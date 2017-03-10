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7 حمامات صِغار تقع بغرامها في الحال!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
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كما قلنا مرارًا وتكرارًا لم تعد الحمامات الصغيرة في وقتنا هذا تشكل أزمة على الإطلاق بل على النقيض تمامًا باتت العديد من اللمسات الديكورية الذكية والمذهلة تصمم بشكل أكبر في الحمامات ذات المساحات الصغيرة عنها في المساحات الكبيرة! 

النماذج التي سنعرضها لكم اليوم كفيلة أن تمحي لكم أي قلق حيال حماماتكم الصغيرة بل بالعكس ستوسع أفق كل من يتطلع إليها وتُحَدِث ذهنه بالأفكار الجديدة المليئة بالابتكارات.. لنكتشف معًا الآن 7 حمامات صغار من شدة جمالها ستقع بغرامها في الحال.

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd حمام small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

1- الرمادي ولمسة من الخشب تُحييه

Дизайн однокомнатной квартиры., Александра Петропавловская Александра Петропавловская حمام
Александра Петропавловская

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

الحمام الأول معنا في هذه الجولة السريعة مصمم وفقًا للنمط الإسكندينافي والذي يظهر هنا كَم هو فندقي ومثالي رغم بساطة تصميمه وتفاصيله. الألوان المحايدة واللون الرمادي على وجه التحديد هو أحد الألوان المفضل اختيارها في جدران الحمام وأرضيته بمزيج الدرجات الفاتحة والداكنة معًا في آنٍ واحد.

أما الخشب فيكون في هذه الحالة هو الطريقة المثلى لانتشال الحمام من هدوءه المفرط وإحياءه بلمسة دافئة غير متكلفة وهو ما نراه هنا في هذا التصميم حيث وحدة الحوض الصغيرة والباب الخشبي المنعكس في المرآة بالدرجات اللونية القريبة من البرتقالي. 

2- حمام متوهج!

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أما الحمام الثاني فهو عصري إلى أبعد الحدود يحظى بالعديد من اللمسات المختلفة والأفكار الجديدة على أعيننا حيث تفاجئنا بروعتها وسحرها اللامنتهي.. أول تلك اللمسات وحدة الإضاءة المستطيلة ثلاثية الأبعاد المثبتة إلى جوار مرآة الحمام على بعد خطوات من خزانته الخشبية فتجعل الحمام يبدو متوهجًا من شدة إضاءتها البرتقالية المختلطة بالأصفر!

ثاني هذه اللمسات السقف الخارج عن المألوف بشرائحه الخشبية ذات اللون البني الداكن والمتوازية مع بعضها البعض، وأخيرًا ذلك الباب الزجاجي المفتوح على حديقة المنزل الخارجية فيخرج الحمام عن خصوصيته التي يحاول استردادها بإغلاق شرائحه الزجاجية المصنفرة.

3- نقوش متداخلة وخامات مختلفة

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

النموذج الثالث معنا اليوم يتميز بنخبة من أروع النقوش المتداخلة المرسومة على بلاطات صُمِمَ بها جدار صغير يفصل حوض الاستحمام عن مقعد الحمام.. أما عن الجدران والأرضيات فقد تنوعت خيارات خبير التصميم في خاماتها فإحداها صمم بالخشب وبعضها تألق بالحجر وبعض آخر تغلف بالسيراميك وما بين هذا وذاك حظى الحمام بأروع إطلالة. 

4- رخام في كل مكان

Casa Sant Feliu de Guíxols, SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP حمام سيراميك White
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

ومازال الإبداع مستمرًا معنا في هذا النموذج الرابع والذي اختلف عن غيره من تصميمات الحمامات بعنصر الفخامة النابعة من الاستخدام المفرط للرخام بلونه الأبيض الناصع وتعرجاته الرمادية في الجدران والأرضيات بالكامل والذي كان له أكبر الأثر في توسعة الحمام!

ولإكساب الحمام إطلالة أروع، لم يستهن المصمم ببعض الإكسسوارات البسيطة ذات البصمة القوية في مظهر الحمام على رأسها تلك المزهرية الزجاجية المزينة للحوض والتي تضم بداخلها مجموعة من زهور الكالا.  

5- إضاءة ساحرة وأرفف طائرة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إضاءة ساحرة وأرفف طائرة هما عنواني هذا الحمام وعوامل الجذب إليه.. فأولًا الإضاءة وحدها تجعل الحمام متلألًأ بمصادرها المختلفة المثبتة بالأسقف والجدران في خطوط مستقيمة ناصعة وحادة وكذلك تلك الدوائر الصغيرة المصطفة بشكل رأسي أعلى حوض الحمام.

أما عن الأرفف الطائرة جهة اليسار فهي قمة في الرقي حيث تحمل فوقها العديد من أصص الزرع بمختلف أحجامها ومختلف أنواع النباتات جميعهم باللون الأبيض المتناسق بشدة مع جدران الحمام وأرضياته.. وأخيرًا يتمتع الحمام بلمسة إبداعية تتجسد في تلك اللوحات الفنية المثبتة بشكل جمالي جهة اليسار على امتداد الحوض والتي تزيد الحمام جمالًا.

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6- أرضية مزركشة وجدران ناصعة

流白, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 حمام
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

حمام فريد الإطلالة بأرضية مزركشة نادرًا ما ترى مثلها في الأسواق وهي عبارة عن كرات صغيرة ملونة بدرجات اللون الرمادي فتوحي لك بأنها أحجار متناهية الصغر! أما عن الجدران فهي مبنية بطوب مدهش مطلي باللون الأبيض ويمنح الحمام مظهر مختلف يكمل روعته تلك الوحدة التخزينية الخشبية بلونها البني ومرآتها المستديرة. 

7- الموزاييك بلون جديد وفريد!

Progetti di Ristrutturazione di Bagni Privati, studiosagitair studiosagitair حمام
studiosagitair

studiosagitair
studiosagitair
studiosagitair

حمام ملائكي ألوانه قمة في النعومة والهدوء.. الموزاييك يحتل الجزء السفلي من جدرانه بالكامل إلى أن يصل لأرضيته أيضًا فيبسط سيطرته عليها هي الأخرى بلونه النيلي المخضر أما الجزء العلوي من جدران الحمام فهي ناصعة البياض يزينها العديد من الإكسسوارات كاللوحات التشكيلية والمرأة والوحدة التخزينية الطولية الممتدة من أسفل الحوض إلى السقف! 

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