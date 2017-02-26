8 طرق لإضافة شخصية لبيتك المؤجر

تواجهنا دائماً مشكلة عند تأجير العقارات وعقبات فيما يخص استطاعتنا التغير أو التجديد، عندما يتدخل أصحاب البيوت فيما يمكنك عمله من دهان الحوائط، تعليق اللوحات وغيره، والذي يكون بمثابة كابوس بالنسبة للبعض، فقد تأتي قائمة الممنوعات في طريق أحلامك، لاسيما علو أسعار التجديدات والتصليحات والتي لا تكون محبذه للكثير في منازل ليست بملكهم. فماذا يمكنك عمله في حدود المسموح؟

جئنا لكم بعدد من الأفكار التي ستحول منازلكم بشكل مريح ومختلفويعبر عنكم بدون أن يسبب أي مشاكل مع صاحب البيت.