10 حمامات صغيرة مليئة بالأفكار الجديدة

من منا لا يشغل ذهنه يوميًا خصوصًا فئة المقبلين على الزواج كل ما هو جديد في عالم الديكور ليجد منه منفذًا لتوديع النمطية والخروج عن المألوف؟ بالطبع جميعنا وفئة الشباب على وجه التحديد والتي ألقت وراء ظهرها بالكثير من القوانين المتعارف عليها قديمًا في الديكور والتأثيث وخلقت لنفسها قواعد ديكورية أخرى عنوانها العصرية والحداثة!
ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم هنا وفي هذه الجولة الخاطفة 10 تصميمات لحمامات صغيرة لم يعجز مصمموها عن تمييز كلًا منها بلمسة ديكورية ساحرة جعلت إطلالتها أروع ما يكون. جميع النماذج المطروحة هنا محملة بالأفكار الجديدة التي ستثير اعجابك بلا أدنى ش لتطيق منها بنهاية المطاف ما يحلو لك بمنزل العمر. دعونا من هذا الحديث الآن! لنبدأ جولتنا الاستكشافية.. أمستعدون؟
المواد الطبيعية والترابية مثل الحجر والأسمنت المستخدمة هنا بجدران الحمام وأرضيته وكذلك أسطحه المختلفة يمكنها أن تعزز لديك الشعور بأنك مقبل على الدخول في كهف! نحن لا نقصد هنا إمدادك بشعور سلبي، بل على العكس تمامًا، فإننا نشير إلى هدوء المكان وحميميته، إضافة إلى ذلك، فإن هذا النوع من تراكيب المواد لديه تأثير جيد على عدم التضليل على الانتباه لضيق المساحات بل على النقيض تمامًا فهو يعزز الشعور بالبراح.
علينا أن نذكر هنا إضافة هامة لكم وهي أن هذه المواد الخام تسير بشكل جيد جدًا مع الأنماط الحديثة في الديكور، لذا لا تتردد في الاستعانة بها سواء بحمامك أو مطبخك أو بأي غرفة من غرفك لما لها من مزايا عدة نوهنا إليها أعلاه.
هل أنت على استعداد أن تفعل شيئًا جذابًا في حمامك؟ إن كانت الإجابة نعم.. فلا تتردد في الاستعانة بلمسة من الموزاييك لتغليف مساحة الاستحمام ويفضل اختيار لون زاهي كالمستخدم هنا لما له من دور في إكساب الحمام بالحيوية والإشراقة كما يجعله يبدو متطورًا وجديدًا في هيئته.
يمكن لـلإضاءة أن تعزز من المساحات الصغيرة! ليس هذا بغريب لأنها ببساطة تسمح لنا بإلقاء الضوء على ملحقات متعددة وتفاصيل ربما لن نلتفت إليها إلا بفضلها.
بشكل عام يجب أن تولي عنصر الإضاءة أهمية خاصة بكل غرف منزلك وعلى رأسهم الحمام ويفضل أن تخرج عن المألوف بلمسات مبتكرة كالمصممة هنا في الجدران حيث مدت الحمام بإنارة خافتة انعكست على جدرانه الخشبية فمنحتها مزيدًا من الدفء.
ليس هناك ما يمنعك لتمييز حمامك حتى بالقليل من اللمسات الإبداعية كقطعة أثاث بسيطة لكن أنيقة كذلك المقعد المقابل للحوض وتلك الأسبتة بخامة الخوص التي تحتل المنطقة السفلية من الحوض مكون وحدة تخزينية تضم المناشف وغيرها من أغراض الحمام وتلك المرآة الكبيرة بإطارها الخشبي التي تعتلي الحوض الرخامي وتمد الحمام بمساحة إضافية حتى وإن كانت وهمية.
إن كان حمامك يطل على مساحة خارجية كـ باحة المنزل مثلًا أو غيرها من المساحات المغلقة.. عليك استغلالها بشكل مثالي في تعزيز مساحة الحمام خصوصًا وإن كان بمساحة صغيرة. هنا نجح خبير التصميم في تحقيق ذلك من خلال هدم الجدار الفاصل بينه وبين ذلك الركن الأخضر وحل محله بنافذة أو باب زجاجي دمج المساحتين معًا ومد الحمام بمنظر جمالي خلاب.
بهذا التصميم رأينا كيف اندمجت غرفة الملابس مع الحمام وعن الترابط الوثيق بينهما.. فمن ناحية وجود هذه الغرفة بالجهة المقابلة للحمام عزز مساحته كما أنها خدمته أيضًا من حيث سهولة وصول مستخدم الحمام مباشرة إلى الملابس والإكسسوارات وما غير ذلك على الفور بعد الانتهاء من الاستحمام.
حمام راقي مصمم وفقًا للنمط المينيمالي/التبسيطي ما يلفت انتباهنا به بشدة وحدة الحوض المفرغة من المنتصف والتي تشمل درجين منفصلين يتوسطهما مساحة استغلها المصمم في التخزين أيضًا ليوضع بها ورق التواليت وصابون الاستحمام والمناشف، وغيرهم حتى تتجنب حدوث أي فوضى.
ديكور بسيط وألوان ناعمة في مساحة دافئة من الحمام ترحب بالضيوف.. الفضل يعود إلى اللمسة الخشبية التي نلمحها في بقاع مختلفة من الحمام تتمثل في وحدة الحوض المثبتة بالجدار جهة اليمين والسلم الخشبي المستند إليها والمقعد الصغير الملتصق بكابينة الاستحمام على الجهة الأخرى المقابلة للحوض.
نُشير هنا إلى اعتماد المصمم على لمسة قديمة الطراز تعود بنا إلى الماضي تتمثل في الاستعانة بالبلاط في إحدى جدران الحمام وخصوصًا ركن الاستحمام وذلك مع مراعاة اختيار أشكال محددة للغاية ومدروسة. في هذا التصميم يمكننا أن نرى كيف نجح البلاط بنقوشه في تجميل إطلالة الحمام وإكسابه سحر لا يوصف.
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طريقة واحدة فقط عملية وذكية من شأنها إكساب حمامك مساحة أكبر تتجسد على أرض الواقع في المرآة والتي تخلق وهم بصري خادع يعزز الشعور بالبراح هو ما نجحت تلك المرآة الضخمة في إحداثه هنا بهذا الحمام.