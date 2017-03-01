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9 ألوان طلاء رائعة تحتل موضة 2017

Eman Rifaat Eman Rifaat
DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة نوم
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مع بداية العام الجديد يضع كثيرين خطة لتجديد المنازل والشقق أو حتى بعض الغرف الموجودة بالمنزل، والطلاء هو أسهل وأسرع وسيلة اقتصادية يمكن بها تجديد شكل الغرفة بالكامل.

في هذا العام هناك كثير من الألوان البارزة على الساحة بين خبراء التصميم والتي تحمل في طياتها عناصر الطبيعة في التصميم ما بين درجات الأزرق السماوي وألوان الخشب وجميع عناصر الطبيعية الأخرى، فهيا بنا نبدأ مع موضة ألوان 2017..

1- اللون البرتقالي

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

أول القائمة لهذا العام يحتلها اللون البرتقالي (لون الأرض) بدرجاته الرائعة، وعلى الرغم من كونه لون صادم للبعض إلا أنه أصبح رائجا بشكل كبير بشرط مزجه مع ألوان هادئة وحيادية لضمان توازن التصميم في النهاية كما نرى هذا المثال الرائع في الصورة.

اللون الترابي

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. حمام
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

درجة أخرى من درجات البرتقالي وهي الدرجة الترابية التي نتذكر شكل التربة كلما رأيناها، ومن أفضل الألوان التي يمكن مزجها مع اللون الترابي هو الأبيض ليظهر التصميم بشكل زاهي في النهاية، فكما نرى اللون الترابي يحتاج إلى أن يصبح أكثر إشراقا مما هو عليه! 

2- اللون الأصفر

Casa de la Luz, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos غرفة المعيشة
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

نحن نتحدث هنا عن درجات الأصفرالهاديء الذي لن يسبب إزعاجا عند رؤيته في طلاء جدران الغرفة، وهذا لا يمنع من استخدام درجات الأصفر الصادمة والجريئة ولكن بحذر فلا يمكن عندها طلاء جميع الجدران بنفس الدرجة. 

أيضا عند اختيار درجات الأصفر الهادئة يجب مزجها مع ألوان أخرى أكثر قتامة في التصميم، مثلا هنا استخدم المصمم لون الخشب الدافيء في الأبواب فخلق توازنا رائعا بين الألوان. 

3- اللون السماوي

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

من منا لا يحب ان يمتلك ركنا هادئا كهذا؟! 

اللون السماوي من الألوان الرائعة والرائجة لهذا العام، فهو لون السماء الرقيق والهاديء الذي يعطي راحة عند رؤية العين له ولا يصيب الشخص بالانزعاج أبدا، ومن الأفضل استخدامه في طلاء جزء من الجدران وليس كلها حتى تحصل على هذه الراحة التي تراها من التصميم، فوجوده بشكل يغطي جميع الزوايا من الممكن ان يزعجك ويشعرك بالبرودة وعدم الاسترخاء. 

4- البستاج الهاديء

Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos حمام
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

عندما ترى الأخضر تتذكر الطبيعة والنباتات وتشعر بالراحة والجمال، وعلى عكس التصميم السابق فقد غطى الأخضر هنا جميع الجدران ومع ذلك لم نشعر بانزعاج فقد كان متوازنا مع العناصر الأخرى باللون الأبيض ولمسة الأسود، كما أن بلاط الموزاييك هو اختيار رائع مع هذه الدرجة من اللون. 

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5- أبيض كريمي

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة المعيشة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

هذا اللون لا تذهب موضته على الإطلاق، فمن الصعب أن تجده غير رائجا في سنة من السنين أو مع نمط معين في التصميم، فهو من الألوان المحايدة الرائعة التي تتناسب مع جميع الأنماط والأذواق. 

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homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كما نرى فهو لون رائع يمكن وضعه مع أي تصميم وألوان أخرى وسيظهر بشكل رائع في النهاية! 

6- لون الخشب

DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة نوم
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

الخشب هو الطبيعة بذاتها! 

هذه الخامة الرائعة التي يمكن تشكيلها لتناسب أي نمط تصميم وأي ألوان أخرى بالغرفة، من الرائج استخدامه في الأرضيات ولكن هذه المرة يمكنك استخدامه في تغطية جدار بالغرفة أو جزء من جدران الغرفة لتحصل على شكل أنيق وروح طبيعية دافئة في تصميمك. 

7- لون الرمال

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

هنا استخدم المصمم مجموعة رائعة من ألوان الطبيعة معا ومزجها بشكل رائع في غرفة المعيشة، لون الرمال الذي يزين جدران الغرفة مع وجود فاصل من الخشب واللون الأزرق في السجادة وكأنك تجلس على شاطيء من الرمال أمام البحر بلونه الأزرق الرائع. 

8- لون العنب

Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura غرفة المعيشة
alfa studio arquitectura

alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura

لشكل أكثر جرأة يمكنك استخدام اللون العنابي الموجود في قائمة الألوان الرائجة هذا العام، ويمكنك توظيفه بشكل مثالي عند مزجه مع الألوان الحيادية والهادئة مثل الأبيض الكريمي او الرمادي الفاتح كما نرى في هذه الغرفة. 

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9- لون القهوة

Casa Bosques de las Lomas, México Distrito Federal , Nómada Studio Nómada Studio غرفة نوم رخام White
Nómada Studio

Nómada Studio
Nómada Studio
Nómada Studio

القهوة ليست فقط لعشّاق المزاج بل هي أيضا لعشّاق الألوان الترابية الرائعة، يمكن استخدام اللون الترابي للقهوة مع مزيج من الألوان الفاتحة والإضاءة المناسبة حتى لا تشعر بالظلام داخل الغرفة وخصوصا إن لم تحتوي على إضاءة طبيعية.

جدد الفناء الخارجي لمنزلك في خطوات بسيطة ووقت قليل..
ما رأيكم في اللون البستاج؟ 

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