الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

18 فكرة رائعة لتجديد فناء المنزل بميزانية صغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

هل مر بك هذا الشعور من قبل: تريد أن تجدد فناء منزلك ولكن ليس لديك المال الكافي لذلك، فقط تمتلك قدرا بسيطا من المال تريد توفيره وتفضل عندها أن تذهب في رحلة مع أصدقائك أو عائلتك في الإجازة بدلا من وضع المال في تجديد الفناء؟! 

بالتأكيد مررنا جميعا بمثل هذا الشعور ولكن للأسف فلن يتوفر المال لهذه الإجازة السعيدة بل سيقل، لذا ننصحك الآن أن تستخدم هذا المال في تجديد فناء منزلك، واليوم تقدم لك هوميفاي مجموعة من الأفكار الرائعة لتجديد فناء منزلك بميزانية صغيرة، ولديك عندها مجموعة من الاختيارات: 

- يمكنك اختيار فكرة من هذه الأفكار أو اثنين أو مجموعة وتطبيقها مباشرة في منزلك. 

- استخدام الأفكار الموجودة ولكن بالموارد المتاحة لديك من حيث الأموال والمواد المستخدمة في التصميم. 

- وضع خطة مبنية على هذه الأفكار وتنفيذها حينما يتوفر لديك المال والموارد الكافية لتنفيذها. 

مع الأخذ في الاعتبار أن هناك كثير من الخطوات والأفكار التي يمكن تنفيذها بنفسك مثل: تركيب أرضية من الحجر، أو تركيب الأسطح الخشبية، وزراعة النباتات وبناء عريشة أو مظلة أو مكان للشواء، ومع ذلك سيظل هناك بعض الخطوات التي تحتاج ليد الخبراء فيها، وتذكر دائما أن توفير المال ليس كل شيء فأحيانا الاستثمار الناجح يكون عندما تستعين بخبير ومحترف في المجال بدلا من أن تفقد المال دون فائدة عظيمة بالنهاية. 

والآن هيا بنا نبدأ جولة الأفكار.. 

1- استخدام البلاط في تغطية الأرضية، ونتحدث هنا عن النوع الموفر للميزانية فيجب اختيار ما يوفر لك مع الحرص على اختيار لون حيادي ليظهر التصميم بشكل عصري، ولتوفير أكثر يمكن استخدام الحجر بهذه الطريقة مع البلاط.

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

2- استخدام بنش من الخشب من الممكن أن يكون حلا آخر عند تجديد الفناء، سيحافظ على الشكل العصري والأنيق والنظيف للفناء ويمكنك صنعه بنفسك.

PX, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

3- إنشاء حديقة بسيطة لا تحتاج إلى كثير من الرعاية والاهتمام باستخدام شجيرات صغيرة وأحجار بألوان رائعة ومختلفة.

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

بالطبع ستحتاج إلى بعض الوقت لتوزيعها بشكل أنيق ومتناسق ولكن النتيجة تستحق هذا الوقت

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

اقرأ أيضا: 18 تصميم مميز لحدائق بدون ارضيات عشبية

4- الشكل المرتب والمنظم هو مفتاح التصميم الجيد، تخلص من الأشياء القديمة والكراكيب الموجودة بالفناء مع إضافة جدران خضراء بنباتات طبيعية أو صناعية كما يحلو لك.

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

اقرأ أيضا: 15 فكرة مُلهِمَة لتحظى بفناء أجمل!

5- تصميم مجموعة من البنشات أو المقاعد الخشبية مع إضافة الوسائد فوقها ويمكن صنعها بالكامل بنفسك.

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

اقرأ أيضا: 25 تصميم لأسوار وجدران تُعطي نمط مميز لمنزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

6- الأسمنت من المواد التي تعطي شكلا رائعا في النهاية وغير مكلّفة على الإطلاق كما أنها حاليا من الاتجاهات المعروفة في التصميم والهندسة المعمارية.

Casa IRT / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

اقرأ أيضا: 13 فكرة لاستخدام الأسمنت في تصميم الحدائق المنزلية

7- يمكنك تقسيم الفناء إلى أكثر من منطقة، منطقة للعب الأطفال وأخرى للشواء وواحدة للحديقة.

CASA MAYOR / BJG, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

8- الأشكال والألوان الرائعة التي يمكن أن يضيفها إصيص الزرع تجعل شكل الفناء رائع.

homify
homify

homify
homify
homify

9- حديقة رائعة واقتصادية لن تأخذ الكثير من المال ولا الوقت.

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

10- باستخدام شمسيتين وكرسيين مريحين ستحصل على شرفة منفصلة داخل حديقتك بأقل الموارد!

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

11- أرضية من الخشب ستجعل المدخل بسيط وأنيق في نفس الوقت.

OFICINA DE ARQUITECTURA , D'ODORICO arquitectura D'ODORICO arquitectura مساحات تجارية مكاتب ومحلات
D&#39;ODORICO arquitectura

D'ODORICO arquitectura
D&#39;ODORICO arquitectura
D'ODORICO arquitectura

12- اصنع ممر من أواني الزرع والشجيرات الصغيرة في الباحة الأمامية لمنزلك وستكون فكرة رائعة لتزيين المدخل!

homify منازل
homify

homify
homify
homify

13- ما رأيك في استخدام أحد الألوان الجريئة في دهان أحد جران الفناء الموجود بمنزلك؟ بالتأكيد ستغير تماما من شكل ومظهر المكان للأفضل…

Casas unifamiliares, ggap.arquitectura ggap.arquitectura حديقة
ggap.arquitectura

ggap.arquitectura
ggap.arquitectura
ggap.arquitectura

14- يمكن تركيب نافورة في أحد الجدران

Extended living space - Manchester, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Extended living space – Manchester

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

15- يمكنك بناء شواية اقتصادية وغير مكلّفة والاستعانة ببعض الأفكار الرائعة مثل هذه الفكرة.

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

اقرأ أيضا: مساحة خارجية لحفلات شواء لا مثيل لها

16- استخدم إبداعك واستخدام المواد الاقتصادية الغير مكلّفة مثل: الأسمنت والطوب وإعادة استخدام الأخشاب القديمة، كما يمكن الجمع بينهم في تصميم واحد مثل هذا التصميم الفريد…

Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Contemporary Courtyard – Salford

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

17- هذه الفكرة ستحتاج أموال اكثر ولكن النتيجة مذهلة بالتأكيد عندما تنظر لهذا الجدار الحجري!

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

18- هل لديك مساحة صغيرة لحمام سباحة؟

CASA MARIA / ARKYLAB, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
قبل و بعد: من شقة عادية لمنزل عصرى
هل أعجبتكم الأفكار المعروضة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً