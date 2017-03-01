9 ألوان طلاء رائعة تحتل موضة 2017

مع بداية العام الجديد يضع كثيرين خطة لتجديد المنازل والشقق أو حتى بعض الغرف الموجودة بالمنزل، والطلاء هو أسهل وأسرع وسيلة اقتصادية يمكن بها تجديد شكل الغرفة بالكامل.
في هذا العام هناك كثير من الألوان البارزة على الساحة بين خبراء التصميم والتي تحمل في طياتها عناصر الطبيعة في التصميم ما بين درجات الأزرق السماوي وألوان الخشب وجميع عناصر الطبيعية الأخرى، فهيا بنا نبدأ مع موضة ألوان 2017..
أول القائمة لهذا العام يحتلها اللون البرتقالي (لون الأرض) بدرجاته الرائعة، وعلى الرغم من كونه لون صادم للبعض إلا أنه أصبح رائجا بشكل كبير بشرط مزجه مع ألوان هادئة وحيادية لضمان توازن التصميم في النهاية كما نرى هذا المثال الرائع في الصورة.
درجة أخرى من درجات البرتقالي وهي الدرجة الترابية التي نتذكر شكل التربة كلما رأيناها، ومن أفضل الألوان التي يمكن مزجها مع اللون الترابي هو الأبيض ليظهر التصميم بشكل زاهي في النهاية، فكما نرى اللون الترابي يحتاج إلى أن يصبح أكثر إشراقا مما هو عليه!
نحن نتحدث هنا عن درجات الأصفرالهاديء الذي لن يسبب إزعاجا عند رؤيته في طلاء جدران الغرفة، وهذا لا يمنع من استخدام درجات الأصفر الصادمة والجريئة ولكن بحذر فلا يمكن عندها طلاء جميع الجدران بنفس الدرجة.
أيضا عند اختيار درجات الأصفر الهادئة يجب مزجها مع ألوان أخرى أكثر قتامة في التصميم، مثلا هنا استخدم المصمم لون الخشب الدافيء في الأبواب فخلق توازنا رائعا بين الألوان.
من منا لا يحب ان يمتلك ركنا هادئا كهذا؟!
اللون السماوي من الألوان الرائعة والرائجة لهذا العام، فهو لون السماء الرقيق والهاديء الذي يعطي راحة عند رؤية العين له ولا يصيب الشخص بالانزعاج أبدا، ومن الأفضل استخدامه في طلاء جزء من الجدران وليس كلها حتى تحصل على هذه الراحة التي تراها من التصميم، فوجوده بشكل يغطي جميع الزوايا من الممكن ان يزعجك ويشعرك بالبرودة وعدم الاسترخاء.
عندما ترى الأخضر تتذكر الطبيعة والنباتات وتشعر بالراحة والجمال، وعلى عكس التصميم السابق فقد غطى الأخضر هنا جميع الجدران ومع ذلك لم نشعر بانزعاج فقد كان متوازنا مع العناصر الأخرى باللون الأبيض ولمسة الأسود، كما أن بلاط الموزاييك هو اختيار رائع مع هذه الدرجة من اللون.
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هذا اللون لا تذهب موضته على الإطلاق، فمن الصعب أن تجده غير رائجا في سنة من السنين أو مع نمط معين في التصميم، فهو من الألوان المحايدة الرائعة التي تتناسب مع جميع الأنماط والأذواق.
الخشب هو الطبيعة بذاتها!
هذه الخامة الرائعة التي يمكن تشكيلها لتناسب أي نمط تصميم وأي ألوان أخرى بالغرفة، من الرائج استخدامه في الأرضيات ولكن هذه المرة يمكنك استخدامه في تغطية جدار بالغرفة أو جزء من جدران الغرفة لتحصل على شكل أنيق وروح طبيعية دافئة في تصميمك.
هنا استخدم المصمم مجموعة رائعة من ألوان الطبيعة معا ومزجها بشكل رائع في غرفة المعيشة، لون الرمال الذي يزين جدران الغرفة مع وجود فاصل من الخشب واللون الأزرق في السجادة وكأنك تجلس على شاطيء من الرمال أمام البحر بلونه الأزرق الرائع.
لشكل أكثر جرأة يمكنك استخدام اللون العنابي الموجود في قائمة الألوان الرائجة هذا العام، ويمكنك توظيفه بشكل مثالي عند مزجه مع الألوان الحيادية والهادئة مثل الأبيض الكريمي او الرمادي الفاتح كما نرى في هذه الغرفة.
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القهوة ليست فقط لعشّاق المزاج بل هي أيضا لعشّاق الألوان الترابية الرائعة، يمكن استخدام اللون الترابي للقهوة مع مزيج من الألوان الفاتحة والإضاءة المناسبة حتى لا تشعر بالظلام داخل الغرفة وخصوصا إن لم تحتوي على إضاءة طبيعية.