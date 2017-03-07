الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

بالصور منزل عائلي سوف يلهمك تصميمه من الداخل

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify منزل جاهز للتركيب
Loading admin actions …

بالتأكيد ليس بالضرورة أن تكون مساحة المنزل كبيرة حتى يتم تصميمه بطريقة أناقة ومميزة، فبعد اطلاعك على هذا المحتوى ربما تتغير فكرتك بشكل كامل عن هذا الأمر.

سنقوم هنا بعرض منزل بمساحة متوسطة مخصص لعائلة يجمعها جو من الحب والدفء وهذا هو كل ما يحتاجه المرء، وهناك العديد من المنازل الفخمة والبراقة من الخارج لكن تصميمها من الداخل أكثر تواضعًا. ويمكن تنفيذ أفكار تصميمات بسيطة بكل سهولة بشأنها تحول منزلك بالكامل إلى مساحة في غاية الجمال، فاليوم نقدم لكم بالصور منزل عائلي وتفاصيل التصميم الداخلي له التي قد تلهم أي شخص لتنفيذها، وهي أفكار صغيرة ولكنها مريحة وأنيقة جدًا في الوقت نفسه تجعلك تشعر بالرضا عن تصميم منزلك.

منظر عام للمنزل من الخارج

homify منزل جاهز للتركيب
homify

homify
homify
homify

المنظر الخارجي للمنزل ليس وحده الأنيق في الصورة لكن أيضًا يجب الانتباه إلى الهندسة المعمارية للمنزل في تصميم الواجهة مع تصميم الحدائق والساحة الخارجية، ومن الملفت للنظر أثناء دخول المنزل يوجد الكثير من أصص النباتات المزروعة في الساحة الخارجية والتي تتوافق ألوانها مع ألوان الباب والزجاج وكذا ألوان الواجهة.

غرفة الصالون باللون المحايد وديكورات مميزة على الجدران

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لقد تم اختيار الألوان الفاتحة السادة في غرفة المعيشة لتعطيها مزيد من الاتساع والدفء، وكذلك تم تحقيق التوازن في الألوان مع الطاولات الصغيرة في الغرفة مع ألوان الجدران والأرضية.

مطبخ بألوان مشرقة وساطعة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الأبواب الزجاجية الموجودة بالمطبخ والتي تطل على الحديقة الخارجية تغطي الجدار بأكمله لتتيح دخول أكبر قدر من ضوء الشمس الرائع في الصباح ليضفي عليه لمسة من الأناقة والدفء ومزيد من الأجواء الطبيعية خاصة مع الخزانات الخشبية الفاتحة التي تزيد من إشراق المطبخ، تم اتباع النمط العصري السلس في تصميم المطبخ ككل مما أضاف مزيد من الأناقة والرقي في كافة عناصره.

تصميم مميز للسلالم الداخلية للمنزل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يمكنك اختيار السلالم الخشبية المائلة للون الذهبي لتعطي المكان لمسة جمالية أنيقة، كما تم الاستعانة أيضًا بدرابزين معدني ليتك الجمع خلاله بين أكثر من نمط، ومن خلال هذا الدرج الرائع تم خلق شعور أن المكان ليس مكتظًا بالأثاث، كما أن السلالم تضفي منظرًا جميلًا مع وجود الطاولة الخشبية وديكورات الجدار أصص النباتات.

تصميم حمام المنزل بطريقة في غاية الأناقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تم اختيار اللون والتصميم الداخلى للحمام بعناية، مثل الأرضية والخزانات الصغيرة وحتى حامل المناشف، فبدلًا من شراء أثاث جديد لكسر الروتين، يمكنك محاولة اختيار ألوان هادئة وحيوية لتضفي لمسة جمالية على أجواء الحمام ككل.

مفاجأة الجزء الخلفي للمنزل

homify منزل عائلي صغير
homify

homify
homify
homify

النظر إلى الجزء الأمامي الواجهة الأمامية للمنزل يبدو لكم بسيطًا للغاية لكن ما لا يمكنكم تخمينه هو وجود حمام سباحة في الجزء الخلفي للمنزل، لإضفاء مزيد من الأناقة والفخامة على تصميم المنزل، ولتكون هذه الساحة للاسترخاء في الصباح والمساء.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

تصميم الشرفة الداخلية للمنزل

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تم تصميم شرفة المنزل بطريقة رائعة ومميزة، فهذه الشرفة مزودة بمنضدة طعام معدنية وعدة الشواء ومجهزة بالكامل من الخشب المزين، وذلك يجعلها مناسبة جدًا للتجمعات والمناسبات خاصةً وأنها تطل على المسبح، مما يجعلك تستمتع بأجواء مميزة أثناء تناول الطعام.

مدخل المنزل

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تفضل أن يكون المدخل الرئيسي للمنزل يظهر أناقته بمجرد النظر إليه من الخارج، فيمكنك الحصول على نفس هذا المدخل في بيتك، فتصميمه بسيط جدًا وأنيق في الوقت نفسه، حيث تظهر المظلة الرمادية المنزلقة التي تم تغطية السقف بالكامل بها، تم الجمع بين اللونين البيج والرمادي مما تسبب في إحداث هذا الجو من الأناقة والرقي.

تفضلوا بقراءة المقال التالي،  12 نصيحة رائعة لجعل مطبخك مميز. 12 نصيحة رائعة لجعل مطبخك مميز.

12 نصيحة رائعة لجعل مطبخك مميز
بالصور منزل عائلي قد يلهمك تصميمه من الداخل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً