تصاميم ورق الحائط المختلفة وأثرها في تغير غرف منزلك تماماً

يعد ورق الحائط نوع من أنواع الفن فهو من شأنه أن يغير شكل وطراز الغرف تماماً بشغل حائط واحد أو عدد من الحوائط حسب التصميم. هذه الأيام يمكننا الحصول على الكثير من التصاميم لورق الحائط بخامات وطرز مختلفة تناسب كل الأذواق.
لماذا يجب أن تختار ورق الحائط عن الدهانات، الدهانات تعطي أشكال مسطحة وملساء بلون واحد على الأغلب ولكن باستخدام ورق الحائط ستتمكن من الحصول على ألوان وأشكال ذات عمق وملمس وأحياناً تكون بديلة عن استخدام خامات طبيعية مثل الطوب والحجارة الطبيعية.
اليك عدد من التصاميم المختلفة لورق الحائط ذات تأثيرات مختلفة على الغرف.
أكثر التصاميم انتشاراً في ورق الحائط هى النقشات الهندسية فهي تناسب الغرف ذات الطراز المودرن بسبب الخطوط المستقيمة والأشكال المحددة.
تأتي بألوان وأشكال مختلفة تناسب أكثر من شكل وبالتة ألوان.
تأتي أيضاً بألوان وأشكال عشوائية لأناقة وإنتعاش.
نقشات الزهور من شأنها أن تحول الغرف إلى بيئة طبيعية، رومانسية وأنيقة.
فبدلاً من الحصول على تصميم مزدحم قام المصمم هنا بتكسية 3 حوائط فقط من الجزء العلوي حتى تظهر النقشة مع إعطاء تأثير ديكوري أنيق.
هذه الصورة تعبر عن وردات بشكل تجريدي باستخدام فقط 3 ألوان لتصميم يميل للبساطة والأناقة. فهذا التصميم يعطي للغرفة تأثير جديد وشبابي ومنعش.
لا يأتي ورق الحائط بأشكال وألوان فحسب ولكن في الكثير من الأحيان يأتي بتصاميم مشابهة للخامات الطبيعية، والذي يعطي أثر رائع ودافئ مع إيحاء الملمس. والذي يميز استخدام ورق الحائط أنه يكون بشكل مؤقت كما أن تنظيفه والمحافظة عليه يكون أسهل.
الخرائط هي للبعض وسيلة تجميلية محببة حيث أن شكل القارات وألوانها تعطي تأثر مبهر ولكن هذا ليس السبب الوحيد فيمكنك استخدامها على الحوائط كوسيلة تعليمية وخاصة في غرف الأطفال ومساعدتهم في اإدراك انتمائهم لهذا العالم، لهذه القارة وتلك الدولة مع إدراك علاقتهم بالعالم المحيط.
التصاميم الفوتوغرافية تجعل من الحائط يبد مثل نافذة كبيرة تمكنك من الإطلاع على عدد لانهائي من التصاميم سواء كانت طبيعية أو معمارية والذي يعطي مقياس مختلف للغرفة ويجعلها تبدو بشكل فخم وفاره.
أحياناً كل ما نحتاجه هو بعض النقوشات الرقيقة والتي يمكن أن تكون لامعة أو ذات تأثير رقيق وأنيق. يمكن الحصول على هذه التصاميم باستخدام الاستنسيل في الدهانات ولكن بالطبع ورق الحائط يعد وسيلة أسهل وذات تصميم جاهز فلا يوجد مفاجآت.
حجم النقشات الخاصة بورق الحائط تشارك في تحديد شكل وطراز ومقياس أثاث الغرفة فالنقوشات الصغيرة تظهر الغرف بشكل أكبر أما النقوشات الكبيرة فتظهر الغرفة بحجم اصغر.
يمكنك المحافظة على ورق الحائط لأطول وقت ممكن باتباع التعليمات المرفقة به، فتنظيفة يعتمد على خامته أولاً. ولكن قم بمسح الأتربة أولاً لإزالة أية أوساخ أو بقايا.
جرب أولاً تنظيف قطعه صغيرة من الحائط. قم بالتنظيف من أسفل لأعلى وليس من الجانين. وقم بتنظيف كل جزء بشكل جيد أولاً قبل الانتقال للجزء الذي يليه.