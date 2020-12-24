20 تصميم مختلف لأبواب المنزل الداخلية لمحبي الاناقة

إذا كنت من محبي الاناقة والجمال، فتصميم المنزل بطريقة مميزة وأنيقة يعتبر من أكبر التحديات التي يمكنك خوضها على الإطلاق؛ لأن الأمر لا يتعلق فقط باختيار الأرضيات وألوان الجدران واختيار الأثاث فقط، فهناك العديد من الأشياء الهامة والعناصر المكملة التي لا تكتمل أناقة منزلك بدونها مثل اختيار النوافذ والأبواب الداخلية.
سنتحدث اليوم في هذا المحتوى عن الأبواب الداخلية ومدى تأثيرها على اكتمال أناقة المنزل، فكما نعلم أن الأبواب تعتبر الفاصل الأساسي بين الغرف واللمسة الجمالية المكملة لأناقة الغرفة، وسنقوم بعرض عدد من التصميمات للأبواب الداخلية للمنزل التي بالتأكيد ستنال إعجاب الجميع.
باب منزل خشبي ابتعد تمامًا عن الأسلوب التقليدي للأبواب، تم تصميمه على غرار النمط العصري البسيط، واجهته مصنوعة من القشرة الخشبية وتصميمه مكون من أجزاء هندسية منفصلة بخطوط بسيطة لتعزيز الطابع المودرن البسيط.
الزجاج كالمعتاد يُعد لمسة الإشراق على أي منزل، ففي هذا التصميم المميز لباب أحد الغرف مُصمم على الطريقة الكلاسيكية ومصنوع من الخشب والزجاج ساعد الحفاظ على دخول الضوء الطبيعي إلى كافة أرجاء المنزل وأضاف لمسة مميزة ومكملة لأجواء المنزل الدافئة.
في الكثير من الأحيان يكون الزجاج هو الخيار المثالي للحفاظ على لمسة الإشراق داخل المنزل وكذا الشعور بمزيد من الاتساع، فكما نرى في هذا النموذج أنه تم تصميم الأبواب الداخلية كاملة من الزجاج وكذلك الإطارات الخاصة بها، مع إضافة بعض اللمسات باللون الرمادي على الأُطر والتي يتناسب مع لون الأرضية الرمادية.
نموذج رائع يوضح مدى التناسق بين عنصر الخشب واللون الأبيض، فقد تم المزج في تصميم هذا الباب بين النمط الريفي والنمط المودرن بأسلوب بسيط وسلس وبعيد عن التعقيد، حيث تم جعل إطار الباب من الخشب وكذلك صُمم خط فاصل في المنتصف من الخشب وباقي الباب تم طلاؤه باللون الأبيض الهادئ.
في تصميم مميز وفريد من نوعه، تم تصميم الباب على حائط من الأحجار الصناعية الملونة بألوان متقاربة ليكون الباب خشبي بسطح أملس لصنع فارق واضح في الملمس، كما تم تصميم لوح زجاجية رأسي في منتصف الباب لإضافة مزيد من الرقة والتميز على التصميم.
الأبواب المنزلقة الخشبية أهم ما يميز الطابع الأوروبي الهادئ، فإذا كانت مساحة منزلك صغيرة أو محدودة أو تفضل مزيد من الخصوصية، يمكنك الاستعانة بهذه الأبواب التي لا تحتل أية مساحة إضافية. في هذا التصميم المميز، تم الاستعانة بعنصري الخشب الأملس والزجاج في تصميم الباب المنزل الذي يفصل بين غرفتين، ويتناسب إلى حدٍ كبير مع الأرضية الخشبية.
لإضافة مزيد من الإشراق والتميز على أجواء منزلك، يمكنك الاستعانة بهذه الأبواب الخشبية المفرغة بالزجاج القابلة للثني إلى عدة طبقات، كما أنها صُممت باللون الأبيض الهادئ مما يتناسب مع أجواء المنزل الكلية.
إذا كنت تبحث عن باب مميز وجديد خاصةً لبعض الغرف الداخلية مثل الحمام، يمكنك الاستعانة بهذا النوع الجديد والمميز من الأبواب الزجاجية المزخرفة برسومات جديدة وفريدة من نوعها تضيف مزيد من الأناقة والرقي على منزلك.
إذا كنت تريد خلق شعور مضاعف باتساع المساحة والإشراق، يمكنك الاستعانة بتصميم هذا الباب الرائع، حيث تم تنفيذه ليكون باب منزلق من الزجاج العاكس المزين ببعض الخطوط البسيطة التي أضافت مزيد من أجواء الطابع العصري.
سبورة
في تصميم مميز وفريد من نوعه لأحد الأبواب المنزلية الداخلية، لا مانع لإضافة مزيد من المرح من خلال تصميم باب منزلق أحد الضلف مصنوعة من الخشب والزجاج والأخرى عبارة عن لوحة سوداء
سبورة للكتابة عليها كفكرة جديدة وممتعة لكافة أفراد الأسرة.
في نموذج رائع لباب مطبخ خشبي لمنزل يتبع تصميمه النمط الريفي البسيط، تم خلاله تصميم باب المطبخ ليكون من الخشب المفرغ ببعض الأشكال والخطوط الهندسية من الزجاج، أضاف مزيد من أجواء الريف القديم بطريقة مبتكرة وأجواء مميزة.
يبدو بالفعل هذا التصميم مذهلًا خاصةً لمن يعانون من عدم اتساع مساحة منازلهم، فقد تم تصميم باب خشبي منزلق عند فتحه يكون الباب مخفي تمامًا داخل الجدار.
في تصميم رائع يجعلك تشعر بمزيد من أجواء الرفاهية، تم تصميم باب زجاجي قابل للانزلاق، والجدير بالذكر أنه تم الاستعانة بالزجاج البوري غير الشفاف لتوفير مزيد من الخصوصية داخل منزلك.
نموذج رائع لاستغلال أحد زوايا المنزل في وضع أبواب خشبية، وعند النظر لتصميم الباب نفسه نلاحظ أنه قد تم تصميمه بطريقة تقليدية مميزة من الخشب ومفرغ من الأعلى بالزجاج.
إذا كنت من محبي الأسلوب التقليدي القديم الذي يتميز بلمسة تصميم تاريخية، يمكنك اقتباس فكرة الأبواب الخشبية البسيطة من هذا التصميم الرائع كما أنه يتناسب بدرجة كبيرة أيضًا مع النمط الكلاسيكي وكذا النمط الريفي البسيط.
إذا كنت تفضل الحصول على مزيد من الخصوصية أثناء تناول الطعام وليس لديك مساحة كافية في منزلك لتصميم غرفة طعام مستقلة، فالأبواب المنزلقة الفاصلة هي الحل الأمثل، ففي هذا التصميم تم الاعتماد على باب خشبي منزلق للفصل بين المطبخ المفتوح وغرفة الطعام، وتم الاعتماد في تصميمه على النمط الريفي البسيط الذي أضاف لمسة جمالية راقية إلى هذه المساحة.
كفكرة جديدة ومبتكرة، يمكنك إحداث مزيد من التناسق والتكامل من خلال تصميم باب خشبي منزلق من الأرضية إلى السقف ليكون متصل بالسقف الخشبي ليظهرا كأنهما جزء واحد متصل، ولإضافة لمسة عصرية على هذا التصميم تم جعل الأبواب مُصممة من الزجاج من الجوانب.
يمكنك بكل بساطة الحصول على غرفة مميزة من خلال بعض اللمسات البسيطة، فكما نرى في هذا التصميم أن الباب تم تغليفه بقشرة ذات مظهر معدني لامع من اللون الفضي الذي يتناسب مع ألوان الطلاء ونمط الغرفة بشكل عام.
تم تصميم هذه المساحة لتكون كلوحة فنية، فقد تم الاستعانة بباب خشبي منزلق صغير بجانب جزء خرساني ليعطي مظهر أنيق سواء في حالة فتحه أو إغلاقه.
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إذا كنت من محبي التصميمات المفتوحة، يمكنك الاستعانة بالأبواب التي تجعلك تحتفظ بالنمط الذي تريده وهي الأبواب الزجاجية المنزلقة التي تجعل الغرف متصلة ومنفصلة في آن واحد، ففي هذا التصميم المميز لغرفة الملابس نلاحظ أنه قد تم تصميم باب زجاجي منزلق لتوفير مساحة إضافية في الغرفة وكذا الحفاظ على الإشراق داخل الغرفة.
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تلعب المواد التي تختارها لبابك الداخلي دورًا رئيسيًا في جودته وجاذبيته الجمالية. وعلى الرغم من أن الذوق والأسلوب مهمان، من المهم أيضًا مراعاة عوامل أخرى، مثل التكلفة والوظيفية. إليك فيما يلي المواد الأكثر شيوعًا لتصميم الأبواب الداخلية: