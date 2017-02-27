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8 أسرار للحصول على منازل تشبه المجلات

Marwa Hasan Marwa Hasan
La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة السفرة
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تصميم منازلنا يعد مهمة صعبة ومحيرة فأحياناً نخاف من أن ينتهي بنا الحال ببيت مزدحم أو بسيط لدرجة الملل. فنريد أن نحصل على منازل تشبه منازل المجلات ولكن هذه المهمة صعبة فلا نعلم من أين نبدأ أو كيف نرتب العناصر سوياً. هناك بعض المبادئ والتي يتبعها مهندسي الديكور والتي ينتج عنها منازل أنيقة ومتميزة. فتعالوا بنا نستعرض هذه المبادئ لنساعدكم في الحصول على الأجواء المناسبة لكم والملبية لحاجاتكم..

1.الانسجام

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo جدران
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

يجب أن تكون كل عناصر الغرف منسجمة بشكل رائع ولها نفس الأجواء، سواء كان ذالك في باليتة الألوان أو الطراز أو شكل الخطوط. أهم شئ هو الحصول على فراغ منسجم في النهاية. فالفراغات المنسجمة تبدو بشكل متوازن ومرحب كما تعطي أجواء مريحة لساكني المنزل.

2.السيميترية

Esszimmerstühle, Sunchairs GmbH & Co.KG Sunchairs GmbH & Co.KG غرفة السفرة
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG

Sunchairs GmbH & Co.KG
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG
Sunchairs GmbH & Co.KG

السيميترية هي أحد المبادئ التي تجعل الغرف تبدو بشكل منظم ومرتب طوال الوقت. يمكنك الحصول عليها باختيار عناصر متشابهة على جانبي التصميم، والتي تعد سهلة في تطبيقها في غرفة السفرة، أو غرفة النوم بسبب السيميترية الغالبة على ترتيب الأثاث.

3.التوازن

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة المعيشة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

يشبه كثيراً السيميترية ولكن لا يجب توحيد التصاميم على الجانبين، يتحقق التوزان في الغرف بتوزيع العناصر بشكل يجعل العناصر متوازنة على الجانبين، فلا يمكن وضع عنصر في أقصى اليمين بدون ايجاد عنصر آخر على أقصى اليسار يكون مساوي له في المقدار. هذا المبدأ يجب تحقيقة في تأثيث الغرف، على الحوائط، الإضاءات، والاكسسوارات.

4.الملمس

House Sauces ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة المعيشة
ARCO Arquitectura Contemporánea

House Sauces

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

يعد الملمس من أهم المبادئ التي تضيف عمق وأناقة للغرف، فبدلاً من استخدام خامات ملساء في كل العناصر يمكنك التنوع بين الملمس الخشن والناعم لجعل الغرف تبدو يشكل مشوق وأنيق.

5.الفراغ

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة السفرة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

يجب مراعاة ترك بعض الفراغات في الغرف لسهولة الحركة ولخلق جو متوازن في الغرف وتجعلها تبدو بشكل مريح ومختلف. المرة القادمة التي تفكر أن تملأ كل الفراغات حول منزلك بالأثاث أو الاكسسوارات، فكر جيداً.

​6.النقوشات

New Customer photos of cement tiles, Crafted Tiles Crafted Tiles غرفة نوم
Crafted Tiles

Crafted Tiles
Crafted Tiles
Crafted Tiles

لأناقة تامة يجب الحرص على إضافة ديناميكية للفراغات بوضع لمسة من النقوشات داخل الفراغات الداخلية حيث أنها تعطي حيوية وطاقة مختلفة في المنزل. يمكنك إضافة النقوشات من خلال ورق الحائط، السجاد، البلاطات السيراميكية أو اللوحات الفنية.

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7.التباين

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

التباين يساهم في جعل الغرفة تبدو أعمق وأكثر أناقة، وأسهل الطرق لتطبيق هذا المبدأ هو باستخدام لونين متضادين، بدرجتين الفاتح والداكن أو بمزج ألوان باردة مع الدافئة.

8.بؤرة بصرية

Casa estudio de madera, dom arquitectura dom arquitectura
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

يجب عليك أن تخلق بؤرة بصرية معمارية في غرف منزلك إذا كنت تريد إضافة اناقة لمنزلك. فهي النقطة الرئيسية والتي تخطف الأبصار بمجرد الدخول لهذه الغرفة. قد تكون مدفئة، نافذة ذات مشهد مميز، قطعة أثاث أو حائط مطلي بلون مختلف.

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