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أناقة لمسة اللون الأصفر في منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Tea towels, Jangneus Jangneus HouseholdAccessories & decoration
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اعتاد الكثير من الناس على استخدام الألوان البسيطة الهادئة في منازلهم، وقليلًا ما نجد من يتجهون لوضع بعض اللمسات الجريئة من الألوان والاكسسوارات، حيث أنه مما لا شك فيه أن إضافة بعض الألوان المبهجة والمشرقة على المنزل يضيف لمسة مميزة وطابع ميز على تصميم منزلك.

سنتحدث اليوم عن اللون الأصفر وهو لون من الألوان المميزة الذي يضيف مزيد من البهجة والرقي إلى منزلك، كما أنه يعمل على بث طاقة إيجابية لأجواء المنزل بشكل عام.

التميز والاختلاف في استخدام قطع أثاث باللون الأصفر

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro مكتب عمل أو دراسة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

لبث مزيد من أجواء الإلهام أثناء القراءة أو المذاكرة تم تصميم الغرفة بالكامل باللون الأبيض مع وضع بعض قطع الأثاث الملونة، فقد تم تصميم مكتبة من الخشب والزجاج باللون الأصفر، وتم تعزيز لمسة الأصفر من خلال وضع سجادة أسفل المكتب تجمع بين اللونين الأبيض والأصفر، مما جعل هذه الغرفة كلوحة فنية مزودة ببعض اللمسات المشرقة.

تناغم مبتكر بين انعكاس الضوء الطبيعي و لمسة من الأصفر

Elisabeth, JULIEN PHEDYAEFF JULIEN PHEDYAEFF Interior landscaping
JULIEN PHEDYAEFF

JULIEN PHEDYAEFF
JULIEN PHEDYAEFF
JULIEN PHEDYAEFF

إذا كنت في حاجة إلى تجديد طاقة منزلك، فلا يوجد أفضل من فعل ذلك باستخدام بعض الألوان المشرقة مثل اللون الأصفر، فقد تم استخدام مصباح عصري بقاعدة طويلة ملتوية باللون الأصفر أمام النافذة، كما تم استخدام اكسسوار بنفس اللون على الدرجة السفلى من الارفف المدرجة، وكان هذا بالتأكيد سبب في خلق أجواء سحرية من الراحة والاسترخاء.

تزيين طاولة مطبخك بلمسة في غاية جريئة ومبتكرة

Tea towels, Jangneus Jangneus HouseholdAccessories & decoration
Jangneus

Tea towels

Jangneus
Jangneus
Jangneus

الاهتمام ببعض التفاصيل الصغيرة يمكن أن تجعل تصميم منزلك وأجوائه حقًا لا ينسى، فعلى طاولة المطبخ تم وضع بعض المناشف المزخرفة باللون الأصفر لجلب مزيد من البهجة إلى مساحة المطبخ.إضافة تفاصيل بسيطة من اللون الأصفر تغير أجواء الغرفة بالكامل:

إضافة تفاصيل بسيطة من اللون الأصفر تغير أجواء الغرفة بالكامل

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

إذا كنت ترغب في تغيير ديكور منزلك بأقل التكاليف، يمكنك فعل هذا بسهولة من خلال إضافة بعض الاكسسوارات والعناصر المكملة البسيطة بألوان مبهجة مثل اللون الأصفر، ففي هذا التصميم الرائع لغرفة المعيشة تم كسر روتين الأبيض وهدوئه من خلال بعض إضافة بعض الوسائد الملونة مع الاهتمام بتخصيص اثنين منهم باللون الاصفر لتتناسب بحد غير مسبوق مع وحدات الإضاءة الجانبية مما عمل على إضافة لمسة جمالية عصرية ومميزة.

مطبخ غير تقليدي ومزيد من أجواء البهجة

Box House, SAINZ arquitetura SAINZ arquitetura مطبخ Yellow
SAINZ arquitetura

SAINZ arquitetura
SAINZ arquitetura
SAINZ arquitetura

يمكنك الابتعاد عن تقليدية تصميم المطابخ من خلال إدخال بعض الألوان المشرقة مثل اللون الأصفر المميز، ففي هذا المطبخ تم تصميم خزانة المطبخ الرئيسية باللون الأصفر مع إدخال اللون الأبيض في بعض أركان التصميم ليظهر أمامنا هذه المساحة المميزة ذات التصميم العصري الأنيق.

إضافة لمستك الشخصية على المساحة أسفل الدرج

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج الخرسانة Yellow
homify

homify
homify
homify

بدلًا من جعل المساحة أسفل الدرج المؤدي لغرف فارغة، يمكنك إضافة لمستك الشخصية و طابعك الخاص إليها من خلال خطوات بسيطة، فنلاحظ هنا أنه تم وضع خزانة خشبية منخفضة صغيرة باللون الأصفر المميز لنشر طاقة إيجابية لكافة أرجاء المنزل، وكذلك تم وضع بعض الاكسسوارات واللوحات لإضافة لمستك الأنيقة على منزلك.

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الأصفر على الجدران

Full Home Interior Latest Designs, Nimble Interiors Nimble Interiors غرفة المعيشة
Nimble Interiors

Nimble Interiors
Nimble Interiors
Nimble Interiors

في تصميم فريد من نوعه لجدار الغرفة، لماذا لا نجرب بعض الألوان الجريئة والمميزة؟ فكما نرى في هذا التصميم الرائع لأحد غرف المنزل، تم تصميم الجدران لتكون مفرغة بعدد من الأعمدة التي تم طلاؤها باللون الأصفر المميز، وطلاء باقي جدران الغرفة باللون الأبيض الهادئ.

الأصفر في أشكال وتصميمات متعددة

Lean Man Console And Then Design Limited Living roomShelves
And Then Design Limited

Lean Man Console

And Then Design Limited
And Then Design Limited
And Then Design Limited

من الملاحظ في هذا المنزل أنه قد تم الاهتمام باستغلال المساحات بطريقة مبتكرة وعصرية، فقد تم تصميم مكتبة باللون الأصفر في غاية الأناقة لتخزين الكتب، وكان دمجها مع اللون البنفسجي القاتم اللون المقعد مصدر رائع لبث أجواء الهدوء مساحتك الخاصة بالقراءة.

المزج بين اللون الأصفر والرمادي بطريقة مميزة

Playroom/ Teenage Hangout JMdesign غرفة المعيشة
JMdesign

Playroom/ Teenage Hangout

JMdesign
JMdesign
JMdesign

اللون الأصفر عندما تم مزجه مع اللون الأصفر في هذا التصميم المميز لغرفة المعيشة أضاف لمسة مميزة من الدفء والبهجة، كما أن هذه الغرفة دليل واضح على أن اللون الأصفر هو مصدر الطاقة الإيجابية في منزلك.

الأصفر وسحر الأجواء الطبيعية

Toldos Vertilux, Vertilux México Vertilux México GardenGreenhouses & pavilions الغزل والنسيج Yellow
Vertilux México

Vertilux México
Vertilux México
Vertilux México

إذا كنت من محبي اللون الأصفر المميز، يمكنك استخدامه في كافة الأماكن والمساحات الموجودة في منزلك، لكن استخدامه في حديقة منزلك يعطيك شعورا بمزيد من الراحة والاسترخاء، فقد تم استخدام مظلة عصرية باللون الأصفر المبهج في الهواء الطلق لخلق مزيد من الأناقة والجمال والطاقة الإيجابية على منزلك.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، تصميم حمام ومطبخ منزل عصري بسيط في غاية الأناقة والرقي.

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أناقة لمسة اللون الأصفر في منزلك

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