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9 تصميمات مثالية لحدائق البيت بمساحة صغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
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في كتاب الأفكار اليوم نقدم إليك بعض النصائح للحفاظ على الفناء الموجود بمنزلك دائما في حالة جيدة، الحديقة وشرفة والمساحات الخارجية بوجه عام يميل كثير من الناس إلى إهمالها خلال أشهر الشتاء الباردة وعندما يأتي الربيع والصيف نكون بحاجة إلى الخروج إلى هذه المساحة المفتوحة ولكننا حينها نرى نتيجة الإهمال السابق ونجدها في حالة سيئة! 

لمنع هذا من الحدوث دعونا نعطي لكم بعض النصائح التي تحافظ على الأفنية الخاصة بكم دائما نظيفة ورائعة…

1- خصص بضع دقائق للعناية بالحديقة

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph حديقة
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

يجب أن تقوم بتجهيز النباتات الموجودة في حديقتك للتعامل مع درجة الحرارة في فصل الشتاء حتى تبقى مزدهرة حينما يأتي الربيع، فالنباتات والأزهار هي روح الحديقة وهي ما تجعلها تبدو بشكل رائع وتعطي شعورا رائعا عند رؤيتها تزدهر بالألوان. 

2- استخدام إضاءة إضافية

Ponticello sulla' acqua, Small bridge on the water, sabigarden sabigarden Balconies, verandas & terracesLighting
sabigarden

sabigarden
sabigarden
sabigarden

حتى وإن كانت الإضاءة منخفضة ورومانسية يجب ان تكون متوازنة وتملأ المكان بالكامل وهذا سيمنحك الفرصة للاستمتاع بالفناء ليلا ونهارا، الإضاءة هي الحل السحري والمثالي لخلق تأثير رائع على المساحات الخارجية. 

3- تنظيف الفناء من وقت لآخر

Garden Ed Reeve حديقة
Ed Reeve

Garden

Ed Reeve
Ed Reeve
Ed Reeve

خصص يوما بالأسبوع لتنظيف وكنس الفناء الموجود بمنزلك، هذا سيمنع الاوراق المتساقطة من التراكم على الأرض كما أنه سيخلصك من الأتربة التي ستدخل منزلك مع الهواء البارد، والتنظيف المستمر يمنع الرطوبة من التأثير على نمو النباتات خصوصا في فصل الخريف. 

4- تغطية التربة بالحصى

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions GardenFire pits & barbecues
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

الحصى فكرة مثالية لتغطية التربة والحفاظ عليها من الأمطار في فصل الشتاء. 

5- تصميم زوايا خاصة للاسترخاء

Black Wicker Chair homify GardenFurniture
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

للاستمتاع بلحظة عزلة واستجمام وحدك في الحديقة خصص مكانا لذلك تشعر فيه بالراحة تقرأ كتابا أو تشرب فنجانا من القهوة أو قدحا من الشاي وتتمتع بالهواء النقي والجو الرائع. 

6- حماية المقاعد الخشبية

House of Shells by Ramón Castellanos. Sanlúcar de Barrameda, Cadiz, Spain. , Pablo Cousinou Pablo Cousinou بلكونة أو شرفة
Pablo Cousinou

Pablo Cousinou
Pablo Cousinou
Pablo Cousinou

الخشب مادة تحتاج إلى الرعاية وحمايتها من التغيرات المناخية المختلفة، وهذا هو سبب اختيار مواد عازلة لدهان الأخشاب الموجودة فيالمساحات الخارجية من المنزل. 

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7- التركيز على الديكور

homify GardenFurniture
homify

homify
homify
homify

للحصول على أثاث مثالي يجب اختيار كل قطعة بعناية، ولن يكفي أن يكون الأثاث جميلا دون إضافة اكسسوارات إضافية وديكورات رائعة لإظهار قيمته وشكله الجميل بالنهاية، المصابيح و الشمعدانات والمزهريات والوسادات الصغيرة هي اختيارات جيدة في المناطق المفتوحة.

8- الرهان دائما على الأزهار!

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de GardenPlants & flowers
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

وضع بعض أواني الزهور الموسمية ليست مكلفة على الإطلاق وستحول المكان تماما ليصبح لوحة فنية رائعة من الطبيعة، وعندما ياتي الشتاء ويصبح الجو باردا انقل النباتات إلى الداخل وقم بإخراجها مرة أخرى مع قدوم الربيع. 

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9- قليل من الابتكار

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

استخدم خيالك وإبداعك لإعطار حديقتك لمسة مميزة وساحرة، فاستخدام ديكورات تناسب المناخ المختلف سيكون لمسة مميزة وخاصة. 

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