12 نصيحة رائعة لجعل مطبخك مميز

في هذا النموذج تم استغلال كافة المساحات المتوفرة في محيط المطبخ المفتوح، حيث نجد أنه تم استخدام الجدار المقابل للمطبخ لوضع أرفف تخزين معلقة، بالإضافة إلى أنه تم ترتيب غرفة طعام بسيطة مدمجة بالمطبخ كحل عملي بديل عن غرف الطعام التقليدية. وقد ظهرت اللمسة الفنية في هذا النموذج في العديد من التفاصيل، حيث تم تركيب سيراميك برسومات هندسية على جدران المطبخ، وإدخال اللون الأحمر في عدد من العناصر للمحة عصرية مميزة.