7 غرف نوم اسكندينافية التصميم ستبهرك!

استعد لرؤية نخبة من أروع النماذج والتصميمات لغرف نوم مزدوجة مصممة وفق للنمط الاسكندينافي من الديكور والذي يعتمد على اللمسات الديكورية الفندقية البسيطة والأنيقة في آنٍ واحد.. لنبدأ معًا الآن جولة سريعة وخفيفة لن يرافقك بها سوى الإبهار!
غرفة نوم مزدوجة بتصميم هادئ وإطلالة متواضعة يميز تصميمها الداخلي أعمدة خشبية متوازية تظهر وكأنها ترفع السقف المائل لتمنعه من السقوط! أرضية الغرفة قمة في الرقي والبساطة فنجدها معتمدة على شرائح كبيرة من خامة الخشب المطلي باللون الأبيض.
يرين الأرضية فرش بسيط بخامة كليم يجمع بين مزيج من الرمادي والأبيض معًا في تصميم هندسي رائع يعلوها جلسة مثالية مريحة تساعد على الاسترخاء تتمثل في شازلونج زاهي اللون بسحر الأصفر وبهجته فيزيد الغرفة حيوية بالتحالف مع ضوء الشمس الذي يتخللها من جهة اليمين.
ما بين الفخامة والبساطة صممت تلك الغرفة التي نجحت في الجمع بين النقيضين بمنتهى الحرفية.. فالبساطة تتمثل هنا أولًا في فرش السرير وكذلك أرضية الغرفة الخشبية المعتاد علينا رؤيتها في البيوت العصرية وأخيرًا الجدران الخشبية أيضًا وإن اختلفت خامتها عن الأولى.
أما الفخامة فهي تجسدت هنا في العديد من اللمسات الديكورية أولها تصميم السرير وخصوصًا مسنده تحديدًا ذو الخامة القطيفة، وثانيها لوحات الفن التشكيلي التي تعلوه مباشرة، وثالثها ذلك البوفيه المستند يمين السرير، إلى أن نصل للستائر والثريا والأباجورات!
من الغريب في الأمر أن يجتمع كلًا من عنصر الحيوية وعنصر السكينة في غرفة واحدة بذات الوقت! في حقيقة الأمر قد تحقق ذلك في النموذج المعروض أمامنا حيث يكمن وراء امتزاج اللونين الأخضر المغلف للجدران والسقف جهة اليمين والأبيض الذي يسيطر على بقية الغرفة بالكامل.
هذا المزيج الرهيب من اللونين السابقة الإشارة إليهما كان له أكبر الأثر في إطلالة الغرفة التي من ناحية لم تبدو هادئة أو مملة ومن ناحية أخرى جعلها عنوانًا للسكينة والراحة والبراح!
أما هذا النموذج فهو رغم بساطته المفرطة إلا أنه فندقي التصميم لا يتكون إلا من سرير عصري يرتفع عن الأرض بعدة سنتيمترات من الخشب فضلًا عن تلك المرتبة المريحة التي ترفع من مستواه عن الأرض! على امتداد السرير نلمح مقعد خشبي مبني على نفس الارتفاع قريب من تلك النافذة العريضة ويطل على منظر خلاب يريح النفس ويمتع النظر.
بلمسات معدنية راقية تألقت هذه الغرفة التي يعد سريرها هو بطل الرواية بتصميمه الكلاسيكي البسيط وخامته قديمة الطراز والتي أحياءها ذلك الطلاء الأبيض والفرش المزركش بالزهور والألوان المبهجة.
تتحلى الغرفة بوجود نافذة زجاجية جهة اليمين أمامها رف خشبي مطلي بالأبيض ومزين بإحدى أصص الزرع الخضراء التي نجحت في إمداد الغرفة بمزيد من الحيوية، فضلًا عن النافذة ذاتها وما تطل عليه هي الأخرى من منظر خلاب تحب النظر إليه!
غرفة نوم أخرى مزدوجة ولكنها بتصميم مبهر يأسرك من اول وهلة! نعم نحن لا نبالغ في الأمر.. فانظر معنا إلى السقف لترى كيف هو مفتوحًا على السماء ويكاد يتلاحم معها. صاحب هذا التصميم بلا أدنى شك ما هو إلا مهندس عبقري استطاع أن يختار لغرفة النوم بقعة رائعة من المنزل تحظى بسقف مائل يمنحها تلك الإطلالة البديعة.
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تكفينا تلك اللوحة الضخمة المثبتة بقلب الجدار الرئيسي لغرفة النوم برسمتها التي تشع حنانًا واحتواءًا لتجعل هذه الغرفة الاخيرة معنا بهذه الجولة متربعة على عرش بقية الغرف.. والتي يكمل روعة احساسها ذلك السرب من الطيور الذي يبعد عنها بخطى قليلة ليحتل إحدى أطرافها ويريدها سحرًا وجمالًا!