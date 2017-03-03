8 جُزر لمطابخ تجمعهم سمة الأناقة!

المطبخ هو تلك البقعة من المنزل التي يجتمع فيها جميع أفراد الأسرة العديد من المرات.. إما لإعداد الطعام معًا وتقديم يد العون لبعضهم البعض أو لتناول الطعام على مائدة الجزيرة أو البار في جو عائلي مريح وأحيانًا أخرى في تنظيفه أيضًا.

ولأن أي أسرة تقضي في المطبخ الكثير من الوقت، ولأن المطابخ أيضًا باتت جزءًا أساسيًا من واجهة المنازل مثلها مثل المدخل والمعيشة وغيرهم.. أصبح هذا سببًا وجيهًا لنوليها مزيدًا من الاهتمام حتى تكون إطلالتها مثالية طوال الوقت تبهر ضيوفك وقتما أتوا إلى بابك.

ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 8 نماذج أخاذة لجزر مطابخ تجمعهم جميعًا سمة الأناقة.. لنبدأ جولتنا بينهم الآن ولا تنسى حفظ التصميم الأروع في نظزك!