ديكورات شقة مميزة. ألوان للأثاث والجدران والستائر

جولتنا اليوم بين أروقة منزل مختلف بكل المقاييس.. جمعت غرفه المختلِفة بين كل متناقضين على وجه الأرض.. البساطة المفرطة والفخامة، اللمسة العصرية الأكثر عملية ونظيرتها الكلاسيكية الساحرة بما تحمله من أناقة ورُقي، الحس الريفي بمعالمه الهادئة وفخامة القصور، هدوء التفاصيل والديكورات المزركشة، الألوان المحايدة ونظيرتها الزاهية.. لنكتشف معًا هذا المنزل الفريد ونغوض في تفاصيله المُبهرة ونكتشف معًا كيف كانت البهجة عنوانًا رئيسيًا له!
مدخل واسع تشعر فيه بالبراح وكأنه كتاب مفتوح أرضيته مغلفة بالبورسلين اللامع بدرجة البيج اللونية تزيده سحرًا إضاءة تلك الثريات المعلقة بالسقف في خط مستقيم.. على يمين المدخل جدار مرسوم بالكامل أما على يساره فتجد خزانات خشبية باللون البني الداكن ربما تحمل بداخلها المعاطف والأحذية وغيرها من أغراض الزائرين والضيوف.
أبرز ما يميز غرفة المعيشة ألوانها المبهجة المتناسقة مع بعضها البعض رغم اختلاف درجاتها.. فهي تجمع بين الأصفر والأخضر والبرتقالي والأبيض في آنٍ واحد ومزيج رائع نلمحه أولًا في الجدران والإكسسوارات إلى أن نجده مركزًا في قطع الأثاث والأقمشة وخصوصًا كساء الوسائد.
التناسق يعم أرجاء المنزل وكافة ديكوراته واللون الأصفر بهدوء درجته اللونية المستخدمة هنا يبسط سيطرته على الساحة فيتفوق على غيره من الألوان فنراه مهيمنًا باحترافية على كافة الجدران وكذلك كسوة بعضٍ من أثاث المعيشة والطاولة التي تستند إلى كراسيها وأخيرًا سيراميك الأرضية إلى أن نغادر الغرفة بسلام.
على بُعد خطوات قليلة من المعيشة نلمح جلسة رومانسية بسيطة وهادئة تقع أمام المدفئة مباشرة مكونة من مقعدين مختلفين من حيث التصميم والمنسوجات والألوان أيضًا يتوسطهما طاولة دائرية لتناول وجبة خفيفة في الصباح الباكر أو بآخر الليل.
صورة أخرى للجلسة ولكنها تركز هذه المرة على تصميم المقعد الرئيسي المكون لها فتنقل لنا لحظة تناثر الزهور عليه بلونها المبهج فزادته سحرًا وحيوية وكذلك الطاولة المستديرة بقامتها العالية ولونها الرمادي الفاتح ذو الطابع الرسمي.
أما هذه الصورة فتنقل لنا كيف انفصلت السفرة عن المجال الحيوي للمنزل بمدخله والجلستين الخارجيتين لتكن هائمة وحدها في عالم آخر يطل على الحديقة المنزلية وما يكسوها من خضرة لا تكاد تنتهي.
تتمتع السفرة بتصميم كلاسيكي فخم حيث تتكون من ثماني مقاعد خشبية بلون بني داكن يحتضنوا جميعًا مائدتها المستطيلة بمفرشها الجامع بين اللونين الأبيض والأخضر. خدم التصميم الداخلي لغرفة الطعام تلك النوافذ الزجاجية الكبيرة حيث أضافت لها مساحة تفوق مساحتها باندماجها مع الطبيعة الخارجية.
على امتداد السفرة نلمح المطبخ بنفس ألوان الجدران الأصفر ونفس الإضاءة الخافتة المتبعة في أرجاء المنزل كافة. نلاحظ من هذه الصورة تألق السفرة بستائرها المنقوشة المزينة بالزهور التي تناسقت بشدة مع ديكورات الغرفة.
المطبخ بسيط التصميم وهادئ الألوان بمزيج رائع بين كلا اللونين الأصفر والرمادي الفاتح. يتمتع المطبخ بميزتين أساسيتين أولهما التهوية الجيدة بفضل تلك النافذة الزجاجية جهة اليمين والمساحة المعقولة التي تسمح لمستخدميه بالتحرك بمرونة.
من أول وهلة تعتب فيها هذه الغرفة تشعر بالارتياح! ليس هذا بغريب وهو أمر واجب اتباعه من قبل أي خبير تصميم في غرف النوم ليخلق جوًا من الهدوء والسكينة اللازمين لطبيعة هذه الغرفة وهنا نجح المصمم في تحقيق ذلك بفضل استخدام تلك الدرجة اللونية اللبنية التي تعتلي الجدران.
من زاوية أخرى نجد جدار مذهل يخرج الغرفة من حالة الهدوء الهائمة فيها ليدخلها عالم آخر ملئ بالحيوية والبهجة عنوانه الزهور.. أثاث الغرفة يجمع بين البساطة والفخامة.. فالبساطة تتجسد في وحدة الأدراج المتمركزة أمام ذلك الجدار المنقوش والجلسة التي تحتل الصدارة أما الفخامة فتتمثل في السرير بمسنده الرائع المغمور بالرسوم متناهية الصغر.
يتحلى الحمام بديكورات راقية وأنيقة نلمح منها ورق الحائط الذي يغلف الجزء العلوي من الجدران والوحدة التخزينية الملحقة بالحوض وكذلك المرآة الكلاسيكية المذهبة بزخارفها المعقدة التي تحيط بها بالكامل وتعكس روعة الحمام وتصميمه وأخيرًا الأباليك المثبتة على طرفيها واللذان يوفران قدر كافي من الإضاءة لإنارة الحمام بالتحالف مع الإضاءة الطبيعية.
تتمتع الغرفة الثانية بهذا المنزل بسمات مختلفة تمامًا عن نظيرتها الاولى لدرجة أنك تعتقد أنها جزء من منزل آخر.. على رأس تلك السمات الدفء والنابع هنا من أكثر من مصدر، ألا وهم الأرضية الخشبية والصندوق الخشبي والإضاءة البرتقالية والفرش البني!
أما عن السمة الثانية المميزة لهذه الغرفة، فهي تتمثل في عنصر المساحة والذي لا نلاحظه إلا بعد عودتنا إلى الغرفة الأولى لنكتشف أن هذه تضاعف مساحتها تقريبًا خصوصًا بما تشمله من ساحة أخرى مكملة لها.
فرش السرير الفاخر، الوسائد الملونة، الجدران بخاماتها المتباينة، الإضاءة وسحرها، والسجاد بألوانه المختلفة.. جميعها لمسات جعلت الغرفة تتفوق على نظيراتها بعنصري الفخامة والجاذبية.
غرفة أخرى وأخيرة بهذا المنزل الضخم تشبه الأولى في ألوانها وروحها المبهجة إلا أن سريرها بتصميم أبسط ومع ذلك تتمتع بجلسة مدهشة نكتشفها معًا في الصورة التالية والأخيرة بهذا المشروع!