ديكورات كلاسيكية للجدران والارضيات في هذه الشقة الفخمة

مشروع اليوم هو تحفة معمارية بكل ما تحمله الكلمة من معاني.. فهو يتسم بالكلاسيكية المفرطة الناتجة عن اللجوء للعديد من العناصر المتسمة بهذه السمة أبرزها الإكسسوارات والتحف والشمعدانات والثريات والتي زينت أروقته المختلفة وغرفه على حد سواء.. فجميعها إضافات حقيقية ومؤثرة شكلت فارقا كبيرًا في إطلالة هذا القصر وجعلته يتربع على عرش مشاريع هوميفاي الكلاسيكية.. دعونا نكتشف تفاصيله عن قرب!
مدخل فخم بلمسات ساحرة تتألق فيه زخارف درابزين السلم المتداخلة بخامتها المعدنية ذات الطلاء الأسود، في الوقت الذي تربعت فيه درجاته العريضة والضخمة على عرش الساحة بفضل الرخام الذي كساها بالكامل بلونه البيج الفاتح، أما عن ذلك الإكسسوار المذهب الذي نلمحه في صدارة المدخل، فهو أخاذ بكل المقاييس واستطاع أن يترك بصمته في تجميل تلك البقعة من المنزل.
كوريدور أخاذ يقودنا لغرفة المعيشة جدرانه ناعمة وهادئة نابعة من استخدام الألوان المحايدة والتي على رأسها الأبيض والبيج وإحدى درجات البني الفاتحة.. نلمح فيه ورق الحائط والذي يقوم بدوره في إثراء الممر بنقوشة البسيطة.
يزين الكوريدور كما نرى هنا نخبة من الإكسسوارات والتحف المختارة بعناية والتي جمعت بين اللمسات المعدنية المطلية بالأسود والمذهبة، هذا فضلًا عن تلك الأبواب الضخمة والتي بتصميمها وخاماتها المذهلة تعتبر إكسسوارات في حد ذاتها.
غرفة معيشة ناعمة هي الأخرى لنفس السبب السابق تغمرها الديكورات الجبسية بلونها الأبيض فتكتسح الساحة وتزيدها براحًا لدرجة أننا نلمحها أكثر ما قد نلمح الأثاث ذاته.. فقط مقعد فخم كلاسيكي التصميم بلون أبيض هو ما نجده في الصدارة وثريا قمة في الفخامة بتفاصيل معقدة تتدلى من سقف الغرفة وتكسبها سحرًا من نوع خاص.
كوريدور آخر مهيب بلمسات كلاسيكية مفرطة أيضًا يأخذنا بعيدًا عن غرفة المعيشة ويقودنا لغرفة أخرى ألا وهي غرفة تناول الطعام.. أبرز ما يميزه باب ضخم بتصميم مختلف عن نظيره المنتمي لغرفة المعيشة حيث أنه بطابع رسمي يناسب طبيعة الغرفة وقدسيتها على طرفيه طاولتين فضيتين يزين كلاهما شمعدانات فاخرة بلمسات وألوان متنوعة.
غرفة تناول الطعام غرفة لها قدسيتها لذا كان من الطبيعي أن تكون مستقلة ومنفصلة عن أي بقعة من بقاع هذا المنزل، ورغم ذلك إلا أنها تتمتع بنفس الألوان وبتصميمات مشابهة لغرفة المعيشة.. يظهر منها بوضوح فقط بوفيه كلاسيكي من الطراز الأول نلمحه جهة اليمين ومقاعد فخمة بمنتصف الساحة تحتضن مائدة طعام فاخرة يكسيها لوح رخام متين بتصميم فريد.
لم يختلف تصميم هذا السلم عن نظيره الأول كثيرًا بل راعى المصمم أهمية التناسق والترابط بين أجزاء المنزل المختلفة وإن كانت بعيدة عن بعضها البعض. ربما ما يشكل اختلاف وحيد يمكننا رصده بهذا السلم عن الأول، هو أنه بطابع أكثر رسمية وذلك نتيجة استخدام الألوان الرمادية الفاتحة مع الداكنة واستبدال الشمعدان المذهب وما يحمله من إشراقة بآخر مهيب بلون أسود ولمسات فضية براقة.
حمام ملوكي تنتشر فيه الزخارف على أغلب الجدران إن لم يكن جميعها -بدرجات اللون البيح الفاتحة والداكنة معًا- وكذلك النقوش بـ الأرضية، أما حوض الاستحمام فهو ضخم تزينه كلمات مرسومة من الخارج بالخط الإسلامي.
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