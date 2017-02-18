مواضيع هذا الاسبوع المميزة

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Oasis
كما نعلم أن الحدائق الخارجية للمنازل تعد المقصد الأول للاسترخاء واستنشاق أجواء الطبيعة والتخلص من ضغوط الحياة العملية؛ لذا فالاهتمام بتصميم الحدائق لا يقل أهمية عن التصميم الداخلي للمنزل خاصةً أن هذه المساحات تعتبر الواجهة الأولى للمنزل والانطباع الأول الذي يأخذه الزائرين عن نمط المنزل الكلي.
في تصميم الحدائق ينبغي تعزيز أجواء الطبيعة من خلال إضافة بعض العناصر البيئية مثل النباتات والأشجار وكذا من خلال حمامات السباحة والنافورات، وعلى الرغم من كون النافورات من الأفكار المستحدثة في المنازل، إلا أنها تضيف لمسة مميزة من الرقي على الحدائق وعلى منزلك ككل. تعددت أفكار تصميم النافورات في المنازل، فالآن يمكنك تصميم نافورة الجدران ليس فقط في الحديقة والأجواء الخارجية بل وداخل منزلك أيضًا سواء في الردهة أو في مدخل المنزل للحصول على أجواء الطبيعة في الداخل، الجدير بالذكر أنه هناك نوعان من النافورات وهما الأرضية وأيضًا النافورات المعلقة على الجدران، وسنقوم هنا بطرح عدد من الأفكار المميزة لتصميم نافوراتالجدران.
إذا لاحظت أنا منزلك يبدو ضيق أو يضيبك بالإختناق وخاصة في حالة المنازل ذات المساحة الصغيرة، فهناك إحتمال أنك قد ترتكب أحد الأخطاء والتي تجعل من مساحة منزلك تبدو بشكل أصغر. فلحسن الحظ هناك عدد من الحيل والتي تمكنك من الحصول على أفضل إمكانيات في منزلك وتحسين الفراغات وهذا هو ما سنتحدث عنه اليوم في مقال اليوم، فتابعونا..
عادة ما يتم استخدام الأبواب المنزلقة في التصميم الداخلي لمنازلنا للفصل بين الغرف المختلفة خصوصًا ذات المساحات الصغيرة والساحات الحيوية ليحظى بعضها بالخصوصية، فهذا النوع تحديدًا من الأبواب يتميز بأنه لا يستقطع أي مساحة من الغرف أو المكان المقام فيه فقط تسحب ضُلفه يمينًا ويسارًا والمثبتة في مسار مثبت هو الآخر بكلًا من السقف والأرضية وينتهي الأمر بسلاسة!
هذا المقال سيغير مفهومك عن الطريقة التقليدية لاستخدام الأبواب المنزلقة وسيظهر لك مدى أهميتها في أن تكون جزءًا من ديكور وإكسسوار منزلك بخاماتها المذهلة وتصميماتها الأخاذة ذات اللمسات الإبداعية والنابعة بالتأكيد من عقليات ذهبية.. إليك 27 نموذج متنوع كلًا منهم يلهمك بسحره!
عشاق الفخامة والرقي دائمًا ما يفضلون الاتجاه للنمط الكلاسيكي في تصميم منازلهم، وهو النمط المُستمد من التصميم الروماني، والجدير بالذكر أن هذا النمط قائم على أساس التناسب والتوازن بين كافة أرجاء المنزل وفي الغالب ما يوجد عنصر محوري واحد تستند إليه باقي عناصر المنزل.
في الكثير من الأحيان نجد أن النمط الكلاسيكي يعتمد على استخدام قطع الأثاث الصغيرة والكبيرة كما يعتمد على هدوء الألوان وتناسقها، كما يعتمد على استخدام الاكسسوارات الكريستالية وكذا الاكسسوارات المطلية باللون الذهبي. في هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج شقة متوسطة المساحة لا تتجاوز مساحتها تقريبًا 133 متر مربع لكن على الرغم من هذه المساحة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة في غاية الرقي والتناسق لتبدو القصور الملكية.
اليوم سنعرض مجموعة من الصور لمساحات مفتوحة لشقق صغيرة ذات مساحات تتراوح ما بين 60 و 100 متر مربع! المساحات هي عبارة عن منطقة المطبخ والسفرة والمعيشة، وهذه التصاميم يمكن تنفيذها بسهولة في البناء الجديد أو من خلال تجديد الشقق الصغيرة عن طريق فتح هذه الغرف على بعضها البعض.
سيكون هناك الكثير من الفائدة لتنفيذ هذه التصاميم المفتوحة حيث ستزيد من الاحساس بالمساحة العامة في البيت، وستزيد أيضاً من التفاعل العائلي حيث سيكون أفراد الاسرة على تواصل دائم خلال اليوم. لكن مهلا!! الأمر لا يقتصر على فتح المساحات على بعضها فقط! فهناك عوامل مهمة يجب الأخذ بها وهي اختيار الألوان والخامات المناسبة للجدران وينصح بان تكون من الالوان الفاتحة حتى تعطي احساساً بالإتساع. واختيار الأثاث يجب ان يكون مناسباً للشقق الصغيرة، حيث الاختصار على الأثاث الضروري وصغير الحجم والأثاث القابل للطي أو متعدد الاستخدامات وذلك توفيراً للمساحة. الأثاث الكلاسيكي غير مناسب للشقق الصغيرة الا اذا كان مصمماً كي يتناسب للمساحات الصغيرة! فالاثاث الكلاسيكي يمتاز بالحجم الكبير والألوان الداكنة غير المناسبة للشقق الصغيرة. الإضاءة تلعب دوراً مهماً أيضاً في التأثير على المساحة، وأفضل هذه الإضاءات هي الإضاءة الطبيعية لذا احرصوا على وجود شبابيك كبيرة وستائر فاتحة وشفافة لاعطاء المساحة أبعاداً جديدة. لنترككم الآن مع هذه المجموعة من الصور كي تاخذوا فكرة أوضح عن هذه العناصر التي تكلمنا عنها: