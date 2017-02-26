8 طرق لإضافة شخصية لبيتك المؤجر

تواجهنا دائماً مشكلة عند تأجير العقارات وعقبات فيما يخص استطاعتنا التغير أو التجديد، عندما يتدخل أصحاب البيوت فيما يمكنك عمله من دهان الحوائط، تعليق اللوحات وغيره، والذي يكون بمثابة كابوس بالنسبة للبعض، فقد تأتي قائمة الممنوعات في طريق أحلامك، لاسيما علو أسعار التجديدات والتصليحات والتي لا تكون محبذه للكثير في منازل ليست بملكهم. فماذا يمكنك عمله في حدود المسموح؟
جئنا لكم بعدد من الأفكار التي ستحول منازلكم بشكل مريح ومختلفويعبر عنكم بدون أن يسبب أي مشاكل مع صاحب البيت.
المفروشات والوسائد هي أحد الوسائل التي تضمن أن يكون بيتك أنيق ومريح. فإذا شعرت أن منزلك يفتقد الروح يمكنك إضافة لمسة أنيقة من خلال مفروشات السرير ذات تصميم وألوان جديدة فهي من شأنها أن تحسن شكل الغرفة بالإضافة لجودة نومك. نفس الشئ مع الوسائد والتي يمكنك استخدامها في غرفة المعيشة والنوم، فيمكنك تعيرها وتبديلها بألوان وأشكال مختلفة حسب مزاجك الخاص.
قد لا تستطيع تغير ألوان الجدران ولكن يمكنك إضافة الألوان من خلال الأثاث، والسجاد، أو الستائر. قم بإضافة شخصيتك من خلال هذه القطع لتغير الجو العام للغرفة مع فرض الطراز والشكل على الغرف.
إحرص على اختيار اكسسوارات غير ثابتة وسهلة التنقل من منزل لأخر لتتمكن من اصطحابها معك أو تغير مكان استخدامها حسب الحاجة وتوافر المساحة. مثل وسائد الأرضية، الكراسي، الطاولات فاستخدم هذه العناصر يخلق حيوية وشخصية في منزلك.
أصعب الأشياء التي تواجهك عند السكن في منزل مؤجر هي عندما يشترط عليك المستأجر ألا تثقب الحوائط. فلا يمكنك تعليق المرايات أو اللوحات الفنية. هذا لا يعني أن تدع اللوحات الفنية الخاصة بك مخزنة لتجمع الأتربة بل قم باستخدامها حول المنزل بوضعها على الأرفف أو الطاولات.
غالباً ما تأتي المنازل المؤجرة بعناصر إضاءة قديمة أو غير جذابة، أو تأتي بدون أي عناصر. ولذلك فيجب عليك اختيار عناصر نجف أنيقة ومعبرة عن شخصيتك فهي تصنع كل الفارق في الشكل العام للديكور.
أضف شخصية يلاحظها ضيوفك من خلال استخدام مفروشات وأطباق مميزة ومعبرة عنك على السفرة. فهي لن تضيف شخصية فحسب ولكن ستحسن من الجو العام وستظهر بشكل مرحب بالضيوف.
يمكنك الاستفادة من مقتنياتك أو مجموعاتك الخاصة أو حتى الكتب الخاصة بك باستعراضها بشكل أنيق على الأرفف أو المكتبات فهذا العناصر من شأنها أن تحول فراغات منزلك بطابع خاص معبر عنك وعن اهتماماتك.
استخدام نباتات كديكور لغرف منزلك هي أسهل طريقة لإضافة حيوية لغرف منزلك، فإذا كان لديك فراغ خالي من الروح والبهجة فيمكنك انعاشه بسهولة بواسطة أصص النباتات. فهي لن تضيف حيوية فقط ولكن للنبتات فوائد ومنافع عديدة، في تنقية الهواء والمساعدة على النوم بشكل أعمق والتنفس بطرقة أفضل وتقليل الرطوبة.