6 أخطاء ديكورية شائعة وحلول مثالية لها

جولتنا اليوم سريعة وغاية في الأهمية لن تهدر الكثير من وقتك وتزودك بمعلومات لم تكن تعرفها من قبل، حيث نرصد معًا 6 أخطاء ديكورية شائعة عليك تجنبها في بيت العمر كما نسلط الضوء على حلول عملية ومثالية لها.. لنبدأ الآن!
الإضاءة السفلية بلونها الأزرق لوحدات غرفة المعيشة التخزينية لم تكن موفقة هنا، ربما الاستعاضة عنها بإضاءة سقفية سيكون أفضل بكثير خصوصًا وإن أضيف إلى السقف ديكورات جبسية معلقة مزودة بسبوتات خارجية أو بإضاءة ليد داخلية مما سيخلق بيئة أكثر جاذبية ودفئًا.
كما نرى هنا تتمتع الغرفة من الداخل ببساطة وأناقة لا مثيل لها ناتجة عن النغمات البيضاء التي تكتسحها بالكامل وكذلك الإكسسوارات التي تزين أرجاءها، لذا فإن إضافة إضاءة مميزة لها سيحدث تغيرات جذرية بها وبأجواءها.
بمجرد أن تنظر لهذه الغرفة فقط ينتابك شعور بعدم الراحة ربما لا تعرف -من أول وهلة- من أين يأتيك ذلك الشعور إلا أنه يجب عليك أن تسعى لاكتشافه حتى تعالج الأمر بسلاسة! بعد أن تدقق النظر في تفاصيل الغرفة التي تتبع النمط البلدي في تصميمها تكتشف أنها غير متسقة أو متناسقة على الإطلاق وذلك من حيث ألوان الجدران والأثاث والأرضيات وكذلك الديكورات.
نجد هنا مساحة شاسعة من المنزل غير مستغلة بعناية.. فالبراح مطلوب ولكن ليس بكل هذا القدر! ومن هذا المنطلق كان يجب على المصمم أن يزود الساحة بمزيد من الديكورات مع مراعاة كسر هدوء اللون الأبيض بألوان زاهية تصنع الفارق.
غرفة نوم مذهلة بفرش أنيق للغاية إلا أن الجدار داكن اللون في خلفية السرير كان له أثر سلبي عليها حيث أضر بمساحة الغرفة وجعلها تبدو أصغر.. لذا من الأفضل أن تستعين بالألوان الفاتحة كالأبيض مثلًا والبيج والرمادي الفاتح في الغرف ذات المساحات الصغيرة حتى تبدو أوسع.
من القواعد الأساسية في عالم الديكور هو ألا تستعين بأثاث ضخم الحجم في مساحة صغيرة، وهنا رغم أناقة الغرفة إلا أن المصمم اخترق تلك القاعدة بوضوح مما يعيق حركة القاطنين بسلاسة بين أرجاء الغرفة المختلفة.
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حالة من الازدحام تقتحم غرفة المعيشة هذه ناتجة عن الاستخدام المكثف للإكسسوارات بمختلف أنواعها وأشكالها من تابلوهات ولوحات تشكيلية وتحف ومرايات ومنحوتات زخرفية وما غير ذلك.
هذا الازدحام كفيل بأن يشعر المتطلع للغرفة بتشوش بصري.. لذا يجب عليك عند تزويد أي غرفة من غرف منزلك بإكسسوارات أن تختار فقط بعض من العناصر المستخدمة هنا وليس جميعها.. فهذا النموذج تلخصه المقولة الشهيرة:
كل شئ يزداد عن حده ينقلب إلى ضده.