9 تصاميم لمطابخ عصرية على شكل U

المطبخ هو روح أي منزل؛ لذا من الضروري الاهتمام بكافة التفاصيل المتعلقة به. وتعتبر المطابخ الواسعة فرصة لتطبيق العديد من التصاميم المبتكرة، إذا تسمح المساحة باستيعاب خزانات أكبر وعدد من الاكسسوارات العملية. ومن التصاميم الشهيرة هو تصميم المطبخ على شكل حرف U، حيث تحتل الخزانات ثلاث أركان لتمنحك مساحة أكبر للعمل والتخزين، ولكن هذا التصميم من الصعب تنفيذه في المطابخ الصغيرة لأنه يحد المساحة المتوفرة للحركة. ونعرض عليك في هذا المحتوى بعد التصاميم المبتكرة لمطابخ عصرية تم تصميمها على شكل حرف U للاستغلال الامثل للمساحات.
الخشب من الخامات التي تُعطي أناقة للمكان بدون الحاجة لأي تفاصيل أخرى، وفي هذا النموذج تم الاعتماد على الخشب ولونه الطبيعي في أغلب تفاصيل المطبخ، وتم استخدام سطح عمل من الرخام الأبيض ليتماشى مع لون الجدران. مساحة المطبخ متوسطة ولكنها سمحت بتركيب خزانات على شكل حرف U مع ترك مساحة كافية للحركة، وتم تركيب باب جرار من الخشب بنفس لون الخزانات ليتماشي مع التصميم الكلي للمطبخ.
عادةً ما يتم تصميم المطابخ المفتوحة على شكل حرف U لفصلها عن الغرف الملاصقة، وهنا تم استخدام خزانات علوية منفصلة تم تركيبها بشكل عصري جذاب، وتم تخصيص الجدار المواجه للمدخل لوضع الأجهزة مما ساهم في توسيع المدخل. تداخل اللونين الأبيض للزانيات والأسود والفضي للأجهزة منح المطبخ شكل عصري جذاب.
يمكن استغلال المطابخ الواسعة بعدة أشكال، وهي تسمح بإضافة مساحات تخزينية واسعة تساعدك على ترتيب المطبخ بشكل أكبر. وفي هذا النموذج تم استغلال مساحة المطبخ الكبيرة تصميم مطبخ على شكل حرف U خزائن سفلية وعلوية، وتم تصميم الخزانات السفلية تحتوي على أدراج متعددة لوضع مختلف الأغراض، وتم تركيب سطح عمل من الرخام الأبيض ليتماشى مع ألوان الجدران ويمنح المطبخ أناقة مميزة.
تسمح المطابخ المفتوحة بعمل مساحة مدمجة لتناول الطعام، وهنا تم استغلال الجدار الخارجي لعمل طاولة طعام مرتفعة وتم تغطيته بالرخام. وقد تم اختيار اللون الأبيض للخزانات ليتماشى مع لون الثلاجة ويعكس الضوء الطبيعي.
في هذا النموذج تم تصميم ركن المطبخ بشكل مبتكر، حيث تم الابتعاد عن شكل الخزانات المربع التقليدي والاعتماد على الزوايا الدائرية، مما منح المطبخ شكل عصري انسيابي مبتكر. بالإضافة لذلك فقد تم استخدام درجات اللون البني خلال المطبخ، حيث تم تركيب أرضية خشبية تتماشى ألوانها مع الجدار المقابل وأيضًا سطح العمل البني الداكن.
الأبيض من الألوان المميزة والتي تتماشى مع العديد من الألوان والتصميمات، وهنا ساهم الاعتماد على اللون الأبيض في الشعور بالهدوء وإبراز جمال المكان، وتم إضافة بعض التفاصيل ذات الألوان البارزة مثل المقاعد للمسة عصرية أنيقة.
الشبابيك العريضة تسمح بدخول الضوء الطبيعي الذي يمنح المكان إشراق مميز، وهنا تم تصميم المطبخ جدار مواجه منخفض للسماح للضوء الطبيعي بالوصول لباقي المنزل. وقد تم تصميم المطبخ بأسلوب بسيط وخزانات ملساء ليكون شكل المطبخ مرتب وأنيق.
سهولة تنظيف المطبخ قد تكون من أهم العوامل التي تُساعد في اختيار المطبخ بالنسبة للعديد من الأشخاص، وهذا التصميم يوفر لك هذا الأمر بسهولة وعملية. تم تركيب خزانات سفلية مُعلقة للسماح بسهولة تنظيف الأرضية، وتم استخدام أسطح ملساء ليكون من السهل تلميعها للحفاظ على شكل المطبخ.
من السهل إضافة لمسة شخصية على المطابخ بشكل حرف U، وهنا تم إضافة لمسة شخصية بسيطة عن طريق تصميم جدار مختلف واستخدام الألوان المُفضلة لصنع ما يشبه تصميمات السبعينات، وتم استخدام اللون الأبيض والأسود في الخزانات وأسطح العمل ليتماشى مع الألوان المستخدمة على الجدار.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، تصميم عصرى لمنزل جذاب.