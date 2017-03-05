20 فكرة للمظلات والبرجولات يمكنك وضعها فى فناءك

شرفة المنزل التي تطل على فناء واسع بالتأكيد من أفضل الإطلالات المنزلية المفضلة لأنها توفر فرصة للاسترخاء والهدوء النفسي والتمتع بالطبيعة، ولتكتمل هذه الإطلالة المميزة يجب أن يتم توفير الحماية من الشمس والمطر لذلك فإن المظلات والبرجولات هي الحل الأمثل لهذا الغرض.

لكن لا ينبغي لوسائل الحماية هذه أن تفي بالغرض فقط بل يجب أيضًا أن تحتوي على لمسة جمالية كأنها ديكور رقيق في شرفتك، واليوم نقدم لكم 20 فكرة للمظلات والبرجولات المبتكرة والتي تناسب جميع المساحات.