تصميم شقة صغيرة بأفكار ملهمة

وإلى روسيا نسافر معا لنعيش مغامرة رائعة وفريدة من نوعها بين أركان شقة صغيرة تتميز بجمال تصميمها بالرغم من صغر مساحتها، لن تصدق أن ما تراه هو نموذج لشقة مساحتها 48 متر مربع فقط، ستلاحظ ذكاء المصمم في استغلال كل ركن بأفضل طريقة وتخطي كل الصعوبات وتلبية احتياجات المستخدمين، مع مراعاة الجانب الجمالي وهو ما نخطئ في اعتقاده أنه إذا تم الاهتمام بالجانب العملي نفقد الجمال والعكس صحيح، سيغير هذا النموذج لك مثل هذا التفكير، مع هوميفاي اليوم سنستمتع قليلا .. هيا بنا
الشقة تتكون من غرفتين أحدهما للمعيشة والأخرى للنوم، جاءت المعيشة مع المدخل في فراغ واحد وصممت من أريكة على شكل حرف L، اكتفى المصمم بتزيين المدخل بمزهرتين بحجم كبير ، اختيار اللون الأبيض كان هو أساس التصميم وما اختاجه المصمم ليتفادى ضيق المساحة وشعور صغر الفراغات، فهو أحد أهم وسائل تصميم المساحات الصغيرة..
تكونت غرفة المعيشة كما ذكرنا من أريكة على شكل حرف L من القضيفة الناعمة بلون دافئ، وأرضية خشبية متناغمة بألوانها مع الأريكة ، تصميم السقف غاية في البساطة تم توزيع وحدات إضاءة بانتظام، ولكن حافظ المصمم على الإضاءة الطبيعية والتى لا غنى عنها، ومن بعيدا نرى شرف صغيرة للمنزل لتقوم بدور هام ..
أمام الأريكة جاءت هذه المكتبة المتكاملة بوحدات تخزين مغلقة، يتوسطها مساحة للتلفاز وأمامه مجموعة من القطع الديكورية، يمكننا استخدام المكتبة على هيئة مساحة تخزينية للملابس الشتوية أثناء الصيف والعكس، أو كتب قديمة ..
من خلال ممر أنيق ومنظم ننتقل بسهولة للمطبخ والحمام وغرفة النوم، تم تزيينه بلوحات صغيرة واختيار لون دهان مميز ذو تأثير خاص، والأرضية من الرخام لامعة يتلفت نظرك بالتأكيد وتترك انطباع بالفخامة ..
المطبخ صغير و جميل ويلبي احتياجات المستخدمين بالكامل ويجمع كل الأجهزة الكهربائية، وتم الاعتما على اللون الأبيض لحل أزمة المساحة، تم إضافة طاولة طعام صغيرة لشخصين دائرية التصميم، مزينة بمزهرية رائعة لورود بيضاء، تم إضافة نجفة أنيقة كلاسيكية بسيطة تضيف لمسة أناقة وفخامة مميزة.
المطبخ من زاوية أخرى يظهر على حقيقته الصغيرة و كذلك يبرز الإبداع في التصميم وذكاء استغلال مساحته..
تلك هي غرفة النوم، فعلاً جميلة مصمم لتناسب شخص واحد، تم استغلال ظهر السرير و الحائط بأكمله على هيئة مجمعة أرفف منتظمة ووحدة تخزين صغيرة ككومودينو.. ..
وفي الجهة الأخرى نجد تصميم لمكتبة صغيرة مبتكرة، بزوايا حادة وأرفف أفقية، لترتيب الكتب ومجموعة قطع ديكورية مميزة لتزيين الغرفة ..
نأتي لهذه الشرفة الصغيرة والتى صممت بذكاء وتم مراعاة جانب الخصوصية ليساعد المصمم المستخدمين على قضاء أوقات كثيرة بداخلها، وباللون الأبيض صممت كل قطع الأثاث والجدران والأرضيات أيضا وأضيفت ستارة بلون محايد..
اختار المصمم أن يضيف للحمام مرآة بعرض الحائط، لينجح في إضافة مساحة بصرية لحمام صغير، سنجد وحدة تخزين كبيرة ليتم استغلال هذا الركن على أكمل وجه..
الحمام متكامل تماماً بالرغم من صغر مساحتها حيث يوجد به مساحة خاصة لغرفة للاستحمام وقام المصمم بفصلها بجدار زجاجي للحفا على جفاف الحمام لأول فترة ممكنة ..
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