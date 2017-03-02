10 أفكار مميزة للتعرف على أنواع التغطيات المناسبة لواجهة منزلك

الاهتمام بتصميم واجهة منزلك يُعد دليل واضح على أناقة وتميز منزلك من الداخل، فإذا كنت من محبي تجديد واجهة منزلك، بالتأكيد سيكون أمامك الكثير من الخيارات التي تمكنك من وضع اللمسة النهائية الخاصة بك ليكون منزلك مصدر جذب المارة من الخارج بمجرد النظر إليه، فيمكنك تزيين الواجهة باستخدام ألوان الطلاء التقليدية، أو استخدام الأحجار الأنيقة كما يمكنك إضافة عدد كبير من الاكسسوارات والمظلات التي تعطي الواجهة كامل أناقتها.
سنقوم اليوم بعرض 10 أفكار مميزة أنواع التغطيات والأدوات المستخدمة في تزيين وتغطية واجهة المنزل التي يفضلها الكثيرون، بالتأكيد ستنال إعجابك.
في هذا التصميم الرائع والمميز تم تغطية واجهة المنزل بطريقة مميزة بعيدة عن الطرق التقليدية، من خلال استخدام شرائط رقيقة للغاية من ألواح الخشب مختلفة السمك مثبتة بطريقة عشوائية، كما تم الاتجاه لاستخدام النوافذ الزجاجية التي تتناسب إلى حد كبير مع تصميم الواجهة ككل، وكل هذا يحدث تناغم وترابط وأحدث كذلك مزيج واضح بين النمط الكلاسيكي والنمط العصري.
تم صنع واجهة هذا المنزل من نسيج رائع من ألواح الخشب المتراصة بزاوية وطريقة معينة، مما يعطي للمنزل إطلالة ثلاثية الأبعاد عند النظر إليه من بعيد، تم الاتجاه لتصميم كامل الواجهة من الخشب من خلال استخدام السقف الخشبي وكذلك تغطية النوافذ بطبقة من ألواح الخشب المتراصة بطريقة أفقية، تم خلق أجواء مميزة من خلال اللعب الظلال و الألوان وتداخل الخطوط، وبالتأكيد كان عنصر الخشب هنا سببًا في الحصول لمسة دفء رائعة خاصةً في فصل الشتاء.
من النظرة الأولى لواجهة هذا المنزل، يتبين أنه لم يتم طلاؤه وأن هذا هو لون مواد البناء الخرسانية، ولكن بالتأكيد هذا قد صُمم عن قصد من خلال طلاء الواجهة بألوان تعطي نفس الانطباع، وعند النظر إلى تصميم الواجهة الهندسي نلاحظ أنه قد تم الاتجاه للمظهر المركب الذي يتكون من وحدات مختلفة الأشكال، كما تم جعل الواجهة ملساء، ومن الملاحظ أن لون هذه الواجهة يتناسب إلى حدٍ كبير مع الأرضية الرمادية المصنوعة من الرخام. عند الحديث عن النوافذ نلاحظ أنه قد تم تصميمها من الزجاج الذي يأخذ شكل الزوايا لتوفير مزيد من الإضاءة في الداخل وإضافة لمسة عصرية مميزة.
الحجر المصقول يعتبر التصميمات المميزة الذي يعطي مظهر طبيعي، ففي هذا التصميم تم إنشاء الواجهة خرسانية مطلية مع إضافة جدار فسيفسائي من الخشب، تم المزج بين الألوان بطريقة مميزة مما أعطاها طابع في غاية الأناقة والرقي.
تم تصميم الواجهة بالكامل من خلال الكتل الحجرية المصقولة، لكن قد تم استخدام عنصر جريء من خلال إضافة بعض الكتل الحجرية المطلية باللون الرمادي غير الأملس الذي تم جمعها مع الواجهة الخرسانية المطلية باللون الأبيض.
الحجر من المواد طبيعية المظهر تعطيك أناقة لا متناهية في أي مكان يتم إضافته إليه خاصةً إذا تم استخدامه بكميات قليلة، فنلاحظ في هذه الواجهة أنه قد تم تصميم جدار واحد فقط من الأحجار الملونة وبقية الجدران من الخرسانة الملونة بالأوان متنوعة، كما تم عمل سور من الخشب المفرغ خلف الحائد الحجري لإضفاء مزيد من الأناقة والرقي.
الواجهة مُصممة بطريقة رائعة من خلال تقسيمها إلى نصفين بشكل متدرج، الجزء السفلي تم تصميمه من ألواح الخشب الأفقية الداكنة مما عمل على تعزيز النمط العصري على هذه الواجهة المميزة وأضاف أيضًا مزيد من الدفء على أجواء المنزل.
من يفضل الحصول على ألوان جريئة ومميزة، ربما ينال إعجابه هذا التصميم المبتكر، فقد تم تصميم واجهة المنزل بالكامل من الألومنيوم المصقول المطلي بألوان مميزة، والجدير بالذكر أن مادة الألومنيوم له العديد من الفوائد حيث أنه يعتبر مادة عازلة سهلة التعامل، بحيث يسهل تشكيلها، كما أنها تتناسب مع مختلف أنماط التصميم.
كما نعلم أن السيراميك يُعد من أكثر الخامات المتاحة بمجموعة هائلة من الألوان والتصميمات وكذا الأشكال، حيث يوجد منها الشكل المربع، المستطيل والشكل السداسي، وكذلك يوجد منها أيضًا تصميمات متعددة حيث يوجد منها المسطح والمصقول وكذلك الذي يعطي مظهر الخشب، ففي هذا التصميم تم تغطية الواجهة من الأغلى ببلاط السيراميك من الأعلى لإبراز الحي العصري في تصميم هذا المنزل الأنيق.
الحجر والطوب الحراري من أهم ما يميز العمارة المكسيكية، وعلى الرغم من أن تصميمها يبدو سهلا للغاية إلا أنه يُعد من التصميمات الصعبة، فقد تم الاتجاه لاستخدام تدرج مميز في الألوان، تم تصميم أحد الجدران من الرخام باللون البيج الفاتح، وقد جمع هذا المنزل بين كل من النمط الريفي البسيط والنمط الكلاسيكي الذي يتسم بالفخامة والرقي.
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