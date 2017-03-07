10 مطابخ بنكهة الشُوكولاه!

لأنه في كتاب الأفكار هذا نتحدث عن مطابخ تألقت بلون الشوكولاه.. لذا من الطبيعي أن تكون جميع تلك المطابخ -مهما اختلفت في تصميماتها- بنغمة واحدة أي درجة لونية موحدة وهي البني والذي نجده في أنواع مختلفة من الخشب.

هنا لدينا اليوم مطبخ أنيق كلاسيكي التصميم يظهر لنا بخامة الخشب تشعر فيه بخطوط طولية ودرجات لونية مختلفة من البني يغلف الوحدات التخزينية بالكامل حتى جزيرة المطبخ الضخمة التي تتوسطه مباشرة.