تصميم عصرى لمنزل جذاب

في يومنا الحالي أصبح الكثير من الأشخاص لاستخدام النمط العصري في تصميم منازلهم؛ لبساطته أحيانًا والأسلوب المبتكر في أحيان أخرى، بالإضافة لذلك فأن النمط العصري يسمح لك بسهولة بإضافة لمستك الخاصة على المكان. ونعرض في هذا المحتوى تصميم لشقة عصرية أنيقة يغلب عليها استخدام الألوان المحايدة مع لمسة عصرية أنيقة.
غرفة المعيشة تعتبر من أكثر الغرف أهمية بالمنزل؛ حيث تجتمع فيها العائلة والأصدقاء لقضاء وقت مريح وممتع. ونرى في هذا النموذج أنه تم الاهتمام بإضفاء جو مريح بالغرفة، حيث تم استخدام قطع صغيرة من الأثاث ووضعها بتناسق لتترك فراغات تجعلك تشعر باتساع الغرفة، أيضًا تم إضافة تلفاز بقاعدة معدنية عصرية بسيطة متناسقة مع باقي العناصر. ولإضفاء رونق خاص تم استخدام ستائر بألوان فتحة أضافت للغرفة لون مغاير ومنحتها لمسة شخصية أنيقة.
بغرض توفير مكان جلوس مريح بغرفة المعيشة تم وضع 2 شيزلونج مريح إلى جانب أريكة عريضة، وتم اختيار الألوان المحايدة في أغلب قطع الأثاث مع استخدام وسائد مفارش بألوان باللون مشرقة لإضافة اللمسة العصرية.
في هذا التصميم نرى غرفة طعام تم فيها استخدام طاولة طعام خشبية على النمط الريفي على الرغم من غلبة النمط المعاصر على عناصر الغرفة مثل اللوحات ووحدات الإنارة، وقد ساهم هذا الأمر في منح الغرفة ظهر مختلف جمع ما بين العصرية والبساطة.
في هذا المطبخ تم الاعتماد على تصميمات الخزائن العصرية البيضاء مع تركيب الأجهزة المدمجة (بلت ان)، الأمر الذي ساهم في زيادة اتساع المطبخ و توزيع الإضاءة بشكل أفضل بسبب انعكاسه على الخزانات البيضاء.
تعتبر المساحات التخزينية من أهم عناصر المطبخ الحديث؛ حيث تساهم في ترتيب المطبخ بشكل عملي. وفي هذا النموذج تم صنع خزانة عملية متعددة الأدراج، مع استغلال باب الخزانة بشكل عملي لوضع وتعليق الأغراض صغيرة الحجم للاستغلال الأمثل للمساحة.
يظهر لنا في هذا التصميم أنه تم استخدام ألوان محايدة في أغلب عناصر الغرفة، ولكن لإضافة لمسة شخصية تم استخدام وسائد وأغطية متناسقة بألوان زاهية منحت الغرفة رونق خاص.
تم استغلال الإضاءة الطبيعية التي منحها الشباك الزجاجي بغرفة النوم لزيادة إضاءة وإشراق الغرفة، وتم تركيب ستائر خفيفة شفافة حتى تسمح بمرور أشعة الشمس حتى إذا كانت مغلقة.
إذا كنت من محبي القراءة فقد ترغب في وجود ركن مريح وهادئ لتستمتع فيه بقراءة كتابك المفضل. وفي هذا النموذج تم استخدام قطع قليلة من الأثاث تصميم ركن قراءة عصري مميز، حيث تم وضع كرسي مريح بألوان متناسقة مع لون الأرضية الخشبية، بالإضافة طاولة خشبية صغيرة وسجادة صغيرة من الفرو لتدفئة القدمين في ليالي الشتاء الباردة.
على الرغم من تصميم غرفة النوم العصري المميز إلا أنه تم اتباع النمط الريفي في تصميم مدخل الغرفة، حيث تم تركيب باب خشبي يظهر في تصميم ملامح النمط الريفي بشكل واضح، ولكن المميز هنا هو تناسق الباب مع الأرضية الخشبية للغرفة مما جمع ما بين النمطين بشكل جذاب.
نرى في هذا النموذج أنه تم الاعتماد على التصميمات الخشبية بشكل كبير في الحمام، حيث تم تركيب خزانات خشبية وتغليف الحائط الداخلي للكابينة حوض الاستحمام بالألواح الخشبية. وعلى الرغم من أن الخشب عادةً ما يحتاج عناية خاصة إلا أنه يساهم في إعطاء المكان مظهر مختلف.
في هذا النموذج نلاحظ وجود جدار بارز يصل لمنتصف الجار، وقد تم استغلال هذا البروز لوضع بعض الديكورات مثل نباتات الزينة لتُضيف لمسة جمالية بسيطة للحمام.
تم الاعتماد على البساطة في تصميم ممر هذا المنزل، حيث لم يتم استخدام الكثير من التفاصيل والعناصر لزيادة الإحساس باتساع الممر، بالإضافة إلى أنه تم الاعتماد على الألوان المحايدة في الأرضيات والجدران التي تلاءمت مع الأبواب الخشبية باللون البيج الفاتح.
من المهم الاهتمام بإضاءة ممر منزلك؛ فهو يعتبر همزة الوصل بين جميع الغرف. وفي هذا النموذج نرى أنه تم استخدام ثلاث وحدات إضاءة متشابهة بطول الممر، وأيضًا تم إضافة أبليكات صغيرة جانبية لإبراز الأعمال الفنية المعلقة.
غرف النوم الثانوية تتيح لك فرصة أخرى لتنفيذ تصميم مفضل لديك، فيمكنك اعتماد نفس التصميم الأساسي المُستخدم بغرفة النوم الرئيسية أو تغيير النمط بشكل كلي للحصول على غرفة نوم مختلفة تمامًا مناسبة للغرض منها. وفي هذا النموذج تم الاعتماد على تصميم مشابه لغرفة النوم الرئيسي، حيث تم استخدام سرير ذو مسند خلفي مُبطن، وتم الاعتماد أيضًا على الألوان المحايدة في أغلب عناصر الغرفة مع إضافة وسائد خضراء لتلفت النظر لوسط الغرفة.
تعتبر الخزانات بالحمام من العناصر الهامة لحفظ ادوات النظافة والأشياء الضرورية الأخرى، ونلاحظ في هذا النموذج أنه تم تركيب خزانة خشبية مرتفعة بأرجل لمنع وصول الماء الخشب منعًا للتلف.
إذا كنت تملك شرفة كبيرة تطل على مطلات مفتوحة فيمكنك استغلالها لصنع منطقة للاستجمام، فكما نرى في هذا النموذج تم إحاطة سور الشرفة بالنباتات لمشهد طبيعي مميز، وتم إضافة عدد 2 شيزلونج عصري مريح وطاولة مشروبات صغيرة للاستجمام واستغلال ضوء الشمس الطبيعي.
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