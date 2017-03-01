9 ألوان طلاء رائعة تحتل موضة 2017

مع بداية العام الجديد يضع كثيرين خطة لتجديد المنازل والشقق أو حتى بعض الغرف الموجودة بالمنزل، والطلاء هو أسهل وأسرع وسيلة اقتصادية يمكن بها تجديد شكل الغرفة بالكامل.

في هذا العام هناك كثير من الألوان البارزة على الساحة بين خبراء التصميم والتي تحمل في طياتها عناصر الطبيعة في التصميم ما بين درجات الأزرق السماوي وألوان الخشب وجميع عناصر الطبيعية الأخرى، فهيا بنا نبدأ مع موضة ألوان 2017..