الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

ديكورات كلاسيكية للجدران والارضيات في هذه الشقة الفخمة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL الممر والمدخل
Loading admin actions …

مشروع اليوم هو تحفة معمارية بكل ما تحمله الكلمة من معاني.. فهو يتسم بالكلاسيكية المفرطة الناتجة عن اللجوء للعديد من العناصر المتسمة بهذه السمة أبرزها الإكسسوارات والتحف والشمعدانات والثريات والتي زينت أروقته المختلفة وغرفه على حد سواء.. فجميعها إضافات حقيقية ومؤثرة شكلت فارقا كبيرًا في إطلالة هذا القصر وجعلته يتربع على عرش مشاريع هوميفاي الكلاسيكية.. دعونا نكتشف تفاصيله عن قرب!

المدخل.. سُلَم فخم وإكسسوارات مُذَهبة

Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL Corridor, hallway & stairsStairs
DECORMARMI SRL

DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL

مدخل فخم بلمسات ساحرة تتألق فيه زخارف درابزين السلم المتداخلة بخامتها المعدنية ذات الطلاء الأسود، في الوقت الذي تربعت فيه درجاته العريضة والضخمة على عرش الساحة بفضل الرخام الذي كساها بالكامل بلونه البيج الفاتح، أما عن ذلك الإكسسوار المذهب الذي نلمحه في صدارة المدخل، فهو أخاذ بكل المقاييس واستطاع أن يترك بصمته في تجميل تلك البقعة من المنزل.

كوريدور أخاذ يقودنا للمعيشة

Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL Corridor, hallway & stairsDrawers & shelves
DECORMARMI SRL

DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL

كوريدور أخاذ يقودنا لغرفة المعيشة جدرانه ناعمة وهادئة نابعة من استخدام الألوان المحايدة والتي على رأسها الأبيض والبيج وإحدى درجات البني الفاتحة.. نلمح فيه ورق الحائط والذي يقوم بدوره في إثراء الممر بنقوشة البسيطة.

يزين الكوريدور كما نرى هنا نخبة من الإكسسوارات والتحف المختارة بعناية والتي جمعت بين اللمسات المعدنية المطلية بالأسود والمذهبة، هذا فضلًا عن تلك الأبواب الضخمة والتي بتصميمها وخاماتها المذهلة تعتبر إكسسوارات في حد ذاتها.

غرفة المعيشة وديكورات جبس في كل مكان

Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL غرفة المعيشة
DECORMARMI SRL

DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL

غرفة معيشة ناعمة هي الأخرى لنفس السبب السابق تغمرها الديكورات الجبسية بلونها الأبيض فتكتسح الساحة وتزيدها براحًا لدرجة أننا نلمحها أكثر ما قد نلمح الأثاث ذاته.. فقط مقعد فخم كلاسيكي التصميم بلون أبيض هو ما نجده في الصدارة وثريا قمة في الفخامة بتفاصيل معقدة تتدلى من سقف الغرفة وتكسبها سحرًا من نوع خاص.

كوريدور آخر مُهيب!

Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL الممر والمدخل
DECORMARMI SRL

DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL

كوريدور آخر مهيب بلمسات كلاسيكية مفرطة أيضًا يأخذنا بعيدًا عن غرفة المعيشة ويقودنا لغرفة أخرى ألا وهي غرفة تناول الطعام.. أبرز ما يميزه باب ضخم بتصميم مختلف عن نظيره المنتمي لغرفة المعيشة حيث أنه بطابع رسمي يناسب طبيعة الغرفة وقدسيتها على طرفيه طاولتين فضيتين يزين كلاهما شمعدانات فاخرة بلمسات وألوان متنوعة.

غرفة الطعام وكلاسيكية مُفرِطَة

Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL مطبخ
DECORMARMI SRL

DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL

غرفة تناول الطعام غرفة لها قدسيتها لذا كان من الطبيعي أن تكون مستقلة ومنفصلة عن أي بقعة من بقاع هذا المنزل، ورغم ذلك إلا أنها تتمتع بنفس الألوان وبتصميمات مشابهة لغرفة المعيشة.. يظهر منها بوضوح فقط بوفيه كلاسيكي من الطراز الأول نلمحه جهة اليمين ومقاعد فخمة بمنتصف الساحة تحتضن مائدة طعام فاخرة يكسيها لوح رخام متين بتصميم فريد.

سلم آخر لا يقل فخامة عن نظيره الأول وإن اختلفت الألوان

Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL Corridor, hallway & stairsStairs
DECORMARMI SRL

DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL

لم يختلف تصميم هذا السلم عن نظيره الأول كثيرًا بل راعى المصمم أهمية التناسق والترابط بين أجزاء المنزل المختلفة وإن كانت بعيدة عن بعضها البعض. ربما ما يشكل اختلاف وحيد يمكننا رصده بهذا السلم عن الأول، هو أنه بطابع أكثر رسمية وذلك نتيجة استخدام الألوان الرمادية الفاتحة مع الداكنة واستبدال الشمعدان المذهب وما يحمله من إشراقة بآخر مهيب بلون أسود ولمسات فضية براقة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الحمام.. ملوكي

Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL حمام
DECORMARMI SRL

DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL

حمام ملوكي تنتشر فيه الزخارف على أغلب الجدران إن لم يكن جميعها -بدرجات اللون البيح الفاتحة والداكنة معًا- وكذلك النقوش بـ الأرضية، أما حوض الاستحمام فهو ضخم تزينه كلمات مرسومة من الخارج بالخط الإسلامي.  

الجهة الأخرى من الحمام.. ومقعد قيم

Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL BathroomBathtubs & showers
DECORMARMI SRL

DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL

اقرأ أيضًا: منزل كلاسيكي لعشاق اللون البني

11 تصميم لمطابخ متميزة ولا أروع

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً