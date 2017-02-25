18 تصميم مختلف لجدران حجرية بنمطين تركيب مختلفين

تعد خامة الحجارة أكثر الخامات انتشاراً مؤخراً وإحدي العناصر الأساسية في أحدث صيحات التصميم. ولكن ما أنماطها المختلفة، وماهي طرق تركيبها ؟ اليوم جئنا لكم بعدد من التصاميم المختلفة للحوائط الحجرية بنمطين مختلفين، الأول من شرائح الحجارة والتي تتراص بجانب بعضها بشكل مكمل وأنيق، أما النمط الآخر فهو يميل لتراص بلاطات الموزايك الصغيرة، باستخدام بلاطات الحجارة والتي تنتج عنه تصاميم رائعة.
سنتحدث عن النمطين بالتفصيل ونستعرض لكم أمثلة لكل منها، فتابعونا
يتم تجميع البلاطات والشرائح مختلفة المقاسات والألوان والتي يتم استخدامها في التصامميم الداخلية والخارجية، على الحوائط، البارات، النوافير، المدافئ وعلى الحوائط الخارجية والواجهات. فهي خامة متينة ومقاومة للتأكل ولكنها تحتاج في تركيبها إلى المتخصيصين حيث أن التركيب يشمل تنسيق القطع المختلفة في الألوان، الأحجام والسماكات لتعطي شكل نهائي متناسق ومتماسك، وتعطي جو داخلي مودرن ومريح.
النمط الآخر وهو الموزايك الحجري. يعد الموزايك وسيلة أسهل وأسرع في التركيب حيث تتراص البلاطات الصغيرة بالفعل على ألواح ثم يقوم المتخصصين بتركيب الألواح بجانب بعضها البعض.
يعطي الموزاييك الحجري للحوائط المكسي بها جو مفعم بالفخامة والرقي بالإضافة لكونه مودرن وأنيق. يمكن استخدامه في المساحات الداخلية والتي تحسن من التصميم والجو العام وأيضاً في المساحات الخارجية سواء كانت أفنية أو واجهات والتي تعطي جو دافئ ومرحب.