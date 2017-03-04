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9 طرق جديدة ومبتكرة لتزيين غرفة نومك

Eman Rifaat Eman Rifaat
Glorious, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
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نريد جميعا تزيين غرف المنزل باستمرار وإيجاد أساليب وطرق مبتكرة لذلك ولكن لا نعلم من أين نبدأ، وماذا نفعل؟، خصوصا إذا كنا نتحدث عن مساحة خاصة كغرفة النوم، وهنا يأتي دور الخبراء في مساعدتنا لإيجاد ما يناسبنا من خلال مجموعة رائعة وجديدة من الأفكار المختلفة لتزيين غرفة النوم وبعدها يمكنك اختيار ما يناسبك ويناسب تخيلاتك واحتياجاتك…

1- قل وداعا للشكل التقليدي المنتظم في تصميم الدولاب

Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

بالتأكيد لم يمر عليك تصميم كهذا كثيرا، ولكن إن كان بإمكانك تصميم الأثاث كما يناسبك وتحظى بقطع خاصة بك تصنع لأجلك، اترك الخطوط المستقيمة من خلفك وجرب هذه المرة المنحنيات التي تعطي حركة وحياة في الغرفة. 

2- ألواح خشبية بالسقف والجدار لغرفة أنيقة وفخمة

Marvellous, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

لإعادة تزيين غرفة نومك من أجل الحصول على عنصر الأناقة والفخامة عليك بالتفكير في عناصر كثيرة منها: ألوان الدهانات المستخدمة، واختيار قطع أثاث مناسبة لتحقيق الهدف. 

الاختيار المتميز دائما هو الخشب، ولإضافة لمسة خاصة يمكن دمجه مع مواد أخرى كالحجر لإضافة أناقة ومثالية على التصميم.

3- ورق الحائط مع أثاث أحمر، وإضاءة أسفل السرير!

Beautiful Bedroom, Interior Design Interior Design غرفة نوم
Interior Design

Interior Design
Interior Design
Interior Design

انسى المصابيح المملة بشكلها التقليدي فنحن نقدم لك الآن فكرة مبتكرة للإضاءة قادمة من الأرض تحت السرير وبجانبه لتضيء أجزاء الغرفة المختلفة، والآن بدلا من وجود إضاءة تقليدية على الكومود بجانب السرير فقد حصلت على فكرة أكثر ابتكارا وحداثة.

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4- ألواح خشبية عتيقة على أرضية الغرفة

homify غرفة نوم White
homify

homify
homify
homify

الأرضيات الخشبية له سحر شكل مميز دائما عند استخدامها في غرفة النوم، ولكن مع مزيد من التجديد في شكلها ستبدو مميزة أكثر، هنا استخدم المصمم ألواح خشبية بدهان مميز لجعلها تبدو قديمة ومعتّقة وأحدث بذلك تباينا ملحوظا مع هذه الغرفة الحديثة والعصرية في جميع عناصرها. 

5- تركيز العين على السرير العائم والمسند المميز

3D render, jyotsnarawool jyotsnarawool غرفة نوم
jyotsnarawool

jyotsnarawool
jyotsnarawool
jyotsnarawool

اتجاهات التصميم الحديثة تركز على الاهتمام بجعل السرير هو محور الغرفة الذي يخطف العين بمجرد رؤيته وذلك باستخدام مساند جذّابة كما نرى في هذا التصميم، وبذلك فلن تحتاج إلى عناصر ديكور أخرى فهذا يكفي تماما! 

6- الفينيل الأسود على لون أبيض

WHITE THEMED INTERIORS DONE ARTISTICALLY, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة نوم خشب Brown
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

الملصقات المستخدمة على الحائط هو وسيلة رائعة لتزيين غرفة نومك بتكاليف بسيطة، المهم هو اختيار الأشكال الصحيحة والمناسبة لذوقك وخصائص غرفة النوم للحصول على نتيجة رائعة بالنهاية.

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7- السرير الذي ليس له مثيل!

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

تصميم هذا السرير بشكل حلزوني أو لولبي يبين لنا ان الإبداع لا حدود له، وبالفعل هو طريقك للحصول على ما تريد مهما كان في غرفتك الخاصة! 

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8- ألوان وأقمشة على الحائط لغرفة مثالية للاسترخاء

Glorious, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

إذا كنت تبحث عن غرفة نوم هادئة استخدم الألوان المحايدة مع اختيار إضاءة خافتة ودافئة ومريحة للعين، وضع لمساتك النهائية بمجموعة جميلة من الاكسسوارات الهادئة والرقيقة كما فعل PREMDAS KRISHNA في هذا التصميم.

9- ألوان جريئة وجدار من الجبس

painting in noida, origin_interiors origin_interiors غرفة نوم
origin_interiors

origin_interiors
origin_interiors
origin_interiors

وأخيرا لدينا غرفة عصرية بألوان مختلفة جريئة ورائعة والتي من الصعب اتخاذ قرار بشأنها إن كنت غير متأكد من شكلها النهائي، إلا أن عين الخبراء دائما تمنحك التوازن في العناصر حتى تستطيع استخدام الألوان الجريئة وتحصل بالنهاية على تصميم رائع كهذا! 

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!ما رأيكم في السرير الذي يشبه الطاووس هذا؟ 

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