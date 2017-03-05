تجديد شقة صغيرة في روما

تم تجديد هذا المنزل الواقع في روما بواسطة استوديوFACILE RISTRUTTURARE. فبعد شراء هذه الشقة قام الملاك بإعادة توزيع وتجديد الغرف حيث أن الملاك أرادوا تصميم يميل أكثر للطراز المودرن بترتيب جديد وتصميم يعبر عن شخصياتهم. الشقة يميل عليها باليتة الألوان المحايدة والترابية ولاسيما استخدام عدد من الخامات في حدود نفس الباليتة وكلها عوامل ساهمت في جعل الشقة تبدو بشكل مشرق وأنيق.

فور الدخول من المدخل تجد صالة صغيرة ومنها يمكنك الوصول لمساحة معيشة إجتماعية. المساحة الإجتماعية مكونة من مساحتين أحدهما غرفة المعيشة والأخرى غرفة الطعام. من صالة المدخل يمكننا الوصول للمطبخ. وعلى الناحية الأخرى تقع المساحة الخاصة وهي مساحة تحتوي على غرفة النوم الرئيسية وغرفة الأطفال والحمام والتي تم تجديدها كلها وإعادة تأثيثها.