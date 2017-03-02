تصميم عصري لشقة في روما بألوان حيادية ساحرة

جولتنا اليوم داخل شقة أنيقة وعصرية اعتمد فيها المصمم على اللون الرمادي والأبيض في أغلب عناصرها، مع وضع لمسته النارية الخاصة في غرفة النوم والأطفال والحمام، ومع هذا فقد حافظ على ستايل الشقة بألوانه الحيادية الرائعة ولم يقع في فخ الملل المعتاد.
إذا كنت تمتلك أسرة صغيرة وتبحث عن الإلهام في التصميمات العصرية فعليك أن تلقي معنا نظرة على هذه الشقة من الداخل، لنبدأ الآن!
عندما تضع أولى خطواتك داخل الشقة ستجد مدخلا مذهلا مع هذا الفاصل الزجاجي الانيق والمرسوم عليه شجرة من الطبيعة الساحرة، على الرغم من بساطة المدخل فهو لا يحتوي إلا على منضدة ولكنها كانت كافية بتصميمها الرائع والأنيق مع السيراميك المط الموجود بالأرضية ولونه الترابي بلمسة رمادية رائعة.
مع دخولك أكثر ستجد الصالة مقسّمة لثلاثة اجزاء، الجزء الأول خاص بالحمام الرئيسي، والجزء الثاني للمطبخ، وفي المنتصف بينهما مكان الاستقبال المحتوي على غرفة المعيشة وطاولة السفرة، فهيا بنا نلقي نظرة أكثر عمقا على هذه الغرف…
بسيطة وأنيقة دون وضع كثير من الأثاث والتعقيدات، استغلال مثالي لمساحة صغيرة وضع فيها المصمم كنبة واحدة أمام شاشة التلفاز والمكتبة على جدار واحد، الألوان الحيادية غير مملة ولمسة الزهور بلونها الوردي كانت رائعة بجانب المدفأة.
على الجانب الآخر نرى طاولة رائعة للسفرة بلون رمادي بنفس الدرجة وما يميزها حقا الكراسي الرائعة والمصابيح الموجودة فوقها، فالإضاءة لها عامل السحر في أي تصميم وهنا استخدمها المصمم في جميع صورها.
نجفة عصرية ووحدات صغيرة بالسقف وأخيرا الإضاءة الغير مباشرة القادمة من المساحة بين السقف العلوي والسفلي، توزيع رائع وأنيق.
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بنفس الديكور الرمادي والأبيض الذي رأيناه في غرفة المعيشة والسفرة استكمل المصمم المطبخ على نفس النمط، اللمعان الذي أضافته الإضاءة الطبيعية على البلاط الموجود كان له تأثير رائع وساحر، والملاحظ هنا هو وجود مساحة كافية للتخزين في هذا المطبخ على الرغم من صغر مساحته فقد صمم على جدار واحد.
وعلى الجانب الآخر نجد طاولة صغيرة لتناول الإفطار او المأكولات السريعة خلال اليوم وهي مناسبة جدا لتجمع هذه الأسرة الصغيرة المكونة من ثلاثة أفراد.
هذا التصميم أسرني بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كل تفاصيل هذا الحمام رائعة بلا استثناء.
التصميم الرائع للجدران ببلاط الموزاييك مع لون سماوي في المنتصف، أحواض أنيقة وانسيابية وعصرية بلون أبيض مذهل، وجود الإضاءة الطبيعية عامل مهم في الحمام، وأخيرا هذه الزهور الوردية التي رأينا مثلها في غرفة المعيشة لمسة رائعة وأنيقة ومثالية لهذا الحمام.
حافظ التصميم على بساطته المنتشرة في جميع الغرف التي رأيناها، تصميم هاديء للسرير والبوفيه المجاور له مع الاحتفاظ بلون الجدران الأبيض وشكل الإضاءات الموحد في جميع الغرف، ولكن هذه المرة استخدم لون صادم وناري في القماش المصنوع منه غطاء السرير فكان إضافة رائعة للتصميم وجاذبة للأنظار.
حمام غرفة النوم جاء بنفس الألوان الجريئة المتمثلة في الأحمر الطوبي والداكن المستخدم في الفرش، تصميم عصري وأنيق، خزانة بسيطة وحوض عصري مع مرآة مقسمة لأجزاء بحيث أصبحت ديكور رائع للحمام وفي نفس الوقت مرآة مذهلة، وأخيرا ركن للاستحمام للحفاظ على المساحة وعدم إهدارها بوضع حوض استحمام كبير.
الأطفال يعني البهجة والألوان والتصميمات الهادئة والنشيطة في آن واحد، استخدام الألوان هنا موفق ورائع وتجهيز ركن للنوم بجانب الدولاب وكأن هذا الجدار لوحة مرسومة ورائعة، هذه الغرفة خيالية وواسعة فمن الأفضل عند تصميم غرفة الطفل عدم استخدام قطع أثاث كثيرة وترك مساحة فارغة من اجل اللعب والقيام بالأنشطة.
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