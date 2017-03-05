أناقة لمسة اللون الأصفر في منزلك

اعتاد الكثير من الناس على استخدام الألوان البسيطة الهادئة في منازلهم، وقليلًا ما نجد من يتجهون لوضع بعض اللمسات الجريئة من الألوان والاكسسوارات، حيث أنه مما لا شك فيه أن إضافة بعض الألوان المبهجة والمشرقة على المنزل يضيف لمسة مميزة وطابع ميز على تصميم منزلك.
سنتحدث اليوم عن اللون الأصفر وهو لون من الألوان المميزة الذي يضيف مزيد من البهجة والرقي إلى منزلك، كما أنه يعمل على بث طاقة إيجابية لأجواء المنزل بشكل عام.
لبث مزيد من أجواء الإلهام أثناء القراءة أو المذاكرة تم تصميم الغرفة بالكامل باللون الأبيض مع وضع بعض قطع الأثاث الملونة، فقد تم تصميم مكتبة من الخشب والزجاج باللون الأصفر، وتم تعزيز لمسة الأصفر من خلال وضع سجادة أسفل المكتب تجمع بين اللونين الأبيض والأصفر، مما جعل هذه الغرفة كلوحة فنية مزودة ببعض اللمسات المشرقة.
إذا كنت في حاجة إلى تجديد طاقة منزلك، فلا يوجد أفضل من فعل ذلك باستخدام بعض الألوان المشرقة مثل اللون الأصفر، فقد تم استخدام مصباح عصري بقاعدة طويلة ملتوية باللون الأصفر أمام النافذة، كما تم استخدام اكسسوار بنفس اللون على الدرجة السفلى من الارفف المدرجة، وكان هذا بالتأكيد سبب في خلق أجواء سحرية من الراحة والاسترخاء.
الاهتمام ببعض التفاصيل الصغيرة يمكن أن تجعل تصميم منزلك وأجوائه حقًا لا ينسى، فعلى طاولة المطبخ تم وضع بعض المناشف المزخرفة باللون الأصفر لجلب مزيد من البهجة إلى مساحة المطبخ.إضافة تفاصيل بسيطة من اللون الأصفر تغير أجواء الغرفة بالكامل:
إذا كنت ترغب في تغيير ديكور منزلك بأقل التكاليف، يمكنك فعل هذا بسهولة من خلال إضافة بعض الاكسسوارات والعناصر المكملة البسيطة بألوان مبهجة مثل اللون الأصفر، ففي هذا التصميم الرائع لغرفة المعيشة تم كسر روتين الأبيض وهدوئه من خلال بعض إضافة بعض الوسائد الملونة مع الاهتمام بتخصيص اثنين منهم باللون الاصفر لتتناسب بحد غير مسبوق مع وحدات الإضاءة الجانبية مما عمل على إضافة لمسة جمالية عصرية ومميزة.
يمكنك الابتعاد عن تقليدية تصميم المطابخ من خلال إدخال بعض الألوان المشرقة مثل اللون الأصفر المميز، ففي هذا المطبخ تم تصميم خزانة المطبخ الرئيسية باللون الأصفر مع إدخال اللون الأبيض في بعض أركان التصميم ليظهر أمامنا هذه المساحة المميزة ذات التصميم العصري الأنيق.
بدلًا من جعل المساحة أسفل الدرج المؤدي لغرف فارغة، يمكنك إضافة لمستك الشخصية و طابعك الخاص إليها من خلال خطوات بسيطة، فنلاحظ هنا أنه تم وضع خزانة خشبية منخفضة صغيرة باللون الأصفر المميز لنشر طاقة إيجابية لكافة أرجاء المنزل، وكذلك تم وضع بعض الاكسسوارات واللوحات لإضافة لمستك الأنيقة على منزلك.
في تصميم فريد من نوعه لجدار الغرفة، لماذا لا نجرب بعض الألوان الجريئة والمميزة؟ فكما نرى في هذا التصميم الرائع لأحد غرف المنزل، تم تصميم الجدران لتكون مفرغة بعدد من الأعمدة التي تم طلاؤها باللون الأصفر المميز، وطلاء باقي جدران الغرفة باللون الأبيض الهادئ.
من الملاحظ في هذا المنزل أنه قد تم الاهتمام باستغلال المساحات بطريقة مبتكرة وعصرية، فقد تم تصميم مكتبة باللون الأصفر في غاية الأناقة لتخزين الكتب، وكان دمجها مع اللون البنفسجي القاتم اللون المقعد مصدر رائع لبث أجواء الهدوء مساحتك الخاصة بالقراءة.
اللون الأصفر عندما تم مزجه مع اللون الأصفر في هذا التصميم المميز لغرفة المعيشة أضاف لمسة مميزة من الدفء والبهجة، كما أن هذه الغرفة دليل واضح على أن اللون الأصفر هو مصدر الطاقة الإيجابية في منزلك.
إذا كنت من محبي اللون الأصفر المميز، يمكنك استخدامه في كافة الأماكن والمساحات الموجودة في منزلك، لكن استخدامه في حديقة منزلك يعطيك شعورا بمزيد من الراحة والاسترخاء، فقد تم استخدام مظلة عصرية باللون الأصفر المبهج في الهواء الطلق لخلق مزيد من الأناقة والجمال والطاقة الإيجابية على منزلك.
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