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10 أفكار مميزة للتعرف على أنواع التغطيات المناسبة لواجهة منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto منازل
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الاهتمام بتصميم واجهة منزلك يُعد دليل واضح على أناقة وتميز منزلك من الداخل، فإذا كنت من محبي تجديد واجهة منزلك، بالتأكيد سيكون أمامك الكثير من الخيارات التي تمكنك من وضع اللمسة النهائية الخاصة بك ليكون منزلك مصدر جذب المارة من الخارج بمجرد النظر إليه، فيمكنك تزيين الواجهة باستخدام ألوان الطلاء التقليدية، أو استخدام الأحجار الأنيقة كما يمكنك إضافة عدد كبير من الاكسسوارات والمظلات التي تعطي الواجهة كامل أناقتها.

سنقوم اليوم بعرض 10 أفكار مميزة أنواع التغطيات والأدوات المستخدمة في تزيين وتغطية واجهة المنزل التي يفضلها الكثيرون، بالتأكيد ستنال إعجابك.

1. استخدام طبقة من الخشب

Obra Rnacho Contento, Guadalajara Jalisco, amieva cristalum amieva cristalum حمام بلاستيك White
amieva cristalum

amieva cristalum
amieva cristalum
amieva cristalum

في هذا التصميم الرائع والمميز تم تغطية واجهة المنزل بطريقة مميزة بعيدة عن الطرق التقليدية، من خلال استخدام شرائط رقيقة للغاية من ألواح الخشب مختلفة السمك مثبتة بطريقة عشوائية، كما تم الاتجاه لاستخدام النوافذ الزجاجية التي تتناسب إلى حد كبير مع تصميم الواجهة ككل، وكل هذا يحدث تناغم وترابط وأحدث كذلك مزيج واضح بين النمط الكلاسيكي والنمط العصري.

2. استخدام ألواح الخشب المتداخلة في صنع واجهة مبتكرة

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos منازل Wood effect
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

تم صنع واجهة هذا المنزل من نسيج رائع من ألواح الخشب المتراصة بزاوية وطريقة معينة، مما يعطي للمنزل إطلالة ثلاثية الأبعاد عند النظر إليه من بعيد، تم الاتجاه لتصميم كامل الواجهة من الخشب من خلال استخدام السقف الخشبي وكذلك تغطية النوافذ بطبقة من ألواح الخشب المتراصة بطريقة أفقية، تم خلق أجواء مميزة من خلال اللعب الظلال و الألوان وتداخل الخطوط، وبالتأكيد كان عنصر الخشب هنا سببًا في الحصول لمسة دفء رائعة خاصةً في فصل الشتاء.

3. واجهة خرسانية

House of Respect and Happiness, studio_GAON studio_GAON منازل
studio_GAON

House of Respect and Happiness

studio_GAON
studio_GAON
studio_GAON

من النظرة الأولى لواجهة هذا المنزل، يتبين أنه لم يتم طلاؤه وأن هذا هو لون مواد البناء الخرسانية، ولكن بالتأكيد هذا قد صُمم عن قصد من خلال طلاء الواجهة بألوان تعطي نفس الانطباع، وعند النظر إلى تصميم الواجهة الهندسي نلاحظ أنه قد تم الاتجاه للمظهر المركب الذي يتكون من وحدات مختلفة الأشكال، كما تم جعل الواجهة ملساء، ومن الملاحظ أن لون هذه الواجهة يتناسب إلى حدٍ كبير مع الأرضية الرمادية المصنوعة من الرخام. عند الحديث عن النوافذ نلاحظ أنه قد تم تصميمها من الزجاج الذي يأخذ شكل الزوايا لتوفير مزيد من الإضاءة في الداخل وإضافة لمسة عصرية مميزة.

4. واجهة من الحجر المصقول

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الحجر المصقول يعتبر التصميمات المميزة الذي يعطي مظهر طبيعي، ففي هذا التصميم تم إنشاء الواجهة خرسانية مطلية مع إضافة جدار فسيفسائي من الخشب، تم المزج بين الألوان بطريقة مميزة مما أعطاها طابع في غاية الأناقة والرقي.

5. إدخال بعض الأحجار المنقوشة بألوان داكنة في تصميم الواجهة

Casa SL, Elias Braun Architecture Elias Braun Architecture منازل
Elias Braun Architecture

Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture

تم تصميم الواجهة بالكامل من خلال الكتل الحجرية المصقولة، لكن قد تم استخدام عنصر جريء من خلال إضافة بعض الكتل الحجرية المطلية باللون الرمادي غير الأملس الذي تم جمعها مع الواجهة الخرسانية المطلية باللون الأبيض.

6. واجهة من الأحجار مختلفة الألوان

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto منازل
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

الحجر من المواد طبيعية المظهر تعطيك أناقة لا متناهية في أي مكان يتم إضافته إليه خاصةً إذا تم استخدامه بكميات قليلة، فنلاحظ في هذه الواجهة أنه قد تم تصميم جدار واحد فقط من الأحجار الملونة وبقية الجدران من الخرسانة الملونة بالأوان متنوعة، كما تم عمل سور من الخشب المفرغ خلف الحائد الحجري لإضفاء مزيد من الأناقة والرقي.

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7. استخدام الخشب الداكن في تصميم منتصف الواجهة

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos منازل
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

الواجهة مُصممة بطريقة رائعة من خلال تقسيمها إلى نصفين بشكل متدرج، الجزء السفلي تم تصميمه من ألواح الخشب الأفقية الداكنة مما عمل على تعزيز النمط العصري على هذه الواجهة المميزة وأضاف أيضًا مزيد من الدفء على أجواء المنزل.

8. واجهة رائعة من الألمنيوم المطلي المصقول

CASA C+G, PLASTIK ARQUITECTOS PLASTIK ARQUITECTOS منازل
PLASTIK ARQUITECTOS

PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS

من يفضل الحصول على ألوان جريئة ومميزة، ربما ينال إعجابه هذا التصميم المبتكر، فقد تم تصميم واجهة المنزل بالكامل من الألومنيوم المصقول المطلي بألوان مميزة، والجدير بالذكر أن مادة الألومنيوم له العديد من الفوائد حيث أنه يعتبر مادة عازلة سهلة التعامل، بحيث يسهل تشكيلها، كما أنها تتناسب مع مختلف أنماط التصميم.

9. استخدام السيراميك في تصميم واجهة مميزة

Residencia El Coto, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

كما نعلم أن السيراميك يُعد من أكثر الخامات المتاحة بمجموعة هائلة من الألوان والتصميمات وكذا الأشكال، حيث يوجد منها الشكل المربع، المستطيل والشكل السداسي، وكذلك يوجد منها أيضًا تصميمات متعددة حيث يوجد منها المسطح والمصقول وكذلك الذي يعطي مظهر الخشب، ففي هذا التصميم تم تغطية الواجهة من الأغلى ببلاط السيراميك من الأعلى لإبراز الحي العصري في تصميم هذا المنزل الأنيق.

10. المزج بين الطوب والرخام في المنازل المكسيكية

Casa Real de las Lomas 3, Boué Arquitectos Boué Arquitectos منازل
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

الحجر والطوب الحراري من أهم ما يميز العمارة المكسيكية، وعلى الرغم من أن تصميمها يبدو سهلا للغاية إلا أنه يُعد من التصميمات الصعبة، فقد تم الاتجاه لاستخدام تدرج مميز في الألوان، تم تصميم أحد الجدران من الرخام باللون البيج الفاتح، وقد جمع هذا المنزل بين كل من النمط الريفي البسيط والنمط الكلاسيكي الذي يتسم بالفخامة والرقي.

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