تصميم فيلا رائعة بأيادي مصرية..

نسافر إلى مصر في جولة رائعة بين أركان فيلا متميزة بأيادي مصرية، في الأغلب نظن أن ما نراه على الانترنت صعب تحقيقه في بيوتنا، ولكن الخبراء المصريين أثبتوا عكس ذلك في هذا التصميم، فقط بخطوات بسيطة وتخطيط جيد يمكنك أن تجعل منه نموذج يشبه القصور، هيا بنا مع هوميفاي اليوم في جولة سريعة ستنال إعجابك بالتأكيد..
مدخل يشبه القصور في تصميم مميز، اختار المصمم درجات البني للفراغ مع وحدات ديكورية رائعة، وإضاءة خاصة تبرز جمال التصميم وروعته، والمرايا لها سحر خاص وإضافة مساحة بصرية، استخدام الرخام كان له تأثير رائع بلمعانه وانعكاسه …
جاء الخشب كبطل رئيسي في التصميم حيث تم استخدامه كمكتبة صغيرة مع تشكيلات إسلامية مميزة، أما عن الرخام فكانت الخطوط الرئيسية للرأرضية باللون البني مع مساحات كبيرة من اللون الأبيض..
الإضاءة الطبيعة لها دور رئيسي في إبراز جمال التصميم، ستلاحظ إشراق الفراغ وحيويته ويرجع الفضل ذلك للنوافذ الكبيرة، تتألق النجفة الكلاسيكية وتلفت الأنظار وكان اختيارها موفق للغاية..
تصميم دافئ لغرفة المعيشة باللون البني ، اختار المصمم أريكتين بنفس الشكل، مع الخلفية من التشكيلات الإسلامية المصنوعة من الخشب، وهناك بعيدا تصميم مجموعة أرفف متداخلة لتضيف للتصميم جمال من نوع خاص..
حمام ذو تصميم كلاسيكي بسيط، يشبه كثيرا منازلنا، حيث ستجد وحدة تخزين بسيطة أسفل الحوض مع مرآة رائعة ومميزة،اختيار الألوان سينال إعجابك بالتأكيد فكان لأكثر الألوان انتشارا بين الأذواق المختلفة..
وفي جانب آخر من المنزل نجد مكتبة رائعة من الخشب أمامها أريكة أنيقة وبسيطة ذات ألوان حيادية، السقف جاء ذا تصميم هادئ مزود بوحدات إضاءة موزعة بشكل منتظم…
جاء المطبخ مميزا للغاية بألوان دافئة وتصميم رائع، مزود بطاولة جانبية وثلاث مقاعد بتصميم حديث ذات لون أسود وأرجل معدنية، والنقوش تزين الجدران المواجهة لنا..
صُمم وحدات التخزين بذكاء ليشمل جميع الأجهزة الكهربائة ولتوفر مساحة للحركة ولينجح المصمم في تلبية احتياجات المستخدمين، على عكس اعتقادنا أن لا حاجة لنا بإضافة نجفة كلاسيكية مميزة للمطبخ، اختار المصمم أن يضيف مثل هذه النجفة الرائعة ليُضيف قيمة رائعة للمنزل..
وأثناء جولتنا سشاهد حتما الممر الرئيسي للمدخل، وهو يقوم بدوره بالتوزيع بين الغرف المختلفة للمنزل، أضاف المصمم أريكة صغيرة يعلوها مرآة مميزة وذات تصميم رائع، على الجابين وحدتين إضاءة غاية في الأناقة والروعة..
وعلى طراز الملوك صممت غرفة الطعام، تتوسطها طاولة سداسية التصميم مع ثمان مقاعد بتصميم كلاسيكي بسيط، بنجفة كلاسيكية رائعة تخطف القلوب وهناك بعيدا ضلعين من الحجر الطبيعي، يتألقان ويضيفان للتصميم روعة وجمال من نوع خاص..
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