12 نصيحة رائعة لجعل مطبخك مميز

في بعض الأحيان قد تكون إضافة تفاصيل صغيرة هي الفيصل في تصميم مطبخ عصري، وبالإضافة إلى أنها تمنح المطبخ لمسة فنية مميزة فهي تُضيف لمسة شخصية بالمكان. وهناك العديد من التفاصيل الصغيرة التي يمكن توظيفها لتحقيق هذا الغرض، سواء كانت ديكورات بسيطة أو أشكال مميزة لأدوات عملية. ونعرض هنا بعض الأفكار لتفاصيل يمكنها أن تساهم في جعل مطبخك مميز.
المطابخ ذات الألوان المحايدة تتيح لك الفرصة لإضافة مختلف الديكورات إليها بدون الشعور بالفوضى، وفي هذا التصميم نلاحظ مدى تناسق الألوان على درجات اللون الرمادي المُستخدمة. حيث تم استخدام درجات من الألوان الجريئة مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر في عدد من عناصر المطبخ مثل المقاعد المعدنية ذات التصميم العصري المميز وديكورات على شكل أواني صغيرة ملونة.
إذا كنت تفضل البساطة ولكن ترغب في إضافة لمسة جمالية على مطبخك فيمكنك ذلك من خلال التلاعب بالألوان، حيث يمكن اختيار ألوان متعددة لعناصر المطبخ الرئيسية تظهر بشكل متناسق. ففي هذا النموذج تم اختيار اللون الأزرق للخزانات واختيار الأزرق الفاتح للجدران مع استخدام الخشب لتغطية الجدران الجانبية، وهو ما تم تنفيذه بشكل متوازن ليظهر المطبخ بهذا الشكل المميز. وقد تم استخدام الإضاءة الخفية في الجزء السفلي من خزانات المطبخ لتسليط الضوء على مساحة العمل.
عند تصميم المطابخ المفتوحة يكون عليك اختيار تصميم يتناسب مع تصميم الغرف المجاورة خاصةً إذا كنت تعتمد على التصميم المفتوح في منزلك، وفي هذا النموذج تم اختيار الخزانات العصرية السوداء لتتناسب مع لون طاولة التلفاز الموجودة في الغرف المجاورة. ولإضافة لمسة فنية تم اختيار اللون الأحمر لجدران المطبخ وتم استخدام وسائد مقلمة باللون الأحمر لتكون حلقة الوصل بين المطبخ وغرفة المعيشة المجاورة.
اليوم يوجد العديد من أشكال السيراميك المتوفر بعدة أشكال لتناسب جميع الأذواق، وفي هذا النموذج تم استخدام السيراميك الملون بشكل أنيق فصل الجزء الذي يحتوي على مساحة العمل والأجهزة عن الحوض والخزانة السفلية، مما أعطى إيحاء بوجود غرفتين منفصلتين في نفس المكان بتصميمات وأنماط مختلفة.
في هذا النموذج نرى تداخل مختلف الأشكال بشكل عصري مميز أبرز الذوق الشخصي، حيث تم استخدام أنواع مختلفة من السيراميك في الأرضية والتي تحتوي على أشكال متداخلة، أيضًا تم استخدام نفس السيراميك بشكل بسيط خلف الخزانة الخشبية أما باقي الجدران فتم طلاءها بلون محايد حتى يبدو المطبخ غير متناسق. وما يميز هذا المطبخ أيضًا هو استخدام لوحة كتابة سوداء عملية، يمكن استخدامها لكتابة الملاحظات الهامة أو رسم بعض الرسومات المميزة.
في هذا النموذج تم استغلال كافة المساحات المتوفرة في محيط المطبخ المفتوح، حيث نجد أنه تم استخدام الجدار المقابل للمطبخ لوضع أرفف تخزين معلقة، بالإضافة إلى أنه تم ترتيب غرفة طعام بسيطة مدمجة بالمطبخ كحل عملي بديل عن غرف الطعام التقليدية. وقد ظهرت اللمسة الفنية في هذا النموذج في العديد من التفاصيل، حيث تم تركيب سيراميك برسومات هندسية على جدران المطبخ، وإدخال اللون الأحمر في عدد من العناصر للمحة عصرية مميزة.
الأرفف المعلقة تمنحك المزيد من المساحات التخزينية وفي نفس الوقت من الممكن أن تمنح المطبخ شكل مبتكر إذا تم اختيار التصميم المناسب، وفي هذا النموذج تم تركيب أرفف معلقة سوداء ليتماشى لونها مع لون الرخام الموجود، وقد تم استخدامها لرص عدد من عبوات البهارات بشكل عملي مميز.
في هذا النموذج تم الاعتماد على الخشب بشكل كبير بدءًا من تركيب أرضيات خشبية حتى خزانات المطبخ، وقد تم اختيار اللون الطبيعي الفاتح للخشب الذي أعطى لمحة كلاسيكية أنيقة للمطبخ.
اللون الأسود هو ملك الألوان، حيث يُعطي لأي شيء رونق وأناقة خاصة. وفي هذا المطبخ الأبيض تم إضافة عدد من العناصر باللون الأسود لإعطاء المطبخ شكل عصري مميز، حيث تم تركيب خزانة علوية باللون الأسود واختيار موقد أسود وكراسي سوداء، وقد تم توزيع هذه العناصر حول المطبخ بشكل متناسق بحيث تلفت النظر وتحدد زوايا المكان.إضافة لمحة من الماضي في تصميم مطبخ بأسلوب المقاهي
إذا كنت من محبي الإعلانات واللوحات القديمة يمكنك استغلال هذا الأمر لإضافة لمسة شخصية مميزة على مطبخك، فكما نرى في هذا النموذج تم تخصيص جدار لتعليق بعض لوحات الإعلانات القديمة والتي جعلت المطبخ يُشبه مقاهي الثمانينات.
تمنحك طاولة المنتصف مساحة عمل أكبر بالإضافة لإمكانية استخدامها كطاولة طعام مدمجة، فكما نرى تم عمل رف منخفض في طاولة المنتصف ليتم استخدامه لتناول الطعام مما جعلها تبدو كطاولات مطاعم السوشي.
في هذا النموذج تم اختيار بلاطات بألوان مبهجة في الجدار الجانبي، وهو ما ساهم في جعل المطبخ ينبض بالحياة.
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