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12 نصيحة رائعة لجعل مطبخك مميز

Mai Elkholy Mai Elkholy
apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
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في بعض الأحيان قد تكون إضافة تفاصيل صغيرة هي الفيصل في تصميم مطبخ عصري، وبالإضافة إلى أنها تمنح المطبخ لمسة فنية مميزة فهي تُضيف لمسة شخصية بالمكان. وهناك العديد من التفاصيل الصغيرة التي يمكن توظيفها لتحقيق هذا الغرض، سواء كانت ديكورات بسيطة أو أشكال مميزة لأدوات عملية. ونعرض هنا بعض الأفكار لتفاصيل يمكنها أن تساهم في جعل مطبخك مميز.

1. إضافة عناصر ملونة لمطبخ العصري

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores مطبخ
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

المطابخ ذات الألوان المحايدة تتيح لك الفرصة لإضافة مختلف الديكورات إليها بدون الشعور بالفوضى، وفي هذا التصميم نلاحظ مدى تناسق الألوان على درجات اللون الرمادي المُستخدمة. حيث تم استخدام درجات من الألوان الجريئة مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر في عدد من عناصر المطبخ مثل المقاعد المعدنية ذات التصميم العصري المميز وديكورات على شكل أواني صغيرة ملونة.

2. استخدام لون مميز في المطبخ

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

إذا كنت تفضل البساطة ولكن ترغب في إضافة لمسة جمالية على مطبخك فيمكنك ذلك من خلال التلاعب بالألوان، حيث يمكن اختيار ألوان متعددة لعناصر المطبخ الرئيسية تظهر بشكل متناسق. ففي هذا النموذج تم اختيار اللون الأزرق للخزانات واختيار الأزرق الفاتح للجدران مع استخدام الخشب لتغطية الجدران الجانبية، وهو ما تم تنفيذه بشكل متوازن ليظهر المطبخ بهذا الشكل المميز. وقد تم استخدام الإضاءة الخفية في الجزء السفلي من خزانات المطبخ لتسليط الضوء على مساحة العمل.

3. تناسق الألوان في المطابخ المفتوحة مع الغرف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عند تصميم المطابخ المفتوحة يكون عليك اختيار تصميم يتناسب مع تصميم الغرف المجاورة خاصةً إذا كنت تعتمد على التصميم المفتوح في منزلك، وفي هذا النموذج تم اختيار الخزانات العصرية السوداء لتتناسب مع لون طاولة التلفاز الموجودة في الغرف المجاورة. ولإضافة لمسة فنية تم اختيار اللون الأحمر لجدران المطبخ وتم استخدام وسائد مقلمة باللون الأحمر لتكون حلقة الوصل بين المطبخ وغرفة المعيشة المجاورة.

4. تصميم مطبخ منفصل أكثر عملية

Apartamento .RF, Amis Arquitetura e Decoração Amis Arquitetura e Decoração مطبخ
Amis Arquitetura e Decoração

Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração

اليوم يوجد العديد من أشكال السيراميك المتوفر بعدة أشكال لتناسب جميع الأذواق، وفي هذا النموذج تم استخدام السيراميك الملون بشكل أنيق فصل الجزء الذي يحتوي على مساحة العمل والأجهزة عن الحوض والخزانة السفلية، مما أعطى إيحاء بوجود غرفتين منفصلتين في نفس المكان بتصميمات وأنماط مختلفة.

5. استخدام مختلف الأشكال لإضافة لمسة شخصية

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

في هذا النموذج نرى تداخل مختلف الأشكال بشكل عصري مميز أبرز الذوق الشخصي، حيث تم استخدام أنواع مختلفة من السيراميك في الأرضية والتي تحتوي على أشكال متداخلة، أيضًا تم استخدام نفس السيراميك بشكل بسيط خلف الخزانة الخشبية أما باقي الجدران فتم طلاءها بلون محايد حتى يبدو المطبخ غير متناسق. وما يميز هذا المطبخ أيضًا هو استخدام لوحة كتابة سوداء عملية، يمكن استخدامها لكتابة الملاحظات الهامة أو رسم بعض الرسومات المميزة.

6. تداخل التفاصيل في مطبخ مفتوح

Apartamento Copan, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design مطبخ MDF Grey
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

في هذا النموذج تم استغلال كافة المساحات المتوفرة في محيط المطبخ المفتوح، حيث نجد أنه تم استخدام الجدار المقابل للمطبخ لوضع أرفف تخزين معلقة، بالإضافة إلى أنه تم ترتيب غرفة طعام بسيطة مدمجة بالمطبخ كحل عملي بديل عن غرف الطعام التقليدية. وقد ظهرت اللمسة الفنية في هذا النموذج في العديد من التفاصيل، حيث تم تركيب سيراميك برسومات هندسية على جدران المطبخ، وإدخال اللون الأحمر في عدد من العناصر للمحة عصرية مميزة.

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7. تركيب أرفف معلقة

Apartamento Jovem Casal, Laura Santos Design Laura Santos Design مطبخ
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

الأرفف المعلقة تمنحك المزيد من المساحات التخزينية وفي نفس الوقت من الممكن أن تمنح المطبخ شكل مبتكر إذا تم اختيار التصميم المناسب، وفي هذا النموذج تم تركيب أرفف معلقة سوداء ليتماشى لونها مع لون الرخام الموجود، وقد تم استخدامها لرص عدد من عبوات البهارات بشكل عملي مميز.

8. مطبخ بلمسات خشبية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا النموذج تم الاعتماد على الخشب بشكل كبير بدءًا من تركيب أرضيات خشبية حتى خزانات المطبخ، وقد تم اختيار اللون الطبيعي الفاتح للخشب الذي أعطى لمحة كلاسيكية أنيقة للمطبخ.

9. لمسات من اللون الأسود في المطبخ الأبيض

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اللون الأسود هو ملك الألوان، حيث يُعطي لأي شيء رونق وأناقة خاصة. وفي هذا المطبخ الأبيض تم إضافة عدد من العناصر باللون الأسود لإعطاء المطبخ شكل عصري مميز، حيث تم تركيب خزانة علوية باللون الأسود واختيار موقد أسود وكراسي سوداء، وقد تم توزيع هذه العناصر حول المطبخ بشكل متناسق بحيث تلفت النظر وتحدد زوايا المكان.إضافة لمحة من الماضي في تصميم مطبخ بأسلوب المقاهي

10. إضافة لمحة من الماضي في تصميم مطبخ بأسلوب المقاهي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي الإعلانات واللوحات القديمة يمكنك استغلال هذا الأمر لإضافة لمسة شخصية مميزة على مطبخك، فكما نرى في هذا النموذج تم تخصيص جدار لتعليق بعض لوحات الإعلانات القديمة والتي جعلت المطبخ يُشبه مقاهي الثمانينات.

11. استخدام طاولة المنتصف كطاولة طعام مميزة

Casa B&D, Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção مطبخ
Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção

Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção
Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção
Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção

تمنحك طاولة المنتصف مساحة عمل أكبر بالإضافة لإمكانية استخدامها كطاولة طعام مدمجة، فكما نرى تم عمل رف منخفض في طاولة المنتصف ليتم استخدامه لتناول الطعام مما جعلها تبدو كطاولات مطاعم السوشي.

12. استخدام بلاطات مميزة في مطبخ عصري

Apartamento Casal com Bebe, Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores مطبخ
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores

Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores

في هذا النموذج تم اختيار بلاطات بألوان مبهجة في الجدار الجانبي، وهو ما ساهم في جعل المطبخ ينبض بالحياة.

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