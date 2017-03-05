أناقة لمسة اللون الأصفر في منزلك

اعتاد الكثير من الناس على استخدام الألوان البسيطة الهادئة في منازلهم، وقليلًا ما نجد من يتجهون لوضع بعض اللمسات الجريئة من الألوان والاكسسوارات، حيث أنه مما لا شك فيه أن إضافة بعض الألوان المبهجة والمشرقة على المنزل يضيف لمسة مميزة وطابع ميز على تصميم منزلك.

سنتحدث اليوم عن اللون الأصفر وهو لون من الألوان المميزة الذي يضيف مزيد من البهجة والرقي إلى منزلك، كما أنه يعمل على بث طاقة إيجابية لأجواء المنزل بشكل عام.