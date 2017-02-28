16 ممر منزلي فريد ومبتكر

مدخل المنزل هو المساحة الأولى التي يراها الزائرون عند الدخول من الباب الرئيسي، وتعطيهم الانطباع الأول عن اناقة منزلك، لذا كان الاهتمام بتصميمها يُعد من الاهتمام بتصميم المنزل ككل؛ من أجل ذلك، كان التأني في اختيار تصميم مدخل المنزل واختيار تفاصيل التزيين شيء هام لمنزلك وتصميمه الداخلي المميز.
تعددت طرق تصميم وتنفيذ مداخل المنازل بتعدد واختلاف أنماط الديكور، حيث تُصمم هذه المساحات بناءً على النمط العام المُتبع في منزلك، فيمكن أن تُصمم المداخل على الطريقة الكلاسيكية، العصرية، الاسكندنافية وغير ذلك الكثير من الأنماط الأخرى. سنقدم في هذا المحتوى عدد من تصميمات مداخل المنازل المميزة التي يمكنك الاقتباس منها لجعل مدخل منزلك مبتكر وفريد من نوعه.
إذا كنت تملك ممر طويل في منزلك يمكنك استغلاله لعرض الصور والأعمال الفنية التي ترغب في إبرازها، ونرى في هذا النموذج أنه تم تعليق العديد من البراويز ذات الإطارات الخشبية ذات النمط الكلاسيكي والتي تحتوي على بعض الصور التذكارية أو المرايا، وتم ترتيبهم بشكل متناسق لتمنحك إحساس بالأناقة والنظام.
في بعض الأحيان قد يكون مدخل المنزل في الطابق السفلي مع وجود سلم لايصالك داخل المنزل، وفي هذا النموذج تم الاعتماد على النمط الريفي في تصميم المدخل والدرج، حيث تم تركيب سلالم من الخشب العتيق مع جدران جانبية حجرية، وفي أرضية المدخل تم تركيب بلاطات تحتوي على بعض الرسومات الهندسية البسيطة.
في هذا النموذج تم إضافة لمسة شخصية للمدخل باتباع أجواء السبعينات باستخدام الألوان الجريئة مثل الباب الأحمر والساعة باللون الأصفر، وأيضًا تم إضافة كونسول خشبي بسيط لوضع المفاتيح والاغراض الشخصية.
إذا كنت تملك درج داخلي بمنزلك فقد ترغب في إعادة تزيينه لمنحه لمسة فنية، فكما نرى في هذا النموذج فقد تم تعليق لوحات كلاسيكية بإطارات خشبية متناسقة مع الدرج الخشبي، أيضًا تم إضافة بعض اللوحات الصغيرة بإطارات خشبية ملونة لتعطي حيوية كلاسيكية للمكان.
في هذا النموذج يظهر جليًا الجمع ما بين النمط الريفي والنمط العصري، حيث تم تصميم الدرج على النمط العصري وإضافة إضاءة مخفية تحت كل درج مع قاعدة حجرية لكامل الدرج، وتم إضافة اكسسوارات ريفية خشبية على الجدران.
في هذا النموذج تم استخدام النمط العصري البسيط بأناقة مميزة، حيث تم وضع كونسول زجاجي بسيط وتزيينه بالبراويز ذات الإطارات الزجاجية وفازت أنيقة، لتزيين الجدران تم تعليق لوحة ثلاثية منظر طبيعي بالوان خلابة، وعلى الجدار الآخر تم تعليق عمل فني معدني عصري بسيط.
يشبه هذا النموذج إلى حد كبير النموذج الذي يسبقه ولكن تم استخدام ألوان أكثر جرأة لتبرز اللمسة الشخصية لصاحب المنزل، وتم تعليق مرايا دائرية متعددة أضافت شكل فني مميز.
نرى في هذا النموذج أنه تم دهان الممر باللون الأبيض وتركيب إضاءة خلفية بيضاء مما ساهم في إعطاء إحساس بالاتساع والهدوء، وتم إضافة أصيص زرع مرتفع في نهاية الممر لتُضفي لمسة طبيعية على المكان.
في بعض الأحيان يكون استخدام ورق الجدران ببساطة هو ما يميز المكان، فكما نرى في هذا التصميم تم استخدام ورق الجدران داخل برواز بسيط على الجدران يبدو كلوحة معلقة، وتم إضافة كونسول أبيض بلون الجدار الأصلي وتزيينه باكسسوار فخاري صغير بلون متناسق مع لون ورق الجدران المستخدم في الخلفية.
في هذا النموذج تم الاعتماد على اللون الأبيض بشكل واضح، حيث تم تزيين الجدار باستخدام الديكورات الجبسية، وتم إضافة لوحة خشبية بيضاء برسومات إسلامية مميزة، وأضاف لون المقعد البرتقالي لمسة عصرية للمكان وساهمت النقوش البيضاء على الكرسي في الربط بين جميع التفاصيل.
في هذا النموذج نلاحظ مدى اتساع مساحة الممر مما مكّن من استخدام كونسول خشبي كلاسيكي كبير، ولم يتم استخدام العديد من العناصر لترك مساحة كافية للحركة في الممر. ولإضافة لمسات جمالية أنيقة تم تعليق بعض اللوحات الملونة التي أعطت حيوية للمكان، وقد ساهم اللون الأبيض المستخدم على الجدار الجانبي على عكس الإضاءة الطبيعية تزيد الإحساس بالاتساع.
في هذا النموذج نرى ممر بسيط يتم فيه الاعتماد على اللون الأبيض في دهان الأبواب والجدران، وتم إضافة فواصل بيضاء على الأرضية عند مداخل الغرف مما أبرز حدود الغرف بشكل جذاب أنيق.
تم تصميم هذا المدخل على النمط العصري وتم الاعتماد على الخشب بشكل أساسي، حيث تم تركيب أرضيات خشبية وتغطية الجدران بالألواح الخشبية. أيضًا تم وضع كونسول خشبي أبيض أنيق ليكون مختلفا عن درجات الخشب السائدة في المكان وتزيينه بأعمال فنية فخارية ملونة، وأيضًا تم استخدام براويز وإطارات خشبية بيضاء لجذب الانتباه.
في هذا النموذج تم تصميم ساحة انتظار أنيقة في مدخل المنزل تم فيها الاعتماد على اللون الأبيض بشكل أساسي مع إضافة بعض العناصر الملونة لإضفاء حيوية بالمكان، حيث تم وضع كونسول أبيض منخفض مزين بمزهريات بيضاء تحتوي على نباتات ملونة ووضع بعض الكتب الملونة، وتم تعليق مرآة دائرية بإطار معدني أبيض متماشية مع الجو العام بالمدخل. على الجانب الآخر تم وضع أريكة مريحة انتظار الضيوف وتزيينها بوسائد ملونة بألوان مشرقة متناسقة مع ألوان النباتات.
نرى في هذا النموذج أنه تم الاعتماد على البساطة في تصميم المدخل مع إضافة بعض العناصر التي تعطي لمسة فنية وشخصية للمكان، حيث تم إضافة حقائب عتيقة بأحجام مختلفة تحت الكونسول الشفاف و مصطبة خشبية لإضافة لمسة ريفية بسيطة تناسقت مع العناصر العصرية المستخدمة بشكل مبتكر.
تم تصميم مدخل هذا المنزل ليكون مفتوح على الريسبشن مما جعل المدخل يبدو كجزء منه، وفي هذه الحالة يجب مراعاة أن تتناسب بعض التفاصيل مثل الأرضيات وأجواء النمط المستخدم، فكما نرى هنا تم استخدام أرضية خشبية بلا فواصل عملت على ربط المدخل بالريسبشن، أما الغرف الجانبية فقد تم استخدام نوع مختلف من الأرضيات حيث أنه يمكن إغلاقها وفصلها عن المكان بواسطة باب جرار.
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