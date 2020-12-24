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20 تصميم مختلف لأبواب المنزل الداخلية لمحبي الاناقة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Private Villa, ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors شبابيك خشب متين
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إذا كنت من محبي الاناقة والجمال، فتصميم المنزل بطريقة مميزة وأنيقة يعتبر من أكبر التحديات التي يمكنك خوضها على الإطلاق؛ لأن الأمر لا يتعلق فقط باختيار الأرضيات وألوان الجدران واختيار الأثاث فقط، فهناك العديد من الأشياء الهامة والعناصر المكملة التي لا تكتمل أناقة منزلك بدونها مثل اختيار النوافذ والأبواب الداخلية.

سنتحدث اليوم في هذا المحتوى عن الأبواب الداخلية ومدى تأثيرها على اكتمال أناقة المنزل، فكما نعلم أن الأبواب تعتبر الفاصل الأساسي بين الغرف واللمسة الجمالية المكملة لأناقة الغرفة، وسنقوم بعرض عدد من التصميمات للأبواب الداخلية للمنزل التي بالتأكيد ستنال إعجاب الجميع.

1. باب خشبي مودرن بلمسة غير تقليدية

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors الخشب هندسيا Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

باب منزل خشبي ابتعد تمامًا عن الأسلوب التقليدي للأبواب، تم تصميمه على غرار النمط العصري البسيط، واجهته مصنوعة من القشرة الخشبية وتصميمه مكون من أجزاء هندسية منفصلة بخطوط بسيطة لتعزيز الطابع المودرن البسيط.

2. أناقة الأبواب الكلاسيكية في تصميم باب غرفة مصنوع من الخشب والزجاج

homify أبواب داخلية
homify

homify
homify
homify

الزجاج كالمعتاد يُعد لمسة الإشراق على أي منزل، ففي هذا التصميم المميز لباب أحد الغرف مُصمم على الطريقة الكلاسيكية ومصنوع من الخشب والزجاج ساعد الحفاظ على دخول الضوء الطبيعي إلى كافة أرجاء المنزل وأضاف لمسة مميزة ومكملة لأجواء المنزل الدافئة.

3. أناقة الزجاج في الحصول على أجواء راقية

Praxis, quint-it DEUTSCHLAND GMBH quint-it DEUTSCHLAND GMBH Windows & doorsDoors
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

في الكثير من الأحيان يكون الزجاج هو الخيار المثالي للحفاظ على لمسة الإشراق داخل المنزل وكذا الشعور بمزيد من الاتساع، فكما نرى في هذا النموذج أنه تم تصميم الأبواب الداخلية كاملة من الزجاج وكذلك الإطارات الخاصة بها، مع إضافة بعض اللمسات باللون الرمادي على الأُطر والتي يتناسب مع لون الأرضية الرمادية.

4. أناقة الخشب مع الأبيض في تصميم باب الغرفة

Adamson Doors Adamson Doors Windows & doorsDoors خشب White
Adamson Doors

Adamson Doors

Adamson Doors
Adamson Doors
Adamson Doors

نموذج رائع يوضح مدى التناسق بين عنصر الخشب واللون الأبيض، فقد تم المزج في تصميم هذا الباب بين النمط الريفي والنمط المودرن بأسلوب بسيط وسلس وبعيد عن التعقيد، حيث تم جعل إطار الباب من الخشب وكذلك صُمم خط فاصل في المنتصف من الخشب وباقي الباب تم طلاؤه باللون الأبيض الهادئ.

5. أجواء مبتكرة في تصميم حائط الحجري وباب خشبي

Portici Walnut Glazed Door Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors الخشب هندسيا Wood effect
Modern Doors Ltd

Portici Walnut Glazed Door

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

في تصميم مميز وفريد من نوعه، تم تصميم الباب على حائط من الأحجار الصناعية الملونة بألوان متقاربة ليكون الباب خشبي بسطح أملس لصنع فارق واضح في الملمس، كما تم تصميم لوح زجاجية رأسي في منتصف الباب لإضافة مزيد من الرقة والتميز على التصميم.

6. الباب المنزلق وأثره في خلق أجواء أوروبية

Schiebetüren / Raumteiler, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH Windows & doorsDoors
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

الأبواب المنزلقة الخشبية أهم ما يميز الطابع الأوروبي الهادئ، فإذا كانت مساحة منزلك صغيرة أو محدودة أو تفضل مزيد من الخصوصية، يمكنك الاستعانة بهذه الأبواب التي لا تحتل أية مساحة إضافية. في هذا التصميم المميز، تم الاستعانة بعنصري الخشب الأملس والزجاج في تصميم الباب المنزل الذي يفصل بين غرفتين، ويتناسب إلى حدٍ كبير مع الأرضية الخشبية.

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7. أبواب بطابع كلاسيكي قابلة للطي

Revitalisierung eines Einfamilienhauses, Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh شبابيك
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh

لإضافة مزيد من الإشراق والتميز على أجواء منزلك، يمكنك الاستعانة بهذه الأبواب الخشبية المفرغة بالزجاج القابلة للثني إلى عدة طبقات، كما أنها صُممت باللون الأبيض الهادئ مما يتناسب مع أجواء المنزل الكلية.

8. أبواب جديدة من الزجاج المزخرف

Glastüren, Design Vertiko 134, kepka ART kepka ART Windows & doorsDoors
kepka ART

kepka ART
kepka ART
kepka ART

إذا كنت تبحث عن باب مميز وجديد خاصةً لبعض الغرف الداخلية مثل الحمام، يمكنك الاستعانة بهذا النوع الجديد والمميز من الأبواب الزجاجية المزخرفة برسومات جديدة وفريدة من نوعها تضيف مزيد من الأناقة والرقي على منزلك.

9. توفير مزيد من المساحة والخصوصية من خلال أبواب الزجاج العاكس المنزلقة

Segmenta sliding door wardrobe - Pictured here in Bronze mirror and frosted bronze mirror. Lamco Design LTD BedroomWardrobes & closets
Lamco Design LTD

Segmenta sliding door wardrobe – Pictured here in Bronze mirror and frosted bronze mirror.

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

إذا كنت تريد خلق شعور مضاعف باتساع المساحة والإشراق، يمكنك الاستعانة بتصميم هذا الباب الرائع، حيث تم تنفيذه ليكون باب منزلق من الزجاج العاكس المزين ببعض الخطوط البسيطة التي أضافت مزيد من أجواء الطابع العصري.

10. مزيد من المرح في تصميم باب مزود بلوحة كتابة سبورة

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

في تصميم مميز وفريد من نوعه لأحد الأبواب المنزلية الداخلية، لا مانع لإضافة مزيد من المرح من خلال تصميم باب منزلق أحد الضلف مصنوعة من الخشب والزجاج والأخرى عبارة عن لوحة سوداء سبورة للكتابة عليها كفكرة جديدة وممتعة لكافة أفراد الأسرة.

11. تصميم باب مطبخ على النمط الريفي

Casas hechas con materiales de Anticuable, Anticuable.com Anticuable.com Windows & doorsDoors
Anticuable.com

Anticuable.com
Anticuable.com
Anticuable.com

في نموذج رائع لباب مطبخ خشبي لمنزل يتبع تصميمه النمط الريفي البسيط، تم خلاله تصميم باب المطبخ ليكون من الخشب المفرغ ببعض الأشكال والخطوط الهندسية من الزجاج، أضاف مزيد من أجواء الريف القديم بطريقة مبتكرة وأجواء مميزة.

12. باب خشبي منزلق يختفي في الحائط

A different way to open up... homify شبابيك doors,door
homify

A different way to open up…

homify
homify
homify

يبدو بالفعل هذا التصميم مذهلًا خاصةً لمن يعانون من عدم اتساع مساحة منازلهم، فقد تم تصميم باب خشبي منزلق عند فتحه يكون الباب مخفي تمامًا داخل الجدار.

13. أبواب الزجاج البلوري القابلة للانزلاق ومدى تناسبها مع الطابع الحديث

homify أبواب زجاجية
homify

homify
homify
homify

في تصميم رائع يجعلك تشعر بمزيد من أجواء الرفاهية، تم تصميم باب زجاجي قابل للانزلاق، والجدير بالذكر أنه تم الاستعانة بالزجاج البوري غير الشفاف لتوفير مزيد من الخصوصية داخل منزلك.

14. رقي الأبواب الخشبية التي تأخذ التصميم المنحني

Private Villa, ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors شبابيك خشب متين
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors

ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors

نموذج رائع لاستغلال أحد زوايا المنزل في وضع أبواب خشبية، وعند النظر لتصميم الباب نفسه نلاحظ أنه قد تم تصميمه بطريقة تقليدية مميزة من الخشب ومفرغ من الأعلى بالزجاج.

15. أبواب بسيطة بلمسة من الماضي

螺旋階段が素敵でクラシックなお家, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 شبابيك
株式会社　盛匠

株式会社　盛匠
株式会社　盛匠
株式会社　盛匠

إذا كنت من محبي الأسلوب التقليدي القديم الذي يتميز بلمسة تصميم تاريخية، يمكنك اقتباس فكرة الأبواب الخشبية البسيطة من هذا التصميم الرائع كما أنه يتناسب بدرجة كبيرة أيضًا مع النمط الكلاسيكي وكذا النمط الريفي البسيط.

16. باب خشبي على هيئة جدار فاصل لمزيد من الخصوصية

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

إذا كنت تفضل الحصول على مزيد من الخصوصية أثناء تناول الطعام وليس لديك مساحة كافية في منزلك لتصميم غرفة طعام مستقلة، فالأبواب المنزلقة الفاصلة هي الحل الأمثل، ففي هذا التصميم تم الاعتماد على باب خشبي منزلق للفصل بين المطبخ المفتوح وغرفة الطعام، وتم الاعتماد في تصميمه على النمط الريفي البسيط الذي أضاف لمسة جمالية راقية إلى هذه المساحة.

17. باب خشبي منزلق بتصميم متكامل مع تصميم السقف

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design شبابيك
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

كفكرة جديدة ومبتكرة، يمكنك إحداث مزيد من التناسق والتكامل من خلال تصميم باب خشبي منزلق من الأرضية إلى السقف ليكون متصل بالسقف الخشبي ليظهرا كأنهما جزء واحد متصل، ولإضافة لمسة عصرية على هذا التصميم تم جعل الأبواب مُصممة من الزجاج من الجوانب.

18. تأثير المظهر المعدني على أناقة وحداثة التصميم

Ambienti Luxury, Romagnoli Porte Romagnoli Porte شبابيك
Romagnoli Porte

Romagnoli Porte
Romagnoli Porte
Romagnoli Porte

يمكنك بكل بساطة الحصول على غرفة مميزة من خلال بعض اللمسات البسيطة، فكما نرى في هذا التصميم أن الباب تم تغليفه بقشرة ذات مظهر معدني لامع من اللون الفضي الذي يتناسب مع ألوان الطلاء ونمط الغرفة بشكل عام.

19. باب خشبي منزلق يجعل الحائط كلوحة فنية

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

تم تصميم هذه المساحة لتكون كلوحة فنية، فقد تم الاستعانة بباب خشبي منزلق صغير بجانب جزء خرساني ليعطي مظهر أنيق سواء في حالة فتحه أو إغلاقه.

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20. باب زجاجي منزلق لغرفة الملابس

Central Park Bathroom, New York City, Lilian H. Weinreich Architects Lilian H. Weinreich Architects حمام خيزران
Lilian H. Weinreich Architects

Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects

إذا كنت من محبي التصميمات المفتوحة، يمكنك الاستعانة بالأبواب التي تجعلك تحتفظ بالنمط الذي تريده وهي الأبواب الزجاجية المنزلقة التي تجعل الغرف متصلة ومنفصلة في آن واحد، ففي هذا التصميم المميز لغرفة الملابس نلاحظ أنه قد تم تصميم باب زجاجي منزلق لتوفير مساحة إضافية في الغرفة وكذا الحفاظ على الإشراق داخل الغرفة.

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تعرف على الخامات المناسبة للأبواب الداخلية

صور وديكورات وأفكار للأبواب هتغير بيها شكل بيتك وهيكون أحلي وأحلي مع كاسل كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة أبواب MDF Wood effect
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

صور وديكورات وأفكار للأبواب هتغير بيها شكل بيتك وهيكون أحلي وأحلي مع كاسل

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

تلعب المواد التي تختارها لبابك الداخلي دورًا رئيسيًا في جودته وجاذبيته الجمالية. وعلى الرغم من أن الذوق والأسلوب مهمان، من المهم أيضًا مراعاة عوامل أخرى، مثل التكلفة والوظيفية. إليك فيما يلي المواد الأكثر شيوعًا لتصميم الأبواب الداخلية:

  • الخشب: غالبًا ما يفضله أولئك الذين لديهم ذوق تقليدي. يوفر الباب الداخلي المصنوع من الخشب مظهرًا دافئًا وطبيعيًا. عادة ما تكون الأبواب الداخلية مصنوعة من مجموعة متنوعة من الخشب، بدءًا من الأخشاب الصلبة الكلاسيكية مثل الماهوجني، إلى الأخشاب اللينة الأقل تكلفة مثل الصنوبر. عادةً ما يكون الخشب المصمت أغلى نوع من الأبواب الداخلية. عند الاتجاه لاختيار الخشب لأبواب منزلك الداخلية، عليك أن تضع في اعتبارك أنه بغض النظر عن نوع الخشب، فإنه سوف يتقلص أو يتوسع مع تغير درجات الحرارة والرطوبة.
  • الإم دي ٱف MDF: اللوح الليفي متوسط ​​الكثافة (MDF)، هو منتج خشبي هندسي مصنوع من ألياف الخشب المعاد تدويرها، وقد أصبح أحد أكثر مواد الأبواب الداخلية شيوعًا نظرًا لمتانته على عكس الباب الداخلي الخشبي التقليدي، فإن باب MDF مقاوم للالتواء ويفتقر إلى نسيج الحبيبات الخشبية، مما يجعل الباب سلسًا وسهل الطلاء.
  • المعدن والزجاج: كبدائل لأبواب الخشبية الداخلية التقليدية، تكتسب الأبواب المعدنية والزجاجية شعبية كبيرة. يمكن أن توفر مظهرًا أكثر أناقة وانسيابية من الخشب القياسي أو باب MDF. في حين أن إدخالاتها الزجاجية تجعل هذه الأبواب أغلى من أنماط الأبواب الداخلية الأخرى ، إلا أن الأبواب المعدنية والزجاجية لا تزال أرخص من الأبواب الكلاسيكية المصنوعة من الخشب.
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