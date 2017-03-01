تصميم شقة صغيرة بأفكار ملهمة

وإلى روسيا نسافر معا لنعيش مغامرة رائعة وفريدة من نوعها بين أركان شقة صغيرة تتميز بجمال تصميمها بالرغم من صغر مساحتها، لن تصدق أن ما تراه هو نموذج لشقة مساحتها 48 متر مربع فقط، ستلاحظ ذكاء المصمم في استغلال كل ركن بأفضل طريقة وتخطي كل الصعوبات وتلبية احتياجات المستخدمين، مع مراعاة الجانب الجمالي وهو ما نخطئ في اعتقاده أنه إذا تم الاهتمام بالجانب العملي نفقد الجمال والعكس صحيح، سيغير هذا النموذج لك مثل هذا التفكير، مع هوميفاي اليوم سنستمتع قليلا .. هيا بنا