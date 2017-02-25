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18 تصميم مختلف لجدران حجرية بنمطين تركيب مختلفين

Marwa Hasan Marwa Hasan
Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
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تعد خامة الحجارة أكثر الخامات انتشاراً مؤخراً وإحدي العناصر الأساسية في أحدث صيحات التصميم. ولكن ما أنماطها المختلفة، وماهي طرق تركيبها ؟ اليوم جئنا لكم بعدد من التصاميم المختلفة للحوائط الحجرية بنمطين مختلفين، الأول من شرائح الحجارة والتي تتراص بجانب بعضها بشكل مكمل وأنيق، أما النمط الآخر فهو يميل لتراص بلاطات الموزايك الصغيرة، باستخدام بلاطات الحجارة والتي تنتج عنه تصاميم رائعة. 

سنتحدث عن النمطين بالتفصيل ونستعرض لكم أمثلة لكل منها، فتابعونا

1.البلاطات الحجرية

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

يتم تجميع البلاطات والشرائح مختلفة المقاسات والألوان والتي يتم استخدامها في التصامميم الداخلية والخارجية، على الحوائط، البارات، النوافير، المدافئ وعلى الحوائط الخارجية والواجهات. فهي خامة متينة ومقاومة للتأكل ولكنها تحتاج في تركيبها إلى المتخصيصين حيث أن التركيب يشمل تنسيق القطع المختلفة في الألوان، الأحجام والسماكات لتعطي شكل نهائي متناسق ومتماسك، وتعطي جو داخلي مودرن ومريح.

2.تأتي الحجارة بسماكات مختلفة لتصلح لتكسية العناصر الداخلية ذات المنحنيات مثل المدافئ

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

3.إضافة رائعة لغرفة المعيشة، فيمكنها أن تعمل كبؤرة بصرية

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

4.بلاطات بحجم أكبر ولكن تعمل بنفس المبدأ لتعطي حوائط ذات ملمس خشن وأنيق

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

5.أنظر لجمال المدخنة المكسية بالحجارة مع الحائط الأبيض، الخشب ومع الحديقة الخضراء

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

6.تعمل الحوائط الحجرية كحائط أنيق ومرحب لمدخل البيت

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

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7.بلاطات متنوعة ومختلفة في الحجم والدرجة اللونية لتناسب الأسوار والمساحات الخارجية بشكل مثالي

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

8.بلاطات موحدة في السمك بمقاس 3 سم، تتناسب مع الطراز المودرن للواجهات

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

9.تتماشى الحجارة مع عدد كبير من الخامات والألوان

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

10.يمكنك خلق تباين في الملمس واللون بإختيار خامات مثل الرخام الفاتح مع الحجارة

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

11.أنظر روعة البلاطات الحجرية مع الواجهة التي يغلب عليها اللون الأبيض

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

12.الموزايك الحجري

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

النمط الآخر وهو الموزايك الحجري. يعد الموزايك وسيلة أسهل وأسرع في التركيب حيث تتراص البلاطات الصغيرة بالفعل على ألواح ثم يقوم المتخصصين بتركيب الألواح بجانب بعضها البعض.

يعطي الموزاييك الحجري للحوائط المكسي بها جو مفعم بالفخامة والرقي بالإضافة لكونه مودرن وأنيق. يمكن استخدامه في المساحات الداخلية والتي تحسن من التصميم والجو العام وأيضاً في المساحات الخارجية سواء كانت أفنية أو واجهات والتي تعطي جو دافئ ومرحب.

13.تعطي الحجارة ثراء في الفراغ بشغل وتكسية الحوائط أياً كان لونها

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

14.المزج بين البلاطات ذات الدرجات الفاتحة ليكون الحائط بمثابة خلفية مثالية لأثاث بسيط

Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS غرفة المعيشة
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

15.أنظر كيف تتراص البلاطات الصغيرة مع بعضها في انسجام تام

Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS حديقة
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

16.بلاطات متنوعة في الدرجة اللونية لأناقة متناهية

Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS مساحات تجارية صالة مناسبات
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

17.يمكنك عمل لوحات فنية وخلق نقشات باستخدام الموزيك الحجري، فهنا تم استخدامه على البار

Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS مطبخ
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

18.لا يكتمل حائط الموزايك الحجري إلا بالإضاءة المسلطة عليه لتظهر الخشونة الغالبة على التصميم لأفضل شكل للملمس

Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS غرفة المعيشة
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
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