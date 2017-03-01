18 فكرة مميزة لتصميم غرف المعيشة الصغيرة

غرفة المعيشة من الغرف التي نقضي فيها معظم أوقات فراغنا فهي غرفة الراحة والترفيه، وينبغي أن تكون غرفة تتسم بأجواء الدفء والراحة. وإذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بمنزلك صغيرة في المساحة، يمكنك تصميمها بطرق مميزة وخداعة للعين لتبدو أكثر اتساعًا وتتميز بأجواء رائعة لتحقيق الدفء والاسترخاء.

هناك الكثير من الإجراءات التي عليك الاهتمام بها عند تصميم غرف المعيشة الصغيرة؛ لتحقيق أقصى استفادة من المساحة، يتم ذلك من خلال الاهتمام باختيار ألوان الطلاء المناسبة، لتصميم النوافذ وقطع الأثاث المستخدمة وغير ذلك الكثير. سنقوم في هذا المحتوى بعرض مجموعة من الأفكار لتصميم غرف المعيشة صغيرة المساحة بطريقة مبتكرة ومميزة.