19 طريقة لتصميم جدران ثلاثية الأبعاد باستخدام 6 مواد مختلفة

هل سئمت شكل الجدران التقليدي؟ إذا كنت تعتقد أن إختياراتك منحصرة في الدهانات وورق الحائط فدعنا نغير رأيك بهذه الخامات الرائعة والملهمة لمواد التشطيب الحديثة. فاليوم وبفضل التكنولوجيا الحديثة يمكنك تغطية حوائط منزلك بخامات تعطي ملمس وشكل مختلف عن الدهانات التقليدية أو ورق الحائط البسيط والتي تحول جدران منزلك إلى تصاميم جميلة وأنيقة، ذات شخصية مميزة بفضل البارز والغاطس والذي يعطي عمق وظلال وخاصة مع الإضاءة الجيدة.
هناك عدد من الخامات والأشكال التي يمكنك الإختيار منها، فهناك العديد من الألوان، ملمس، خامات طبيعية وزخارف كلها طرق لتغير الستايل وشكل جدران منزلك. فهي تأتي بخامات التشطيب ثلاثية الأبعاد الكفيلة بتزين وشغل الجدران وخلق بؤرة بصرية بل وقد لا تحتاج أن تزين الغرف بطرق أخرى. فتعالوا نستعرض لكم هذه الأفكار ونعطيكم إلهام حتى تتمكنوا من تطبيق هذه الأفكار في منازلكم.
الخشب هو من أقدم وأكثر الخامات شيوعاً للاستخدام في المنازل لما له من أثر أنيق ودافئ على الفراغات الداخلية، فيمكنك تطويعه وتشكيلة بأي شكل تريد للحصول على تصميم مميز وذو شكل ثلاثي الأبعاد.
يمكنك استخدام وحدات خشبية وتلوينها بألوانك المفضلة والمناسبة لباليتة ألوان غرف منزلك وتوزيعها بشكل أنيق لإعطاء جدران غرف منزلك الطابع المراد الوصول اليه.
تصميم أخر من ألواح خشب محفور.
الطوب الأحمر المكشوف هي طريقة شهيرة وشائعة مؤخراً لتزين الحوائط لتعطي شكل مودرن ودافئ للبيوت. يعطي أجواء صناعية وعتيقة والملمس الخاص به يمكنه أن يضيف شخصية ورونق لأي بيت.
لا يوجد ما يمنع من طلاء الطوب للحصول على الملمس ولكن باللون المناسب لباليتة الألوان الخاصة بك
أخر الصيحات المودرن لتشطيبات الجدران هي استخدام ألواح ثلاثية الأبعاد والتي تعطي شكل هندسي وأناقة للفراغات حيث أنها تجذب الأنظار بدون عمل إزدحام بصري.
كما أنها غالباً ما تأتي بلون واحد لكل الفراغ فقط تتغيرالأشكال والنقوشات المكررة.
إذا كنت تبحث عن خامة تضيف ديناميكية لغرف منزلك بعمل تزين بالملمس بدون الخروج عن باليتة الألوان المقررة فهذه الألواح هي إختيار رائع
هذه الألوان تطبع بشكل ثلاثي الأبعاد وتتيح لك إختيار التصميم المناسب لك بالإضافة للطلاء باستخدام الدهان المناسب لك
يمكنك استخدامها على الجدار أو بعمل تصميم أكثر جرأة خاص بك على جزء من الجدار والسقف.
للحصول على حائط أنيق وراقي يمكنك تثبيت الألواح المنجدة باستخدام خامات راقية مثل القطيفة، التفتا أو الجلد وهي ما تعطي للحوائط شكل أنيق، متميز وفاخر.
الكثير منا يجب شكل الحجارة الطبيعية وشكل الوحدات الغير متساوية ذات الملمس الخشن، والتي تعطي مظهر دافئ وطبيعي.
يمكنك الحصول على حوائط من الحجارة بأكثر من شكل، لون، نمط وطريقة والتي انتشر استخدامه مؤخراً.
طريقة جديدة وبسيطة يعمل حديقة رأسية والتي تضيف للغرف جمال وحيوية لاسيما الفوائد الطبيعية للنباتات من تنقية الهواء وتقليل الرطوبة.
فهي طريقة سهلة وبسيطة كما أنها مواكبة لأحدث صيحات الديكور.