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10 مطابخ بنكهة الشُوكولاه!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Residencia AC, Interiorisarte Interiorisarte مطبخ كوارتز Black
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بطل الرواية معنا اليوم في كتاب الأفكار هذا هو الشوكولاه.. لا تسرح بخيالك بعيدًا لأننا لن نتحدث عن وصفات أو أكلات وإنما سنتحدث عن مطابخ تألقت بنكهة الشوكولاه ولونها بل وحسها أيضًا.. هنا جلبنا لكم 10 تصميمات مطابخ متنوعة ومدهشة كل منهم يتبع مدرسة مختلفة في الديكور ولكن يجمعهم جميعًا عنصر الأناقة النابع من لون الشوكولاتة.. لنبدأ هذه الجولة الخفيفة الآن!

1- تصميم كلاسيكي وخشب مضلّع!

Nayri / Arkit, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

لأنه في كتاب الأفكار هذا نتحدث عن مطابخ تألقت بلون الشوكولاه.. لذا من الطبيعي أن تكون جميع تلك المطابخ -مهما اختلفت في تصميماتها- بنغمة واحدة أي درجة لونية موحدة وهي البني والذي نجده في أنواع مختلفة من الخشب. 

هنا لدينا اليوم مطبخ أنيق كلاسيكي التصميم يظهر لنا بخامة الخشب تشعر فيه بخطوط طولية ودرجات لونية مختلفة من البني يغلف الوحدات التخزينية بالكامل حتى جزيرة المطبخ الضخمة التي تتوسطه مباشرة.

2- تناقض مقبول!

Cocina Thermofoil Espresso, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

مطبخ بتصميم حداثي مكون من عدد محدود من الوحدات التخزينية المقامة على خطة واحد من المطبخ بجهتيه العلوية والسفلية يحتفظ بلونه البني الداكن الذي يستدعي رائحة ونكهة الشوكولاه. اللون العاجي أو الكريمي نجح هنا في التدخل لإنقاذ الأمر وفض سلطة اللون البنكي فغلف الأول أسطح المطبخ برخام أملس لامع زاده فخامة وأحدث تناقضًا مقبولًا ومطلوبًا هنا.

3- خزانة ضخمة وجزيرة متدرجة

Casa Temozón 17, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos مطبخ
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

مطبخ بتصميم فخم وفريد يميزه عن غيره من التصميمات التقليدية التي نعتاد رؤيتها في الأسواق أمرين، أولهما تلك الخزانة البنية الضخمة المقسمة ضمنيًا إلى وحدات متلاحمة مع بعضها البعض وتحتضن بداخلها أجهزة المطبخ الكهربية، وثانيهما مائدة الجزيرة والمصممة بشكل متدرج على مستويين في مقابل الخزانات تمامًا منها جزء على هيئة سفرة وهو المرتفع عن الأرض نسبيًا أكثر من نظيره الملتصق به جهة اليمين والذي خصص ليستضيف الموقد الرقمي والكهربي في وقتٍ واحد!

4- خامات متنوعة ومذاق مختلف

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS مطبخ
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

لاشك أن تنوع الخامات في تصميم أي غرفة بالمنزل يمنحها إطلالة أروع وهو ما حدث هنا في تصميم هذا المطبخ والذي حظى بحالة من تنوع الخامات بشكل رهيب بداية من الوحدات التخزينية ذاتها مرورًا بجزيرة المطبخ نهاية بالجوانب المحيطة بالوحدات من الجانبين!

5- تقليدية تعشقها!

Cocina Campestre, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores مطبخ رخام Wood effect
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

حتى في المطابخ حديثة التصميم بات خبراء التصميم يلحقون بها لمسات تقليدية!، هذا لا يضر التصميم في شئ بل بالعكس على الأغلب يكسبه فخامة وأناقة نابعة من قدم هذا الطراز. المطبخ هنا يقام أيضًا على خط واحد بخزانات علوية وأخرى سفلية إلا أن الأخيرة أكبر من حيث العدد بخلفيتهما جدار حجري باللون البيج يبرز جمالهما وعلى بعض خطوات منهما من جهة اليمين نجد خزانة أخرى ضخمة وكلاسيكية تصل بتصميمها للسقف تتضمن بداخلها الأجهزة الكهربية.

6- الشوكولاه واللون الأسود

Residencia AC, Interiorisarte Interiorisarte مطبخ كوارتز Black
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

جمع هذا التصميم بين الشوكولاه المتمثلة في الوحدات التخزينية المصممة على شكل حرف U وتسير مع تصميم المطبخ بخطى ثابتة واللون الأسود المتمثل في ذلك الرخام الأنيق الذي يكسي جزيرة المطبخ بمنتصف الساحة والمغلف أيضًا لأسطح الخزانات بالكامل.. ليطل علينا المطبخ بنهاية المطاف أنيق 100 بالمئة!

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7- ألوان نابضة بالحياة

Casa Las Flores, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura مطبخ
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

مزيج رائع بين البيج والبني اقتحمه اللون البرتقالي بدرجته اللونية الزاهية فجعلته نابضًا بالحياة ومشرقًا.. ثلاثة كراسي بارتفاع كبير لتصل لبار المطبخ تصطف بمحازاة بعضها البعض مكونة مشهدًا منمقًا غاية في الأناقة والرقي.

8- كريمة + شوكولاه = طعم أحلى!

Espacios Armonizados, I.g.interiorismo.paisajismo I.g.interiorismo.paisajismo مطبخ
I.g.interiorismo.paisajismo

I.g.interiorismo.paisajismo
I.g.interiorismo.paisajismo
I.g.interiorismo.paisajismo

طالما تحدثنا هنا على أن لون المطبخ البني مستوحى من الشوكولاه فلابد أن نستحضر أيضًا العنصر الثاني والبارز هنا في هذا التصميم تحديدًا ألا وهو الكريمة واللذان اندمجا معًا بشكل رهيب ليمنحونا أروع نكهة واحلى مذاق!

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9- كالشوكولاه على الأسطح!

High gloss beige grey and matt white lacquer Zara Kitchen Design مطبخ Grey, handless, silestone, neff, blanco
Zara Kitchen Design

High gloss beige grey and matt white lacquer

Zara Kitchen Design
Zara Kitchen Design
Zara Kitchen Design

الأرضية الخشبية بلونها البني والمائدة التي نلمحها على امتدادها مباشرة بنفس الدرجة اللونية كلاهما يمنحونا نفس الشعور بوجود الشكولاه التي تمتد من الأرضية إلى المائدة وأرجاء متفرقة من المطبخ.. ألا تستشعر ذلك هنا؟

10- قهوة وشوكولاته داكنة

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مطبخ
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

الوحدات التخزينية السفلية وكذلك العلوية وحتى جزيرة المطبخ التي تتوسط الساحة.. جميعهم يسحرهم اللون البني الداكن والذي يعزز لدينا الشعور بنكهة الشوكولاة الداكنة ومذاقها الساحر الذي يأخذك لعالم بعيد!  

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