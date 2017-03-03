شقة في روما خضعت لتجديد شامل!

بنفس ألوان الغرفة وروحها الهادئة تألق هذا الحمام وتصميمه الداخلي والذي رغم صغر مساحته تشعر أنه كبير.. ربما ينبع ذلك من التوزيع السليم لأدواته الصحية البسيطة والألوان المحايدة التي تعزز الشعور بالبراح.

يحظى الحمام بكابينة زجاجية مخصصة للاستحمام كما نرى هنا لا تستقطع جزءًا كبيرًا من مساحته وذلك بفضل تصميمها السلس.