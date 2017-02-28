16 ممر منزلي فريد ومبتكر

مدخل المنزل هو المساحة الأولى التي يراها الزائرون عند الدخول من الباب الرئيسي، وتعطيهم الانطباع الأول عن اناقة منزلك، لذا كان الاهتمام بتصميمها يُعد من الاهتمام بتصميم المنزل ككل؛ من أجل ذلك، كان التأني في اختيار تصميم مدخل المنزل واختيار تفاصيل التزيين شيء هام لمنزلك وتصميمه الداخلي المميز.

تعددت طرق تصميم وتنفيذ مداخل المنازل بتعدد واختلاف أنماط الديكور، حيث تُصمم هذه المساحات بناءً على النمط العام المُتبع في منزلك، فيمكن أن تُصمم المداخل على الطريقة الكلاسيكية، العصرية، الاسكندنافية وغير ذلك الكثير من الأنماط الأخرى. سنقدم في هذا المحتوى عدد من تصميمات مداخل المنازل المميزة التي يمكنك الاقتباس منها لجعل مدخل منزلك مبتكر وفريد من نوعه.