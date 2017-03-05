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تجديد شقة صغيرة في روما

Marwa Hasan Marwa Hasan
Ristrutturazione appartamento Roma, Genzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
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تم تجديد هذا المنزل الواقع في روما بواسطة استوديوFACILE RISTRUTTURARE. فبعد شراء هذه الشقة قام الملاك بإعادة توزيع وتجديد الغرف حيث أن الملاك أرادوا تصميم يميل أكثر للطراز المودرن بترتيب جديد وتصميم يعبر عن شخصياتهم. الشقة يميل عليها باليتة الألوان المحايدة والترابية ولاسيما استخدام عدد من الخامات في حدود نفس الباليتة وكلها عوامل ساهمت في جعل الشقة تبدو بشكل مشرق وأنيق.

فور الدخول من المدخل تجد صالة صغيرة ومنها يمكنك الوصول لمساحة معيشة إجتماعية. المساحة الإجتماعية مكونة من مساحتين أحدهما غرفة المعيشة والأخرى غرفة الطعام. من صالة المدخل يمكننا الوصول للمطبخ. وعلى الناحية الأخرى تقع المساحة الخاصة وهي مساحة تحتوي على غرفة النوم الرئيسية وغرفة الأطفال والحمام والتي تم تجديدها كلها وإعادة تأثيثها.

​غرفة المعيشة

Ristrutturazione appartamento Roma, Genzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

تم وضع أريكة أنيقة في منتصف الغرفة لتعلن حدود غرفة المعيشة. الأريكة تجمع بين خامتي الجلد والقطيفة بدرجتي مختلفتين من اللون البني والتي تتجانس بشكل مثالي مع الخزانة المقابلة لها والتي غلب عليها خامة الخشب مع عمل بعض أبواب الخزانات من الأكرليك اللامع باللون الأبيض  كلمسة مكملة ومشرقة.

Ristrutturazione appartamento Roma, Genzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

​غرفة السفرة

Ristrutturazione appartamento Roma, Genzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة السفرة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

مساحة السفرة بها حائط تم تكسيته بالحجارة والذي يضيف أناقة ورونق لمساحة الطعام وخاصة مع وجود إضاءة ليد مخفية تعلوها. الأثاث المعاصر يتماشى بشكل رائع مع لون الحوائط والأسقف الأبيض مع التأثر الرائع للخشب بلونه الطبيعي في الأرضية.

ما يضيف أناقة لغرفة السفرة هي وحدة الإضاءة المتدلية في منتصف الطاولة والتي هي عبارة عن وحدات متدلية بأشكال مختلفة.

Ristrutturazione appartamento Roma, Genzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة السفرة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

​المطبخ

Ristrutturazione appartamento Roma, Genzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

يمكن الدخول إليه من صالة المدخل  وتم تصميمه بطراز مودرن رائع. فالخزانات العلوية تختلف في تصميمها عن الخزانات السفلية والتي تم مزج خامتي الاكرليك اللامع مع الخشب بأناقة لا مثيل لها.

Ristrutturazione appartamento Roma, Genzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

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​غرفة النوم الرئيسية

Ristrutturazione appartamento Roma, Genzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

تستمر الباليتة اللونية حتى في غرفتي النوم الرئيسية، حيث تم استخدام خامة اكريليك اللامعة في عمل الخزانة المدفونة بالإضافة لتكرار استخدام نفس الخامة في الطولات الجانبية والتي تتماشى تماماً مع الجلد كخامة للسرير بالإضافة لتصميمه ومع ورق الحائط ذو النقوشات الجميلة والقديمة لتكون النتيجة غرفة متميزة بطراز مودرن لا مثيل له.

​غرفة الأطفال

Ristrutturazione appartamento Roma, Genzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة الاطفال
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

يغلب على غرفة الأطفال أيضاً الألوان الفاتحة وهي مكونة من سريرين، أحدهما لطفل رضيع والأخر لطفل أكبر مع تصميم الخزانة بشكل عملي ومستغل لكل المساحة المتاحة وتوفير الأدراج والأرفف ومساحة لللعب.

​الحمام

Ristrutturazione appartamento Roma, Genzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

تكررت في الحمام باليتة الألوان التى شهدناها في باقي الشقة بالإضافة لذلك فقد تم تجليد نصف الحائط ببلاطات سيراميكية تشبه الحجارة في ملمسها ولكن ذات لون فاتح مائل للرمادي. تم تأثيث الحمام بأثاث وأطقم مودرن ذات خطوط بسيطة مع وجود خزانات خشبية لتجنب أية فرصة للفوضى مع الحصول على شكل أنيق ومتباين للحمام.

40 حديقة مدهشة تناسب أي منزل صغير
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