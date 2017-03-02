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قبل و بعد: من شقة عادية لمنزل عصرى

Mai Elkholy Mai Elkholy
Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
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جميعنا يبحث عن التجديد، لكن في ظل الظروف الراهنة وبعد أن باتت أسعار المنازل والشقق الجديدة عالية، ربما نلجأ إلى تجديد منزلنا بتكاليف متوسطة. 

في هذا المحتوى سنقوم بعرض شقة متوسطة في المساحة كانت مُصممة من قبل بطريقة تقليدية ليتم تجديدها بواسطة عدد من مهندسي الديكور المختصين لتحويلها إلى نمط الديكور المودرن العصري بطريقة مختلفة ومبتكرة لإظهار مساحة المنزل الفعلية وجعل المنزل في غاية الأناقة والرقي.

قبل: ممر داخلي بألوان جريئة صاخبة

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

عند الدخول من الباب الرئيسي للمنزل دائمًا يُفضل أن تكون المساحة أمامك مفتوحة ومشرقة، لكن في هذا التصميم قد تم استخدام اللون الأصفر الصاخب الذي لا يتناسب على الإطلاق لمدخل المنزل والممر المؤدي للغرف، كما كان لعنصر التزيين المستخدم تأثير سلبي حيث أنها لم توضح نمط التصميم الذي يتبعه المنزل ليتم استخدام لوحة فنية تحتوي على مزيد من اللون الأصفر المشرق.

بعد: غرفة المعيشة بأسلوب عصري بسيط

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

تغيير ألوان الطلاء يعتبر من أهم الأشياء التي تغير التصميم بشكل كامل، فنلاحظ أن استخدام الألوان المشرقة مثل اللون الأبيض كان له دور كبير في خلق الشعور باتساع المساحة، وأيضًا لاستغلال مساحة الغرفة تم استخدام قطع أثاث بسيطة مثل مكتبة، أريكة وطاولة صغيرة في المنتصف، تجدر الإشارة كذلك إلا أنه قد تم تغيير أرضية الغرفة لتكون من الخشب لتعزيز الشعور بالدفء ولتتناسب مع النمط العصري الذي تم اتباعه.

بعد: تصميم غرفة المعيشة لتكون متعددة الاستخدامات

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

تم دمج غرفة المعيشة لتحتوي بداخلها على طاولة خشبية صغيرة حوالها أربع مقاعد ملونة لتناول الطعام أمام النافذة وفي غرفة المعيشة الأكثر راحة في المنزل. تم وضع الطاولة في مكان محايد خلف الأريكة حتى لا تشكل عائقًا أمام المارة.

قبل: تصميم لا يخلو من الطابع التقليدي للمطبخ

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

نلاحظ في هذا المطبخ الطريقة التقليدية التي تم اتباعها للحصول على هذه النتيجة، فقد تم تصميم جدران المطبخ كاملة من السيراميك الأبيض المنقوش، كما تم اختيار خزانات بعيدة تمامًا عن لون السيراميك أو الأرضية تم تصميمها لتكون في الأرضية وكذا أعلى الحوض.

بعد: ظهور روح النمط العصري في تصميم المطبخ بعد التجديد

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

بعد إعادة عرض وتوزيع مساحة المطبخ، نلاحظ أنه تم إعادة توزيع أماكن الخزانات ليتم تثبيتها وتصميمها بشكل أكثر عملية على كلا الجانبين، كما تم تغيير جدران السيراميك لتصبح مغطاة بالطلاء لتتناسب مع الطابع المودرن البسيط الخالي من التعقيدات، تم استخدام الأرضية الخشبية التي تتناسب بطريقة مميزة مع أجواء الهدوء التي توفرها الخزانات البيضاء، كما تم استغلال المساحات لوضع الأجهزة الكهربية الثقيلة دون أن تعيق الحركة.

قبل: أحد الغرف قبل التعديل بألوان غير عصرية

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

قبل إدخال أية تعديلات على الغرفة، نلاحظ أن لون الطلاء الباهت كان سبب رئيسي في إفساد أناقة الغرفة. فقد تم استخدام لون برتقالي باهت يسبب الشعور بالملل، كما تم الاتجاه للأرضية الرخام المنقوشة التي لا تتناسب على الإطلاق مع الطلاء.

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بعد: غرفة نوم بأجواء مشرقة ومميزة

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

بعد تجديد غرفة النوم، نلاحظ أنه قد تم جعل الأرضية من الخشب أيضًا، كما كان اختيار اللون الأبيض في ألوان الطلاء وكذا الخزانة هو الاختيار الأنسب خاصةً لأن مساحة الغرفة صغيرة.

قبل: تصميم حمام بألوان داكنة

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

تصميم الحمام قبل التعديل مساحته صغيرة، فبدًا من أن يتم استخدام ألوان فاتحة ومشرقة، تم الاتجاه لتصميم الأرضية باللون الرمادي الداكن وهكذا الخزانة أسفل الحوض.

بعد: مزيد من الوضوح والإشراق في تصميم الحمام

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

للحصول على مساحة أكثر وضوح واشراق، تم تغيير لون الجدران ليتم طلاؤه بدرجة هادئة من الرمادي، كما تم تغيير الخزانة أسفل الحوض ليتم تصميمها من الخشب بطريقة عصرية، وكذلك استخدام مرآة كبيرة بدون إطار لعكس الأضواء والإحساس بمتسع من المساحة.

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قبل و بعد: من شقة عادية لمنزل عصرى

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