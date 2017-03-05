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تصاميم ورق الحائط المختلفة وأثرها في تغير غرف منزلك تماماً

Marwa Hasan Marwa Hasan
Moods, Tektura Wallcoverings Tektura Wallcoverings Walls & flooringWallpaper
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يعد ورق الحائط نوع من أنواع الفن فهو من شأنه أن يغير شكل وطراز الغرف تماماً بشغل حائط واحد أو عدد من الحوائط حسب التصميم. هذه الأيام يمكننا الحصول على الكثير من التصاميم لورق الحائط بخامات وطرز مختلفة تناسب كل الأذواق.

لماذا يجب أن تختار ورق الحائط عن الدهانات، الدهانات تعطي أشكال مسطحة وملساء بلون واحد على الأغلب ولكن باستخدام ورق الحائط ستتمكن من الحصول على ألوان وأشكال ذات عمق وملمس وأحياناً تكون بديلة عن استخدام خامات طبيعية مثل الطوب والحجارة الطبيعية.

اليك عدد من التصاميم المختلفة لورق الحائط ذات تأثيرات مختلفة على الغرف.

​نقشات هندسية

Schlafzimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH غرفة نوم
BoConcept Germany GmbH

BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH

أكثر التصاميم انتشاراً في ورق الحائط هى النقشات الهندسية فهي تناسب الغرف ذات الطراز المودرن بسبب الخطوط المستقيمة والأشكال المحددة.

Moods, Tektura Wallcoverings Tektura Wallcoverings Walls & flooringWallpaper
Tektura Wallcoverings

Moods

Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings

تأتي بألوان وأشكال مختلفة تناسب أكثر من شكل وبالتة ألوان.

Polygon Geometric Hexagon Print WAllpaper Interiors by Element Walls & flooringWallpaper blue wallpaper,geometric wallpaper,hexagon print
Interiors by Element

Polygon Geometric Hexagon Print WAllpaper

Interiors by Element
Interiors by Element
Interiors by Element

تأتي أيضاً بألوان وأشكال عشوائية لأناقة وإنتعاش.

​نقشات مزهرة

Urban Flowers - Moderne Blumendesigns für die Wände, A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG Walls & flooringWallpaper Purple/Violet
A.S. Création Tapeten AG

A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG

نقشات الزهور من شأنها أن تحول الغرف إلى بيئة طبيعية، رومانسية وأنيقة.

Kensington & Chelsea, Matteo Bianchi Studio Matteo Bianchi Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Matteo Bianchi Studio

Kensington & Chelsea

Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz حمام
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

فبدلاً من الحصول على تصميم مزدحم قام المصمم هنا بتكسية 3 حوائط فقط من الجزء العلوي حتى تظهر النقشة مع إعطاء تأثير ديكوري أنيق.

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​تصاميم تجريدية

Penthouse Köln Südstadt, Beilstein Innenarchitektur Beilstein Innenarchitektur غرفة نوم Green
Beilstein Innenarchitektur

Beilstein Innenarchitektur
Beilstein Innenarchitektur
Beilstein Innenarchitektur

هذه الصورة تعبر عن وردات بشكل تجريدي باستخدام فقط 3 ألوان  لتصميم يميل للبساطة والأناقة. فهذا التصميم يعطي للغرفة تأثير جديد وشبابي ومنعش.

​عمق وملمس

A.S. Creation AS Creation House Brick Pattern Faux Effect Embossed Non Woven Wallpaper 779816 I Want Wallpaper Walls & flooringWallpaper
I Want Wallpaper

A.S. Creation AS Creation House Brick Pattern Faux Effect Embossed Non Woven Wallpaper 779816

I Want Wallpaper
I Want Wallpaper
I Want Wallpaper

لا يأتي ورق الحائط بأشكال وألوان فحسب ولكن في الكثير من الأحيان يأتي بتصاميم مشابهة للخامات الطبيعية، والذي يعطي أثر رائع ودافئ مع إيحاء الملمس. والذي يميز استخدام ورق الحائط أنه يكون بشكل مؤقت كما أن تنظيفه والمحافظة عليه يكون أسهل.

Texture Wallpaper and Murals for Walls, wallsandmurals wallsandmurals
wallsandmurals

wallsandmurals
wallsandmurals
wallsandmurals

ورق حائط تعليمي

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS غرفة الاطفال
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

الخرائط هي للبعض وسيلة تجميلية محببة حيث أن شكل القارات وألوانها تعطي تأثر مبهر ولكن هذا ليس السبب الوحيد فيمكنك  استخدامها على الحوائط كوسيلة تعليمية وخاصة في غرف الأطفال ومساعدتهم في اإدراك انتمائهم لهذا العالم، لهذه القارة وتلك الدولة مع إدراك علاقتهم بالعالم المحيط.

​تصاميم فوتوغرافية

Fotobehang, Posters.nl Posters.nl Walls & flooringWall tattoos
Posters.nl

Posters.nl
Posters.nl
Posters.nl

التصاميم الفوتوغرافية تجعل من الحائط يبد مثل نافذة كبيرة تمكنك من الإطلاع على عدد لانهائي من التصاميم سواء كانت طبيعية أو معمارية والذي يعطي مقياس مختلف للغرفة ويجعلها تبدو بشكل فخم وفاره.

Landscape Wallpaper and Murals for Walls, wallsandmurals wallsandmurals
wallsandmurals

wallsandmurals
wallsandmurals
wallsandmurals

​تصاميم رقيقة

Azule Ivory, Prestigious Textiles Prestigious Textiles حمام
Prestigious Textiles

Azule Ivory

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

أحياناً كل ما نحتاجه هو بعض النقوشات الرقيقة والتي يمكن أن تكون لامعة أو ذات تأثير رقيق وأنيق. يمكن الحصول على هذه التصاميم باستخدام الاستنسيل في الدهانات ولكن بالطبع ورق الحائط يعد وسيلة أسهل وذات تصميم جاهز فلا يوجد مفاجآت.

المقياس

Mural wallpaper 뮤럴벽지, U2 U2 Walls & flooringWallpaper
U2

U2
U2
U2

حجم النقشات الخاصة بورق الحائط تشارك في تحديد شكل وطراز ومقياس أثاث الغرفة فالنقوشات الصغيرة تظهر الغرف بشكل أكبر أما النقوشات الكبيرة فتظهر الغرفة بحجم اصغر.

​صيانة ورق الحائط

Hummingbirds Cole & Son Walls & flooringWallpaper
Cole &amp; Son

Hummingbirds

Cole & Son
Cole &amp; Son
Cole & Son

يمكنك المحافظة على ورق الحائط لأطول وقت ممكن باتباع التعليمات المرفقة به، فتنظيفة يعتمد على خامته أولاً. ولكن قم بمسح الأتربة أولاً لإزالة أية أوساخ أو بقايا. 

Hells Kitchen Penthouse, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design غرفة نوم
Bhavin Taylor Design

Hells Kitchen Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

جرب أولاً تنظيف قطعه صغيرة من الحائط. قم بالتنظيف من أسفل لأعلى وليس من الجانين. وقم بتنظيف كل جزء بشكل جيد أولاً قبل الانتقال للجزء الذي يليه.

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