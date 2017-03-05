20 فكرة للمظلات والبرجولات يمكنك وضعها فى فناءك

شرفة المنزل التي تطل على فناء واسع بالتأكيد من أفضل الإطلالات المنزلية المفضلة لأنها توفر فرصة للاسترخاء والهدوء النفسي والتمتع بالطبيعة، ولتكتمل هذه الإطلالة المميزة يجب أن يتم توفير الحماية من الشمس والمطر لذلك فإن المظلات والبرجولات هي الحل الأمثل لهذا الغرض.
لكن لا ينبغي لوسائل الحماية هذه أن تفي بالغرض فقط بل يجب أيضًا أن تحتوي على لمسة جمالية كأنها ديكور رقيق في شرفتك، واليوم نقدم لكم 20 فكرة للمظلات والبرجولات المبتكرة والتي تناسب جميع المساحات.
واحدة من المزايا التي تمتلكها الخيام الكبيرة التي تعمل كمظلات هو أنها تسمح بخلق جو من الدفء في فناءك الخارجى أو شرفتك بالإضافة أنها فعالة جدًا في الحماية من تقلبات المناخ، وكما نري التصميم المذهل لهذه الخيمة يوضح لنا مدي جمالها كديكور في حديقة منزلك.
اختيارك للمظلة أو الخيمة يعتمد إلى حد كبير على أبعاد المكان الذي تمتلكه سواء شرفتك أو الفناء الخارجة، وكذلك التصميم الذي تريد اختياره. وهنا نري أن اختيار المظلة السوداء يبدو أنيقًا جدًا ويخلق تناغمًا رائعًا مع ألوان الأثاث المتناقضة مع الجدران البيضاء.
هذا المظلات من الأقمشة الخفيفة تتميز بالبساطة والأناقة في الوقت نفسه، وخفة الأقمشة ومزيج الألوان يتناسب مع ديكور المائدة والكراسي والجدران لتضفي عليها لمسة جمالية رائعة.
توفر هذه المظلة تغطية وحماية ثابتة على عكس المظلات خفيفة الوزن، بالإضافة إلى أناقتها في الفناء الخارجي بدون الحاجة لمساحة كبيرة لتركيبها.
تشبه الخيمة لكن حجمها أقل من حجم الخيمة السابقة، وهي مزودة بأريكة مريحة من الخوص مع وسائد ملونة ما يجعلها المظلة المُفضلة لجميع أفراد الأسرة.
المظلات على شكل شراع المركب تعتبر أحدث تصميمات المظلات لأنها تسمح لنا بوضعها بأشكال وزوايا مختلفة، مما يجعلها من المظلات المثيرة للاهتمام كما هو موضح بالصورة.
أسلوب المظلات الشراعية عامةً يتناسب مع أي ديكور لأنه يضفي لمسته الخاصة على أي شرفة أو ساحة.
هذه المظلة الملونة من البلاستيك تتحمل جميع ظروف الطقس الشديد لأنها مصنوعة من مادة البولي فينيل البلاستيكية المقاومة لعوامل الجو الصعبة، والتي تقوم بالحماية بشكل جيد من المطر.
التصميم الرائع لهذه المظلة جعلها من أفضل التصاميم المبتكرة في هذه القائمة وذلك لتعدد أغراضها وفقًا لاحتياجاتك، فهي تحتوي على ستائر يمكن إزالتها والاكتفاء بالمظلة المتدرجة أو إنزال الستائر لتُضفي على المكان لمسة جمالية كأنها خيمة مريحة.
هناك العديد من أنواع المظلات، وهذا نوع من المظلات بتصميم ثابت ومريح والذي لا يجعلك تفعل شيء سوى الجلوس والاستمتاع دون الحاجة إلى القلق من الشمس أو المطر.
تشبه هذ المظلة الخيمة والتي تقع في وسط الفناء أو الشرفة لتضفى لمسة رومانسية بجانب الأقمشة الخفيفة المستخدمة بها.
لمحبي الأذواق الحديثة والمبتكرة، فإن هذه المظلة بتصميمها المذهل بلا شك الخيار المثالي لهم.
الخيمة أو المظلة التي تجمع ما بين التصميم المبتكر والرائع والألوان الحيوية تضفي لمسة مبهجة في شرفتك او فناءك الخارجي.
إذا كانت الأولوية بالنسبة إليك هي الاسترخاء، والحفاظ على الانسجام في الألوان المحايدة المريحة للنظر والنفسية فبكل تأكيد هذه المظلات هي الحل الأمثل والخيار الأفضل.
هذه المظلات توفر لك الخصوصية كما تسمح لك بأخذ قيلولة صغيرة، فهي محاطة بالأقمشة االمُدلاة مثلما نرى في هذا التصميم.
المظلة يمكن أن يتم تزيينها بسقف برجولا لطيف ليضفي لمسة ممتعة وأنيقة في الوقت نفسه كما هو موضح بالصورة.
أضاف اللون الأسود أناقة مميزة لهذه الخيمة العصرية، وعمل وجود الخشب على توفير قدر من الدفء، مما يجعلها من المظلات المفضلة لمعظم الأشخاص.
تم تصميم هذه الخيمة حتى تتمكن من الاستفادة من الشرفة أو الفناء في أي وقت صباحًا أو مساءً على مدار السنة، لذلك فقد تم تزويد الخيمة بالإضاءة الهادئة، وذلك يجعلها مكان ملائم للترحيب واستقبال اصدقائك والجلوس ليلًا في جو هادئ ودافيء.
يتميز هذا التصميم بالبساطة ولكنه في الوقت نفسه يُعطي منظرًا جذاب.
هذه الخيمة هي الخيار المثالي ويمكنها أن تتناسب مع جميع المساحات سواء في الشرفة أو الساحة الخارجية، لأن تصميمها الأنيق يعكس شخصية وأسلوب مالكها والذوق الخاص وذلك ما يجعلها مثالية.
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