه اللمسات.. لنبدأ جولتنا الآن! 

1- الجأ إلى المرايا وحيل ديكورية سحرية

Loft em Ipanema, mr maria regina de mello vianna arquitetura e interiores mr maria regina de mello vianna arquitetura e interiores حمام
mr maria regina de mello vianna arquitetura e interiores

mr maria regina de mello vianna arquitetura e interiores
mr maria regina de mello vianna arquitetura e interiores
mr maria regina de mello vianna arquitetura e interiores

لم تعد الحمامات ذات المساحات الصغيرة تشكل أزمة كبيرة لدى الأجيال المعاصرة من الشباب مقارنة بالوضع قديمًا، وذلك ببساطة لأكثر من سبب، أبرزهم ظهور العديد من الحيل الذكية بل والخداعية -إن صح القول- في عالم الديكور والتي باتباع إحداها لن تشعر مطلقًا بضيق المساحة، على رأسها المرايات والتي أصبحت أكثر من مجرد إكسسوارات تستخدم لتزيين الحمامات مثلًا، وبات لها دور سحري في مضاعفة المساحات بانعكاساتها التي تخلق لدى المتطلعين إليها شعور بالبراح. 

2- لماذا لا تجرب الفواصل الزجاجية الذكية؟

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكن للفواصل الزجاجية الشفافة أو نظيرتها المصنفرة -والتي توفر قدر أكبر من الخصوصية- أن تقوم بدور رائع في تقسيم المساحات بحمامك بشكل عملي وذكي دون أن تؤثر على مساحته سلبًا أو تضر بهيئته على عكس كلًا من الفواصل الخرسانية أو الخشبية. 

وجود مثل هذه الفواصل بحمامك يضمن لك بيئة نظيفة وجافة أطول فترة ممكنة، فباستخدامها في تغليف منطقة الاستحمام مثلًا، لن تتسرب المياه إلى أجزاء الحمام المختلفة وبالتالي فأنت لست مضطرًا للمسح والتنظيف طوال الوقت. 

3- نافذة كبيرة خدّاعة.. أليست إضافة مميزة للحمام؟

Casa J, Colectivo de Melhoramentos Colectivo de Melhoramentos حمام
Colectivo de Melhoramentos

Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos

إن كان حمامك صغيرًا ويطل على باحة المنزل الخلفية أو المنور مثلًا فلا بأس! مع هذه الحيلة الديكورية يمكنك التغلب على الأمر بسلاسة، فقط صمم نافذة زجاجية كبيرة بين الحمام والمنور أو الحديقة المنزلية مع مراعاة استخدام زجاج غير عاكس، ترى من خلاله ما يجول بالخارج ولا يراك أحدًا بالداخل.. وبهذه الحيلة تكون قد حققت الاستفادة القصوى من هذا الركن غير المستغل ونجحت في تزويد الحمام بمساحة أخرى ناتجة عن الاندماج مع ما هو خارجًا. 

4- لا تتردد في الاستعانة بوحدة تخزينية

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

تُعَد وحدات الحوض التخزينية -خشبية الخامة تحديدًا- من أسهل وأبسط الحلول الديكورية التي تتعامل مع صِغر المساحات في الحمامات بذكاء وعملية، فهي تنجح في ضم العديد من الأغراض والأدوات بين أرففها المختلفة وداخل ضلفها وبالتالي تجنبك حدوث أي فوضى بالحمام مما يجعله مرتبًا وهادئًا دائمًا.

5- ولا تستهين باللون الأبيض!

Render d'interni, Render semplici e veloci Render semplici e veloci حمام
Render semplici e veloci

Render semplici e veloci
Render semplici e veloci
Render semplici e veloci

عادة ما ينصحنا أباءنا وأجدادنا باستخدام اللون الأبيض في الحمامات أو الغرف ذات المساحات الصغيرة بحجة أنه يساعد على الشعور بسعة المكان الذي يستخدم فيه.. ربما لا نأبه لحديثهم تارة أو نستهين به تارة أخرى ولكنها في حقيقة الأمر ليست مجرد نصيحة عابرة سطيحة؛ وذلك لأنه فعليًا ووفق لأساسيات عالم الديكور يستيطع أن يخلق براحًا من لا شئ.. تمامًا كما حدث هنا في هذا التصميم الواضح أمامنا! 

6- اخرج عن المألوف!

Country Estates Master Bath , Studio Design LLC Studio Design LLC حمام بخار
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

لماذا لا تخرج عن المألوف في تصميم حمامك الداخلي وتحديدًا في عملية توزيع الأدوات الصحية؟ فبدلًا من الالتزام بالطرق التقليدية ورصهم بشكل مستقيم جميعهم.. يمكنك أن تضع كل واحدًا منهم في زاوية أو ركن مختلف من أركان الحمام كأن تضع حوض الاستحمام بزاوية 45 كما هو موضح بالصورة المطروحة هنا، وقد اتبع المصمم هذا المبدأ في ذلك النموذج لأنه كان يرمي لتوفير مساحة إضافية بالحمام تستغل في توسعة وإكسابه الشعور بالبراح.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- عليك باختيار أدوات صحية صغيرة الحجم

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos حمام
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

عندما تكون المساحة محدودة يتطلب منك الأمر التخلي عن بعض الأمور.. كالاستعانة أولًا بأدوات صحية صغيرة الحجم نسبيًا تتناسب مع مساحة الحمام وتتكيف معه، وثانيًا، الاستغناء مثلًا عن كابينة الاستحمام.. فحوض الاستحمام يفي بالغرض في هذه الحالة.. وثالثًا، إن كنت من عشاق الكلاسيكية ستضطر للتنازل كليًا عن فكرة استخدام أدوات صحية كلاسيكية لأنها معروفة بحجمها الكبير وكثرة زخارفها التي تستهلك مساحة في حد ذاتها وأنت في أمس الحاجة إليها!

8- اختر فقط ما يناسب حمامك

Casa modular, ClickHouse ClickHouse حمام
ClickHouse

Casa modular

ClickHouse
ClickHouse
ClickHouse

هذه النقطة تكملة للنقطة السابق الإشارة إليها والتي تشير إلى أهمية التكيف مع مساحة الحمام وقبول فكرة أنها صغيرة مع مراعاة اختيار ما يناسبه من حيث الحجم والتصميم. حرص المصمم هنا على اختيار حوض برف خشبي صغير يفي بالغرض ويستوعب أغراض الحمام دون أن يستقطع الكثير من المساحة.

اقرأ أيضًا: مواضيع هذا الاسبوع المميزة

32 سفرة خارجية مختلفة التصاميم

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً