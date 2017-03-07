10 حمامات صغيرة مليئة بالأفكار الجديدة

من منا لا يشغل ذهنه يوميًا خصوصًا فئة المقبلين على الزواج كل ما هو جديد في عالم الديكور ليجد منه منفذًا لتوديع النمطية والخروج عن المألوف؟ بالطبع جميعنا وفئة الشباب على وجه التحديد والتي ألقت وراء ظهرها بالكثير من القوانين المتعارف عليها قديمًا في الديكور والتأثيث وخلقت لنفسها قواعد ديكورية أخرى عنوانها العصرية والحداثة!

ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم هنا وفي هذه الجولة الخاطفة 10 تصميمات لحمامات صغيرة لم يعجز مصمموها عن تمييز كلًا منها بلمسة ديكورية ساحرة جعلت إطلالتها أروع ما يكون. جميع النماذج المطروحة هنا محملة بالأفكار الجديدة التي ستثير اعجابك بلا أدنى ش لتطيق منها بنهاية المطاف ما يحلو لك بمنزل العمر. دعونا من هذا الحديث الآن! لنبدأ جولتنا الاستكشافية.. أمستعدون؟