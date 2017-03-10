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7 غرف نوم اسكندينافية التصميم ستبهرك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art غرفة نوم
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استعد لرؤية نخبة من أروع النماذج والتصميمات لغرف نوم مزدوجة مصممة وفق للنمط الاسكندينافي من الديكور والذي يعتمد على اللمسات الديكورية الفندقية البسيطة والأنيقة في آنٍ واحد.. لنبدأ معًا الآن جولة سريعة وخفيفة لن يرافقك بها سوى الإبهار!   

1- غرفة متواضعة بأعمدة خشبية وجلسة مثالية

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرف نوم صغيرة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

غرفة نوم مزدوجة بتصميم هادئ وإطلالة متواضعة يميز تصميمها الداخلي أعمدة خشبية متوازية تظهر وكأنها ترفع السقف المائل لتمنعه من السقوط! أرضية الغرفة قمة في الرقي والبساطة فنجدها معتمدة على شرائح كبيرة من خامة الخشب المطلي باللون الأبيض.

يرين الأرضية فرش بسيط بخامة كليم يجمع بين مزيج من الرمادي والأبيض معًا في تصميم هندسي رائع يعلوها جلسة مثالية مريحة تساعد على الاسترخاء تتمثل في شازلونج زاهي اللون بسحر الأصفر وبهجته فيزيد الغرفة حيوية بالتحالف مع ضوء الشمس الذي يتخللها من جهة اليمين.

2- ما بين الفخامة والبساطة!

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art غرفة نوم
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

ما بين الفخامة والبساطة صممت تلك الغرفة التي نجحت في الجمع بين النقيضين بمنتهى الحرفية.. فالبساطة تتمثل هنا أولًا في فرش السرير وكذلك أرضية الغرفة الخشبية المعتاد علينا رؤيتها في البيوت العصرية وأخيرًا الجدران الخشبية أيضًا وإن اختلفت خامتها عن الأولى.

أما الفخامة فهي تجسدت هنا في العديد من اللمسات الديكورية أولها تصميم السرير وخصوصًا مسنده تحديدًا ذو الخامة القطيفة، وثانيها لوحات الفن التشكيلي التي تعلوه مباشرة، وثالثها ذلك البوفيه المستند يمين السرير، إلى أن نصل للستائر والثريا والأباجورات!

3- الحيوية والسكينة يجتمعان في غرفة واحدة!

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرف نوم صغيرة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

من الغريب في الأمر أن يجتمع كلًا من عنصر الحيوية وعنصر السكينة في غرفة واحدة بذات الوقت! في حقيقة الأمر قد تحقق ذلك في النموذج المعروض أمامنا حيث يكمن وراء امتزاج اللونين الأخضر المغلف للجدران والسقف جهة اليمين والأبيض الذي يسيطر على بقية الغرفة بالكامل.

هذا المزيج الرهيب من اللونين السابقة الإشارة إليهما كان له أكبر الأثر في إطلالة الغرفة التي من ناحية لم تبدو هادئة أو مملة ومن ناحية أخرى جعلها عنوانًا للسكينة والراحة والبراح! 

4- أعلى من مستوى الأرض!

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أما هذا النموذج فهو رغم بساطته المفرطة إلا أنه فندقي التصميم لا يتكون إلا من سرير عصري يرتفع عن الأرض بعدة سنتيمترات من الخشب فضلًا عن تلك المرتبة المريحة التي ترفع من مستواه عن الأرض! على امتداد السرير نلمح مقعد خشبي مبني على نفس الارتفاع قريب من تلك النافذة العريضة ويطل على منظر خلاب يريح النفس ويمتع النظر.  

5- بلمسات معدنية راقية

Дизайн квартиры в скандинавском стиле, Mebius Group Mebius Group غرفة نوم
Mebius Group

Mebius Group
Mebius Group
Mebius Group

بلمسات معدنية راقية تألقت هذه الغرفة التي يعد سريرها هو بطل الرواية بتصميمه الكلاسيكي البسيط وخامته قديمة الطراز والتي أحياءها ذلك الطلاء الأبيض والفرش المزركش بالزهور والألوان المبهجة.

تتحلى الغرفة بوجود نافذة زجاجية جهة اليمين أمامها رف خشبي مطلي بالأبيض ومزين بإحدى أصص الزرع الخضراء التي نجحت في إمداد الغرفة بمزيد من الحيوية، فضلًا عن النافذة ذاتها وما تطل عليه هي الأخرى من منظر خلاب تحب النظر إليه!

6- تصميم مفتوح على السماء

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners غرفة نوم
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

غرفة نوم أخرى مزدوجة ولكنها بتصميم مبهر يأسرك من اول وهلة! نعم نحن لا نبالغ في الأمر.. فانظر معنا إلى السقف لترى كيف هو مفتوحًا على السماء ويكاد يتلاحم معها. صاحب هذا التصميم بلا أدنى شك ما هو إلا مهندس عبقري استطاع أن يختار لغرفة النوم بقعة رائعة من المنزل تحظى بسقف مائل يمنحها تلك الإطلالة البديعة.  

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7- نموذج مفعم بالحنان والاحتواء

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تكفينا تلك اللوحة الضخمة المثبتة بقلب الجدار الرئيسي لغرفة النوم برسمتها التي تشع حنانًا واحتواءًا لتجعل هذه الغرفة الاخيرة معنا بهذه الجولة متربعة على عرش بقية الغرف.. والتي يكمل روعة احساسها ذلك السرب من الطيور الذي يبعد عنها بخطى قليلة ليحتل إحدى أطرافها ويريدها سحرًا وجمالًا!

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