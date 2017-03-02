تصميم عصري لشقة في روما بألوان حيادية ساحرة

جولتنا اليوم داخل شقة أنيقة وعصرية اعتمد فيها المصمم على اللون الرمادي والأبيض في أغلب عناصرها، مع وضع لمسته النارية الخاصة في غرفة النوم والأطفال والحمام، ومع هذا فقد حافظ على ستايل الشقة بألوانه الحيادية الرائعة ولم يقع في فخ الملل المعتاد.

إذا كنت تمتلك أسرة صغيرة وتبحث عن الإلهام في التصميمات العصرية فعليك أن تلقي معنا نظرة على هذه الشقة من الداخل، لنبدأ الآن!