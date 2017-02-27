23 تصميم لسلالم حلزونية موفرة للمساحات

حين تمتلك سلم داخلى في منزلك فهذا يعني أنك تمتلك تحفة فنية، فاجأ أهل بيتك بتصميم مختلف وخارج عن التقليدية، فببساطة تستطيع أن تجعل من وسيل اتصال رأسي بين طوابق منزلك بشكل بسيط ومبتكر وفعال بدلا من النمطية والروتين الملل، سنقترح عليك اليوم مع هوميفاي مجموعة من التصميمات المختلفة لسلالم حلزونية ستساعدك في توفير المساحة و إضافة عنصر جمالي لفضاء منزلك..

لذا نقدم اليكم مجموعة من السلالم الداخلية الحلزونية بتصميمات مختلفة وعصرية حديثة، منها ما هو ذو طابع خشبي ومنها ما هو ذو طابع زجاجي, ومنها النوع المصنوع من الحديد أو الرخام, وبالطبع فإن كل ذلك يعتمد لدى المهندس المعماري أو المصمم نفسه على طبيعة ديكور المنزل.