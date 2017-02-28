6 أخطاء ديكورية شائعة وحلول مثالية لها

الإضاءة السفلية بلونها الأزرق لوحدات غرفة المعيشة التخزينية لم تكن موفقة هنا، ربما الاستعاضة عنها بإضاءة سقفية سيكون أفضل بكثير خصوصًا وإن أضيف إلى السقف ديكورات جبسية معلقة مزودة بسبوتات خارجية أو بإضاءة ليد داخلية مما سيخلق بيئة أكثر جاذبية ودفئًا.

كما نرى هنا تتمتع الغرفة من الداخل ببساطة وأناقة لا مثيل لها ناتجة عن النغمات البيضاء التي تكتسحها بالكامل وكذلك الإكسسوارات التي تزين أرجاءها، لذا فإن إضافة إضاءة مميزة لها سيحدث تغيرات جذرية بها وبأجواءها.