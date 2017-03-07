10 مطابخ بنكهة الشُوكولاه!

بطل الرواية معنا اليوم في كتاب الأفكار هذا هو
الشوكولاه.. لا تسرح بخيالك بعيدًا لأننا لن نتحدث عن وصفات أو أكلات وإنما سنتحدث عن مطابخ تألقت بنكهة الشوكولاه ولونها بل وحسها أيضًا.. هنا جلبنا لكم 10 تصميمات مطابخ متنوعة ومدهشة كل منهم يتبع مدرسة مختلفة في الديكور ولكن يجمعهم جميعًا عنصر الأناقة النابع من لون الشوكولاتة.. لنبدأ هذه الجولة الخفيفة الآن!
مضلّع!
لأنه في كتاب الأفكار هذا نتحدث عن مطابخ تألقت بلون الشوكولاه.. لذا من الطبيعي أن تكون جميع تلك المطابخ -مهما اختلفت في تصميماتها- بنغمة واحدة أي درجة لونية موحدة وهي البني والذي نجده في أنواع مختلفة من الخشب.
هنا لدينا اليوم مطبخ أنيق كلاسيكي التصميم يظهر لنا بخامة الخشب تشعر فيه بخطوط طولية ودرجات لونية مختلفة من البني يغلف الوحدات التخزينية بالكامل حتى جزيرة المطبخ الضخمة التي تتوسطه مباشرة.
مطبخ بتصميم حداثي مكون من عدد محدود من الوحدات التخزينية المقامة على خطة واحد من المطبخ بجهتيه العلوية والسفلية يحتفظ بلونه البني الداكن الذي يستدعي رائحة ونكهة الشوكولاه. اللون
العاجي أو الكريمي نجح هنا في التدخل لإنقاذ الأمر وفض سلطة اللون البنكي فغلف الأول أسطح المطبخ برخام أملس لامع زاده فخامة وأحدث تناقضًا مقبولًا ومطلوبًا هنا.
مطبخ بتصميم فخم وفريد يميزه عن غيره من التصميمات التقليدية التي نعتاد رؤيتها في الأسواق أمرين، أولهما تلك الخزانة البنية الضخمة المقسمة ضمنيًا إلى وحدات متلاحمة مع بعضها البعض وتحتضن بداخلها أجهزة المطبخ الكهربية، وثانيهما مائدة الجزيرة والمصممة بشكل متدرج على مستويين في مقابل الخزانات تمامًا منها جزء على هيئة سفرة وهو المرتفع عن الأرض نسبيًا أكثر من نظيره الملتصق به جهة اليمين والذي خصص ليستضيف الموقد الرقمي والكهربي في وقتٍ واحد!
لاشك أن تنوع الخامات في تصميم أي غرفة بالمنزل يمنحها إطلالة أروع وهو ما حدث هنا في تصميم هذا المطبخ والذي حظى بحالة من تنوع الخامات بشكل رهيب بداية من الوحدات التخزينية ذاتها مرورًا بجزيرة المطبخ نهاية بالجوانب المحيطة بالوحدات من الجانبين!
حتى في المطابخ حديثة التصميم بات خبراء التصميم يلحقون بها لمسات تقليدية!، هذا لا يضر التصميم في شئ بل بالعكس على الأغلب يكسبه فخامة وأناقة نابعة من قدم هذا الطراز. المطبخ هنا يقام أيضًا على خط واحد بخزانات علوية وأخرى سفلية إلا أن الأخيرة أكبر من حيث العدد بخلفيتهما جدار حجري باللون البيج يبرز جمالهما وعلى بعض خطوات منهما من جهة اليمين نجد خزانة أخرى ضخمة وكلاسيكية تصل بتصميمها للسقف تتضمن بداخلها الأجهزة الكهربية.
جمع هذا التصميم بين الشوكولاه المتمثلة في الوحدات التخزينية المصممة على شكل حرف U وتسير مع تصميم المطبخ بخطى ثابتة واللون الأسود المتمثل في ذلك الرخام الأنيق الذي يكسي جزيرة المطبخ بمنتصف الساحة والمغلف أيضًا لأسطح الخزانات بالكامل.. ليطل علينا المطبخ بنهاية المطاف أنيق 100 بالمئة!
مزيج رائع بين البيج والبني اقتحمه اللون البرتقالي بدرجته اللونية الزاهية فجعلته نابضًا بالحياة ومشرقًا.. ثلاثة كراسي بارتفاع كبير لتصل لبار المطبخ تصطف بمحازاة بعضها البعض مكونة مشهدًا منمقًا غاية في الأناقة والرقي.
طالما تحدثنا هنا على أن لون المطبخ البني مستوحى من الشوكولاه فلابد أن نستحضر أيضًا العنصر الثاني والبارز هنا في هذا التصميم تحديدًا ألا وهو الكريمة واللذان اندمجا معًا بشكل رهيب ليمنحونا أروع نكهة واحلى مذاق!
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الأرضية الخشبية بلونها البني والمائدة التي نلمحها على امتدادها مباشرة بنفس الدرجة اللونية كلاهما يمنحونا نفس الشعور بوجود الشكولاه التي تمتد من الأرضية إلى المائدة وأرجاء متفرقة من المطبخ.. ألا تستشعر ذلك هنا؟
الوحدات التخزينية السفلية وكذلك العلوية وحتى جزيرة المطبخ التي تتوسط الساحة.. جميعهم يسحرهم اللون البني الداكن والذي يعزز لدينا الشعور بنكهة الشوكولاة الداكنة ومذاقها الساحر الذي يأخذك لعالم بعيد!