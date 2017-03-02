18 فكرة رائعة لتجديد فناء المنزل بميزانية صغيرة

هل مر بك هذا الشعور من قبل: تريد أن تجدد فناء منزلك ولكن ليس لديك المال الكافي لذلك، فقط تمتلك قدرا بسيطا من المال تريد توفيره وتفضل عندها أن تذهب في رحلة مع أصدقائك أو عائلتك في الإجازة بدلا من وضع المال في تجديد الفناء؟!

بالتأكيد مررنا جميعا بمثل هذا الشعور ولكن للأسف فلن يتوفر المال لهذه الإجازة السعيدة بل سيقل، لذا ننصحك الآن أن تستخدم هذا المال في تجديد فناء منزلك، واليوم تقدم لك هوميفاي مجموعة من الأفكار الرائعة لتجديد فناء منزلك بميزانية صغيرة، ولديك عندها مجموعة من الاختيارات:

- يمكنك اختيار فكرة من هذه الأفكار أو اثنين أو مجموعة وتطبيقها مباشرة في منزلك.

- استخدام الأفكار الموجودة ولكن بالموارد المتاحة لديك من حيث الأموال والمواد المستخدمة في التصميم.

- وضع خطة مبنية على هذه الأفكار وتنفيذها حينما يتوفر لديك المال والموارد الكافية لتنفيذها.

مع الأخذ في الاعتبار أن هناك كثير من الخطوات والأفكار التي يمكن تنفيذها بنفسك مثل: تركيب أرضية من الحجر، أو تركيب الأسطح الخشبية، وزراعة النباتات وبناء عريشة أو مظلة أو مكان للشواء، ومع ذلك سيظل هناك بعض الخطوات التي تحتاج ليد الخبراء فيها، وتذكر دائما أن توفير المال ليس كل شيء فأحيانا الاستثمار الناجح يكون عندما تستعين بخبير ومحترف في المجال بدلا من أن تفقد المال دون فائدة عظيمة بالنهاية.

والآن هيا بنا نبدأ جولة الأفكار..