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9 تصاميم لمطابخ عصرية على شكل U

Mai Elkholy Mai Elkholy
Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen مطبخ
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المطبخ هو روح أي منزل؛ لذا من الضروري الاهتمام بكافة التفاصيل المتعلقة به. وتعتبر المطابخ الواسعة فرصة لتطبيق العديد من التصاميم المبتكرة، إذا تسمح المساحة باستيعاب خزانات أكبر وعدد من الاكسسوارات العملية. ومن التصاميم الشهيرة هو تصميم المطبخ على شكل حرف U، حيث تحتل الخزانات ثلاث أركان لتمنحك مساحة أكبر للعمل والتخزين، ولكن هذا التصميم من الصعب تنفيذه في المطابخ الصغيرة لأنه يحد المساحة المتوفرة للحركة. ونعرض عليك في هذا المحتوى بعد التصاميم المبتكرة لمطابخ عصرية تم تصميمها على شكل حرف U للاستغلال الامثل للمساحات.

1. أناقة الخشب

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen مطبخ
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

الخشب من الخامات التي تُعطي أناقة للمكان بدون الحاجة لأي تفاصيل أخرى، وفي هذا النموذج تم الاعتماد على الخشب ولونه الطبيعي في أغلب تفاصيل المطبخ، وتم استخدام سطح عمل من الرخام الأبيض ليتماشى مع لون الجدران. مساحة المطبخ متوسطة ولكنها سمحت بتركيب خزانات على شكل حرف U مع ترك مساحة كافية للحركة، وتم تركيب باب جرار من الخشب بنفس لون الخزانات ليتماشي مع التصميم الكلي للمطبخ.

2. مطبخ مفتوح على شكل حرف U

Cocina La Rioja, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

عادةً ما يتم تصميم المطابخ المفتوحة على شكل حرف U لفصلها عن الغرف الملاصقة، وهنا تم استخدام خزانات علوية منفصلة تم تركيبها بشكل عصري جذاب، وتم تخصيص الجدار المواجه للمدخل لوضع الأجهزة مما ساهم في توسيع المدخل. تداخل اللونين الأبيض للزانيات والأسود والفضي للأجهزة منح المطبخ شكل عصري جذاب.

3. تعدد الأدراج والمساحات التخزينية في مطبخ على شكل حرف U

homify مطبخ خشب متين Brown
homify

homify
homify
homify

يمكن استغلال المطابخ الواسعة بعدة أشكال، وهي تسمح بإضافة مساحات تخزينية واسعة تساعدك على ترتيب المطبخ بشكل أكبر. وفي هذا النموذج تم استغلال مساحة المطبخ الكبيرة تصميم مطبخ على شكل حرف U خزائن سفلية وعلوية، وتم تصميم الخزانات السفلية تحتوي على أدراج متعددة لوضع مختلف الأغراض، وتم تركيب سطح عمل من الرخام الأبيض ليتماشى مع ألوان الجدران ويمنح المطبخ أناقة مميزة.

4. تخصيص ركن لتناول الطعام في مطبخ على شكل U

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تسمح المطابخ المفتوحة بعمل مساحة مدمجة لتناول الطعام، وهنا تم استغلال الجدار الخارجي لعمل طاولة طعام مرتفعة وتم تغطيته بالرخام. وقد تم اختيار اللون الأبيض للخزانات ليتماشى مع لون الثلاجة ويعكس الضوء الطبيعي.

5. الابتكار في تصميمات الأركان

Cocinas, Exdema Antares C.A Exdema Antares C.A مطبخ
Exdema Antares C.A

Exdema Antares C.A
Exdema Antares C.A
Exdema Antares C.A

في هذا النموذج تم تصميم ركن المطبخ بشكل مبتكر، حيث تم الابتعاد عن شكل الخزانات المربع التقليدي والاعتماد على الزوايا الدائرية، مما منح المطبخ شكل عصري انسيابي مبتكر. بالإضافة لذلك فقد تم استخدام درجات اللون البني خلال المطبخ، حيث تم تركيب أرضية خشبية تتماشى ألوانها مع الجدار المقابل وأيضًا سطح العمل البني الداكن.

6. أناقة الأبيض

Small U Shaped Kitchen Elan Kitchens مطبخ White modern kitchen,small kitchens,kitchen space,white kitchen,contemporary kitchen,kitchen diner,modern apartment,u shape kitchens,white kitchen
Elan Kitchens

Small U Shaped Kitchen

Elan Kitchens
Elan Kitchens
Elan Kitchens

الأبيض من الألوان المميزة والتي تتماشى مع العديد من الألوان والتصميمات، وهنا ساهم الاعتماد على اللون الأبيض في الشعور بالهدوء وإبراز جمال المكان، وتم إضافة بعض التفاصيل ذات الألوان البارزة مثل المقاعد للمسة عصرية أنيقة.

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7. استغلال الإضاءة الطبيعية

CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS مطبخ صوان Black
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

الشبابيك العريضة تسمح بدخول الضوء الطبيعي الذي يمنح المكان إشراق مميز، وهنا تم تصميم المطبخ جدار مواجه منخفض للسماح للضوء الطبيعي بالوصول لباقي المنزل. وقد تم تصميم المطبخ بأسلوب بسيط وخزانات ملساء ليكون شكل المطبخ مرتب وأنيق.

8. استخدام خزانات معلقة

Interior designs, Allied Interiors Allied Interiors مطبخ
Allied Interiors

Allied Interiors
Allied Interiors
Allied Interiors

سهولة تنظيف المطبخ قد تكون من أهم العوامل التي تُساعد في اختيار المطبخ بالنسبة للعديد من الأشخاص، وهذا التصميم يوفر لك هذا الأمر بسهولة وعملية. تم تركيب خزانات سفلية مُعلقة للسماح بسهولة تنظيف الأرضية، وتم استخدام أسطح ملساء ليكون من السهل تلميعها للحفاظ على شكل المطبخ.

9. إضافة لمسة شخصية

RESIDENCE AT VILE PARLE (E), Dhruva Samal & Associates Dhruva Samal & Associates مطبخ
Dhruva Samal &amp; Associates

Dhruva Samal & Associates
Dhruva Samal &amp; Associates
Dhruva Samal & Associates

من السهل إضافة لمسة شخصية على المطابخ بشكل حرف U، وهنا تم إضافة لمسة شخصية بسيطة عن طريق تصميم جدار مختلف واستخدام الألوان المُفضلة لصنع ما يشبه تصميمات السبعينات، وتم استخدام اللون الأبيض والأسود في الخزانات وأسطح العمل ليتماشى مع الألوان المستخدمة على الجدار.

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تصميم عصرى لمنزل جذاب
9 تصاميم لمطابخ عصرية على شكل U

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