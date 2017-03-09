منزل مميز لن تصدق أن مساحته 150 متر مربع فقط

مجرد الاهتمام بخطوات وتفاصيل بسيطة في تصميم منزلك الصغير، يمكنك أن تشعر أن المنزل مساحته كبيرة وكافية للعيش فيه أنت وأسرتك، والجدير بالذكر أيضًا أن الأناقة والرقي في تصميم المنزل لا تتطلب مساحة معينة.

اليوم سنأخذك في جولة سريعة داخل شقة مميزة مساحتها لا تتجاوز 150 متر مربع لكنها في غاية الأناقة وبالتأكيد ستبهرك.