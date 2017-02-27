8 أسرار للحصول على منازل تشبه المجلات

يجب عليك أن تخلق بؤرة بصرية معمارية في غرف منزلك إذا كنت تريد إضافة اناقة لمنزلك. فهي النقطة الرئيسية والتي تخطف الأبصار بمجرد الدخول لهذه الغرفة. قد تكون مدفئة، نافذة ذات مشهد مميز، قطعة أثاث أو حائط مطلي بلون مختلف.

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