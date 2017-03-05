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20 فكرة للمظلات والبرجولات يمكنك وضعها فى فناءك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Sonnensegel und textile Architektur. Erleben Sie ein völlig neues Raumgefühl mit unseren Sonnensegelkonzepten (wasserdicht, individuell, sturmsicher und schneefest). , aeronautec GmbH aeronautec GmbH بركة مائية
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شرفة المنزل التي تطل على فناء واسع بالتأكيد من أفضل الإطلالات المنزلية المفضلة لأنها توفر فرصة للاسترخاء والهدوء النفسي والتمتع بالطبيعة، ولتكتمل هذه الإطلالة المميزة يجب أن يتم توفير الحماية من الشمس والمطر لذلك فإن المظلات والبرجولات هي الحل الأمثل لهذا الغرض.

لكن لا ينبغي لوسائل الحماية هذه أن تفي بالغرض فقط بل يجب أيضًا أن تحتوي على لمسة جمالية كأنها ديكور رقيق في شرفتك، واليوم نقدم لكم 20 فكرة للمظلات والبرجولات المبتكرة والتي تناسب جميع المساحات.

1. مظلة على شكل خيمة مذهلة

Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. بلكونة أو شرفة
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.

Private residence 2013 (MS) Italy

GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.

واحدة من المزايا التي تمتلكها الخيام الكبيرة التي تعمل كمظلات هو أنها تسمح بخلق جو من الدفء في فناءك الخارجى أو شرفتك بالإضافة أنها فعالة جدًا في الحماية من تقلبات المناخ، وكما نري التصميم المذهل لهذه الخيمة يوضح لنا مدي جمالها كديكور في حديقة منزلك.

2. مظلة لكل المساحات

c4sun Sonnensegel, derraumhoch3 derraumhoch3 حديقة
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

اختيارك للمظلة أو الخيمة يعتمد إلى حد كبير على أبعاد المكان الذي تمتلكه سواء شرفتك أو الفناء الخارجة، وكذلك التصميم الذي تريد اختياره. وهنا نري أن اختيار المظلة السوداء يبدو أنيقًا جدًا ويخلق تناغمًا رائعًا مع ألوان الأثاث المتناقضة مع الجدران البيضاء.

3. استخدام الأقمشة الخفيفة لصنع مظلات مميزة

Scenografie estive, Design for Love Design for Love بلكونة أو شرفة
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

هذا المظلات من الأقمشة الخفيفة تتميز بالبساطة والأناقة في الوقت نفسه، وخفة الأقمشة ومزيج الألوان يتناسب مع ديكور المائدة والكراسي والجدران لتضفي عليها لمسة جمالية رائعة.

4. مظلة بهيكل معدني

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana GardenGreenhouses & pavilions
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

توفر هذه المظلة تغطية وحماية ثابتة على عكس المظلات خفيفة الوزن، بالإضافة إلى أناقتها في الفناء الخارجي بدون الحاجة لمساحة كبيرة لتركيبها.

5. مظلة لجميع أفراد الأسرة

homify GardenGreenhouses & pavilions
homify

homify
homify
homify

تشبه الخيمة لكن حجمها أقل من حجم الخيمة السابقة، وهي مزودة بأريكة مريحة من الخوص مع وسائد ملونة ما يجعلها المظلة المُفضلة لجميع أفراد الأسرة.

6. مظلة بتصميم حديث وعصري

Sonnensegel und textile Architektur. Erleben Sie ein völlig neues Raumgefühl mit unseren Sonnensegelkonzepten (wasserdicht, individuell, sturmsicher und schneefest). , aeronautec GmbH aeronautec GmbH بركة مائية
aeronautec GmbH

aeronautec GmbH
aeronautec GmbH
aeronautec GmbH

المظلات على شكل شراع المركب تعتبر أحدث تصميمات المظلات لأنها تسمح لنا بوضعها بأشكال وزوايا مختلفة، مما يجعلها من المظلات المثيرة للاهتمام كما هو موضح بالصورة.

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7. المظلة المثالية لجميع الأنماط

Sonnensegel - Sonnenschutz der Extraklasse, derraumhoch3 derraumhoch3 Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

أسلوب المظلات الشراعية عامةً يتناسب مع أي ديكور لأنه يضفي لمسته الخاصة على أي شرفة أو ساحة.

8. المظلات البلاستيكية من مادة البولي فينيل

homify GardenGreenhouses & pavilions
homify

homify
homify
homify

هذه المظلة الملونة من البلاستيك تتحمل جميع ظروف الطقس الشديد لأنها مصنوعة من مادة البولي فينيل البلاستيكية المقاومة لعوامل الجو الصعبة، والتي تقوم بالحماية بشكل جيد من المطر.

9. مظلة متعددة الأغراض 2x1

Breve Panoramica Dei Nostri Lavori, Tende Ravini Tende Ravini GardenGreenhouses & pavilions
Tende Ravini

Tende Ravini
Tende Ravini
Tende Ravini

التصميم الرائع لهذه المظلة جعلها من أفضل التصاميم المبتكرة في هذه القائمة وذلك لتعدد أغراضها وفقًا لاحتياجاتك، فهي تحتوي على ستائر يمكن إزالتها والاكتفاء بالمظلة المتدرجة أو إنزال الستائر لتُضفي على المكان لمسة جمالية كأنها خيمة مريحة.

10. المظلة الثابتة

Casa L_01, Gimmigi Lab Architettura Gimmigi Lab Architettura منازل
Gimmigi Lab Architettura

Gimmigi Lab Architettura
Gimmigi Lab Architettura
Gimmigi Lab Architettura

هناك العديد من أنواع المظلات، وهذا نوع من المظلات بتصميم ثابت ومريح والذي لا يجعلك تفعل شيء سوى الجلوس والاستمتاع دون الحاجة إلى القلق من الشمس أو المطر.

11. مظلة ذات تصميم رومانسي

Valentino Esterni: strutture ed arredo per esterni, Arredo urbano service srl Arredo urbano service srl GardenAccessories & decoration
Arredo urbano service srl

Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl

تشبه هذ المظلة الخيمة والتي تقع في وسط الفناء أو الشرفة لتضفى لمسة رومانسية بجانب الأقمشة الخفيفة المستخدمة بها.

12. مظلة حديثة ومذهلة

Уличная мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни Balconies, verandas & terracesFurniture
Немецкие кухни

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

لمحبي الأذواق الحديثة والمبتكرة، فإن هذه المظلة بتصميمها المذهل بلا شك الخيار المثالي لهم.

13. مظلات بألوان حيوية

C4Sun Sonnensegel LEBEN SIE SCHÖN. Indoor & Outdoor // Die schönsten Formen des Schattens – der Wohndesignexperte „derraumhoch3“ hat sie - exklusiv, derraumhoch3 derraumhoch3 Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration White
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

الخيمة أو المظلة التي تجمع ما بين التصميم المبتكر والرائع والألوان الحيوية تضفي لمسة مبهجة في شرفتك او فناءك الخارجي.

14. مظلات بألوان محايدة

Realizzazioni, MD WORK SRL MD WORK SRL مسبح
MD WORK SRL

Realizzazioni

MD WORK SRL
MD WORK SRL
MD WORK SRL

إذا كانت الأولوية بالنسبة إليك هي الاسترخاء، والحفاظ على الانسجام في الألوان المحايدة المريحة للنظر والنفسية فبكل تأكيد هذه المظلات هي الحل الأمثل والخيار الأفضل.

15. مظلة لقضاء راحة صغيرة وللاستجمام

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

هذه المظلات توفر لك الخصوصية كما تسمح لك بأخذ قيلولة صغيرة، فهي محاطة بالأقمشة االمُدلاة مثلما نرى في هذا التصميم.

16. مظلة بسقف برجولا

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo حديقة
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

المظلة يمكن أن يتم تزيينها بسقف برجولا لطيف ليضفي لمسة ممتعة وأنيقة في الوقت نفسه كما هو موضح بالصورة.

17. مظلات تتمتع بالأناقة والرقي

FiaFlora Expogarden | 2009, Folha Paisagismo Folha Paisagismo حديقة
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

أضاف اللون الأسود أناقة مميزة لهذه الخيمة العصرية، وعمل وجود الخشب على توفير قدر من الدفء، مما يجعلها من المظلات المفضلة لمعظم الأشخاص.

18. مظلة ليلية بإضاءة هادئة

Eco Tenda, BAMBU CARBONO ZERO BAMBU CARBONO ZERO حديقة
BAMBU CARBONO ZERO

BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO

تم تصميم هذه الخيمة حتى تتمكن من الاستفادة من الشرفة أو الفناء في أي وقت صباحًا أو مساءً على مدار السنة، لذلك فقد تم تزويد الخيمة بالإضاءة الهادئة، وذلك يجعلها مكان ملائم للترحيب واستقبال اصدقائك والجلوس ليلًا في جو هادئ ودافيء.

19. مظلة صغيرة جميلة

Jardim Moderno Casa Cor 2008, ricardo pessuto paisagismo ricardo pessuto paisagismo حديقة
ricardo pessuto paisagismo

ricardo pessuto paisagismo
ricardo pessuto paisagismo
ricardo pessuto paisagismo

يتميز هذا التصميم بالبساطة ولكنه في الوقت نفسه يُعطي منظرًا جذاب.

20. الخيار المثالي للمظلات

Melby Day Bed, Garden Furniture Scotland ltd Garden Furniture Scotland ltd GardenFurniture
Garden Furniture Scotland ltd

Melby Day Bed

Garden Furniture Scotland ltd
Garden Furniture Scotland ltd
Garden Furniture Scotland ltd

هذه الخيمة هي الخيار المثالي ويمكنها أن تتناسب مع جميع المساحات سواء في الشرفة أو الساحة الخارجية، لأن تصميمها الأنيق يعكس شخصية وأسلوب مالكها والذوق الخاص وذلك ما يجعلها مثالية.

تفضلوا بقراءة المقال التالي،  أناقة لمسة اللون الأصفر في منزلك.

تصاميم ورق الحائط المختلفة وأثرها في تغير غرف منزلك تماماً
20 فكرة للمظلات والبرجولات يمكنك وضعها فى فناءك

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