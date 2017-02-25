مقالات الاسبوع المختارة

نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.
نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.
هناك غسالات حديثة وجميلة، مع ذلك، كثير من الناس يفضلون إخفاء هذا الجهاز في الحمام، وربما في غرفة اخري. وفي أحيان أخرى مجرد عدم وجود مساحة تدفعنا للبحث عن حلول بديلة ومبتكرة لتوفير مساحة.
سيكون من المثالي أن تكون هناك منطقة غسيل بسيطة وعملية، ولكن هذا ليس سهلاً. لهذا السبب نقدم 26 بديل بما في ذلك حمام ومطبخ، غرفة المرافق وغيرها.
مدخل المنزل هو الواجهة الرئيسية التي يراها الضيوف والزوار لذا يحرص أغلب الأشخاص على تصميمها بشكل مناسب بحيث تُعطي انطباع جيد عن أصحاب المنزل. ونعرض في هذا المحتوى بعد التصاميم والأفكار المتنوعة التي من الممكن تنفيذها بسهولة في منزلك.
صمم غرفة معيشة ستايل يتحاكى عنها زائريك مع تصميمات هوميفاي العصرية التي تواكب كل جديد يشهده عالم الديكور! نعرض لكم اليوم 7 نماذج لغرف معيشة صغيرة المساحة خضعت كلًا منها لمصمم عبقري استطاع تأثيثها بأجمل اللمسات وأحدث الخامات.
غرف الأطفال من أكثر بقاع المنزل عُرضة للفوضى.. الأسباب كثيرة إلا أنها تصب في أمر واحد هو أن الأطفال بطبيعتهم الاستكشافية يتسببون في الفوضى دون أن يشعروا بذلك! فنقلهم لأغراضهم من مكان لآخر وحده يشيع الفوضى.. وألعابهم ذاتها بمجرد أن تصبح خارج الصندوق المخصص لها تنشر أيضًا الفوضى بأرجاء المنزل كله وليس بالغرفة فقط.. لذا كان علينا أن نطرح حلول للتعامل مع الموقف.
هنا من خلال هذا المقال سنودع الفوضى بغرف الأطفال مع 10 حيل ذكية وعملية لتخزين أغراضهم وأدواتهم المختلفة.. لنكتشفها معًا الآن في جولة سريعة وخفيفة!
من أكثر التصميمات الشائعة في المطابخ هو تصميم حرف L والذي يتميز بأنه عملي وبسيط يناسب أي مساحة منزلية ويتكيف معها مهما كانت صغيرة كما أنه ينسجم مع جزيرة المطبخ أيضًا والتي قد تحوله إلى تصميم حرف U في لمح البصر! لنرى معًا عن قرب في هذا المقال 6 نماذج لمطابخ من هذا التصميم أيهم ستود اقتناءه بمنزلك وستسعى وراه لاتخاذ قرار شرائي.