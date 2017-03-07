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10 حمامات صغيرة مليئة بالأفكار الجديدة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Дизайн однокомнатной квартиры., Александра Петропавловская Александра Петропавловская حمام
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من منا لا يشغل ذهنه يوميًا خصوصًا فئة المقبلين على الزواج كل ما هو جديد في عالم الديكور ليجد منه منفذًا لتوديع النمطية والخروج عن المألوف؟ بالطبع جميعنا وفئة الشباب على وجه التحديد والتي ألقت وراء ظهرها بالكثير من القوانين المتعارف عليها قديمًا في الديكور والتأثيث وخلقت لنفسها قواعد ديكورية أخرى عنوانها العصرية والحداثة! 

ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم هنا وفي هذه الجولة الخاطفة 10 تصميمات لحمامات صغيرة لم يعجز مصمموها عن تمييز كلًا منها بلمسة ديكورية ساحرة جعلت إطلالتها أروع ما يكون. جميع النماذج المطروحة هنا محملة بالأفكار الجديدة التي ستثير اعجابك بلا أدنى ش لتطيق منها بنهاية المطاف ما يحلو لك بمنزل العمر. دعونا من هذا الحديث الآن! لنبدأ جولتنا الاستكشافية.. أمستعدون؟

1- المواد الخام عنوان هذا الحمام

Black-and-white stuido flat in Hong Kong, Zip Interiors Ltd Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

المواد الطبيعية والترابية مثل الحجر والأسمنت المستخدمة هنا بجدران الحمام وأرضيته وكذلك أسطحه المختلفة يمكنها أن تعزز لديك الشعور بأنك مقبل على الدخول في كهف! نحن لا نقصد هنا إمدادك بشعور سلبي، بل على العكس تمامًا، فإننا نشير إلى هدوء المكان وحميميته، إضافة إلى ذلك، فإن هذا النوع من تراكيب المواد لديه تأثير جيد على عدم التضليل على الانتباه لضيق المساحات بل على النقيض تمامًا فهو يعزز الشعور بالبراح.

علينا أن نذكر هنا إضافة هامة لكم وهي أن هذه المواد الخام تسير بشكل جيد جدًا مع الأنماط الحديثة في الديكور، لذا لا تتردد في الاستعانة بها سواء بحمامك أو مطبخك أو بأي غرفة من غرفك لما لها من مزايا عدة نوهنا إليها أعلاه.

2- الموزاييك بلون زاهي في ركن الاستحمام

APARTAMENTO, MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES حمام
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES

MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES

هل أنت على استعداد أن تفعل شيئًا جذابًا في حمامك؟ إن كانت الإجابة نعم.. فلا تتردد في الاستعانة بلمسة من الموزاييك لتغليف مساحة الاستحمام ويفضل اختيار لون زاهي كالمستخدم هنا لما له من دور في إكساب الحمام بالحيوية والإشراقة كما يجعله يبدو متطورًا وجديدًا في هيئته.

3- الاستثمار في إضاءة جيدة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكن لـلإضاءة أن تعزز من المساحات الصغيرة! ليس هذا بغريب لأنها ببساطة تسمح لنا بإلقاء الضوء على ملحقات متعددة وتفاصيل ربما لن نلتفت إليها إلا بفضلها.

بشكل عام يجب أن تولي عنصر الإضاءة أهمية خاصة بكل غرف منزلك وعلى رأسهم الحمام ويفضل أن تخرج عن المألوف بلمسات مبتكرة كالمصممة هنا في الجدران حيث مدت الحمام بإنارة خافتة انعكست على جدرانه الخشبية فمنحتها مزيدًا من الدفء.

4- القليل من اللمسات الإبداعية

Hotel Matlali Selva, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS حمام خشب Wood effect
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

ليس هناك ما يمنعك لتمييز حمامك حتى بالقليل من اللمسات الإبداعية كقطعة أثاث بسيطة لكن أنيقة كذلك المقعد المقابل للحوض وتلك الأسبتة بخامة الخوص التي تحتل المنطقة السفلية من الحوض مكون وحدة تخزينية تضم المناشف وغيرها من أغراض الحمام وتلك المرآة الكبيرة بإطارها الخشبي التي تعتلي الحوض الرخامي وتمد الحمام بمساحة إضافية حتى وإن كانت وهمية.

5- لمسة من الطبيعة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إن كان حمامك يطل على مساحة خارجية كـ باحة المنزل مثلًا أو غيرها من المساحات المغلقة.. عليك استغلالها بشكل مثالي في تعزيز مساحة الحمام خصوصًا وإن كان بمساحة صغيرة. هنا نجح خبير التصميم في تحقيق ذلك من خلال هدم الجدار الفاصل بينه وبين ذلك الركن الأخضر وحل محله بنافذة أو باب زجاجي دمج المساحتين معًا ومد الحمام بمنظر جمالي خلاب. 

6- حالة من الاندماج بين الحمام وغرفة الملابس

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بهذا التصميم رأينا كيف اندمجت غرفة الملابس مع الحمام وعن الترابط الوثيق بينهما.. فمن ناحية وجود هذه الغرفة بالجهة المقابلة للحمام عزز مساحته كما أنها خدمته أيضًا من حيث سهولة وصول مستخدم الحمام مباشرة إلى الملابس والإكسسوارات وما غير ذلك على الفور بعد الانتهاء من الاستحمام.

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7- مساحة متاحة للتخزين

Zelena apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

حمام راقي مصمم وفقًا للنمط المينيمالي/التبسيطي ما يلفت انتباهنا به بشدة وحدة الحوض المفرغة من المنتصف والتي تشمل درجين منفصلين يتوسطهما مساحة استغلها المصمم في التخزين أيضًا ليوضع بها ورق التواليت وصابون الاستحمام والمناشف، وغيرهم حتى تتجنب حدوث أي فوضى.

8- الأثاث من الخشب الطبيعي

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home حمام
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

ديكور بسيط وألوان ناعمة في مساحة دافئة من الحمام ترحب بالضيوف.. الفضل يعود إلى اللمسة الخشبية التي نلمحها في بقاع مختلفة من الحمام تتمثل في وحدة الحوض المثبتة بالجدار جهة اليمين والسلم الخشبي المستند إليها والمقعد الصغير الملتصق بكابينة الاستحمام على الجهة الأخرى المقابلة للحوض.

9- بلاط ملون بأشكال مدروسة

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

نُشير هنا إلى اعتماد المصمم على لمسة قديمة الطراز تعود بنا إلى الماضي تتمثل في الاستعانة بالبلاط في إحدى جدران الحمام وخصوصًا ركن الاستحمام وذلك مع مراعاة اختيار أشكال محددة للغاية ومدروسة. في هذا التصميم يمكننا أن نرى كيف نجح البلاط بنقوشه في تجميل إطلالة الحمام وإكسابه سحر لا يوصف.

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10- مرآة ضخمة لحمام كبير

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home حمام
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

طريقة واحدة فقط عملية وذكية من شأنها إكساب حمامك مساحة أكبر تتجسد على أرض الواقع في المرآة والتي تخلق وهم بصري خادع يعزز الشعور بالبراح هو ما نجحت تلك المرآة الضخمة في إحداثه هنا بهذا الحمام. 

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