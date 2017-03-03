8 جُزر لمطابخ تجمعهم سمة الأناقة!

المطبخ هو تلك البقعة من المنزل التي يجتمع فيها جميع أفراد الأسرة العديد من المرات.. إما لإعداد الطعام معًا وتقديم يد العون لبعضهم البعض أو لتناول الطعام على مائدة الجزيرة أو البار في جو عائلي مريح وأحيانًا أخرى في تنظيفه أيضًا.
ولأن أي أسرة تقضي في المطبخ الكثير من الوقت، ولأن المطابخ أيضًا باتت جزءًا أساسيًا من واجهة المنازل مثلها مثل المدخل والمعيشة وغيرهم.. أصبح هذا سببًا وجيهًا لنوليها مزيدًا من الاهتمام حتى تكون إطلالتها مثالية طوال الوقت تبهر ضيوفك وقتما أتوا إلى بابك.
ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 8 نماذج أخاذة لجزر مطابخ تجمعهم جميعًا سمة الأناقة.. لنبدأ جولتنا بينهم الآن ولا تنسى حفظ التصميم الأروع في نظزك!
مطبخ شاسع المساحة كل متر فيه مستغل بشكل مثالي حيث نجده مغلف بالوحدات التخزينية من كل جانب والتي جمعت بين اللونين الأبيض والرمادي الفاتح المتناسق بشدة مع أجهزة المطبخ الكهربية بلونها الفضي.
أبرز ما يلفت انتباهنا في ديكورات المطبخ هو مائدة الجزيرة التي تتوسطه تمامًا وهيكلها الخرساني الخارج عن المألوف على شكل حرف L.
مطبخ آخر مختلف من حيث التصميم الداخلي والديكورات تسيطر عليه خامة الأسمنت فتظهر لنا جدرانه وأرضياته خرسانية ملساء مئة بالمئة. يجمع هذا النموذج بين المطبخ والسفرة معًا في تصميم واحد كما نرى بالصورة وهو التطبيق الأمثل لمبدأ استغلال المساحات.
جزيرة المطبخ تتصدر المشهد جهة اليمين بتصميم ضخم تضم بداخلها الحوض الاستانلس والموقد الرقمي كما تقسم من الناحية الأخرى من الداخل لوحدات تخزينية سفلية تستوعب أغراض المطبخ بالكامل وتغني عن وجود وحدات علوية.
أما هنا فجزيرة المطبخ مستطيلية الشكل مصممة بالجرانيت الأملس بلونه البيج الفاتح، تحوى من الخارج أدراج خشبية بنية مختلفة الأحجام يمكنك أن تخزن بها ما تشاء من الأغراض. يزين الجزيرة من الأعلى ثلاث وحدات إضاءة تشبه في هيئتها الكؤوس متدلية من السقف إليها بحبل رفيع في خط مستقيم لدرجة أنها تكاد تصل إلى الحوض الاستانلس.
تصميم ذكي2X1 يجمع بين جزيرة المطبخ والبار في آنٍ واحد.. الجزيرة خرسانية الخامة بلون رمادي يضفي عليها طابع رسمي يتضمن الموقد الرقمي كغيره من التصميمات السابقة ولكن الجديد في الأمر هو ذلك الرف الخشبي المثبت بطرف الجزيرة جهة اليسار مكونًا بار مذهل وعملي تتناول من خلاله الوجبات الخفيفية دون الاضطرار للذهاب لغرفة الطعام.
جزيرة أخرى ولكنها بسيطة التصميم حيث لا تتضمن حوض استانلس ولا موقد.. مصممة على شكل C حاد الزوايا يحاوط المطبخ ويفصله عن المجال الحيوي للمنزل باحترافية يزينها وحدتي إضاءة قمة في الأناقة بشكل حلزوني ولون أسود يكاد ينطق من شدة تألقه!
نموذج ثاني بلمسات خرسانية ومواد صلبة تشعرك بأن المطبخ مصمم في بيئة فضائية! جزيرة المطبخ أقرب في تصميمها لمائدة السفرة مصمم بها فتحتات من الأسفل تسكن بداخلها مقاعد من الجانبين.
حكاية!
جزيرة ناعمة وملساء الخامة على شكل حرف U بتصميم داخلي حكاية حيث تتضمن من الداخل وحدات تخزينية بإطار خشبي وزجاج مشبر لا يظهر ما وراءه من أغراض المطبخ أما عن الكتلة المصممة بمنتصف المطبخ فهي تحتوي الموقد بشعلاته الأربع ويتبقى منها مساحة أخرى لإعداد الطعام.
مائدة الجزيرة هنا تتكون من قاعدة خرسانية الخامة هنا أيضًا ولكن الفرق الذي يميزها عن النماذج السابقة هو ذلك السقف الخشبي بلونه البني والذي يعد بطل الرواية حيث يتضمن موقد كهربي صغير يفي بالغرض وتزينه مزهرية تحمل أجمل الزهور.
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