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شقة في روما خضعت لتجديد شامل!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ristrutturazione appartamento Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
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ستبهرك هذه الشقة الصغيرة الواقعة في روما والتي تعرضت لحملة تجديد شاملة حولت مظهرها تمامًا ليبدو أمامنا الآن رائع هكذا.. سنرى في كتاب الأفكار هذا كيف سيطرت الألوان المحايدة عن التصميم الداخلي للمنزل بكافة غرفه ليعم الهدوء عليه بالكامل كما سنندهش أيضًا من سحر الإضاءة السقفية التي زينت إحدى غرفه بمنتهى الاحترافية.. لنبدأ جولتنا الاستكشافية الآن بين أروقته المختلفة!

البداية مع غرفة النوم الرئيسية

Ristrutturazione appartamento Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

نبدأ جولتنا في هذا المنزل -الذي تعرض لحملة تجديد شاملة- بغرفة النوم والتي تتسم بحالة هدوء تامة ناتجة عن استخدام الألوان المحايدة ما بين الأبيض والبيج في الجدران والأرضية حتى السرير ذاته إلى أن كسر فرشه بنقوشه الكثيرة هذا الهدوء وكذلك البورترية المثبت على الجدار الايسر للغرفة والقريب من باب الشرفة. 

الغرفة من زاوية أخرى وديكورات بسيطة

Ristrutturazione appartamento Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

اعتمد خبير تصميم هذه الغرفة على لمسات ديكورية بسيطة وأثاث قليل يتضح ذلك من تصميم الكومود والواضح بالصورة السابقة وكذلك تصميم وحدة الأدراج التي نلمحها هنا قريبة من الشرفة وما يعلوها من مرآة مربعة الشكل صغيرة للغاية حتى التلفاز أيضًا فهو صغير كحجم المرآة.

تحظى الغرفة بحمام صغير بنفس ألوانها وتصميمها البسيط لنراه عن قرب من زواياه المختلفة بالصورة التالية..

الحمام الملحق بالغرفة

Ristrutturazione appartamento Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

بنفس ألوان الغرفة وروحها الهادئة تألق هذا الحمام وتصميمه الداخلي والذي رغم صغر مساحته تشعر أنه كبير.. ربما ينبع ذلك من التوزيع السليم لأدواته الصحية البسيطة والألوان المحايدة التي تعزز الشعور بالبراح.

يحظى الحمام بكابينة زجاجية مخصصة للاستحمام  كما نرى هنا لا تستقطع جزءًا كبيرًا من مساحته وذلك بفضل تصميمها السلس. 

الجهة الثانية للحمام ووحدة أنيقة

Ristrutturazione appartamento Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الجهة الثانية من الحمام تنفرد وحدها بوحدة تخزينية صغيرة ملحقة بالحوض تضم درج كبير يستوعب أغراض الحمام وأدواته المختلفة.

المجال الحيوي للمنزل

Ristrutturazione appartamento Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

ساحة كبيرة تمثل المجال الحيوي للمنزل تستوعب كلًا من غرفة معيشة وغرفة أخرى لتناول الطعام تختبئ وراءها مباشرة وأخيرًا المطبخ بتصميم حرف L كالركنة تمامًا.

أبرز ما يلفت انتباهنا بهذه الساحة ذلك السقف المجوف بإضاءته الأخاذة ذات اللون النيلي والتي تشعرك بأن السقف مفتوحًا على السماء تتلألأ فيها العديد من السبوتات المتناثرة يمينًا ويسارًا!

المطبخ والسفرة كلاهما باللون الأبيض

Ristrutturazione appartamento Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

هذه الصورة تنقل لنا المطبخ والسفرة بشئ من الوضوح لنرى اللون الأبيض يغمر كلاهما باحترافية.. كما نلمح ركنة المعيشة في الصدارة بلونها البيج تتصدر الموقف بتصميمها المريح وخامتها المبطنة التي تساعد على الاسترخاء أثناء مشاهدة التلفاز أو تناول الوجبات الخفيفة والمقرمشات. 

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السفرة ناصعة والسقف يتلألأ من كثرة النجوم!

Ristrutturazione appartamento Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الساحة من زاوية أخرى تركز على المعيشة بما تتضمنه من وحدة تلفاز ضخمة مقسمة لأكثر من جزء أكثرهما وضوحًا الرف الذي يدنو التلفاز والرف العلوي المقسم ما بين جزء مغلق وجزء مفتوح. 

أما عن السفرة فهي في خلفية المعيشة أي الركنة تحديدًا وهي مكونة من مائدة بيضاء اللون ناصعة من شدة تألقها يحيط بها ستة مقاعد بتصميم عصري مريح.

حمام آخر بتصميم مشابه ومساحة مضاعفة

Ristrutturazione appartamento Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

حمام ثاني بهذا المنزل ولكنه يخدم المنزل ككل وليس غرفة واحدة كنظيره الأول.. يصطف على الجانب الأيسر من الحمام وحدة تخزينية أسفل الحوض بجانبها غسالتين لغسل الملابس على نفس الخط المستقيم.. أمام ذلك الحوض مقعدي الحمام على خط واحد أيضًا.. في صدارة هذا الحمام ستارة شيفونية بسيطة تغلف نافذته الزجاجية وتزيده أناقة.  

غرفة الأطفال وألوان بناتي

Ristrutturazione appartamento Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

لأن غرف الأطفال هي عنوان الإبداع والابتكار حرص خبير التصميم على أن يوليها مزيدًا من الاهتمام فصممها بسريرين أحدهما قريب من الأرض والآخر طائر مثبت على الأول يحيط بكلاهما من كل جانب خزانة ملابس وألعاب أيضًا بألوان تليق بالفتيات على رأسها الوردي والأرجواني. 

غرفة الأطفال من زاوية أخرى ومزيد من الخزانات

Ristrutturazione appartamento Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

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