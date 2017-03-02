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5 تصميمات مطابخ حديثة عليك أن تراها قبل تجديد مطبخك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
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5 نماذج لمطابخ مذهلة عليك أن تراها قبل تجديد مطبخك واحرص على اكتشافها من حيث التصميم الداخلي والديكور وكذلك الوحدات التخزينية ولا تنسي مراقبة الإكسسوارات التي أضفت بدورها الكثير لإطلالة المطبخ .. لن نطيل عليكم دعونا نبدأ جولتنا الآن! 

1- مطبخ ذو شخصية!

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

تصميم المطبخ لا يقل أهمية عن أي غرفة من غرف المنزل بل بالعكس قد يزداد أهمية خصوصًا إن ألحِق بجلسة مذهلة كهذه تجعل منه مُلتقًا ومقرًا لأفراد العائلة والأصدقاء وربما الجيران لـلاستمتاع بأجواء مرحة وخلق أفضل الذكريات.

النموذج المعروض أمامنا هنا ذو شخصية خاصة من حيث التصميم والديكور يتمتع بمساحة شاسعة والأبيض يغلف كل أرجاءه أما البار فهو فندقي يميزه انحناء يصل للأرض ويزينه من الخارج مجموعة مقاعد حمراء بأرجل مستديرة فضية براقة. 

وجود الإكسسوارات في المطبخ أمر لا غنى عنه وهنا استعان المصمم بالمزهريات والأصص الخضراء حيث وضعت بآخر البار وكذلك فوق الرف الذي يعتلي الثلاجة.

2- إضاءة غير عادية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ خشبي صُمِم في كولومبيا يناسب جميع الأذواق والاحتياجات بل وجميع الشقق أيضًا، يعتمد في تصميمه على عدد ليس بقليل من الوحدات التخزينية فهي تفي بالغرض خصوصًا السفلية منها، أما الوحدات العلوية فهي على الرغم من أن عددها قليل إلا أنها كفيلة باستيعاب أغراض المطبخ الزجاجية من كؤوس وأواني وأواعي وغيرها.  

يحظى المطبخ بإضاءة مميزة لا مثيل لها تغلف الوحدات التخزينية العلوية من الجهة السفلية وتضفي على التصميم العام للمطبخ أناقة ورقي تعجز الكلمات عن وصفهما، يتضمن تصميم الوحدات كما نرى الأجهزة الكهربية بداخله مما يحافظ على مساحة المطبخ الفعلية ولا يستقطع أي مساحة أخرى منها.

3- على شكل حرف L

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

مطبخ بسيط التصميم على شكل حرف L يستوعب أي مساحة كبيرة أو صغيرة فهو شديد المرونة، رغم أن تصميمه خشبي الخامة إلا أنه يختلف عن تلك التي أشارنا إليها في النموذج السابق رقم 2. استعان المصمم هنا بأحجام مختلفة للوحدات التخزينية العلوية منها والسفلية كما دعم الأخيرة بالعديد من الأدراج.

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4- الموزاييك لمطبخ أنيق

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

على خط واحد مستقيم صُمِمَت خزانات المطبخ العلوية والسفلية بخامة خشبية ومقابض فضية مع تصميم بسيط للأولى اعتمد فقط على الأرفف المفتوحة بضلف زجاجية أفقية تفتح من الأسفل إلى الأعلى. يفصل الوحدات العلوية عن السفلية سيراميك أنيق عن قرب نكتشف أنه الموازييك بنقوشه المتداخلة والمذهلة الكلاسيكية إلى حد كبير.

5- مساحة واسعة = مرونة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكنك أن جعل مطبخك يبدو رائعًا بأبسط اللمسات حتى وإن كانت وحداته التخزينية قليلة كهذا النموذج الذي تمتع بالكثير من الأناقة والرقي والبراح الناتج عن تصميمه بشكل عملي يسمح لمستخدميه بالتحرك بمرونة بين أرجاءه المختلفة.

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