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10 حمامات حديثة بتصميمات متميزة

آية منير آية منير
INTERIOR DESIGN: una seconda casa di montagna,ispirazioni moderne accolgono dettagli della tradizione, STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL حمام سيراميك White
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الكثير منا يعشق التصميمات الحديثة لحمام منزله، بالرغم من أن المعظم يعتقد أنه فراغ غير مهم نسبيا وواحد من أقل الغرف التى تستحق البحث والتدقيق قي تصميمها، ولكن مع هذه النماذج سيتغير هذا التفكير، وستقف كثيرا تتأمل كل هذه التفاصيل الخلابة والتي يمكنك اقتنائها في منزلك، فقط بقليل من البحث والتخطيط لتصميم حمام منزلك، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك12 تصميم لحمام حديث متميز..

1. فاصل زجاجي..

Modern With Free Standing Tub Gracious Luxury Interiors حمام Black
Gracious Luxury Interiors

Modern With Free Standing Tub

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

توزيع مختلف يقدمه لنا المصمم في هذا النموذج، حيث قد تعودنا دائما أن الحمام يتم توزيع أثاثه بمحاذاة الجدران، ولكن هنا المصمم خلق فاصل زجاجي في وسط الحمام، واختار موقع البانيو بمحاذاته، هذه الجرأة أكثر ما يتسم به الطراز الحديث، أيضا كان اختيار الأرضيات ملفت للنظر حيث جاءت أسمنتيه بطلاء لامع، تقنية حديثة ظهرت لكسر ملل الرخام والبورسلين ..

2. لون الشيكولاتة..

光影交錯的穿透樓梯，屬於都會的樂活休閒宅, 合觀設計 合觀設計 حمام
合觀設計

合觀設計
合觀設計
合觀設計

ولمحبي لون القهوة والشيكولاتة ’ البني بكل درجاته، سيقع بالتأكد في حب هذا التصميم، حيث استخدم المصمم الأرضيات والجدران من نفس الخامة ، واختلفت فقط في حوض الاستحمام، حرص أيضا على إضافة وحدة تخزين أسفل حوض غسيل الأيدي، يعلوها قطعة من الرخام اللامع ذو اللون الأسود..

3. تصميم راقي..

Innenaufnahmen von Kern-Haus, Kern-Haus AG Kern-Haus AG حمام
Kern-Haus AG

Kern-Haus AG
Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

الرقي والأناقة معا في تصميم حمام حديث، جاءت الألوان المحايدة عنوان له، وحيث الرفاهية كانت عنوان لهذا التصميم فأضيف للحمام غرفة استحمام مع وجود بانيو ووحدات تخزين مرتبة، بالإضافة إلى مرايا كبيرة وإطلالة مشرقة بإضاءة طبيعية مبهجة، لوحة راقية ستود امتلاكها بمنزلك..

4. خشب طبيعي..

INTERIOR DESIGN: una seconda casa di montagna,ispirazioni moderne accolgono dettagli della tradizione, STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL حمام سيراميك White
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

دائما ما نجد استخدام الخامات الطبيعية على حالتها في الطراز الصناعي والريفي، ولكن هنا المصمم كسر هذه القاعدة واختار الخشب الطبيعي للأرضيات ليتألق ويصبح إضافة رائعة للتصميم، ويخطف البطولة من باقي عناصر الفراغ ويثبت على عكس ما يعتقد أغلب المتابعين أن الخشب ضعب استخدامه في الحمام بسبب المياه والرطوبة، حيث ظهرت في الأونة الأخيرة الكثير من الحلول لهذه الأزمة وأصبح الخشب من احدث الصيحات المستخدمة في الحمامات..

5. فسيفساء

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura حمام
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

لمحبي الفن والجمال، فسيفساء رائعة تناديكم وتخطف قلوبكم وتميز غرفة الاستحمام عن باقي فراغ الحمام، جمعت درجات ما بين البني والأبيض لتقدم لك لوحة رائعة ومميزة، واكتفى بها المصمم كلمسة مبتكرة في الحمام، فاختار البيج كلون محايد للتصميم ككل، وأضاف مرايا كبيرة لتعكس أشعة الشمس ليصبح الحمام أكثر إشراقا..

6. تصميم فندقي

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design حمام البلاط Black
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

أغلبنا يعتقد أنه من الصعب امتلاك حمام على مستوى الفنادق وفخامتها ورقيها في منازلنا، يأتي هذا التصميم بعنوان الفنادق والرفاهية، بدرجات الأبيض والبني ووحدة لحوضين لغسيل الأيدي من الرخام المثقل، مع وحدة تخزين من الخشب أعلاها رف للمناشف ..

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7. ألوان محايدة..

Haus H, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting حمام البلاط Black
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

على طراز معاصر جدا اختار المصمم الألوان المحايدة كالرمادي واستخدام نفس الخامة للأرضيات والجدران، مع سقف مستوي باللون الأبيض، ووحدة تخزين من خشب ذو لون فاتح لتكتمل لوحة بألوان مريحة وهادئة تساعد على الاسترخاء والهدوء..

8. نافذة على السماء..

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes حمام
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

إذا كان التصميم الهندسي للحمام مختلف ومميز، فعليك استغلاله بكل الأشكال، كما فعل هنا المصمم حيث أتيح له نافذة على مستوى مائل في سقف الحمام، مما أعطي إطلالة مختلفة للتصميم، وكأنها نافذة على السماء، لتقضي وقت استحمامك في لحظات من الاسترخاء والهدوء ..

9. إشراق وهدوء..

Ristrutturazione appartamento Bologna, Stazione Centrale, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

اللون الأبيض هو عنوان الهدوء المطلق، والأكثر شيوعا في الحمامات لأنه يناسب جميع الأذواق، وستجد أمامك اختيارات متعددة في حين استخدامك له كلون أساسي في الحمام، إما اختيار لون محايد لتحافظ على إشراق وهدوء الحمام، أو تلجأ للجرأة وكسر روتين الألوان المحايدة..

10. دهانات مختلفة..

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Blue
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

عند دهانك لحوائط الحمام إحرص على إختيار دهانات مقاومة للماء، متاحة في الأسواق، أيضاً لأفضل النتائج فقم باستحدام دهانات نص لمعة لتسهل عملية التنظيف ووستجد في هذه اللحظة أن الاختيارات متعددة ما بين ألوان وتأثيرات ورسومات مختلفة 

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