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23 تصميم لسلالم حلزونية موفرة للمساحات

جحا جحا
SCALE ELICOIDALI IN CEMENTO ARMATO, L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. مساحات تجارية
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حين تمتلك سلم داخلى  في منزلك فهذا يعني أنك تمتلك تحفة فنية، فاجأ أهل بيتك بتصميم مختلف وخارج عن التقليدية، فببساطة تستطيع أن تجعل من  وسيل اتصال رأسي بين طوابق منزلك بشكل بسيط ومبتكر وفعال بدلا من النمطية والروتين الملل، سنقترح عليك اليوم مع هوميفاي مجموعة من التصميمات المختلفة لسلالم حلزونية ستساعدك في توفير المساحة و إضافة عنصر جمالي لفضاء منزلك..

لذا نقدم اليكم مجموعة من السلالم الداخلية الحلزونية بتصميمات مختلفة وعصرية حديثة، منها ما هو ذو طابع خشبي ومنها ما هو ذو طابع زجاجي, ومنها النوع المصنوع من الحديد أو الرخام, وبالطبع فإن كل ذلك يعتمد لدى المهندس المعماري أو المصمم نفسه على طبيعة ديكور المنزل.

1

Finished at the top homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

Finished at the top

homify
homify
homify

Double String Stairs homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

Double String Stairs

homify
homify
homify

2

homify مساحات تجارية مستشفيات
homify

homify
homify
homify

3

Kontrastreiche Wendeltreppe erfüllt den Wunsch nach moderner Architektur, STREGER Massivholztreppen GmbH STREGER Massivholztreppen GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
STREGER Massivholztreppen GmbH

STREGER Massivholztreppen GmbH
STREGER Massivholztreppen GmbH
STREGER Massivholztreppen GmbH

4

Leichte Spindeltreppe aus Holz und Edelstahl, STREGER Massivholztreppen GmbH STREGER Massivholztreppen GmbH غرفة المعيشة
STREGER Massivholztreppen GmbH

STREGER Massivholztreppen GmbH
STREGER Massivholztreppen GmbH
STREGER Massivholztreppen GmbH

5

Wangentreppe Frankenthal, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

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6

Faltwerktreppe Würzburg, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

7

Faltwerktreppe Speyer, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

8

Spindeltreppe, Daniel Beutler Treppenbau Daniel Beutler Treppenbau Corridor, hallway & stairsStairs
Daniel Beutler Treppenbau

Daniel Beutler Treppenbau
Daniel Beutler Treppenbau
Daniel Beutler Treppenbau

9

Traditionelle Spindeltreppe, Daniel Beutler Treppenbau Daniel Beutler Treppenbau Corridor, hallway & stairsStairs
Daniel Beutler Treppenbau

Daniel Beutler Treppenbau
Daniel Beutler Treppenbau
Daniel Beutler Treppenbau

10

Spindeltreppe aus Buchenholz, Daniel Beutler Treppenbau Daniel Beutler Treppenbau Corridor, hallway & stairsStairs
Daniel Beutler Treppenbau

Daniel Beutler Treppenbau
Daniel Beutler Treppenbau
Daniel Beutler Treppenbau

11

Spindeltreppe aus Buchenholz, Daniel Beutler Treppenbau Daniel Beutler Treppenbau Corridor, hallway & stairsStairs
Daniel Beutler Treppenbau

Daniel Beutler Treppenbau
Daniel Beutler Treppenbau
Daniel Beutler Treppenbau

12

Edle Eichenholztreppe, Daniel Beutler Treppenbau Daniel Beutler Treppenbau Corridor, hallway & stairsStairs
Daniel Beutler Treppenbau

Daniel Beutler Treppenbau
Daniel Beutler Treppenbau
Daniel Beutler Treppenbau

13

Wendeltreppe Berlin, Nautilus Treppen GmbH&Co.KG Nautilus Treppen GmbH&Co.KG الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nautilus Treppen GmbH&amp;Co.KG

Nautilus Treppen GmbH&Co.KG
Nautilus Treppen GmbH&amp;Co.KG
Nautilus Treppen GmbH&Co.KG

14

Wendeltreppe Ingelheim, Nautilus Treppen GmbH&Co.KG Nautilus Treppen GmbH&Co.KG راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Nautilus Treppen GmbH&amp;Co.KG

Nautilus Treppen GmbH&Co.KG
Nautilus Treppen GmbH&amp;Co.KG
Nautilus Treppen GmbH&Co.KG

15

Skulpturtreppe Münzenberg, Nautilus Treppen GmbH&Co.KG Nautilus Treppen GmbH&Co.KG الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nautilus Treppen GmbH&amp;Co.KG

Nautilus Treppen GmbH&Co.KG
Nautilus Treppen GmbH&amp;Co.KG
Nautilus Treppen GmbH&Co.KG

16

Bogentreppe, Holzmanufaktur Ballert e.K. Holzmanufaktur Ballert e.K. راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب
Holzmanufaktur Ballert e.K.

Holzmanufaktur Ballert e.K.
Holzmanufaktur Ballert e.K.
Holzmanufaktur Ballert e.K.

17

Spindeltreppen, MS-Treppen / Montagebau Schweigert MS-Treppen / Montagebau Schweigert
MS-Treppen / Montagebau Schweigert

MS-Treppen / Montagebau Schweigert
MS-Treppen / Montagebau Schweigert
MS-Treppen / Montagebau Schweigert

18

SCALE ELICOIDALI IN CEMENTO ARMATO, L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. مساحات تجارية محلات تجارية
L&#39;Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.

L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.
L&#39;Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.
L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.

19

SCALE ELICOIDALI IN CEMENTO ARMATO, L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. مساحات تجارية محلات تجارية
L&#39;Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.

L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.
L&#39;Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.
L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.

20

SCALE ELICOIDALI IN CEMENTO ARMATO, L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. مساحات تجارية محلات تجارية
L&#39;Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.

L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.
L&#39;Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.
L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.

21

SCALE ELICOIDALI IN CEMENTO ARMATO, L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. مساحات تجارية محلات تجارية
L&#39;Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.

L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.
L&#39;Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.
L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.

22

SCALE ELICOIDALI IN CEMENTO ARMATO, L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. مساحات تجارية محلات تجارية
L&#39;Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.

L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.
L&#39;Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.
L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.

23

SCALE ELICOIDALI IN CEMENTO ARMATO, L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M. مساحات تجارية محلات تجارية
L&#39;Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.

L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.
L&#39;Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.
L'Elicoidale s.n.c. di Zandonà R. e Zandonà M.
تصميم منزل رائع على مساحة 200 متر مربع

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