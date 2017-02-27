8 أسرار للحصول على منازل تشبه المجلات

تصميم منازلنا يعد مهمة صعبة ومحيرة فأحياناً نخاف من أن ينتهي بنا الحال ببيت مزدحم أو بسيط لدرجة الملل. فنريد أن نحصل على منازل تشبه منازل المجلات ولكن هذه المهمة صعبة فلا نعلم من أين نبدأ أو كيف نرتب العناصر سوياً. هناك بعض المبادئ والتي يتبعها مهندسي الديكور والتي ينتج عنها منازل أنيقة ومتميزة. فتعالوا بنا نستعرض هذه المبادئ لنساعدكم في الحصول على الأجواء المناسبة لكم والملبية لحاجاتكم..
يجب أن تكون كل عناصر الغرف منسجمة بشكل رائع ولها نفس الأجواء، سواء كان ذالك في باليتة الألوان أو الطراز أو شكل الخطوط. أهم شئ هو الحصول على فراغ منسجم في النهاية. فالفراغات المنسجمة تبدو بشكل متوازن ومرحب كما تعطي أجواء مريحة لساكني المنزل.
السيميترية هي أحد المبادئ التي تجعل الغرف تبدو بشكل منظم ومرتب طوال الوقت. يمكنك الحصول عليها باختيار عناصر متشابهة على جانبي التصميم، والتي تعد سهلة في تطبيقها في غرفة السفرة، أو غرفة النوم بسبب السيميترية الغالبة على ترتيب الأثاث.
يشبه كثيراً السيميترية ولكن لا يجب توحيد التصاميم على الجانبين، يتحقق التوزان في الغرف بتوزيع العناصر بشكل يجعل العناصر متوازنة على الجانبين، فلا يمكن وضع عنصر في أقصى اليمين بدون ايجاد عنصر آخر على أقصى اليسار يكون مساوي له في المقدار. هذا المبدأ يجب تحقيقة في تأثيث الغرف، على الحوائط، الإضاءات، والاكسسوارات.
يعد الملمس من أهم المبادئ التي تضيف عمق وأناقة للغرف، فبدلاً من استخدام خامات ملساء في كل العناصر يمكنك التنوع بين الملمس الخشن والناعم لجعل الغرف تبدو يشكل مشوق وأنيق.
يجب مراعاة ترك بعض الفراغات في الغرف لسهولة الحركة ولخلق جو متوازن في الغرف وتجعلها تبدو بشكل مريح ومختلف. المرة القادمة التي تفكر أن تملأ كل الفراغات حول منزلك بالأثاث أو الاكسسوارات، فكر جيداً.
لأناقة تامة يجب الحرص على إضافة ديناميكية للفراغات بوضع لمسة من النقوشات داخل الفراغات الداخلية حيث أنها تعطي حيوية وطاقة مختلفة في المنزل. يمكنك إضافة النقوشات من خلال ورق الحائط، السجاد، البلاطات السيراميكية أو اللوحات الفنية.
التباين يساهم في جعل الغرفة تبدو أعمق وأكثر أناقة، وأسهل الطرق لتطبيق هذا المبدأ هو باستخدام لونين متضادين، بدرجتين الفاتح والداكن أو بمزج ألوان باردة مع الدافئة.
يجب عليك أن تخلق بؤرة بصرية معمارية في غرف منزلك إذا كنت تريد إضافة اناقة لمنزلك. فهي النقطة الرئيسية والتي تخطف الأبصار بمجرد الدخول لهذه الغرفة. قد تكون مدفئة، نافذة ذات مشهد مميز، قطعة أثاث أو حائط مطلي بلون مختلف.
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