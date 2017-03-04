9 طرق جديدة ومبتكرة لتزيين غرفة نومك

نريد جميعا تزيين غرف المنزل باستمرار وإيجاد أساليب وطرق مبتكرة لذلك ولكن لا نعلم من أين نبدأ، وماذا نفعل؟، خصوصا إذا كنا نتحدث عن مساحة خاصة كغرفة النوم، وهنا يأتي دور الخبراء في مساعدتنا لإيجاد ما يناسبنا من خلال مجموعة رائعة وجديدة من الأفكار المختلفة لتزيين غرفة النوم وبعدها يمكنك اختيار ما يناسبك ويناسب تخيلاتك واحتياجاتك…
بالتأكيد لم يمر عليك تصميم كهذا كثيرا، ولكن إن كان بإمكانك تصميم الأثاث كما يناسبك وتحظى بقطع خاصة بك تصنع لأجلك، اترك الخطوط المستقيمة من خلفك وجرب هذه المرة المنحنيات التي تعطي حركة وحياة في الغرفة.
لإعادة تزيين غرفة نومك من أجل الحصول على عنصر الأناقة والفخامة عليك بالتفكير في عناصر كثيرة منها: ألوان الدهانات المستخدمة، واختيار قطع أثاث مناسبة لتحقيق الهدف.
الاختيار المتميز دائما هو الخشب، ولإضافة لمسة خاصة يمكن دمجه مع مواد أخرى كالحجر لإضافة أناقة ومثالية على التصميم.
انسى المصابيح المملة بشكلها التقليدي فنحن نقدم لك الآن فكرة مبتكرة للإضاءة قادمة من الأرض تحت السرير وبجانبه لتضيء أجزاء الغرفة المختلفة، والآن بدلا من وجود إضاءة تقليدية على الكومود بجانب السرير فقد حصلت على فكرة أكثر ابتكارا وحداثة.
اقرأ أيضا: كيف تحصل على الإضاءة المثالية لغرفة النوم
الأرضيات الخشبية له سحر شكل مميز دائما عند استخدامها في غرفة النوم، ولكن مع مزيد من التجديد في شكلها ستبدو مميزة أكثر، هنا استخدم المصمم ألواح خشبية بدهان مميز لجعلها تبدو قديمة ومعتّقة وأحدث بذلك تباينا ملحوظا مع هذه الغرفة الحديثة والعصرية في جميع عناصرها.
اتجاهات التصميم الحديثة تركز على الاهتمام بجعل السرير هو محور الغرفة الذي يخطف العين بمجرد رؤيته وذلك باستخدام مساند جذّابة كما نرى في هذا التصميم، وبذلك فلن تحتاج إلى عناصر ديكور أخرى فهذا يكفي تماما!
الملصقات المستخدمة على الحائط هو وسيلة رائعة لتزيين غرفة نومك بتكاليف بسيطة، المهم هو اختيار الأشكال الصحيحة والمناسبة لذوقك وخصائص غرفة النوم للحصول على نتيجة رائعة بالنهاية.
تصميم هذا السرير بشكل حلزوني أو لولبي يبين لنا ان الإبداع لا حدود له، وبالفعل هو طريقك للحصول على ما تريد مهما كان في غرفتك الخاصة!
اقرأ أيضا: 40 تصميم مميز لسرير غرفة النوم
إذا كنت تبحث عن غرفة نوم هادئة استخدم الألوان المحايدة مع اختيار إضاءة خافتة ودافئة ومريحة للعين، وضع لمساتك النهائية بمجموعة جميلة من الاكسسوارات الهادئة والرقيقة كما فعل PREMDAS KRISHNA في هذا التصميم.
وأخيرا لدينا غرفة عصرية بألوان مختلفة جريئة ورائعة والتي من الصعب اتخاذ قرار بشأنها إن كنت غير متأكد من شكلها النهائي، إلا أن عين الخبراء دائما تمنحك التوازن في العناصر حتى تستطيع استخدام الألوان الجريئة وتحصل بالنهاية على تصميم رائع كهذا!