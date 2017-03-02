5 تصميمات مطابخ حديثة عليك أن تراها قبل تجديد مطبخك

تصميم المطبخ لا يقل أهمية عن أي غرفة من غرف المنزل بل بالعكس قد يزداد أهمية خصوصًا إن ألحِق بجلسة مذهلة كهذه تجعل منه مُلتقًا ومقرًا لأفراد العائلة والأصدقاء وربما الجيران لـلاستمتاع بأجواء مرحة وخلق أفضل الذكريات.

النموذج المعروض أمامنا هنا ذو شخصية خاصة من حيث التصميم والديكور يتمتع بمساحة شاسعة والأبيض يغلف كل أرجاءه أما البار فهو فندقي يميزه انحناء يصل للأرض ويزينه من الخارج مجموعة مقاعد حمراء بأرجل مستديرة فضية براقة.

وجود الإكسسوارات في المطبخ أمر لا غنى عنه وهنا استعان المصمم بالمزهريات والأصص الخضراء حيث وضعت بآخر البار وكذلك فوق الرف الذي يعتلي الثلاجة.