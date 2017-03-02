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57 فكرة رائعة لتصمم ركن خاص بالتليفزيون بمنزلك

آية منير آية منير
Apartments, EU LISBOA EU LISBOA غرفة المعيشة
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من منا لا يبحث عن جلسة عائلية دافئة، وها هو التليفزيون اليوم يعد عنصر أساسي في أي منزل ، وهو ما تجتمع حوله العائلة لمشاهدة ما هو مفضل لديهم أو ممارسة الألعاب الشهيرة كالبلايستيشن ، ومع تطور عالم الديكور والبحث عما نحتاجه في حياتنا اليومية ظهرت فكرة تصميم ركن خاص بالتليفزيون يحمل الكثير من الخصوصية ليحتوي العائلة بأفرادها في جو دافئ وحميمي، لذا سعى الخبراء بتصميم هذا الركن الخاص وهو ما تطور فيما بعد وسُمي غرفة معيشة وبأفكار متنوعة، مع هوميفاي سنقدم لك 57 فكرة رائعة لتصمم ركن خاص بالتليفزيون بمنزلك ..

1. جلسة تقليدية بلمسات بلمسة ريفية ..

Prog, STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA غرفة المعيشة
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA

Prog

STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA

2. غرفة معيشة حديثة بألوان محايدة ولمسة جريئة..

Moradia c/ 2 quartos - Cascais, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة Beige
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

3. البساطة في أجمل معانيها..

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

4. غرفة معيشة ذات مساحة كبيرة جدا..

Family Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة المعيشة
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

5. على الطراز الانتقائي..

Casa Oeiras , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio غرفة المعيشة
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

Casa Oeiras , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio غرفة المعيشة
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

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6. بلمسات من طراز البحر الأبيض المتوسط..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

7. جدار حجري..

Moradia Golf, ARQAMA - Arquitetura e Design Lda ARQAMA - Arquitetura e Design Lda غرفة المعيشة
ARQAMA – Arquitetura e Design Lda

ARQAMA - Arquitetura e Design Lda
ARQAMA – Arquitetura e Design Lda
ARQAMA - Arquitetura e Design Lda

8. تصميم كامل من الخشب..

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA غرفة المعيشة
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

9. تصميم هندسي خاص ..

Recuperadores Lenha Bodart&Gonay - In Fire (com ventilação incorporada), Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda غرفة المعيشة
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

10. وحدة صغيرة من الخشب خاصة بالتلفاز..

Moradia Bairro dos Músicos, Franca Arquitectura Franca Arquitectura غرفة المعيشة
Franca Arquitectura

Franca Arquitectura
Franca Arquitectura
Franca Arquitectura

11. لعشاق المودرن

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home غرفة المعيشة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

12. الأزرق الملكي..

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

13. حائط بزخارف ونقوش متناغمة مع سجادة أنيقة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

14. إطلالة مختلفة ..

Casa Varatojo , Atelier Data Lda Atelier Data Lda غرفة المعيشة
Atelier Data Lda

Casa Varatojo

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

15. ألوان مختلفة ..

Lezírias House, Twelve Four Haus Twelve Four Haus غرفة المعيشة
Twelve Four Haus

Twelve Four Haus
Twelve Four Haus
Twelve Four Haus

16. تصميم مساحة صغيرة بطريقة حالمة..

Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة المعيشة Pink
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

17. مزيج رائع..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

18. طريقة تثبيت للتلفاز بسيطة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

19. اللون الأبيض..

Paço de Arcos, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة المعيشة
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

20. تصميم سيخطف قلبك..

Moradia 19 Algarve 2013, Atelier Ana Leonor Rocha Atelier Ana Leonor Rocha غرفة المعيشة
Atelier Ana Leonor Rocha

Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha

21. تقليدية بنكهة الكلاسيكية ..

Sessão Fotográfica - Venda de Imóvel , Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة المعيشة
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

22. مكتبة أنيقة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

23. على جانب خاص..

Recuperadores Lenha Bodart&Gonay - Gama Concept (Uma Face ou Dupla Face), Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda غرفة المعيشة
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

24. تركواز مميز..

Moradia 20 Algarve, Atelier Ana Leonor Rocha Atelier Ana Leonor Rocha غرفة المعيشة Turquoise
Atelier Ana Leonor Rocha

Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha

25. باليتة ألوان جريئة ..

Sala Estar - Encosta do Douro, Ângela Pinheiro Home Design Ângela Pinheiro Home Design غرفة المعيشة
Ângela Pinheiro Home Design

Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design

26. تكوين متكامل..

Apartamento Olhos de àgua 2004, Atelier Ana Leonor Rocha Atelier Ana Leonor Rocha غرفة المعيشة
Atelier Ana Leonor Rocha

Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha

27. شريحة خاصة بالتلفاز..

Lareiras Metalfire - Lenha , Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda غرفة المعيشة
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

28. تفاصيل أقل لجدار التليفزيون..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

29. فراغ رائع مضاء طبيعيا..

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ غرفة المعيشة
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

30. نافذة على العالم..

Casa Varatojo , Atelier Data Lda Atelier Data Lda غرفة المعيشة
Atelier Data Lda

Casa Varatojo

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

31. على عكس المتوقع أريكة وفي خلفيتها التليفزيون.. اكسر القاعدة.

Apartments, EU LISBOA EU LISBOA غرفة المعيشة
EU LISBOA

Apartments

EU LISBOA
EU LISBOA
EU LISBOA

32. الطراز الريفي يتألق..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

33. أريكة حمراء..

Vale do Lobo, Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia غرفة المعيشة
Zenaida Lima Fotografia

Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia

34. فراغ مفتوح..

2015, Casa AC, B.loft B.loft غرفة المعيشة
B.loft

B.loft
B.loft
B.loft

35. الرمادي والأبيض يحملان الكثير في تفاصيلهم..

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

36. تصميم مختلف ذو سقف خاص..

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة حجر Beige
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

37. مساحة صغيرة ولكن..

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

38. لمسة من الطبيعة ..

8760 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect غرفة المعيشة Green
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

39. ريفية مميزة..

House 10, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة المعيشة
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

40. اشراق وحيوية..

Appartamento Residenziale - Brianza - 2013 - 01, Galleria del Vento Galleria del Vento غرفة المعيشة
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

41. حديث بلمسة ريفية..

LOFT_09 - Ex Opificio della Tabaccaia dei Conti Guinigi da Lucca , Studio ARTIFEX Studio ARTIFEX غرفة المعيشة
Studio ARTIFEX

Studio ARTIFEX
Studio ARTIFEX
Studio ARTIFEX

42. مكتبة بسيطة..

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design غرفة المعيشة
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

43. فراغ يجمع بين المعيشة وطاولة الطعام..

Ristrutturazione appartamento | Roma - Porta Maggiore, 02A Studio 02A Studio غرفة المعيشة White
02A Studio

02A Studio
02A Studio
02A Studio

44. ألوان البحر..

Ristrutturazione - soggiorno, Easy Relooking Easy Relooking غرفة المعيشة
Easy Relooking

Easy Relooking
Easy Relooking
Easy Relooking

45. ركن مصمم بذكاء..

Soggiorno dell'Audiofilo, Effegieffe s.n.c. Effegieffe s.n.c. غرفة المعيشة
Effegieffe s.n.c.

Effegieffe s.n.c.
Effegieffe s.n.c.
Effegieffe s.n.c.

46. جدار مميز..

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

47. في الزاوية البعيدة..

casa Mast, yesHome yesHome غرفة المعيشة
yesHome

yesHome
yesHome
yesHome

48. جدار لامع ..

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

49. شاشة سينمائية..

SF HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

50. حداثة بلمسة تقليدية..

Ristrutturazione appartamento Como, Cavallasca, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

51. صناعية وريفية معا مرة أخرى..

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة المعيشة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

52. تصميم جرئ ..

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) غرفة المعيشة
Михаил Новинский (MNdesign)

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

53. غرفة منفصلة..

Casa Bobolo, tiziano de cian tiziano de cian غرفة المعيشة
tiziano de cian

tiziano de cian
tiziano de cian
tiziano de cian

54. مساحة أسفل الدرج..

Casa BT.BM, Angeli - Brucoli Architetti Angeli - Brucoli Architetti غرفة المعيشة
Angeli – Brucoli Architetti

Angeli - Brucoli Architetti
Angeli – Brucoli Architetti
Angeli - Brucoli Architetti

55. فراغ توزيع..

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

56. فراغ منظم ..

PASSIVE HOUSE, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect غرفة المعيشة
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

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