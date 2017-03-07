بالصور منزل عائلي سوف يلهمك تصميمه من الداخل

بالتأكيد ليس بالضرورة أن تكون مساحة المنزل كبيرة حتى يتم تصميمه بطريقة أناقة ومميزة، فبعد اطلاعك على هذا المحتوى ربما تتغير فكرتك بشكل كامل عن هذا الأمر.
سنقوم هنا بعرض منزل بمساحة متوسطة مخصص لعائلة يجمعها جو من الحب والدفء وهذا هو كل ما يحتاجه المرء، وهناك العديد من المنازل الفخمة والبراقة من الخارج لكن تصميمها من الداخل أكثر تواضعًا. ويمكن تنفيذ أفكار تصميمات بسيطة بكل سهولة بشأنها تحول منزلك بالكامل إلى مساحة في غاية الجمال، فاليوم نقدم لكم بالصور منزل عائلي وتفاصيل التصميم الداخلي له التي قد تلهم أي شخص لتنفيذها، وهي أفكار صغيرة ولكنها مريحة وأنيقة جدًا في الوقت نفسه تجعلك تشعر بالرضا عن تصميم منزلك.
المنظر الخارجي للمنزل ليس وحده الأنيق في الصورة لكن أيضًا يجب الانتباه إلى الهندسة المعمارية للمنزل في تصميم الواجهة مع تصميم الحدائق والساحة الخارجية، ومن الملفت للنظر أثناء دخول المنزل يوجد الكثير من أصص النباتات المزروعة في الساحة الخارجية والتي تتوافق ألوانها مع ألوان الباب والزجاج وكذا ألوان الواجهة.
لقد تم اختيار الألوان الفاتحة السادة في غرفة المعيشة لتعطيها مزيد من الاتساع والدفء، وكذلك تم تحقيق التوازن في الألوان مع الطاولات الصغيرة في الغرفة مع ألوان الجدران والأرضية.
الأبواب الزجاجية الموجودة بالمطبخ والتي تطل على الحديقة الخارجية تغطي الجدار بأكمله لتتيح دخول أكبر قدر من ضوء الشمس الرائع في الصباح ليضفي عليه لمسة من الأناقة والدفء ومزيد من الأجواء الطبيعية خاصة مع الخزانات الخشبية الفاتحة التي تزيد من إشراق المطبخ، تم اتباع النمط العصري السلس في تصميم المطبخ ككل مما أضاف مزيد من الأناقة والرقي في كافة عناصره.
يمكنك اختيار السلالم الخشبية المائلة للون الذهبي لتعطي المكان لمسة جمالية أنيقة، كما تم الاستعانة أيضًا بدرابزين معدني ليتك الجمع خلاله بين أكثر من نمط، ومن خلال هذا الدرج الرائع تم خلق شعور أن المكان ليس مكتظًا بالأثاث، كما أن السلالم تضفي منظرًا جميلًا مع وجود الطاولة الخشبية وديكورات الجدار أصص النباتات.
تم اختيار اللون والتصميم الداخلى للحمام بعناية، مثل الأرضية والخزانات الصغيرة وحتى حامل المناشف، فبدلًا من شراء أثاث جديد لكسر الروتين، يمكنك محاولة اختيار ألوان هادئة وحيوية لتضفي لمسة جمالية على أجواء الحمام ككل.
النظر إلى الجزء الأمامي
الواجهة الأمامية للمنزل يبدو لكم بسيطًا للغاية لكن ما لا يمكنكم تخمينه هو وجود حمام سباحة في الجزء الخلفي للمنزل، لإضفاء مزيد من الأناقة والفخامة على تصميم المنزل، ولتكون هذه الساحة للاسترخاء في الصباح والمساء.
تم تصميم شرفة المنزل بطريقة رائعة ومميزة، فهذه الشرفة مزودة بمنضدة طعام معدنية وعدة الشواء ومجهزة بالكامل من الخشب المزين، وذلك يجعلها مناسبة جدًا للتجمعات والمناسبات خاصةً وأنها تطل على المسبح، مما يجعلك تستمتع بأجواء مميزة أثناء تناول الطعام.
إذا كنت تفضل أن يكون المدخل الرئيسي للمنزل يظهر أناقته بمجرد النظر إليه من الخارج، فيمكنك الحصول على نفس هذا المدخل في بيتك، فتصميمه بسيط جدًا وأنيق في الوقت نفسه، حيث تظهر المظلة الرمادية المنزلقة التي تم تغطية السقف بالكامل بها، تم الجمع بين اللونين البيج والرمادي مما تسبب في إحداث هذا الجو من الأناقة والرقي.
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