10 حمامات حديثة بتصميمات متميزة

الكثير منا يعشق التصميمات الحديثة لحمام منزله، بالرغم من أن المعظم يعتقد أنه فراغ غير مهم نسبيا وواحد من أقل الغرف التى تستحق البحث والتدقيق قي تصميمها، ولكن مع هذه النماذج سيتغير هذا التفكير، وستقف كثيرا تتأمل كل هذه التفاصيل الخلابة والتي يمكنك اقتنائها في منزلك، فقط بقليل من البحث والتخطيط لتصميم حمام منزلك، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك12 تصميم لحمام حديث متميز..
توزيع مختلف يقدمه لنا المصمم في هذا النموذج، حيث قد تعودنا دائما أن الحمام يتم توزيع أثاثه بمحاذاة الجدران، ولكن هنا المصمم خلق فاصل زجاجي في وسط الحمام، واختار موقع البانيو بمحاذاته، هذه الجرأة أكثر ما يتسم به الطراز الحديث، أيضا كان اختيار الأرضيات ملفت للنظر حيث جاءت أسمنتيه بطلاء لامع، تقنية حديثة ظهرت لكسر ملل الرخام والبورسلين ..
ولمحبي لون القهوة والشيكولاتة ’ البني بكل درجاته، سيقع بالتأكد في حب هذا التصميم، حيث استخدم المصمم الأرضيات والجدران من نفس الخامة ، واختلفت فقط في حوض الاستحمام، حرص أيضا على إضافة وحدة تخزين أسفل حوض غسيل الأيدي، يعلوها قطعة من الرخام اللامع ذو اللون الأسود..
الرقي والأناقة معا في تصميم حمام حديث، جاءت الألوان المحايدة عنوان له، وحيث الرفاهية كانت عنوان لهذا التصميم فأضيف للحمام غرفة استحمام مع وجود بانيو ووحدات تخزين مرتبة، بالإضافة إلى مرايا كبيرة وإطلالة مشرقة بإضاءة طبيعية مبهجة، لوحة راقية ستود امتلاكها بمنزلك..
دائما ما نجد استخدام الخامات الطبيعية على حالتها في الطراز الصناعي والريفي، ولكن هنا المصمم كسر هذه القاعدة واختار الخشب الطبيعي للأرضيات ليتألق ويصبح إضافة رائعة للتصميم، ويخطف البطولة من باقي عناصر الفراغ ويثبت على عكس ما يعتقد أغلب المتابعين أن الخشب ضعب استخدامه في الحمام بسبب المياه والرطوبة، حيث ظهرت في الأونة الأخيرة الكثير من الحلول لهذه الأزمة وأصبح الخشب من احدث الصيحات المستخدمة في الحمامات..
لمحبي الفن والجمال، فسيفساء رائعة تناديكم وتخطف قلوبكم وتميز غرفة الاستحمام عن باقي فراغ الحمام، جمعت درجات ما بين البني والأبيض لتقدم لك لوحة رائعة ومميزة، واكتفى بها المصمم كلمسة مبتكرة في الحمام، فاختار البيج كلون محايد للتصميم ككل، وأضاف مرايا كبيرة لتعكس أشعة الشمس ليصبح الحمام أكثر إشراقا..
أغلبنا يعتقد أنه من الصعب امتلاك حمام على مستوى الفنادق وفخامتها ورقيها في منازلنا، يأتي هذا التصميم بعنوان الفنادق والرفاهية، بدرجات الأبيض والبني ووحدة لحوضين لغسيل الأيدي من الرخام المثقل، مع وحدة تخزين من الخشب أعلاها رف للمناشف ..
على طراز معاصر جدا اختار المصمم الألوان المحايدة كالرمادي واستخدام نفس الخامة للأرضيات والجدران، مع سقف مستوي باللون الأبيض، ووحدة تخزين من خشب ذو لون فاتح لتكتمل لوحة بألوان مريحة وهادئة تساعد على الاسترخاء والهدوء..
إذا كان التصميم الهندسي للحمام مختلف ومميز، فعليك استغلاله بكل الأشكال، كما فعل هنا المصمم حيث أتيح له نافذة على مستوى مائل في سقف الحمام، مما أعطي إطلالة مختلفة للتصميم، وكأنها نافذة على السماء، لتقضي وقت استحمامك في لحظات من الاسترخاء والهدوء ..
اللون الأبيض هو عنوان الهدوء المطلق، والأكثر شيوعا في الحمامات لأنه يناسب جميع الأذواق، وستجد أمامك اختيارات متعددة في حين استخدامك له كلون أساسي في الحمام، إما اختيار لون محايد لتحافظ على إشراق وهدوء الحمام، أو تلجأ للجرأة وكسر روتين الألوان المحايدة..
عند دهانك لحوائط الحمام إحرص على إختيار دهانات مقاومة للماء، متاحة في الأسواق، أيضاً لأفضل النتائج فقم باستحدام دهانات نص لمعة لتسهل عملية التنظيف ووستجد في هذه اللحظة أن الاختيارات متعددة ما بين ألوان وتأثيرات ورسومات مختلفة
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