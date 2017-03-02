من منا لا يبحث عن جلسة عائلية دافئة، وها هو التليفزيون اليوم يعد عنصر أساسي في أي منزل ، وهو ما تجتمع حوله العائلة لمشاهدة ما هو مفضل لديهم أو ممارسة الألعاب الشهيرة كالبلايستيشن ، ومع تطور عالم الديكور والبحث عما نحتاجه في حياتنا اليومية ظهرت فكرة تصميم ركن خاص بالتليفزيون يحمل الكثير من الخصوصية ليحتوي العائلة بأفرادها في جو دافئ وحميمي، لذا سعى الخبراء بتصميم هذا الركن الخاص وهو ما تطور فيما بعد وسُمي غرفة معيشة وبأفكار متنوعة، مع هوميفاي سنقدم لك 57 فكرة رائعة لتصمم ركن خاص بالتليفزيون بمنزلك ..