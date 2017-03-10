تصميم لفيلا مذهلة بالتأكيد ستبهرك

في السنوات الأخيرة زاد الاتجاه لشراء الفيلات الخاصة لما تمنحه من خصوصية، بالإضافة لذلك فمساحة الفيلات الواسعة تمنحك العديد من المزايا مثل إمكانية إنشاء حديقة او حوض استحمام. وعندما يأتي الأمر لتصميم الفيلا فسيكون أمامك العديد من الخيارات والأنماط التي يمكنك الاختيار فيما بينها بما يناسب ذوقك الشخصي، وهنا نعرض تصميم لفيلا مذهلة ستبهرك.
واجهة الفيلا هي أول ما يلاحظه أي زائر، وهنا تم استخدام الشجيرات الصغيرة لتزيين المدخل وباب الجراج، بالإضافة للاعتماد على الخشب في تصميم البوابات ليمنح الواجهة مظهر طبيعي.
من أهم المزايا لامتلاك حديقة هو قدرتك على صنع مساحة للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة، وفي هذا النموذج تم عمل مظلة خشبية للحماية من الأمطار والشمس، وتم استخدام أثاث مُرح والاعتماد على درجات اللون البني بشكل متناسق.
تمنحك الفيلا فرصة لإنشاء مطبخ مفتوح بسبب المساحة الواسعة، وهنا تم إضافة الطوب الأحمر كلمسة ريفية على المطبخ العصري.
تتميز غرف الطعام المدمجة بالعملية لوجودها داخل أو بجانب المطبخ، وهنا تم تخصيص ركنين من طاولة المنتصف لتناول الطعام، وتم استخدام مقاعد عصرية لتناسب النمط السائد في المطبخ.
تم تصميم الردهة بشكل بسيط وإضافة بعض نباتات الزينة للمسة طبيعية بالمكان.
تمنحك الفراغات إحساس بالراحة والهدوء كما أنه تجعل من السهل تنظيف المكان، وفي هذا التصميم تم اختيار غرفة طعام كلاسيكية صغيرة مع إضافة بعض اللوحات الفنية وترك باقي المساحة فارغة، مما ساهم في جذب الأنظار إلى مدى الأناقة.
غرفة المعيشة هي مكان اجتماع كل أفراد الاسرة أو الأصدقاء في الكثير من الأحيان، وهنا تم اختيار تصميم عصري بسيط مع استخدام بعض العناصر الملونة لمنح الغرفة مظهر حيوي.
يمكنك استغلال غرفة المعيشة كغرفة متعددة الأغراض عن طريق إضافة آرائك يمكن تحويلها إلى سرير للحصول على الراحة أو استخدامها في حال جاء لزيارتك ضيوف مفاجئين.
يوجد اليوم العديد من الأشكال والتصميمات لورق الجدران لتناسب كل التصميمات والأذواق، وهنا تم استخدام ورق حدران أحمر مزخرف مما أعطى للحمام شكل جمالي مختلف.
الألوان الداكنة تمنح أناقة ميزة في أي مكان، وهنا تم استخدام اللون البنفسجي الداكن في الحمام مع مرآة عريضة عكست الضوء على الجدران لتعكس حيوية وإشراق المكان.
تساهم الإضاءة المدفونة في الكثير من الأحيان في إبراز التفاصيل أو إلقاء الضوء على عنصر معين، وهنا تم استخدامها على أركان الدرج لتحديده وفي نفس الوقت إضاءته ليلًا.
في هذا التصميم تم اختيار باب زجاجي للشرفة الخارجية بإطار خشبي، وبسبب مساحة الباب العريضة فقد تم استخدام يمكن ثنيها لفتح الشرفة على الغفة الداخلية بسهولة، كما أن استخدام الزجاج يسمح بدخول الضوء الطبيعي نهارًا.
الخشب يمنح شكل كلاسيكي أنيق، ولكن في بعض الأحيان يتم تصميمه ليُبرز أحد عناصر المنزل بشكل عصري مميز. ففي هذا النموذج تم تصميم سلم حلزوني بأطراف دائرية ملساء، مع تحديد السلم بالديكورات الجبسية لنموذج عصري مميز.
يبرز في هذا النموذج مدى جمال وأناقة الخشب، حيث تم الاعتماد على الخشب في الأرضيات وتصميم الأبواب، وتم استخدام أثاث عصري بسيط للتركيز على هدوء وأناقة الغرفة.
المرايا والأسطح العاكسة تُزيد من اتساع المكان، وفي هذا الحمام تم استخدام الإضاءة المدفونة في السقف لعكس النور على المرآة، وفي نفس الوقت فأن استخدام الأسطح العاكسة في الخزانات ساهم في إعطاء عمق للحمام.
المساحات التخزينية الإضافية تساعد على ترتيب الغرفة من الأغراض المتناثرة، وهنا تم استغلال العمود الموجود في الممر لصنع أرفف مدفونة لوضع الأغراض أو الديكورات.
في هذا النموذج نلاحظ أنه تم الجمع ما بين النمط العصري والريفي في تناسق تام، حيث تم الجمع ما بين الطوب الأحمر في الجدران والبلاط الملون لمنح المطبخ شكل فني مبهج.
يعشق الأطفال والكبار على حدٍ سواء اللعب والاستجمام في حوض السباحة، وفي هذا النموذج تم وضع عدد من كراسي الشزلونج الخفيفة المريحة للاستمتاع بأشعة الشمس، وتم تزيين محيط حوض السباحة بالنباتات للمسة طبيعية.
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