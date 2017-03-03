شقة في روما خضعت لتجديد شامل!

ستبهرك هذه الشقة الصغيرة الواقعة في روما والتي تعرضت لحملة تجديد شاملة حولت مظهرها تمامًا ليبدو أمامنا الآن رائع هكذا.. سنرى في كتاب الأفكار هذا كيف سيطرت الألوان المحايدة عن التصميم الداخلي للمنزل بكافة غرفه ليعم الهدوء عليه بالكامل كما سنندهش أيضًا من سحر الإضاءة السقفية التي زينت إحدى غرفه بمنتهى الاحترافية.. لنبدأ جولتنا الاستكشافية الآن بين أروقته المختلفة!
نبدأ جولتنا في هذا المنزل -الذي تعرض لحملة تجديد شاملة- بغرفة النوم والتي تتسم بحالة هدوء تامة ناتجة عن استخدام الألوان المحايدة ما بين الأبيض والبيج في الجدران والأرضية حتى السرير ذاته إلى أن كسر فرشه بنقوشه الكثيرة هذا الهدوء وكذلك البورترية المثبت على الجدار الايسر للغرفة والقريب من باب الشرفة.
اعتمد خبير تصميم هذه الغرفة على لمسات ديكورية بسيطة وأثاث قليل يتضح ذلك من تصميم الكومود والواضح بالصورة السابقة وكذلك تصميم وحدة الأدراج التي نلمحها هنا قريبة من الشرفة وما يعلوها من مرآة مربعة الشكل صغيرة للغاية حتى التلفاز أيضًا فهو صغير كحجم المرآة.
تحظى الغرفة بحمام صغير بنفس ألوانها وتصميمها البسيط لنراه عن قرب من زواياه المختلفة بالصورة التالية..
بنفس ألوان الغرفة وروحها الهادئة تألق هذا الحمام وتصميمه الداخلي والذي رغم صغر مساحته تشعر أنه كبير.. ربما ينبع ذلك من التوزيع السليم لأدواته الصحية البسيطة والألوان المحايدة التي تعزز الشعور بالبراح.
يحظى الحمام بكابينة زجاجية مخصصة للاستحمام كما نرى هنا لا تستقطع جزءًا كبيرًا من مساحته وذلك بفضل تصميمها السلس.
الجهة الثانية من الحمام تنفرد وحدها بوحدة تخزينية صغيرة ملحقة بالحوض تضم درج كبير يستوعب أغراض الحمام وأدواته المختلفة.
ساحة كبيرة تمثل المجال الحيوي للمنزل تستوعب كلًا من غرفة معيشة وغرفة أخرى لتناول الطعام تختبئ وراءها مباشرة وأخيرًا المطبخ بتصميم حرف L كالركنة تمامًا.
أبرز ما يلفت انتباهنا بهذه الساحة ذلك السقف المجوف بإضاءته الأخاذة ذات اللون النيلي والتي تشعرك بأن السقف مفتوحًا على السماء تتلألأ فيها العديد من السبوتات المتناثرة يمينًا ويسارًا!
هذه الصورة تنقل لنا المطبخ والسفرة بشئ من الوضوح لنرى اللون الأبيض يغمر كلاهما باحترافية.. كما نلمح ركنة المعيشة في الصدارة بلونها البيج تتصدر الموقف بتصميمها المريح وخامتها المبطنة التي تساعد على الاسترخاء أثناء مشاهدة التلفاز أو تناول الوجبات الخفيفة والمقرمشات.
الساحة من زاوية أخرى تركز على المعيشة بما تتضمنه من وحدة تلفاز ضخمة مقسمة لأكثر من جزء أكثرهما وضوحًا الرف الذي يدنو التلفاز والرف العلوي المقسم ما بين جزء مغلق وجزء مفتوح.
أما عن السفرة فهي في خلفية المعيشة أي الركنة تحديدًا وهي مكونة من مائدة بيضاء اللون ناصعة من شدة تألقها يحيط بها ستة مقاعد بتصميم عصري مريح.
حمام ثاني بهذا المنزل ولكنه يخدم المنزل ككل وليس غرفة واحدة كنظيره الأول.. يصطف على الجانب الأيسر من الحمام وحدة تخزينية أسفل الحوض بجانبها غسالتين لغسل الملابس على نفس الخط المستقيم.. أمام ذلك الحوض مقعدي الحمام على خط واحد أيضًا.. في صدارة هذا الحمام ستارة شيفونية بسيطة تغلف نافذته الزجاجية وتزيده أناقة.
بناتي
لأن غرف الأطفال هي عنوان الإبداع والابتكار حرص خبير التصميم على أن يوليها مزيدًا من الاهتمام فصممها بسريرين أحدهما قريب من الأرض والآخر طائر مثبت على الأول يحيط بكلاهما من كل جانب خزانة ملابس وألعاب أيضًا بألوان تليق بالفتيات على رأسها الوردي والأرجواني.
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