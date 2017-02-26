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8 طرق لإضافة شخصية لبيتك المؤجر

Marwa Hasan Marwa Hasan
Plants in interior design, Custom Media Custom Media Interior landscaping
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تواجهنا دائماً مشكلة عند تأجير العقارات وعقبات فيما يخص استطاعتنا التغير أو التجديد، عندما يتدخل أصحاب البيوت فيما يمكنك عمله من دهان الحوائط، تعليق اللوحات وغيره، والذي يكون بمثابة كابوس بالنسبة للبعض، فقد تأتي قائمة الممنوعات في طريق أحلامك، لاسيما علو أسعار التجديدات والتصليحات والتي لا تكون محبذه للكثير في منازل ليست بملكهم. فماذا يمكنك عمله في حدود المسموح؟ 

جئنا لكم بعدد من الأفكار التي ستحول منازلكم بشكل مريح ومختلفويعبر عنكم بدون أن يسبب أي مشاكل مع صاحب البيت.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

1.المفروشات

equestrian farm house, House of Decor House of Decor غرفة نوم
House of Decor

House of Decor
House of Decor
House of Decor

المفروشات والوسائد هي أحد الوسائل التي تضمن أن يكون بيتك أنيق ومريح. فإذا شعرت أن منزلك يفتقد الروح يمكنك إضافة لمسة أنيقة من خلال مفروشات السرير ذات تصميم وألوان جديدة فهي من شأنها أن تحسن شكل الغرفة بالإضافة لجودة نومك. نفس الشئ مع الوسائد والتي يمكنك استخدامها في غرفة المعيشة والنوم، فيمكنك تعيرها وتبديلها بألوان وأشكال مختلفة حسب مزاجك الخاص.

2.أثاث ذو شخصية

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

قد لا تستطيع تغير ألوان الجدران ولكن يمكنك إضافة الألوان من خلال الأثاث، والسجاد، أو الستائر. قم بإضافة شخصيتك من خلال هذه القطع لتغير الجو العام للغرفة مع فرض الطراز والشكل على الغرف.

3.اكسسوارات

HOUSE WESTBROOK, Covet Design Covet Design غرفة المعيشة
Covet Design

Covet Design
Covet Design
Covet Design

إحرص على اختيار اكسسوارات غير ثابتة وسهلة التنقل من منزل لأخر لتتمكن من اصطحابها معك أو تغير مكان استخدامها حسب الحاجة وتوافر المساحة. مثل وسائد الأرضية، الكراسي، الطاولات فاستخدم هذه العناصر يخلق حيوية وشخصية في منزلك.

4.اللوحات الفنية

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة المعيشة
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

أصعب الأشياء التي تواجهك عند السكن في منزل مؤجر هي عندما يشترط عليك المستأجر ألا تثقب الحوائط. فلا يمكنك تعليق المرايات أو اللوحات الفنية. هذا لا يعني أن تدع اللوحات الفنية الخاصة بك مخزنة لتجمع الأتربة بل قم باستخدامها حول المنزل بوضعها على الأرفف أو الطاولات.

5.عناصر إضاءة مميزة

Nuage Chandelier Boatswain Lighting Living roomLighting
Boatswain Lighting

Nuage Chandelier

Boatswain Lighting
Boatswain Lighting
Boatswain Lighting

غالباً ما تأتي المنازل المؤجرة بعناصر إضاءة قديمة أو غير جذابة، أو تأتي بدون أي عناصر. ولذلك فيجب عليك اختيار عناصر نجف أنيقة ومعبرة عن شخصيتك فهي تصنع كل الفارق في الشكل العام للديكور.

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6.أطباق ومفروشات السفرة

London Apartment - Hampstead, Eliska Design Associates Ltd. Eliska Design Associates Ltd. غرفة السفرة
Eliska Design Associates Ltd.

London Apartment – Hampstead

Eliska Design Associates Ltd.
Eliska Design Associates Ltd.
Eliska Design Associates Ltd.

أضف شخصية يلاحظها ضيوفك من خلال استخدام مفروشات وأطباق مميزة ومعبرة عنك على السفرة. فهي لن تضيف شخصية فحسب ولكن ستحسن من الجو العام وستظهر بشكل مرحب بالضيوف.

7.عناصر ديكورية

Pot plants in design Custom Media Interior landscaping
Custom Media

Pot plants in design

Custom Media
Custom Media
Custom Media

يمكنك الاستفادة من مقتنياتك أو مجموعاتك الخاصة أو حتى الكتب الخاصة بك باستعراضها بشكل أنيق على الأرفف أو المكتبات فهذا العناصر من شأنها أن تحول فراغات منزلك بطابع خاص معبر عنك وعن اهتماماتك.

8.النباتات كديكور

Balancing design with plants Custom Media Living roomAccessories & decoration الألياف الطبيعية
Custom Media

Balancing design with plants

Custom Media
Custom Media
Custom Media

استخدام نباتات كديكور لغرف منزلك هي أسهل طريقة لإضافة حيوية لغرف منزلك، فإذا كان لديك فراغ خالي من الروح والبهجة فيمكنك انعاشه بسهولة بواسطة أصص النباتات. فهي لن تضيف حيوية فقط ولكن للنبتات فوائد ومنافع عديدة، في تنقية الهواء والمساعدة على النوم بشكل أعمق والتنفس بطرقة أفضل وتقليل الرطوبة.

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