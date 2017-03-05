تجديد شقة صغيرة في روما

تم تجديد هذا المنزل الواقع في روما بواسطة استوديوFACILE RISTRUTTURARE. فبعد شراء هذه الشقة قام الملاك بإعادة توزيع وتجديد الغرف حيث أن الملاك أرادوا تصميم يميل أكثر للطراز المودرن بترتيب جديد وتصميم يعبر عن شخصياتهم. الشقة يميل عليها باليتة الألوان المحايدة والترابية ولاسيما استخدام عدد من الخامات في حدود نفس الباليتة وكلها عوامل ساهمت في جعل الشقة تبدو بشكل مشرق وأنيق.
فور الدخول من المدخل تجد صالة صغيرة ومنها يمكنك الوصول لمساحة معيشة إجتماعية. المساحة الإجتماعية مكونة من مساحتين أحدهما غرفة المعيشة والأخرى غرفة الطعام. من صالة المدخل يمكننا الوصول للمطبخ. وعلى الناحية الأخرى تقع المساحة الخاصة وهي مساحة تحتوي على غرفة النوم الرئيسية وغرفة الأطفال والحمام والتي تم تجديدها كلها وإعادة تأثيثها.
تم وضع أريكة أنيقة في منتصف الغرفة لتعلن حدود غرفة المعيشة. الأريكة تجمع بين خامتي الجلد والقطيفة بدرجتي مختلفتين من اللون البني والتي تتجانس بشكل مثالي مع الخزانة المقابلة لها والتي غلب عليها خامة الخشب مع عمل بعض أبواب الخزانات من الأكرليك اللامع باللون الأبيض كلمسة مكملة ومشرقة.
مساحة السفرة بها حائط تم تكسيته بالحجارة والذي يضيف أناقة ورونق لمساحة الطعام وخاصة مع وجود إضاءة ليد مخفية تعلوها. الأثاث المعاصر يتماشى بشكل رائع مع لون الحوائط والأسقف الأبيض مع التأثر الرائع للخشب بلونه الطبيعي في الأرضية.
ما يضيف أناقة لغرفة السفرة هي وحدة الإضاءة المتدلية في منتصف الطاولة والتي هي عبارة عن وحدات متدلية بأشكال مختلفة.
يمكن الدخول إليه من صالة المدخل وتم تصميمه بطراز مودرن رائع. فالخزانات العلوية تختلف في تصميمها عن الخزانات السفلية والتي تم مزج خامتي الاكرليك اللامع مع الخشب بأناقة لا مثيل لها.
تستمر الباليتة اللونية حتى في غرفتي النوم الرئيسية، حيث تم استخدام خامة اكريليك اللامعة في عمل الخزانة المدفونة بالإضافة لتكرار استخدام نفس الخامة في الطولات الجانبية والتي تتماشى تماماً مع الجلد كخامة للسرير بالإضافة لتصميمه ومع ورق الحائط ذو النقوشات الجميلة والقديمة لتكون النتيجة غرفة متميزة بطراز مودرن لا مثيل له.
يغلب على غرفة الأطفال أيضاً الألوان الفاتحة وهي مكونة من سريرين، أحدهما لطفل رضيع والأخر لطفل أكبر مع تصميم الخزانة بشكل عملي ومستغل لكل المساحة المتاحة وتوفير الأدراج والأرفف ومساحة لللعب.
تكررت في الحمام باليتة الألوان التى شهدناها في باقي الشقة بالإضافة لذلك فقد تم تجليد نصف الحائط ببلاطات سيراميكية تشبه الحجارة في ملمسها ولكن ذات لون فاتح مائل للرمادي. تم تأثيث الحمام بأثاث وأطقم مودرن ذات خطوط بسيطة مع وجود خزانات خشبية لتجنب أية فرصة للفوضى مع الحصول على شكل أنيق ومتباين للحمام.