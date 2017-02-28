ديكورات كلاسيكية للجدران والارضيات في هذه الشقة الفخمة

لم يختلف تصميم هذا السلم عن نظيره الأول كثيرًا بل راعى المصمم أهمية التناسق والترابط بين أجزاء المنزل المختلفة وإن كانت بعيدة عن بعضها البعض. ربما ما يشكل اختلاف وحيد يمكننا رصده بهذا السلم عن الأول، هو أنه بطابع أكثر رسمية وذلك نتيجة استخدام الألوان الرمادية الفاتحة مع الداكنة واستبدال الشمعدان المذهب وما يحمله من إشراقة بآخر مهيب بلون أسود ولمسات فضية براقة.