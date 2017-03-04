9 طرق جديدة ومبتكرة لتزيين غرفة نومك

لإعادة تزيين غرفة نومك من أجل الحصول على عنصر الأناقة والفخامة عليك بالتفكير في عناصر كثيرة منها: ألوان الدهانات المستخدمة، واختيار قطع أثاث مناسبة لتحقيق الهدف.

الاختيار المتميز دائما هو الخشب، ولإضافة لمسة خاصة يمكن دمجه مع مواد أخرى كالحجر لإضافة أناقة ومثالية على التصميم.