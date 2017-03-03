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8 جُزر لمطابخ تجمعهم سمة الأناقة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura مطبخ
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المطبخ هو تلك البقعة من المنزل التي يجتمع فيها جميع أفراد الأسرة العديد من المرات.. إما لإعداد الطعام معًا وتقديم يد العون لبعضهم البعض أو لتناول الطعام على مائدة الجزيرة أو البار في جو عائلي مريح وأحيانًا أخرى في تنظيفه أيضًا.

ولأن أي أسرة تقضي في المطبخ الكثير من الوقت، ولأن المطابخ أيضًا باتت جزءًا أساسيًا من واجهة المنازل مثلها مثل المدخل والمعيشة وغيرهم.. أصبح هذا سببًا وجيهًا لنوليها مزيدًا من الاهتمام حتى تكون إطلالتها مثالية طوال الوقت تبهر ضيوفك وقتما أتوا إلى بابك.

ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 8 نماذج أخاذة لجزر مطابخ تجمعهم جميعًا سمة الأناقة.. لنبدأ جولتنا بينهم الآن ولا تنسى حفظ التصميم الأروع في نظزك!

1- جزيرة المطبخ بتصميم L

House in Coruche, Santarém, é ar quitectura é ar quitectura مطبخ MDF White
é ar quitectura

é ar quitectura
é ar quitectura
é ar quitectura

مطبخ شاسع المساحة كل متر فيه مستغل بشكل مثالي حيث نجده مغلف بالوحدات التخزينية من كل جانب والتي جمعت بين اللونين الأبيض والرمادي الفاتح المتناسق بشدة مع أجهزة المطبخ الكهربية بلونها الفضي.

أبرز ما يلفت انتباهنا في ديكورات المطبخ هو مائدة الجزيرة التي تتوسطه تمامًا وهيكلها الخرساني الخارج عن المألوف على شكل حرف L. 

2- جزيرة ضخمة تتصدر المطبخ

Open Space, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio مطبخ
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

مطبخ آخر مختلف من حيث التصميم الداخلي والديكورات تسيطر عليه خامة الأسمنت فتظهر لنا جدرانه وأرضياته خرسانية ملساء مئة بالمئة. يجمع هذا النموذج بين المطبخ والسفرة معًا في تصميم واحد كما نرى بالصورة وهو التطبيق الأمثل لمبدأ استغلال المساحات.

جزيرة المطبخ تتصدر المشهد جهة اليمين بتصميم ضخم تضم بداخلها الحوض الاستانلس والموقد الرقمي كما تقسم من الناحية الأخرى من الداخل لوحدات تخزينية سفلية تستوعب أغراض المطبخ بالكامل وتغني عن وجود وحدات علوية.  

3- جزيرة مستطيلية بأدراج خشبية

Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أما هنا فجزيرة المطبخ مستطيلية الشكل مصممة بالجرانيت الأملس بلونه البيج الفاتح، تحوى من الخارج أدراج خشبية بنية مختلفة الأحجام يمكنك أن تخزن بها ما تشاء من الأغراض. يزين الجزيرة من الأعلى ثلاث وحدات إضاءة تشبه في هيئتها الكؤوس متدلية من السقف إليها بحبل رفيع في خط مستقيم لدرجة أنها تكاد تصل إلى الحوض الاستانلس.  

4- جزيرة وبار في آنٍ واحد

Renovação moradia em Birre | Cascais, shfa shfa مطبخ
shfa

shfa
shfa
shfa

تصميم ذكي2X1  يجمع بين جزيرة المطبخ والبار في آنٍ واحد.. الجزيرة خرسانية الخامة بلون رمادي يضفي عليها طابع رسمي يتضمن الموقد الرقمي كغيره من التصميمات السابقة ولكن الجديد في الأمر هو ذلك الرف الخشبي المثبت بطرف الجزيرة جهة اليسار مكونًا بار مذهل وعملي تتناول من خلاله الوجبات الخفيفية دون الاضطرار للذهاب لغرفة الطعام.

5- جزيرة C تفصل المطبخ عن المجال الحيوي للمنزل

LIVE - Restaurante e SPA Showroom LoveTiles, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores مطبخ
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

جزيرة أخرى ولكنها بسيطة التصميم حيث لا تتضمن حوض استانلس ولا موقد.. مصممة على شكل C حاد الزوايا يحاوط المطبخ ويفصله عن المجال الحيوي للمنزل باحترافية يزينها وحدتي إضاءة قمة في الأناقة بشكل حلزوني ولون أسود يكاد ينطق من شدة تألقه!

6- جزيرة على هيئة سفرة

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura مطبخ
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

نموذج ثاني بلمسات خرسانية ومواد صلبة تشعرك بأن المطبخ مصمم في بيئة فضائية! جزيرة المطبخ أقرب في تصميمها لمائدة السفرة مصمم بها فتحتات من الأسفل تسكن بداخلها مقاعد من الجانبين. 

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7- جزيرة U بتصميم داخلي حكاية!

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura مطبخ الألياف الطبيعية Beige
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura مطبخ الألياف الطبيعية Beige
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

جزيرة ناعمة وملساء الخامة على شكل حرف U بتصميم داخلي حكاية حيث تتضمن من الداخل وحدات تخزينية بإطار خشبي وزجاج مشبر لا يظهر ما وراءه من أغراض المطبخ أما عن الكتلة المصممة بمنتصف المطبخ فهي تحتوي الموقد بشعلاته الأربع ويتبقى منها مساحة أخرى لإعداد الطعام.

8- قاعدة خرسانية مع سقف خشبي

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop مطبخ
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

مائدة الجزيرة هنا تتكون من قاعدة خرسانية الخامة هنا أيضًا ولكن الفرق الذي يميزها عن النماذج السابقة هو ذلك السقف الخشبي بلونه البني والذي يعد بطل الرواية حيث يتضمن موقد كهربي صغير يفي بالغرض وتزينه مزهرية تحمل أجمل الزهور.

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