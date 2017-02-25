مقالات الاسبوع المختارة

هناك غسالات حديثة وجميلة، مع ذلك، كثير من الناس يفضلون إخفاء هذا الجهاز في الحمام، وربما في غرفة اخري. وفي أحيان أخرى مجرد عدم وجود مساحة تدفعنا للبحث عن حلول بديلة ومبتكرة لتوفير مساحة.

سيكون من المثالي أن تكون هناك منطقة غسيل بسيطة وعملية، ولكن هذا ليس سهلاً. لهذا السبب نقدم 26 بديل بما في ذلك حمام ومطبخ، غرفة المرافق وغيرها.

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