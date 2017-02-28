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16 ممر منزلي فريد ومبتكر

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مدخل المنزل هو المساحة الأولى التي يراها الزائرون عند الدخول من الباب الرئيسي، وتعطيهم الانطباع الأول عن اناقة منزلك، لذا كان الاهتمام بتصميمها يُعد من الاهتمام بتصميم المنزل ككل؛ من أجل ذلك، كان التأني في اختيار تصميم مدخل المنزل واختيار تفاصيل التزيين شيء هام لمنزلك وتصميمه الداخلي المميز.

تعددت طرق تصميم وتنفيذ مداخل المنازل بتعدد واختلاف أنماط الديكور، حيث تُصمم هذه المساحات بناءً على النمط العام المُتبع في منزلك، فيمكن أن تُصمم المداخل على الطريقة الكلاسيكية، العصرية، الاسكندنافية وغير ذلك الكثير من الأنماط الأخرى. سنقدم في هذا المحتوى عدد من تصميمات مداخل المنازل المميزة التي يمكنك الاقتباس منها لجعل مدخل منزلك مبتكر وفريد من نوعه.

1. ممر فني

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

إذا كنت تملك ممر طويل في منزلك يمكنك استغلاله لعرض الصور والأعمال الفنية التي ترغب في إبرازها، ونرى في هذا النموذج أنه تم تعليق العديد من البراويز ذات الإطارات الخشبية ذات النمط الكلاسيكي والتي تحتوي على بعض الصور التذكارية أو المرايا، وتم ترتيبهم بشكل متناسق لتمنحك إحساس بالأناقة والنظام.

2. مدخل سفلي

Surf Embassy Hostel, alma portuguesa alma portuguesa مساحات تجارية فنادق
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

في بعض الأحيان قد يكون مدخل المنزل في الطابق السفلي مع وجود سلم لايصالك داخل المنزل، وفي هذا النموذج تم الاعتماد على النمط الريفي في تصميم المدخل والدرج، حيث تم تركيب سلالم من الخشب العتيق مع جدران جانبية حجرية، وفي أرضية المدخل تم تركيب بلاطات تحتوي على بعض الرسومات الهندسية البسيطة.

3. اتباع أجواء السبعينات

Casa Sul, um lugar onde se sente a alma portuguesa. , alma portuguesa alma portuguesa ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

في هذا النموذج تم إضافة لمسة شخصية للمدخل باتباع أجواء السبعينات باستخدام الألوان الجريئة مثل الباب الأحمر والساعة باللون الأصفر، وأيضًا تم إضافة كونسول خشبي بسيط لوضع المفاتيح والاغراض الشخصية.

4. الاهتمام الجدران الجانبية للدرج الداخلي

Casa Sul, um lugar onde se sente a alma portuguesa. , alma portuguesa alma portuguesa ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

إذا كنت تملك درج داخلي بمنزلك فقد ترغب في إعادة تزيينه لمنحه لمسة فنية، فكما نرى في هذا النموذج فقد تم تعليق لوحات كلاسيكية بإطارات خشبية متناسقة مع الدرج الخشبي، أيضًا تم إضافة بعض اللوحات الصغيرة بإطارات خشبية ملونة لتعطي حيوية كلاسيكية للمكان.

5. الجمع بين النمط العصري و النمط الريفي في تصميم المدخل

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج Wood effect
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

في هذا النموذج يظهر جليًا الجمع ما بين النمط الريفي والنمط العصري، حيث تم تصميم الدرج على النمط العصري وإضافة إضاءة مخفية تحت كل درج مع قاعدة حجرية لكامل الدرج، وتم إضافة اكسسوارات ريفية خشبية على الجدران.

6. تصميم مدخل عصري أنيق

PASSAGEWAY, GRAÇA Decoração de Interiores GRAÇA Decoração de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRAÇA Decoração de Interiores

GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores

في هذا النموذج تم استخدام النمط العصري البسيط بأناقة مميزة، حيث تم وضع كونسول زجاجي بسيط وتزيينه بالبراويز ذات الإطارات الزجاجية وفازت أنيقة، لتزيين الجدران تم تعليق لوحة ثلاثية منظر طبيعي بالوان خلابة، وعلى الجدار الآخر تم تعليق عمل فني معدني عصري بسيط.

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7. استغلال المساحة في الممرات العصرية

PASSAGEWAY, GRAÇA Decoração de Interiores GRAÇA Decoração de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRAÇA Decoração de Interiores

GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores

يشبه هذا النموذج إلى حد كبير النموذج الذي يسبقه ولكن تم استخدام ألوان أكثر جرأة لتبرز اللمسة الشخصية لصاحب المنزل، وتم تعليق مرايا دائرية متعددة أضافت شكل فني مميز.

8. دور الإضاءة الخفية في توسيع المساحة

LOVE VILLA, Catarina Batista Studio Catarina Batista Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك
Catarina Batista Studio

Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio

نرى في هذا النموذج أنه تم دهان الممر باللون الأبيض وتركيب إضاءة خلفية بيضاء مما ساهم في إعطاء إحساس بالاتساع والهدوء، وتم إضافة أصيص زرع مرتفع في نهاية الممر لتُضفي لمسة طبيعية على المكان.

9. استخدام ورق الجدران

DECORAÇÃO DE HOSTEL - Piso 2 (Tato), White Glam White Glam مساحات تجارية فنادق
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

في بعض الأحيان يكون استخدام ورق الجدران ببساطة هو ما يميز المكان، فكما نرى في هذا التصميم تم استخدام ورق الجدران داخل برواز بسيط على الجدران يبدو كلوحة معلقة، وتم إضافة كونسول أبيض بلون الجدار الأصلي وتزيينه باكسسوار فخاري صغير بلون متناسق مع لون ورق الجدران المستخدم في الخلفية.

10. دور اللون الأبيض في خلق تصميم مميز

Brilho e Luz! - Decoração de sala de estar e jantar, White Glam White Glam غرفة المعيشة
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

في هذا النموذج تم الاعتماد على اللون الأبيض بشكل واضح، حيث تم تزيين الجدار باستخدام الديكورات الجبسية، وتم إضافة لوحة خشبية بيضاء برسومات إسلامية مميزة، وأضاف لون المقعد البرتقالي لمسة عصرية للمكان وساهمت النقوش البيضاء على الكرسي في الربط بين جميع التفاصيل.

11. ممر كلاسيكي عريض

Casa Sol, Atelier Data Lda Atelier Data Lda الممر الحديث، المدخل و الدرج
Atelier Data Lda

Casa Sol

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

في هذا النموذج نلاحظ مدى اتساع مساحة الممر مما مكّن من استخدام كونسول خشبي كلاسيكي كبير، ولم يتم استخدام العديد من العناصر لترك مساحة كافية للحركة في الممر. ولإضافة لمسات جمالية أنيقة تم تعليق بعض اللوحات الملونة التي أعطت حيوية للمكان، وقد ساهم اللون الأبيض المستخدم على الجدار الجانبي على عكس الإضاءة الطبيعية تزيد الإحساس بالاتساع.

12. بساطة الأبيض

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

في هذا النموذج نرى ممر بسيط يتم فيه الاعتماد على اللون الأبيض في دهان الأبواب والجدران، وتم إضافة فواصل بيضاء على الأرضية عند مداخل الغرف مما أبرز حدود الغرف بشكل جذاب أنيق.

13. أناقة الخشب في النمط العصري

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

تم تصميم هذا المدخل على النمط العصري وتم الاعتماد على الخشب بشكل أساسي، حيث تم تركيب أرضيات خشبية وتغطية الجدران بالألواح الخشبية. أيضًا تم وضع كونسول خشبي أبيض أنيق ليكون مختلفا عن درجات الخشب السائدة في المكان وتزيينه بأعمال فنية فخارية ملونة، وأيضًا تم استخدام براويز وإطارات خشبية بيضاء لجذب الانتباه.

14. تصميم ساحة انتظار مميزة في مدخل منزلك

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

في هذا النموذج تم تصميم ساحة انتظار أنيقة في مدخل المنزل تم فيها الاعتماد على اللون الأبيض بشكل أساسي مع إضافة بعض العناصر الملونة لإضفاء حيوية بالمكان، حيث تم وضع كونسول أبيض منخفض مزين بمزهريات بيضاء تحتوي على نباتات ملونة ووضع بعض الكتب الملونة، وتم تعليق مرآة دائرية بإطار معدني أبيض متماشية مع الجو العام بالمدخل. على الجانب الآخر تم وضع أريكة مريحة انتظار الضيوف وتزيينها بوسائد ملونة بألوان مشرقة متناسقة مع ألوان النباتات.

15. استخدام الاكسسوارات العتيقة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

نرى في هذا النموذج أنه تم الاعتماد على البساطة في تصميم المدخل مع إضافة بعض العناصر التي تعطي لمسة فنية وشخصية للمكان، حيث تم إضافة حقائب عتيقة بأحجام مختلفة تحت الكونسول الشفاف و مصطبة خشبية لإضافة لمسة ريفية بسيطة تناسقت مع العناصر العصرية المستخدمة بشكل مبتكر.

16. أرضية المداخل المفتوحة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

تم تصميم مدخل هذا المنزل ليكون مفتوح على الريسبشن مما جعل المدخل يبدو كجزء منه، وفي هذه الحالة يجب مراعاة أن تتناسب بعض التفاصيل مثل الأرضيات وأجواء النمط المستخدم، فكما نرى هنا تم استخدام أرضية خشبية بلا فواصل عملت على ربط المدخل بالريسبشن، أما الغرف الجانبية فقد تم استخدام نوع مختلف من الأرضيات حيث أنه يمكن إغلاقها وفصلها عن المكان بواسطة باب جرار.

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