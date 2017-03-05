تصاميم ورق الحائط المختلفة وأثرها في تغير غرف منزلك تماماً

يعد ورق الحائط نوع من أنواع الفن فهو من شأنه أن يغير شكل وطراز الغرف تماماً بشغل حائط واحد أو عدد من الحوائط حسب التصميم. هذه الأيام يمكننا الحصول على الكثير من التصاميم لورق الحائط بخامات وطرز مختلفة تناسب كل الأذواق.

لماذا يجب أن تختار ورق الحائط عن الدهانات، الدهانات تعطي أشكال مسطحة وملساء بلون واحد على الأغلب ولكن باستخدام ورق الحائط ستتمكن من الحصول على ألوان وأشكال ذات عمق وملمس وأحياناً تكون بديلة عن استخدام خامات طبيعية مثل الطوب والحجارة الطبيعية.

اليك عدد من التصاميم المختلفة لورق الحائط ذات تأثيرات مختلفة على الغرف.