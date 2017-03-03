جولة فى شقة 100 متر مربع بتصميمات عصرية رائعة

يمكن استغلال الممرات لوضع خزانة صغيرة يتم استخدامها مساحة تخزينية لتقليل الفوضى بالغرف الداخلية، وفي هذا النموذج تم استخدام خزانة طولية غير عريضة لترك مساحة كافية للحركة في الممر، وفي نفس الوقت تم استغلال المساحة الجانبية العلوية.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، قبل و بعد: من شقة عادية لمنزل عصرى.