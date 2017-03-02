5 تصميمات مطابخ حديثة عليك أن تراها قبل تجديد مطبخك

5 نماذج لمطابخ مذهلة عليك أن تراها قبل تجديد مطبخك واحرص على اكتشافها من حيث التصميم الداخلي والديكور وكذلك الوحدات التخزينية ولا تنسي مراقبة الإكسسوارات التي أضفت بدورها الكثير لإطلالة المطبخ .. لن نطيل عليكم دعونا نبدأ جولتنا الآن!
تصميم المطبخ لا يقل أهمية عن أي غرفة من غرف المنزل بل بالعكس قد يزداد أهمية خصوصًا إن ألحِق بجلسة مذهلة كهذه تجعل منه مُلتقًا ومقرًا لأفراد العائلة والأصدقاء وربما الجيران لـلاستمتاع بأجواء مرحة وخلق أفضل الذكريات.
النموذج المعروض أمامنا هنا ذو شخصية خاصة من حيث التصميم والديكور يتمتع بمساحة شاسعة والأبيض يغلف كل أرجاءه أما البار فهو فندقي يميزه انحناء يصل للأرض ويزينه من الخارج مجموعة مقاعد حمراء بأرجل مستديرة فضية براقة.
وجود الإكسسوارات في المطبخ أمر لا غنى عنه وهنا استعان المصمم بالمزهريات والأصص الخضراء حيث وضعت بآخر البار وكذلك فوق الرف الذي يعتلي الثلاجة.
مطبخ خشبي صُمِم في كولومبيا يناسب جميع الأذواق والاحتياجات بل وجميع الشقق أيضًا، يعتمد في تصميمه على عدد ليس بقليل من الوحدات التخزينية فهي تفي بالغرض خصوصًا السفلية منها، أما الوحدات العلوية فهي على الرغم من أن عددها قليل إلا أنها كفيلة باستيعاب أغراض المطبخ الزجاجية من كؤوس وأواني وأواعي وغيرها.
يحظى المطبخ بإضاءة مميزة لا مثيل لها تغلف الوحدات التخزينية العلوية من الجهة السفلية وتضفي على التصميم العام للمطبخ أناقة ورقي تعجز الكلمات عن وصفهما، يتضمن تصميم الوحدات كما نرى الأجهزة الكهربية بداخله مما يحافظ على مساحة المطبخ الفعلية ولا يستقطع أي مساحة أخرى منها.
مطبخ بسيط التصميم على شكل حرف L يستوعب أي مساحة كبيرة أو صغيرة فهو شديد المرونة، رغم أن تصميمه خشبي الخامة إلا أنه يختلف عن تلك التي أشارنا إليها في النموذج السابق رقم 2. استعان المصمم هنا بأحجام مختلفة للوحدات التخزينية العلوية منها والسفلية كما دعم الأخيرة بالعديد من الأدراج.
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على خط واحد مستقيم صُمِمَت خزانات المطبخ العلوية والسفلية بخامة خشبية ومقابض فضية مع تصميم بسيط للأولى اعتمد فقط على الأرفف المفتوحة بضلف زجاجية أفقية تفتح من الأسفل إلى الأعلى. يفصل الوحدات العلوية عن السفلية سيراميك أنيق عن قرب نكتشف أنه الموازييك بنقوشه المتداخلة والمذهلة الكلاسيكية إلى حد كبير.
يمكنك أن جعل مطبخك يبدو رائعًا بأبسط اللمسات حتى وإن كانت وحداته التخزينية قليلة كهذا النموذج الذي تمتع بالكثير من الأناقة والرقي والبراح الناتج عن تصميمه بشكل عملي يسمح لمستخدميه بالتحرك بمرونة بين أرجاءه المختلفة.