الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

مواضيع هذا الاسبوع المميزة

جحا جحا
Bassins, Fontaines et Cascades, SO GARDEN SO GARDEN GardenSwim baths & ponds
Loading admin actions …

نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

15 نافورة جدران يمكنك تنفيذها في منزلك

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design حديقة
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

كما نعلم أن الحدائق الخارجية للمنازل تعد المقصد الأول للاسترخاء واستنشاق أجواء الطبيعة والتخلص من ضغوط الحياة العملية؛ لذا فالاهتمام بتصميم الحدائق لا يقل أهمية عن التصميم الداخلي للمنزل خاصةً أن هذه المساحات تعتبر الواجهة الأولى للمنزل والانطباع الأول الذي يأخذه الزائرين عن نمط المنزل الكلي.

في تصميم الحدائق ينبغي تعزيز أجواء الطبيعة من خلال إضافة بعض العناصر البيئية مثل النباتات والأشجار وكذا من خلال حمامات السباحة والنافورات، وعلى الرغم من كون النافورات من الأفكار المستحدثة في المنازل، إلا أنها تضيف لمسة مميزة من الرقي على الحدائق وعلى منزلك ككل. تعددت أفكار تصميم النافورات في المنازل، فالآن يمكنك تصميم نافورة الجدران ليس فقط في الحديقة والأجواء الخارجية بل وداخل منزلك أيضًا سواء في الردهة أو في مدخل المنزل للحصول على أجواء الطبيعة في الداخل، الجدير بالذكر أنه هناك نوعان من النافورات وهما الأرضية وأيضًا النافورات المعلقة على الجدران، وسنقوم هنا بطرح عدد من الأفكار المميزة لتصميم نافوراتالجدران.

لقراءة المقال اضغط هنا 

7 أخطاء ديكورية تجعل منزلك يبدو أصغر

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

إذا لاحظت أنا منزلك يبدو ضيق أو يضيبك بالإختناق وخاصة في حالة المنازل ذات المساحة الصغيرة، فهناك إحتمال أنك قد ترتكب أحد الأخطاء والتي تجعل من مساحة منزلك تبدو بشكل أصغر. فلحسن الحظ هناك عدد من الحيل والتي تمكنك من الحصول على أفضل إمكانيات في منزلك وتحسين الفراغات وهذا هو ما سنتحدث عنه اليوم في مقال اليوم، فتابعونا..

لقراءة المقال اضغط هنا

27 تصميم لأبواب منزلقة غير عادية!

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

عادة ما يتم استخدام الأبواب المنزلقة في التصميم الداخلي لمنازلنا للفصل بين الغرف المختلفة خصوصًا ذات المساحات الصغيرة والساحات الحيوية  ليحظى بعضها بالخصوصية، فهذا النوع تحديدًا من الأبواب يتميز بأنه لا يستقطع أي مساحة من الغرف أو المكان المقام فيه فقط تسحب ضُلفه يمينًا ويسارًا والمثبتة في مسار مثبت هو الآخر بكلًا من السقف والأرضية وينتهي الأمر بسلاسة!

هذا المقال سيغير مفهومك عن الطريقة التقليدية لاستخدام الأبواب المنزلقة وسيظهر لك مدى أهميتها في أن تكون جزءًا من ديكور وإكسسوار منزلك بخاماتها المذهلة وتصميماتها الأخاذة ذات اللمسات الإبداعية والنابعة بالتأكيد من عقليات ذهبية.. إليك 27 نموذج متنوع كلًا منهم يلهمك بسحره!

لقراءة المقال اضغط هنا

شقة كلاسيكية راقية بمساحة 133 متر مربع فقط

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

عشاق الفخامة والرقي دائمًا ما يفضلون الاتجاه للنمط الكلاسيكي في تصميم منازلهم، وهو النمط المُستمد من التصميم الروماني، والجدير بالذكر أن هذا النمط قائم على أساس التناسب والتوازن بين كافة أرجاء المنزل وفي الغالب ما يوجد عنصر محوري واحد تستند إليه باقي عناصر المنزل.

في الكثير من الأحيان نجد أن النمط الكلاسيكي يعتمد على استخدام قطع الأثاث الصغيرة والكبيرة كما يعتمد على هدوء الألوان وتناسقها، كما يعتمد على استخدام الاكسسوارات الكريستالية وكذا الاكسسوارات المطلية باللون الذهبي. في هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج شقة متوسطة المساحة لا تتجاوز مساحتها تقريبًا 133 متر مربع لكن على الرغم من هذه المساحة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة في غاية الرقي والتناسق لتبدو القصور الملكية.

لقراءة المقال اضغط هنا

23 صورة لتصاميم مساحات مفتوحة لشقق رائعة مساحتها ما بين 60 و 100 متر مربع

Soft Loft, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

اليوم سنعرض مجموعة من الصور لمساحات مفتوحة لشقق صغيرة ذات مساحات تتراوح ما بين 60 و 100 متر مربع! المساحات هي عبارة عن منطقة المطبخ والسفرة والمعيشة، وهذه التصاميم يمكن تنفيذها بسهولة في البناء الجديد أو من خلال تجديد الشقق الصغيرة عن طريق فتح هذه الغرف على بعضها البعض.

سيكون هناك الكثير من الفائدة لتنفيذ هذه التصاميم المفتوحة حيث ستزيد من الاحساس بالمساحة العامة في البيت، وستزيد أيضاً من التفاعل العائلي حيث سيكون أفراد الاسرة على تواصل دائم خلال اليوم. لكن مهلا!! الأمر لا يقتصر على فتح المساحات على بعضها فقط! فهناك عوامل مهمة يجب الأخذ بها وهي اختيار الألوان والخامات المناسبة للجدران وينصح بان تكون من الالوان الفاتحة حتى تعطي احساساً بالإتساع. واختيار الأثاث يجب ان يكون مناسباً للشقق الصغيرة، حيث الاختصار على الأثاث الضروري وصغير الحجم والأثاث القابل للطي أو متعدد الاستخدامات وذلك توفيراً للمساحة. الأثاث الكلاسيكي غير مناسب للشقق الصغيرة الا اذا كان مصمماً كي يتناسب للمساحات الصغيرة! فالاثاث الكلاسيكي يمتاز بالحجم الكبير والألوان الداكنة غير المناسبة للشقق الصغيرة. الإضاءة تلعب دوراً مهماً أيضاً في التأثير على المساحة، وأفضل هذه الإضاءات هي الإضاءة الطبيعية لذا احرصوا على وجود شبابيك كبيرة وستائر فاتحة وشفافة لاعطاء المساحة أبعاداً جديدة. لنترككم الآن مع هذه المجموعة من الصور كي تاخذوا فكرة أوضح عن هذه العناصر التي تكلمنا عنها:

لقراءة المقال اضغط هنا

شقة معاصرة ذات لمسات متميزة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً