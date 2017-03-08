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19 طريقة لتصميم جدران ثلاثية الأبعاد باستخدام 6 مواد مختلفة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Visuals, Artpanel 3D Wall Panels Artpanel 3D Wall Panels غرفة نوم Grey
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هل سئمت شكل الجدران التقليدي؟ إذا كنت تعتقد أن إختياراتك منحصرة في الدهانات وورق الحائط فدعنا نغير رأيك بهذه الخامات الرائعة والملهمة لمواد التشطيب الحديثة. فاليوم وبفضل التكنولوجيا الحديثة يمكنك تغطية حوائط منزلك بخامات تعطي ملمس وشكل مختلف عن الدهانات التقليدية أو ورق الحائط البسيط والتي تحول جدران منزلك إلى تصاميم جميلة وأنيقة، ذات شخصية مميزة بفضل البارز والغاطس والذي يعطي عمق وظلال وخاصة مع الإضاءة الجيدة.

هناك عدد من الخامات والأشكال التي يمكنك الإختيار منها، فهناك العديد من الألوان، ملمس، خامات طبيعية وزخارف كلها طرق لتغير الستايل وشكل جدران منزلك. فهي تأتي بخامات التشطيب ثلاثية الأبعاد الكفيلة بتزين وشغل الجدران وخلق بؤرة بصرية بل وقد لا تحتاج أن تزين الغرف بطرق أخرى. فتعالوا نستعرض لكم هذه الأفكار ونعطيكم إلهام حتى تتمكنوا من تطبيق هذه الأفكار في منازلكم.

1- الخشب

Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

الخشب هو من أقدم وأكثر الخامات شيوعاً للاستخدام في المنازل لما له من أثر أنيق ودافئ على الفراغات الداخلية، فيمكنك تطويعه وتشكيلة بأي شكل تريد للحصول على تصميم مميز وذو شكل ثلاثي الأبعاد.

63m2, ADV Design ADV Design غرفة نوم
ADV Design

ADV Design
ADV Design
ADV Design

يمكنك استخدام وحدات خشبية وتلوينها بألوانك المفضلة والمناسبة لباليتة ألوان غرف منزلك وتوزيعها بشكل أنيق لإعطاء جدران غرف منزلك الطابع المراد الوصول اليه.

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة المعيشة خشب
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

تصميم أخر من ألواح خشب محفور.

2- الطوب

homify ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

الطوب الأحمر المكشوف هي طريقة شهيرة وشائعة مؤخراً لتزين الحوائط لتعطي شكل مودرن ودافئ للبيوت. يعطي أجواء صناعية وعتيقة والملمس الخاص به يمكنه أن يضيف شخصية ورونق لأي بيت.

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

لا يوجد ما يمنع من طلاء الطوب للحصول على الملمس ولكن باللون المناسب لباليتة الألوان الخاصة بك

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

يمكنك أيضاً استخدام بلاطات سيراميكية بنفس شكل البلاط العادي لتعطي حمامك لمسة مميزة.

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​3- ألواح ثلاثية الأبعاد

3D Wall Panels, Twinx Interiors Twinx Interiors مساحات تجارية محلات تجارية
Twinx Interiors

Twinx Interiors
Twinx Interiors
Twinx Interiors

أخر الصيحات المودرن لتشطيبات الجدران هي استخدام ألواح ثلاثية الأبعاد والتي تعطي شكل هندسي وأناقة للفراغات حيث أنها تجذب الأنظار بدون عمل إزدحام بصري.

Visuals, Artpanel 3D Wall Panels Artpanel 3D Wall Panels Walls & flooringWall tattoos Blue
Artpanel 3D Wall Panels

Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels

كما أنها غالباً ما تأتي بلون واحد لكل الفراغ فقط تتغيرالأشكال والنقوشات  المكررة.

Visuals, Artpanel 3D Wall Panels Artpanel 3D Wall Panels Walls & flooringWall tattoos White
Artpanel 3D Wall Panels

Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels

إذا كنت تبحث عن خامة تضيف ديناميكية لغرف منزلك بعمل تزين بالملمس بدون الخروج عن باليتة الألوان المقررة فهذه الألواح هي إختيار رائع

Visuals, Artpanel 3D Wall Panels Artpanel 3D Wall Panels غرفة نوم Grey
Artpanel 3D Wall Panels

Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels

هذه الألوان تطبع بشكل ثلاثي الأبعاد وتتيح لك إختيار التصميم المناسب لك بالإضافة للطلاء باستخدام الدهان المناسب لك

Visuals, Artpanel 3D Wall Panels Artpanel 3D Wall Panels Walls & flooringWall tattoos White
Artpanel 3D Wall Panels

Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels

Visuals, Artpanel 3D Wall Panels Artpanel 3D Wall Panels غرفة المعيشة Grey
Artpanel 3D Wall Panels

Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels

SADHWANI BUNGALOW, 1 Square Designs 1 Square Designs غرفة نوم
1 Square Designs

1 Square Designs
1 Square Designs
1 Square Designs

يمكنك استخدامها على الجدار أو بعمل تصميم أكثر جرأة خاص بك على جزء من الجدار والسقف.

4- ​الحائط المنجد

Departamento GC, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

للحصول على حائط أنيق وراقي يمكنك تثبيت الألواح المنجدة باستخدام خامات راقية مثل القطيفة، التفتا أو الجلد وهي ما تعطي للحوائط شكل أنيق، متميز وفاخر.

5- ​الحجارة

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos Dining roomTables
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

الكثير منا يجب شكل الحجارة الطبيعية وشكل الوحدات الغير متساوية ذات الملمس الخشن، والتي تعطي مظهر دافئ وطبيعي.

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

يمكنك الحصول على حوائط من الحجارة بأكثر من شكل، لون، نمط وطريقة والتي انتشر استخدامه مؤخراً.

TotalStone, panel texturizado similar a la piedra, FORMICA Venezuela FORMICA Venezuela غرفة نوم White
FORMICA Venezuela

FORMICA Venezuela
FORMICA Venezuela
FORMICA Venezuela

6- ​حائط أخضر

Wandgestaltung Green, Freund GmbH Freund GmbH Interior landscaping
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

طريقة جديدة وبسيطة يعمل حديقة رأسية والتي تضيف للغرف جمال وحيوية لاسيما الفوائد الطبيعية للنباتات من تنقية الهواء وتقليل الرطوبة.

MUROS VERDES , GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. منازل اصطناعي Green
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

فهي طريقة سهلة وبسيطة كما أنها مواكبة لأحدث صيحات الديكور.

صمم غرفة طفلك بطريقة جذّابة وعصرية
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