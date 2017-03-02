قبل و بعد: من شقة عادية لمنزل عصرى

جميعنا يبحث عن التجديد، لكن في ظل الظروف الراهنة وبعد أن باتت أسعار المنازل والشقق الجديدة عالية، ربما نلجأ إلى تجديد منزلنا بتكاليف متوسطة.

في هذا المحتوى سنقوم بعرض شقة متوسطة في المساحة كانت مُصممة من قبل بطريقة تقليدية ليتم تجديدها بواسطة عدد من مهندسي الديكور المختصين لتحويلها إلى نمط الديكور المودرن العصري بطريقة مختلفة ومبتكرة لإظهار مساحة المنزل الفعلية وجعل المنزل في غاية الأناقة والرقي.