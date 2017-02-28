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6 أخطاء ديكورية شائعة وحلول مثالية لها

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Woonhuis Bergen , By Lenny By Lenny غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم سريعة وغاية في الأهمية لن تهدر الكثير من وقتك وتزودك بمعلومات لم تكن تعرفها من قبل، حيث نرصد معًا 6 أخطاء ديكورية شائعة عليك تجنبها في بيت العمر كما نسلط الضوء على حلول عملية ومثالية لها.. لنبدأ الآن!

1- إضاءة سفلية غير موفقة.. أليست السقفية أفضل؟

Woonhuis Bergen , By Lenny By Lenny غرفة المعيشة
By Lenny

By Lenny
By Lenny
By Lenny

الإضاءة السفلية بلونها الأزرق لوحدات غرفة المعيشة التخزينية لم تكن موفقة هنا، ربما الاستعاضة عنها بإضاءة سقفية سيكون أفضل بكثير خصوصًا وإن أضيف إلى السقف ديكورات جبسية معلقة مزودة بسبوتات خارجية أو بإضاءة ليد داخلية مما سيخلق بيئة أكثر جاذبية ودفئًا. 

كما نرى هنا تتمتع الغرفة من الداخل ببساطة وأناقة لا مثيل لها ناتجة عن النغمات البيضاء التي تكتسحها بالكامل وكذلك الإكسسوارات التي تزين أرجاءها، لذا فإن إضافة إضاءة مميزة لها سيحدث تغيرات جذرية بها وبأجواءها. 

2- مواد غير مناسبة

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной غرفة المعيشة
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

بمجرد أن تنظر لهذه الغرفة فقط ينتابك شعور بعدم الراحة ربما لا تعرف -من أول وهلة- من أين يأتيك ذلك الشعور إلا أنه يجب عليك أن تسعى لاكتشافه حتى تعالج الأمر بسلاسة! بعد أن تدقق النظر في تفاصيل الغرفة التي تتبع النمط البلدي في تصميمها تكتشف أنها غير متسقة أو متناسقة على الإطلاق وذلك من حيث ألوان الجدران والأثاث والأرضيات وكذلك الديكورات.

3- مساحة غير مستغلة

Bridge House, 123DV Moderne Villa's 123DV Moderne Villa's غرفة المعيشة
123DV Moderne Villa&#39;s

123DV Moderne Villa's
123DV Moderne Villa&#39;s
123DV Moderne Villa's

نجد هنا مساحة شاسعة من المنزل غير مستغلة بعناية.. فالبراح مطلوب ولكن ليس بكل هذا القدر! ومن هذا المنطلق كان يجب على المصمم أن يزود الساحة بمزيد من الديكورات مع مراعاة كسر هدوء اللون الأبيض بألوان زاهية تصنع الفارق. 

4- لا تستخدم الألوان الداكنة في أي مكان!

Ookinhetpaars de webshop voor kleurrijke kussens en prachtige plaids, Ookinhetpaars Ookinhetpaars غرفة المعيشة
Ookinhetpaars

Ookinhetpaars
Ookinhetpaars
Ookinhetpaars

غرفة نوم مذهلة بفرش أنيق للغاية إلا أن الجدار داكن اللون في خلفية  السرير كان له أثر سلبي عليها حيث أضر بمساحة الغرفة وجعلها تبدو أصغر.. لذا من الأفضل أن تستعين بالألوان الفاتحة كالأبيض مثلًا والبيج والرمادي الفاتح في الغرف ذات المساحات الصغيرة حتى تبدو أوسع.

5- أثاث ضخم ومساحة صغيرة

Квартира в классическом стиле в ЖК «Смольный Парк», 115 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

من القواعد الأساسية في عالم الديكور هو ألا تستعين بأثاث ضخم الحجم في مساحة صغيرة، وهنا رغم أناقة الغرفة إلا أن المصمم اخترق تلك القاعدة بوضوح مما يعيق حركة القاطنين بسلاسة بين أرجاء الغرفة المختلفة.

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6- ازدحام بصري

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حالة من الازدحام تقتحم غرفة المعيشة هذه ناتجة عن الاستخدام المكثف للإكسسوارات بمختلف أنواعها وأشكالها من تابلوهات ولوحات تشكيلية وتحف ومرايات ومنحوتات زخرفية وما غير ذلك.

هذا الازدحام كفيل بأن يشعر المتطلع للغرفة بتشوش بصري.. لذا يجب عليك عند تزويد أي غرفة من غرف منزلك بإكسسوارات أن تختار فقط بعض من العناصر المستخدمة هنا وليس جميعها.. فهذا النموذج تلخصه المقولة الشهيرة: كل شئ يزداد عن حده ينقلب إلى ضده.

ديكورات كلاسيكية للجدران والارضيات في هذه الشقة الفخمة

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