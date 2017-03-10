تصميم لفيلا مذهلة بالتأكيد ستبهرك

تمنحك الفراغات إحساس بالراحة والهدوء كما أنه تجعل من السهل تنظيف المكان، وفي هذا التصميم تم اختيار غرفة طعام كلاسيكية صغيرة مع إضافة بعض اللوحات الفنية وترك باقي المساحة فارغة، مما ساهم في جذب الأنظار إلى مدى الأناقة.