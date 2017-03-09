منزل مميز لن تصدق أن مساحته 150 متر مربع فقط

مجرد الاهتمام بخطوات وتفاصيل بسيطة في تصميم منزلك الصغير، يمكنك أن تشعر أن المنزل مساحته كبيرة وكافية للعيش فيه أنت وأسرتك، والجدير بالذكر أيضًا أن الأناقة والرقي في تصميم المنزل لا تتطلب مساحة معينة.
اليوم سنأخذك في جولة سريعة داخل شقة مميزة مساحتها لا تتجاوز 150 متر مربع لكنها في غاية الأناقة وبالتأكيد ستبهرك.
كما نرى أن مساحة الغرفة ليست كبيرة، لكنها بالفعل لا تبدو كذلك لأنه قد تم الاهتمام ببعض التفاصيل التي لم تترك لنا الخيار سوى التأكد أن مساحة الغرفة كبيرة، فقد تم استخدام قطع الأثاث مريحة وذات أحجام مناسبة، كما كان للضوء الطبيعي الذي اعتمدت عليه الغرفة وألوان الجدران المحايدة دور فعال في تعزيز الشعور بالراحة.
تم تصميم شرفة هذه الشقة لتكون ذات أجواء طبيعية هادئة، فقد تم تقفيل بعض جوانبها من الزجاج الشفاف، واستخدام الأرضية الخشبية للحصول على مزيد من الاسترخاء والدفء عند الحلوس على المقعد الخشبي المُصمم على غرار النمط الريفي البسيط. الشرفة أيضًا تحتوي على بعض النباتات المعلقة التي تجعلك تشعر أنك في حديقة بالفعل وليس في شرفة منزلك.
تظهر أناقة الطابع المعاصر
المودرن في بساطة هذه الغرفة، فنلاحظ أن الغرفة ابتعدت بشكل كامل عن أن تكون ممتلئة؛ ليتم استخدام طاولة طعام صغيرة غي المنتصف حوالها عدد من المقاعد البسيطة وخزانة صغيرة أخرى لتخزين أدوات المائدة مزينة ببعض الاكسسوارات، تعتمد الغرفة على الأضواء الطبيعية من خلال السماح للضوء بالدخول عبر الستائر الشفافة البيضاء.
ليتم استغلال مساحة المنزل الاستغلال الأمثل ربما يحتاج الأمر لتفكير بسيط، فنرى هنا أنه قد تم تصميم خزانة أنيقة تعتبر كقطعة ديكور لتكون مزودة ببعض الأرفف والأدراج لتخزين بعض الأدوات بطريقة مرتبة وبعيدة عن الفوضى.
اللون الأبيض كما نعلم يعتبر من التفاصيل الهامة التي ينبغي الاهتمام بإضافتها إذا كانت مساحة منزلك محدودة، ففي تصميم ممر المنزل نلاحظ أنه يتميز بالفعل بالاتساع والإشراق من خلال طلاء الجدران باللون الأبيض، والجدير بالذكر أيضًا أنه تم تصميم الأرضية من الخشب لإعطاء لمسة محايدة على أجواء المنزل. يظهر حس استغلال المساحات هنا من خلال تثبيت مرآة صغيرة أسفلها طاولة معلقة صغيرة مكونة من أدراج للحفاظ على ترتيب الأشياء والمقتنيات الهامة. تجدر الإشارة كذلك أن عناصر الزينة أو الاكسسوارات المستخدمة بسيطة ابتعدت تمامًا عن المغالاة.
اللون الأبيض هنا أيضًا كان اللمسة الأكثر أناقة، كما يظهر طابع استغلال المساحة بطريقة مثلى من خلال تصميم خزانات المطبخ وكذا مساحة العمل على أحد الجوانب؛ ليتم في الجانب المقابل تصميم بار طولي لتناول الوجبات السريعة أو المشروبات، تم كذلك إضافة بعض النباتات إلى المطبخ لتوفير أجواء الراحة والاسترخاء داخله. الاعتماد على الألوان المحايدة مثل اللون الأسود والبيج والأبيض خلق مزيد من التناسق والتكامل بين عناصر هذا المطبخ الرائع.
تم تصميم هذا البار ليكون عنصر مميز من عناصر المطبخ يستخدم لتعزيز الأجواء المعاصرة، فقد تم تصميمه من الرخام اللامع باللون الأسود ليتناسب مع لون الحائط أعلاه، أيضًا كان لوحدات الإضاءة دور فعال في تعزيز هذا النمط، فقد تم استخدام وحدات إضاءة مودرن منخفضة للحصول على إنارة جيدة، كذلك يتجلى الاهتمام بالتفاصيل البسيطة من خلال اختيار أدوات المائدة التي تم وضعها على البار في كونها تتناسب مع ألوان الجدران والمقاعد.
تم تصميم الحمام بطريقة بسيطة ورائعة من خلال استخدام الأحواض الصغيرة المعاصرة، وتصميم مرآة كبيرة بدون إطار على كامل الجدار، ويظهر استغلال المساحات في الكثير من الأمور مثل تعليق حامل المناشف على الجدار وكذلك تصميم خوانة أسفل خشبية أسفل الحوض لتخزين أدوات النظافة والمناشف.
في نموذج مميز لغرفة النوم الفرعية، تم الاتجاه لاستخدام اللون الرمادي المحايد في طلاء الجدران، كما تم استخدام سرير صغير لشخص واحد فقط لمنع الإهدار في المساحة الكلية للغرفة، كما تم استخدام مكتب صغير مودرن مكون من عدد من الأدراج المتراصة، تم استغلال مساحة الحائط أعلى المكتب في تصميم رف خشبي لتخزين الكتب وإضافة بعض الاكسسوارات وعناصر الزينة. الجدير بالذر أن لمسة اللون الأصفر هنا كانت مميزة جدًا لأنها أضافت مزيد من الإشراق وبث الطاقة الإيجابية.
ليس بالضرورة أن تحصل على الشعور بالاسترخاء في شرفة منزلك، أن تحتوي على عدد كبير من قطع الأثاث ووسائل الراحة والترفيه، ففي هذا التصميم تم الاعتماد فقط على استخدام أريكة صغيرة صُممت باللون الأبيض وتم إضافة بعض الوسائد المنقوشة باللون الأزرق لمزيد من الأناقة، استخدام بعض أصص النباتات كان له دور مميز في جلب أجواء البيئة الطبيعية إلى منزلك.
في غرفة فرعية أخرى مخصصة للبنات، تم طلاء الجدران باللون الوردي الداكن مع استخدام سرير صغير يكفي لشخص، الغرفة تبدو كأنها كبيرة من حيث المساحة خاصةً أنها تعتمد على الإضاءة الطبيعية واستخدام ستائر شفافة باللون الأبيض ساعدت على ذلك. إضافة بعض اللمسات الرمادية على تصميم الغرفة كان له تأثير كبير في أناقة ورقي هذا التصميم.
غرف البنات تتميز بالألوان والعناصر الهادئة والرقيقة، فقد تم تصميم طاولة خشبية متعددة الأغراض لتخزين المقتنيات الصغيرة والحفاظ عليها من الضياع، ولا مانع لإضافة القليل من المرح من خلال إضافة برواز أبيض يمكن الكتابة عليه بعض العبارات التي تبث روح المرح والإيجابية داخل الغرفة.
ابتعدت الغرفة عن المبالغة في استخدام قطع الأثاث الكبيرة أو الكثيرة، فقد تم استخدام سرير متوسط الحجم باللون البيج الهادئ الأنيق وعلى جانبيه اثنين من الطاولات الخشبية البسيطة التي تم تصميمها بوحدات إضاءة معاصرة.
بدلًا من تصميم غرفة مكتب منفصلة للاستمتاع بالقراءة، تم دمجها مع غرفة النوم من خلال تصميم مكتب متكامل على أحد الجدران، يحتوي أعلاه على عدد من الأرفف الخشبية لتخزين الكتب، وللاستجمام والراحة قبل النوم، تم تثبيت شاشة تليفزيون أعلى المكتب، لتكون هذه المساحة مزيج بين المرح والاستفادة من الكتب.
في الحمام الفرعي لغرفة النوم تم تصميمه بطريقة بسيطة بتصميم مقارب لتصميم الحمام الرئيسي للشقة، فقد تم الاعتماد على الحوض الصغير المودرن الذي يثبت على الطاولة، والمميز في هذا التصميم أن الصنبور مثبت في المرآة بطريقة فريدة من نوعها.
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