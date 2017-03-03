جولة فى شقة 100 متر مربع بتصميمات عصرية رائعة

يلجأ العديد من الأشخاص لشراء المنازل الصغيرة سواء بسبب غلاء الأسعار أو لعدم ملائمة الشقق الكبيرة لاحتياجاتهم، وقد يظن البعض أنه من الصعب استغلال المساحات الصغيرة تصميم غرف مميزة إلا أنه على العكس تمامًا، في الغرف الصغيرة تجعلك تفكر بشكل مبتكر لمحاولة استغلال المساحة وفي نفس الوقت تصميم الغرفة بشكل جمالي مميز يناسب شخصيتك. وفي أغلب الأحيان يتم الاعتماد على النمط العصري في المساحات الصغيرة بسبب حجم الأثاث العصري الصغير، بالإضافة للديكورات الجذابة التي تمنح المكان شكل ورونق مختلف. ونعرض هنا بعض الأفكار التي يمكن تنفيذها لتصميم المساحات الصغيرة.
إذا كنت تملك مجموعة من المقتنيات القيمة التي ترغب في عرضها فيمكنك استخدام خزانات زجاجية صغيرة مثل الموجودة في هذا النموذج، ولكن عليك اختيار المقاس المناسب حتى لا تُصبح الغرفة مكتظة مما قد يجعلك تشعر بضيق المساحة.
الغرف المفتوحة دائمًا ما تُعطي إحساس بالاتساع، ويظهر هنا أن غرفة المعيشة مفتوحة على ممر التوزيع للغرف والذي منحها مساحة إضافية ساهمت في توسيع الغرفة. وتم الاعتماد على النمط العصري، حيث تم استخدام أريكة من الجلد وسجادة بألوان محايدة بالإضافة لوضع طاولة خشبية عصرية بأطراف معدنية، ولإضافة روح للغرفة تم إضافة بعض قطع الأثاث ذات الألوان الجريئة مثل الكرسي الأصفر ومسند الرجل الأزرق، أيضًا تم استخدام وسائد لوحات بألوان جريئة منحت الغرفة حيوية مميزة.
في هذا النموذج نرى أنه تم تزيين الجدار بعدد من اللوحات ذات الإطارات الخشبية البيضاء وتم استخدام لوحات ملونة بألوان جريئة لمنح الجدار لمسة فنية جريئة، وتم إضافة أبليكات عصرية صغيرة للتركيز على اللوحات. وهنا تم الاهتمام بوضع الاكسسوارات والديكورات على الجدار بدلًا من الأرضية والطاولات، لترك مساحة كافية لوضع الأثاث المناسب بدون شغل الغرفة بالمزيد من التفاصيل.
ترتيب المطبخ من العوامل الرئيسية التي تعطيك إحساس بالاتساع، لذا ففي هذا النموذج تم تركيب خزانات جانبية من جهة واحدة وخزانات علوية لترك الجهة المقابلة خالية السماح باستغلالها بشكل مختلف وحرية الحركة. وأيضًا تم إضافة لمسة شخصية على المطبخ باختيار ألوان عصرية جريئة تحاكي تصميمات السبعينات، واختيار اللون الأبيض للخزانات حتى تبرز ألوان الجدران. ولإضافة لمسة أنيقة تم وضع طاولة خشبية بسيطة مع كراسي عصرية بأرجل خشبية، وتم اختيار أدوات مائدة ألوان مشابهة لألوان المُستخدمة في الجدران.
في بعض الأحيان يمكنك التغاضي عن قطع معينة من الأثاث إذا كنت تملك البديل المناسب، ويبرز هذا الأمر جليًا في غرف النوم الحديثة التي عادةً ما تحتوي على غرفة تغيير ملابس والتي تسمح لك بالاستغناء عن خزانة الملابس التقليدية لإعطاء مجال أوسع في الغرفة.
إذا كنت لا تملك غرفة تغيير ملابس وعليك وضع خزانة ملابس فقم باختيار الخزانات ذات الألوان الفاتحة؛ حيث أن هذه الألوان تُعطي إحساس بالاتساع. وفي هذا النموذج تم استخدام خزانة ملابس عصرية ذات لون رمادي فاتح بعرض الحائط الجانبي مما جعلها تبدو كحائط ثانوي، وساهم لون الخزانة الفاتح في إعطاء عمق واتساع للغرفة.
في يومنا الحالي تمنحك تصميمات الحمام العصرية العديد من الاختيارات لتناسب مختلف المقاسات، وفي هذا النموذج تم الاعتماد على التصميمات المُعلقة لتمنحك مساحة سفلية أوسع مع تركيب أرضية داكنة وجدران باللون رمادي فاتح لتحديد الأركان مما يمنحك نظرة أوضح وأعمق للمكان، ولإضافة لمسة فنية بسيطة تم استخدام بلاطات ملونة على الجدار الجانبي.
من المفترض أن تحتوي غرف الأطفال على فراغات كافية لمنحهم مساحة للعب، وهنا تم الاهتمام باختيار قطع صغيرة من الأثاث ورصها بشكل ملاصق للجدار لترك منتصف الغرفة خالي لمنحهم الحرية الكافية للعب.
عادةً ما يملك الأطفال العديد من الأغراض واللعب ما يجعل المساحات التخزينية المتعددة ضرورة مُلحة، لذا فقد تم استخدام بلاكار (خزانة حائط) بعرض الجدار يحتوي على أدراج متعددة و رف علوي لوضع بعض الاكسسوارات والديكورات البسيطة.
يمكن استغلال الممرات لوضع خزانة صغيرة يتم استخدامها مساحة تخزينية لتقليل الفوضى بالغرف الداخلية، وفي هذا النموذج تم استخدام خزانة طولية غير عريضة لترك مساحة كافية للحركة في الممر، وفي نفس الوقت تم استغلال المساحة الجانبية العلوية.
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