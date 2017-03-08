19 طريقة لتصميم جدران ثلاثية الأبعاد باستخدام 6 مواد مختلفة

هل سئمت شكل الجدران التقليدي؟ إذا كنت تعتقد أن إختياراتك منحصرة في الدهانات وورق الحائط فدعنا نغير رأيك بهذه الخامات الرائعة والملهمة لمواد التشطيب الحديثة. فاليوم وبفضل التكنولوجيا الحديثة يمكنك تغطية حوائط منزلك بخامات تعطي ملمس وشكل مختلف عن الدهانات التقليدية أو ورق الحائط البسيط والتي تحول جدران منزلك إلى تصاميم جميلة وأنيقة، ذات شخصية مميزة بفضل البارز والغاطس والذي يعطي عمق وظلال وخاصة مع الإضاءة الجيدة.

هناك عدد من الخامات والأشكال التي يمكنك الإختيار منها، فهناك العديد من الألوان، ملمس، خامات طبيعية وزخارف كلها طرق لتغير الستايل وشكل جدران منزلك. فهي تأتي بخامات التشطيب ثلاثية الأبعاد الكفيلة بتزين وشغل الجدران وخلق بؤرة بصرية بل وقد لا تحتاج أن تزين الغرف بطرق أخرى. فتعالوا نستعرض لكم هذه الأفكار ونعطيكم إلهام حتى تتمكنوا من تطبيق هذه الأفكار في منازلكم.