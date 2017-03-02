ديكورات شقة مميزة. ألوان للأثاث والجدران والستائر

أما هذه الصورة فتنقل لنا كيف انفصلت السفرة عن المجال الحيوي للمنزل بمدخله والجلستين الخارجيتين لتكن هائمة وحدها في عالم آخر يطل على الحديقة المنزلية وما يكسوها من خضرة لا تكاد تنتهي.

تتمتع السفرة بتصميم كلاسيكي فخم حيث تتكون من ثماني مقاعد خشبية بلون بني داكن يحتضنوا جميعًا مائدتها المستطيلة بمفرشها الجامع بين اللونين الأبيض والأخضر. خدم التصميم الداخلي لغرفة الطعام تلك النوافذ الزجاجية الكبيرة حيث أضافت لها مساحة تفوق مساحتها باندماجها مع الطبيعة الخارجية.