9 تصاميم لمطابخ عصرية على شكل U

المطبخ هو روح أي منزل؛ لذا من الضروري الاهتمام بكافة التفاصيل المتعلقة به. وتعتبر المطابخ الواسعة فرصة لتطبيق العديد من التصاميم المبتكرة، إذا تسمح المساحة باستيعاب خزانات أكبر وعدد من الاكسسوارات العملية. ومن التصاميم الشهيرة هو تصميم المطبخ على شكل حرف U، حيث تحتل الخزانات ثلاث أركان لتمنحك مساحة أكبر للعمل والتخزين، ولكن هذا التصميم من الصعب تنفيذه في المطابخ الصغيرة لأنه يحد المساحة المتوفرة للحركة. ونعرض عليك في هذا المحتوى بعد التصاميم المبتكرة لمطابخ عصرية تم تصميمها على شكل حرف U للاستغلال الامثل للمساحات.