تصميم عصرى لمنزل جذاب

نرى في هذا النموذج أنه تم الاعتماد على التصميمات الخشبية بشكل كبير في الحمام، حيث تم تركيب خزانات خشبية وتغليف الحائط الداخلي للكابينة حوض الاستحمام بالألواح الخشبية. وعلى الرغم من أن الخشب عادةً ما يحتاج عناية خاصة إلا أنه يساهم في إعطاء المكان مظهر مختلف.