7 غرف نوم اسكندينافية التصميم ستبهرك!

ما بين الفخامة والبساطة صممت تلك الغرفة التي نجحت في الجمع بين النقيضين بمنتهى الحرفية.. فالبساطة تتمثل هنا أولًا في فرش السرير وكذلك أرضية الغرفة الخشبية المعتاد علينا رؤيتها في البيوت العصرية وأخيرًا الجدران الخشبية أيضًا وإن اختلفت خامتها عن الأولى.

أما الفخامة فهي تجسدت هنا في العديد من اللمسات الديكورية أولها تصميم السرير وخصوصًا مسنده تحديدًا ذو الخامة القطيفة، وثانيها لوحات الفن التشكيلي التي تعلوه مباشرة، وثالثها ذلك البوفيه المستند يمين السرير، إلى أن نصل للستائر والثريا والأباجورات!