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تصميم شقة صغيرة بأفكار ملهمة

آية منير آية منير
Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
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وإلى روسيا نسافر معا لنعيش مغامرة رائعة وفريدة من نوعها بين أركان شقة صغيرة تتميز بجمال تصميمها بالرغم من صغر مساحتها، لن تصدق أن ما تراه هو نموذج لشقة مساحتها 48 متر مربع فقط، ستلاحظ ذكاء المصمم في استغلال كل ركن بأفضل طريقة وتخطي كل الصعوبات وتلبية احتياجات المستخدمين، مع مراعاة الجانب الجمالي وهو ما نخطئ في اعتقاده أنه إذا تم الاهتمام بالجانب العملي نفقد الجمال والعكس صحيح، سيغير هذا النموذج لك مثل هذا التفكير، مع هوميفاي اليوم سنستمتع قليلا .. هيا بنا 

توزيع الفراغات ..

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الشقة تتكون من غرفتين أحدهما للمعيشة والأخرى للنوم، جاءت المعيشة مع المدخل في فراغ واحد وصممت من أريكة على شكل حرف L، اكتفى المصمم بتزيين المدخل بمزهرتين بحجم كبير ، اختيار اللون الأبيض كان هو أساس التصميم وما اختاجه المصمم ليتفادى ضيق المساحة وشعور صغر الفراغات، فهو أحد أهم وسائل تصميم المساحات الصغيرة..

غرفة المعيشة ..

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تكونت غرفة المعيشة كما ذكرنا من أريكة على شكل حرف L من القضيفة الناعمة بلون دافئ، وأرضية خشبية متناغمة بألوانها مع الأريكة ، تصميم السقف غاية في البساطة تم توزيع وحدات إضاءة بانتظام، ولكن حافظ المصمم على الإضاءة الطبيعية والتى لا غنى عنها، ومن بعيدا نرى شرف صغيرة للمنزل لتقوم بدور هام ..

مكتبة متكاملة ..

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

أمام الأريكة جاءت هذه المكتبة المتكاملة بوحدات تخزين مغلقة، يتوسطها مساحة للتلفاز وأمامه مجموعة من القطع الديكورية، يمكننا استخدام المكتبة على هيئة مساحة تخزينية للملابس الشتوية أثناء الصيف والعكس، أو كتب قديمة ..

ممر منظم..

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

من خلال ممر أنيق ومنظم ننتقل بسهولة للمطبخ والحمام وغرفة النوم، تم تزيينه بلوحات صغيرة واختيار لون دهان مميز ذو تأثير خاص، والأرضية من الرخام لامعة يتلفت نظرك بالتأكيد وتترك انطباع بالفخامة ..

مطبخ مميز..

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

المطبخ صغير و جميل ويلبي احتياجات المستخدمين بالكامل ويجمع كل الأجهزة الكهربائية، وتم الاعتما على اللون الأبيض لحل أزمة المساحة، تم إضافة طاولة طعام صغيرة لشخصين دائرية التصميم، مزينة بمزهرية رائعة لورود بيضاء، تم إضافة نجفة أنيقة كلاسيكية بسيطة تضيف لمسة أناقة وفخامة مميزة.

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

المطبخ من زاوية أخرى يظهر على حقيقته الصغيرة و كذلك يبرز الإبداع في التصميم وذكاء استغلال مساحته..

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غرفة نوم صغيرة ..

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الاطفال
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تلك هي غرفة النوم، فعلاً جميلة مصمم لتناسب شخص واحد، تم استغلال ظهر السرير و الحائط بأكمله على هيئة مجمعة أرفف منتظمة ووحدة تخزين صغيرة ككومودينو.. ..

تصميم مبتكر..

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الاطفال
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

وفي الجهة الأخرى نجد تصميم لمكتبة صغيرة مبتكرة، بزوايا حادة وأرفف أفقية، لترتيب الكتب ومجموعة قطع ديكورية مميزة لتزيين الغرفة ..

شرفة أنيقة ..

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко بلكونة أو شرفة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

نأتي لهذه الشرفة الصغيرة والتى صممت بذكاء وتم مراعاة جانب الخصوصية ليساعد المصمم المستخدمين على قضاء أوقات كثيرة بداخلها، وباللون الأبيض صممت كل قطع الأثاث والجدران والأرضيات أيضا وأضيفت ستارة بلون محايد..

حمام بسيط..

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

اختار المصمم أن يضيف للحمام مرآة بعرض الحائط، لينجح في إضافة مساحة بصرية لحمام صغير، سنجد وحدة تخزين كبيرة ليتم استغلال هذا الركن على أكمل وجه..

غرفة استحمام..

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الحمام متكامل تماماً بالرغم من صغر مساحتها حيث يوجد به مساحة خاصة لغرفة للاستحمام  وقام المصمم بفصلها بجدار زجاجي للحفا على جفاف الحمام لأول فترة ممكنة ..

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