9 تصميمات مثالية لحدائق البيت بمساحة صغيرة

في كتاب الأفكار اليوم نقدم إليك بعض النصائح للحفاظ على الفناء الموجود بمنزلك دائما في حالة جيدة، الحديقة وشرفة والمساحات الخارجية بوجه عام يميل كثير من الناس إلى إهمالها خلال أشهر الشتاء الباردة وعندما يأتي الربيع والصيف نكون بحاجة إلى الخروج إلى هذه المساحة المفتوحة ولكننا حينها نرى نتيجة الإهمال السابق ونجدها في حالة سيئة!
لمنع هذا من الحدوث دعونا نعطي لكم بعض النصائح التي تحافظ على الأفنية الخاصة بكم دائما نظيفة ورائعة…
يجب أن تقوم بتجهيز النباتات الموجودة في حديقتك للتعامل مع درجة الحرارة في فصل الشتاء حتى تبقى مزدهرة حينما يأتي الربيع، فالنباتات والأزهار هي روح الحديقة وهي ما تجعلها تبدو بشكل رائع وتعطي شعورا رائعا عند رؤيتها تزدهر بالألوان.
حتى وإن كانت الإضاءة منخفضة ورومانسية يجب ان تكون متوازنة وتملأ المكان بالكامل وهذا سيمنحك الفرصة للاستمتاع بالفناء ليلا ونهارا، الإضاءة هي الحل السحري والمثالي لخلق تأثير رائع على المساحات الخارجية.
خصص يوما بالأسبوع لتنظيف وكنس الفناء الموجود بمنزلك، هذا سيمنع الاوراق المتساقطة من التراكم على الأرض كما أنه سيخلصك من الأتربة التي ستدخل منزلك مع الهواء البارد، والتنظيف المستمر يمنع الرطوبة من التأثير على نمو النباتات خصوصا في فصل الخريف.
الحصى فكرة مثالية لتغطية التربة والحفاظ عليها من الأمطار في فصل الشتاء.
للاستمتاع بلحظة عزلة واستجمام وحدك في الحديقة خصص مكانا لذلك تشعر فيه بالراحة تقرأ كتابا أو تشرب فنجانا من القهوة أو قدحا من الشاي وتتمتع بالهواء النقي والجو الرائع.
الخشب مادة تحتاج إلى الرعاية وحمايتها من التغيرات المناخية المختلفة، وهذا هو سبب اختيار مواد عازلة لدهان الأخشاب الموجودة فيالمساحات الخارجية من المنزل.
للحصول على أثاث مثالي يجب اختيار كل قطعة بعناية، ولن يكفي أن يكون الأثاث جميلا دون إضافة اكسسوارات إضافية وديكورات رائعة لإظهار قيمته وشكله الجميل بالنهاية، المصابيح و الشمعدانات والمزهريات والوسادات الصغيرة هي اختيارات جيدة في المناطق المفتوحة.
وضع بعض أواني الزهور الموسمية ليست مكلفة على الإطلاق وستحول المكان تماما ليصبح لوحة فنية رائعة من الطبيعة، وعندما ياتي الشتاء ويصبح الجو باردا انقل النباتات إلى الداخل وقم بإخراجها مرة أخرى مع قدوم الربيع.
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استخدم خيالك وإبداعك لإعطار حديقتك لمسة مميزة وساحرة، فاستخدام ديكورات تناسب المناخ المختلف سيكون لمسة مميزة وخاصة.
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