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تصميم لفيلا مذهلة بالتأكيد ستبهرك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
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في السنوات الأخيرة زاد الاتجاه لشراء الفيلات الخاصة لما تمنحه من خصوصية، بالإضافة لذلك فمساحة الفيلات الواسعة تمنحك العديد من المزايا مثل إمكانية إنشاء حديقة او حوض استحمام. وعندما يأتي الأمر لتصميم الفيلا فسيكون أمامك العديد من الخيارات والأنماط التي يمكنك الاختيار فيما بينها بما يناسب ذوقك الشخصي، وهنا نعرض تصميم لفيلا مذهلة ستبهرك.

الواجهة الأمامية

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design منازل
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

واجهة الفيلا هي أول ما يلاحظه أي زائر، وهنا تم استخدام الشجيرات الصغيرة لتزيين المدخل وباب الجراج، بالإضافة للاعتماد على الخشب في تصميم البوابات ليمنح الواجهة مظهر طبيعي.

إنشاء مساحة لاسترخاء في الحديقة

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

من أهم المزايا لامتلاك حديقة هو قدرتك على صنع مساحة للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة، وفي هذا النموذج تم عمل مظلة خشبية للحماية من الأمطار والشمس، وتم استخدام أثاث مُرح والاعتماد على درجات اللون البني بشكل متناسق.

المطبخ المفتوح

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

تمنحك الفيلا فرصة لإنشاء مطبخ مفتوح بسبب المساحة الواسعة، وهنا تم إضافة الطوب الأحمر كلمسة ريفية على المطبخ العصري.

إقامة غرفة طعام مُدمجة

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

تتميز غرف الطعام المدمجة بالعملية لوجودها داخل أو بجانب المطبخ، وهنا تم تخصيص ركنين من طاولة المنتصف لتناول الطعام، وتم استخدام مقاعد عصرية لتناسب النمط السائد في المطبخ.

الردهة

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design الممر الحديث، المدخل و الدرج
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

تم تصميم الردهة بشكل بسيط وإضافة بعض نباتات الزينة للمسة طبيعية بالمكان.

غرفة الطعام

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة السفرة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

تمنحك الفراغات إحساس بالراحة والهدوء كما أنه تجعل من السهل تنظيف المكان، وفي هذا التصميم تم اختيار غرفة طعام كلاسيكية صغيرة مع إضافة بعض اللوحات الفنية وترك باقي المساحة فارغة، مما ساهم في جذب الأنظار إلى مدى الأناقة.

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غرفة المعيشة

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة الميديا
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

غرفة المعيشة هي مكان اجتماع كل أفراد الاسرة أو الأصدقاء في الكثير من الأحيان، وهنا تم اختيار تصميم عصري بسيط مع استخدام بعض العناصر الملونة لمنح الغرفة مظهر حيوي.

غرفة معيشة متعددة الأغراض

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة الميديا
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

يمكنك استغلال غرفة المعيشة كغرفة متعددة الأغراض عن طريق إضافة آرائك يمكن تحويلها إلى سرير للحصول على الراحة أو استخدامها في حال جاء لزيارتك ضيوف مفاجئين.

استخدام ورق الجدران في الحمام

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

يوجد اليوم العديد من الأشكال والتصميمات لورق الجدران لتناسب كل التصميمات والأذواق، وهنا تم استخدام ورق حدران أحمر مزخرف مما أعطى للحمام شكل جمالي مختلف.

استخدام الألوان الداكنة في الحمام

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

الألوان الداكنة تمنح أناقة ميزة في أي مكان، وهنا تم استخدام اللون البنفسجي الداكن في الحمام مع مرآة عريضة عكست الضوء على الجدران لتعكس حيوية وإشراق المكان.

استخدام الإضاءة المدفونة في تصميم الدرج

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design شبابيك
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

تساهم الإضاءة المدفونة في الكثير من الأحيان في إبراز التفاصيل أو إلقاء الضوء على عنصر معين، وهنا تم استخدامها على أركان الدرج لتحديده وفي نفس الوقت إضاءته ليلًا.

استخدام باب زجاجي للشرفة

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design شبابيك
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

في هذا التصميم تم اختيار باب زجاجي للشرفة الخارجية بإطار خشبي، وبسبب مساحة الباب العريضة فقد تم استخدام يمكن ثنيها لفتح الشرفة على الغفة الداخلية بسهولة، كما أن استخدام الزجاج يسمح بدخول الضوء الطبيعي نهارًا.

تصميم السلم بشكل حلزوني

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design الممر الحديث، المدخل و الدرج
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

الخشب يمنح شكل كلاسيكي أنيق، ولكن في بعض الأحيان يتم تصميمه ليُبرز أحد عناصر المنزل بشكل عصري مميز. ففي هذا النموذج تم تصميم سلم حلزوني بأطراف دائرية ملساء، مع تحديد السلم بالديكورات الجبسية لنموذج عصري مميز.

أناقة الخشب

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة نوم
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

يبرز في هذا النموذج مدى جمال وأناقة الخشب، حيث تم الاعتماد على الخشب في الأرضيات وتصميم الأبواب، وتم استخدام أثاث عصري بسيط للتركيز على هدوء وأناقة الغرفة.

المرايا والأسطح العاكسة في الحمام

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

المرايا والأسطح العاكسة تُزيد من اتساع المكان، وفي هذا الحمام تم استخدام الإضاءة المدفونة في السقف لعكس النور على المرآة، وفي نفس الوقت فأن استخدام الأسطح العاكسة في الخزانات ساهم في إعطاء عمق للحمام.

زيادة المساحات التخزينية في غرف النوم

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة نوم
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

المساحات التخزينية الإضافية تساعد على ترتيب الغرفة من الأغراض المتناثرة، وهنا تم استغلال العمود الموجود في الممر لصنع أرفف مدفونة لوضع الأغراض أو الديكورات.

الجمع بين الأنماط في مطبخ عصري مفتوح

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مرآب~ كراج
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

في هذا النموذج نلاحظ أنه تم الجمع ما بين النمط العصري والريفي في تناسق تام، حيث تم الجمع ما بين الطوب الأحمر في الجدران والبلاط الملون لمنح المطبخ شكل فني مبهج.

منطقة للاستجمام حول حوض السباحة

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مسبح
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

يعشق الأطفال والكبار على حدٍ سواء اللعب والاستجمام في حوض السباحة، وفي هذا النموذج تم وضع عدد من كراسي الشزلونج الخفيفة المريحة للاستمتاع بأشعة الشمس، وتم تزيين محيط حوض السباحة بالنباتات للمسة طبيعية.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، بالصور منزل عائلي سوف يلهمك تصميمه من الداخل.

14 فكرة مبتكرة لتزيين الجدران
تصميم لفيلا مذهلة بالتأكيد ستبهرك

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