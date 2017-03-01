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18 فكرة مميزة لتصميم غرف المعيشة الصغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة من الغرف التي نقضي فيها معظم أوقات فراغنا فهي غرفة الراحة والترفيه، وينبغي أن تكون غرفة تتسم بأجواء الدفء والراحة. وإذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بمنزلك صغيرة في المساحة، يمكنك تصميمها بطرق مميزة وخداعة للعين لتبدو أكثر اتساعًا وتتميز بأجواء رائعة لتحقيق الدفء والاسترخاء.

هناك الكثير من الإجراءات التي عليك الاهتمام بها عند تصميم غرف المعيشة الصغيرة؛ لتحقيق أقصى استفادة من المساحة، يتم ذلك من خلال الاهتمام باختيار ألوان الطلاء المناسبة، لتصميم النوافذ وقطع الأثاث المستخدمة وغير ذلك الكثير. سنقوم في هذا المحتوى بعرض مجموعة من الأفكار لتصميم غرف المعيشة صغيرة المساحة بطريقة مبتكرة ومميزة.

1. تصميم مفتوح وأثاث بسيط

Residencia MR , Interiorisarte Interiorisarte غرفة المعيشة
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

تصميم الغرف المفتوح بالتأكيد يعمل على الشعور باتساع المساحة، فقد تم إزالة الجدار الفاصل بين غرفة المعيشة وبين الغرفة المجاورة من خلال حائط من الزجاج الشفاف، قطع الأثاث المستخدمة صغيرة في الحجم لكنها تتناسب مع مساحة المعيشة، السقف الخشبي الذي تم استخدامه أعلى مساحة الجلوس أضاف مزيد من الدفء على أجواء الغرفة. الألوان متناسقة ومتدرجة بطريقة مميزة وبعيدة عن أية أجواء تقليدية.

2. اللون الأبيض والإضاءة الطبيعية في خلق اتساع داخل الغرفة

Oturma Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

اللون الأبيض ليس بمصدر بهجة وإشراق فقط، لكنه بالتأكيد يعمل على زيادة الشعور باتساع المساحة داخل الغرفة، تم طلاء الجدران بالكامل باللون الأبيض وكذلك تم استخدام أريكة صغيرة باللون الأبيض، كما تم استخدام بعض الألوان الجريئة سواء على الجدران أو في بعض الطاولات لإضافة لمسة عصرية مميزة.

3. أناقة اللونين الأبيض والأسود

Obra Altolaguirre - Diseño Integral depto. 3 ambientes, Bhavana Bhavana غرفة المعيشة
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

الاسود يعتبر ملك الألوان؛ حيث يُعطي أناقة خاصة عند جمعة بأي لون آخر خاصةً الابيض. وفي هذه الغرفة على الطراز الاسكندنافي تم طلاء الجدران باللون الأبيض واستخدام اللون الأسود بدرجاته في باقي عناصر الغرفة، مثل الأريكة الرمادية واللوحات العصرية باللونين الأبيض والأسود.

4. لمسة شخصية ريفية في غرفة على الطراز الاسكندنافي

Oturma odası, Dmd Design Dmd Design غرفة المعيشة
Dmd Design

Dmd Design
Dmd Design
Dmd Design

يتميز الطراز الاسكندنافي باستخدام الألوان المحايدة مع الخشب وهو ما يظهر جليًا في هذا التصميم، حيث تم طلاء الجدران باللون الأبيض ووضع أثاث باللون الرمادي مع وسائد بدرجات اللون الرمادي، ولإضافة لمسة شخصية على الغرفة تم استخدام سجادة من جلود الحيوانات على الطراز الريفي والتي انسجمت ألوانها مع باقي الألوان المستخدمة في الغرفة.

5. تداخل اللون الأصفر في غرفة عصرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في بعض الأحيان يمكن استخدام لون محدد لكسر اللون السائد في الغرفة، وفي هذه الحالة تم استخدام اللون الأصفر الجريء في الوسائد و اللوحة المعلقة مع باقي عناصر الغرفة المُستخدم فيها تدرجات اللون الرمادي. واستخدام مثل هذا اللون الجريء مع الألوان المحايدة يجذب الأنظار لحظة الدخول للغرفة، ويحدد مركز الغرفة تجاه اللون الأكثر بروزًا وهو الأصفر.

6. أناقة الخشب مع اللون الأبيض

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

يعتبر الخشب من أكثر العناصر التي تمنح الغرف رونق خاص وتُعطي دفء للمكان، وهنا نرى أنه تم الاعتماد على الخشب في الأرضية، طاولة الشاي وعلى الجدار المواجه تصنع مكتبة بسيطة لوضع التلفاز وبعض الديكورات الصغيرة، وتم استخدام أرائك بيضاء كلاسيكية أنيقة وسجادة صغيرة ليكون الخشب هو العنصر الرئيسي البارز بالغرفة.

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7. أناقة النمط الاسكندنافي

Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

تم تصميم هذه الغرفة على النمط الاسكندنافي الأصيل، حيث اجتمعت الأرضيات الخشبية مع الأثاث الجلدي ذو الألوان المحايدة وطاولة الشاي الخشبية البسيطة بشكل أنيق بعيد عن التكلف.

8. الأبيض والأخضر الزيتي في غرفة على الطراز العصري

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. غرفة المعيشة
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

إذا كنت من هواة اللعب بالألوان فيمكنك إضافة لمستك الخاصة بالجمع ما بين ألوانك المفضلة بشكل متناسق، ففي هذا النموذج تم الجمع بين اللونين الأبيض والأخضر الزيتي بشكل جذاب في غرفة على النمط العصري، وتم إضافة وسائد مشجرة جمعت ما بين اللونين لتُضيف لمسة فنية بسيطة للغرفة.

9. أناقة الألوان في التصميمات بأسلوب السبعينات

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

هناك بعض التصميمات التي لا تبلى، ولكن يعتمد استخدامها على ذوقك الشخصي. في هذا النموذج تم تصميم الغرفة ببساطة بالاعتماد على تداخل الخشب مع اللون الأبيض مع استخدام قطع أثاث على غرار الأثاث الذي كان مُستخدم في السبعينات، ولإضافة روح السبعينات تم إضافة عناصر ذات ألوان جريئة مثل الوسادة الصفراء والمقعد الأحمر.

10. أناقة الألوان الداكنة تصميم غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تدرجات الألوان عادةً ما تُعطي نتائج مبهرة، فكما نرى في هذا التصميم تم استخدام الرمادي الفاتح في طلاء الجدران، وتم استخدام درجات الرمادي في الستائر والكونسول الجانبي والمقاعد مما نتج عنه مظهر راقي. ولإضافة لمسة مميزة على الغرفة تم إدخال اللون البنفسجي ببساطة من خلال الوسائد والسجادة ليُضيف لمسة جمالية أنيقة.

11. أناقة الأبيض في الجمع ما بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

الاعتماد على اللون الأبيض بشكل كلي يُضفي جو من النقاء والصفاء في الغرفة، وفي هذا النموذج تم استخدام الجمع ما بين غرفة المعيشة وغرفة طعام صغيرة بسيطة من خلال اللون الأبيض الذي تم استخدامه في الأثاث والجدران والستائر، وتم تركيب أرضيات خشبية ذات لون فاتح لتُكمل الصورة البسيطة مع إضافة القليل من الديكورات الملونة مثل الأزهار واللوحة ذات الإطار الخشبي.

12. استخدام عدة ألوان مختلفة بتناسق

Mera Suites Residence Mekan Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık غرفة المعيشة
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

إذا كنت ترغب باستخدام عدد من الألوان المختلفة فأحرص على توظيفها داخل الغرفة بشكل متناسق، فكما هو واضح في هذا النموذج تم استخدام عدة ألوان وهي الأبيض، الأزرق، البني والأصفر؛ ولكن سبب تناغم هذه الألوان في نفس الغرفة هو تدرج هذه الألوان بتناسق تام وبشكل مترابط.

13. تصميم غرف المعيشة المفتوحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من أهم مميزات غرف المعيشة المفتوحة هي أنها تمنحك إحساس بالاتساع، ولكن يجب أن يتم تصميمها بشكل مترابط مع الغرف المُحيطة. وهنا تم استخدام النمط الاسكندنافي في تصميم الغرف، وتم الاعتماد على درجات اللون الأبيض مع اللون الرمادي الفاتح. الأرضيات الخشبية ذات الألوان الفاتحة تتماشى مع الألوان المحايدة بشكل أنيق راقي، واستخدام مختلف وحدات الإضاءة يعكس الضوء على الجدران البيضاء لزيادة الإحساس بالاتساع.

14. أناقة المساحات الضيقة

Wolfgangstraße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten غرفة المعيشة
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

في بعض الأحيان قد تُشكل الغرف الضيقة تحدي عند تصميمها، ولكن إذا تم تصميمها بالشكل المناسب فإنها تُعطي دفء وحميمية للغرفة. وفي هذه الغرفة ت البعد عن التفاصيل وتعدد العناصر، حيث تم وضع أريكة بجانب الغرفة و كونسول خشبي بسيط في الجهة المقابلة مع طاولة شاي صغيرة في المنتصف مما يسمح بوجود فراغات بمنتصف الغرفة أعطت إحساسا بالاتساع، ولإضافة لمسة جمالية غير متكلفة تم تعليق لوحة فنية عصرية بإطار داكن ساهم في تحديدها على الجدار الأبيض بشكل مميز.

15. غرفة معيشة عملية

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

إذا كنت من محبي الابتعاد عن التفاصيل وتفضل الحصول على غرفة عملية فسيكون عليك تبسيط اختياراتك، فكما نرى في هذا النموذج تم استخدام اللون الأبيض في الجدران عكس الضوء الطبيعي، وتصميم جدار بالطوب لإضافة شكل عصري على الغرفة. استخدام أثاث عملي بسيط ساهم في إظهار اتساع الغرفة، واستخدام الأرضيات الخشبية يُضفي ودفء على المكان.

16. إضافة لمسة شخصية في غرف المعيشة المفتوحة

Piso modernista en Barcelona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

لإضافة لمسة شخصية بأي غرفة يمكنك إدخال لونك المُفضل بشكل بسيط متناسق مع باقي الغرفة، فكما نرى في هذا النموذج فإنه تم الاعتماد على النمط الاسكندنافي في تصميم غرفة المعيشة والغرف المحيطة بشكل مترابط، ولكن لإضافة لمسة شخصية تم استخدام اللون الأزرق في بعض العناصر البسيطة مثل طاولة الشاي ومسند القدم وبعض الاكسسوارات بشكل بسيط، مما جعلها تظهر مترابطة ومتناسقة مع النمط السائد.

17. غرفة معيشة خاصة

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS غرفة المعيشة
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

عند تصميم غرفة معيشة شخصية يمكنك تقليل العناصر المستخدمة لما يناسب احتياجاتك الشخصية فقط مما قد يساهم في زيادة الفراغات في الغرفة. وفي هذا النموذج تم نلاحظ صغر حجم الغرفة ولكن ساهم اللون الأبيض في الشعور بالاتساع، واستغلال المساحة على الوجه الأمثل يتم فقط وضع مقعد فوتيه مريحه مواجه للتلفزيون للحصول على غرفة شخصية مريحة.

18. تحديد مركز للغرفة

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

عند استخدام لون سائد بالغرفة يجب أن يكون هناك عنصر لافت للانتباه لتحديد مركز الغرفة. فكما نرى في هذا النموذج تم الاعتماد على اللون الأبيض في تصميم الغرفة، وتحديد مركز الغرفة تم تعليق لوحة فنية بألوان مُشرقة لفتت الانتباه وأضافت لمسة فنية مميزة للغرفة.

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