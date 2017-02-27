منزل الأحلام.. كل ركن فيه بلون!

منزل حالم كل ركن فيه مبهج من الدرجة الأولى! ليس هذا بغريب وهو منزل الألوان المتنوعة والذي تألقت جميع غرفه بلمسات مدهشة تأسر كل من يتطلع إليها وتبث المشاعر الإيجابية بنفوس القاطنين طوال الوقت.

فـ بداية تألق المدخل والكوريدور والمعيشة وكذلك السفرة بنغمات اللون الأزرق وسحر هدوءه في مزيج رائع مع الأبيض، في الوقت الذي برز جمال غرفة النوم الرئيسية بفضل اللون الأخضر الذي ترك بصمته في إكسابها حيوية لا مثيل لها، أما غرفة الأطفال فقد تحلت بالدفء والإشراقة النابعة من استخدام اللون الأحمر بعناية فائقة والذي ناسب تمامًا طبيعة تلك الغرفة.. لنكتشف معًا كل تفصيلة من تفاصيل هذا المشروع الراقي عن قرب!