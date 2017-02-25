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مقالات الاسبوع المختارة

جحا جحا
COCINA AZUL CON CARÁCTER PROFESIONAL, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

23 تصميم لإخفاء الغسالة وترتيب غرفة الغسيل

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

هناك غسالات حديثة وجميلة، مع ذلك، كثير من الناس يفضلون إخفاء هذا الجهاز في الحمام، وربما في غرفة اخري. وفي أحيان أخرى مجرد عدم وجود مساحة تدفعنا للبحث عن حلول بديلة ومبتكرة لتوفير مساحة. 

سيكون من المثالي أن تكون هناك منطقة غسيل بسيطة وعملية، ولكن هذا ليس سهلاً. لهذا السبب نقدم 26 بديل بما في ذلك حمام ومطبخ، غرفة المرافق وغيرها.

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17 فكرة لمداخل منزل أنيقة

ESTORIL, Staging Factory Staging Factory Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

مدخل المنزل هو الواجهة الرئيسية التي يراها الضيوف والزوار لذا يحرص أغلب الأشخاص على تصميمها بشكل مناسب بحيث تُعطي انطباع جيد عن أصحاب المنزل. ونعرض في هذا المحتوى بعد التصاميم والأفكار المتنوعة التي من الممكن تنفيذها بسهولة في منزلك.

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7 غرف معيشة صغيرة لكن ستايل

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

صمم غرفة معيشة ستايل يتحاكى عنها زائريك مع تصميمات هوميفاي العصرية التي تواكب كل جديد يشهده عالم الديكور! نعرض لكم اليوم 7 نماذج لغرف معيشة صغيرة المساحة خضعت كلًا منها لمصمم عبقري استطاع تأثيثها بأجمل اللمسات وأحدث الخامات.

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وداعًا للفوضى.. مع 10 حيل تخزينية بغرف الأطفال!

엄마의 사랑이 피어나는 러블리 하우스, 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 غرفة الاطفال
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

غرف الأطفال من أكثر بقاع المنزل عُرضة للفوضى.. الأسباب كثيرة إلا أنها تصب في أمر واحد هو أن الأطفال بطبيعتهم الاستكشافية يتسببون في الفوضى دون أن يشعروا بذلك! فنقلهم لأغراضهم من مكان لآخر وحده يشيع الفوضى.. وألعابهم ذاتها بمجرد أن تصبح خارج الصندوق المخصص لها تنشر أيضًا الفوضى بأرجاء المنزل كله وليس بالغرفة فقط.. لذا كان علينا أن نطرح حلول للتعامل مع الموقف.

هنا من خلال هذا المقال سنودع الفوضى بغرف الأطفال مع 10 حيل ذكية وعملية لتخزين أغراضهم وأدواتهم المختلفة.. لنكتشفها معًا الآن في جولة سريعة وخفيفة!

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6 مطابخ بتصميم L .. أيهم ستسعى لاقتناءه؟!

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım مطبخ
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

من أكثر التصميمات الشائعة في المطابخ هو تصميم حرف L والذي يتميز بأنه عملي وبسيط يناسب أي مساحة منزلية ويتكيف معها مهما كانت صغيرة كما أنه ينسجم مع جزيرة المطبخ أيضًا والتي قد تحوله إلى تصميم حرف U في لمح البصر! لنرى معًا عن قرب في هذا المقال 6 نماذج لمطابخ من هذا التصميم أيهم ستود اقتناءه بمنزلك وستسعى وراه لاتخاذ قرار شرائي.

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7 تصميمات لدواليب رائعة بأبواب منزلقة

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