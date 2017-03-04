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10 أفكار رائعة لاختيار ألوان منزلك

آية منير آية منير
山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 مطبخ خشب متين Brown
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في بداية أي تصميم ستجد نفسك مطالب بعدة أشياء مثل تحديد نوعية الفراغ واستخداماته ودراسة المداخل وعناصر التهوية والإضاءة، واختيار الألوان المناسبة لذوقك الخاص والطراز المستخدم، وهو ما سنتحدث معا عنه اليوم فالألوان لها طابع وسحر خاص يمكنها أن تغير تصميم بأكمله وحل مشكلات وأزمات وإضافة لمسات رائعة، فهي قادرة على تحويل منزلك للوحة فنية متكاملة ولكن كيف نختار ألوان بيتك؟ وهو ما تطرقنا له من قبل ولكن إليك مجموعة من الأفكار المتنوعة لاختيار ألوان منزلك قد تلهمك وتساعدك على هذه الخطوة ..

1. بيتك أجمل ..

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

كل منا يتمنى أن يجعل منزله أجمل بأقل التكاليف والإمكانيات، وهو ما نطرحه اليوم لك فالألوان قادرة على ذلك فمثلا أمامنا هذا النموذج رغم استخدام المصمم ألوان محايدة والأبيض يسيطر على المشهد، ولكن إضافة ورقة جدران يحمل نقوش رائعة بلون جميل، ولمسة من الأخضر والبنفسج خلقت نوع من الحيوية للفراغ بأكمله..

2. الطراز المستخدم ..

山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 مطبخ خشب متين Brown
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

فالأغلب لكل طراز سمة خاصة به، مثلا الطراز الريفي يغلب عليه الطابع الخشبي والنقوش ذات الألوان الترابية أو النارية، فعليك في البداية دراسة النمط المستخدم بكشل سليم وتحديد الباليتة الخاصة به ..

3. ألوانك المفضلة..

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores مطبخ
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

لا تتردد في أن تضيف لمنزلك قطع اثاث بألوان مختلفة ومتباينة، لتجد في النهاية تصميم متعدد الالوان مبهج وحيوي وبسيط..

4. تكوينات مختلفة..

Flat Djalma Ulrich, fpr Studio fpr Studio غرفة السفرة Yellow
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

إن كنت من محبي التكوينات المختلفة مثل الفسيفساء أو الوحدات الخشبية الصغيرة فستحب مثل هذا النموذج، اختار المصمم فسيفساء بدرجات الأصفر والأبيض والبيج يجمع الألوان المستخدمة في التصميم نفسه..

5. ألوان ناعمة..

PASSAGEWAY, GRAÇA Decoração de Interiores GRAÇA Decoração de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRAÇA Decoração de Interiores

GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores

تحديد مساحة الفراغ ونوعه يجعلك تختار الباليتة المناسبة له، فمثلا هنا فضل المصمم أن يجعل مدخل المنزل هادئ وناعم ودافئ أيضا، مع لمسة من اللون الوردي في مقعدين بتصميم مختلف، ولوحة فنية تحمل روح الطبيعة الخلابة ..

6. ألوان خشبية..

Oriental Chic, Viterbo Interior design Viterbo Interior design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Viterbo Interior design

Oriental Chic

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

الألوان الخشبية بدرجاتها تجعل منزلك أكثر دفئا، وتسمح لك إضافة تفاصيل خاصة ومتنوعة، والميزة الأكبر لمجموعة الألوان الخشبية هو تناسبها مع أغلب الأنماط والأذواق..

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7. باليتة متكاملة ..

Ozdoby ścienne, DrewnianaŚciana DrewnianaŚciana ArtworkOther artistic objects
DrewnianaŚciana

DrewnianaŚciana
DrewnianaŚciana
DrewnianaŚciana

من أين ستبدأ تصميمك، هل من الجدران أم الأرضيات أم من الأثاث نفسه، نعتقد أن المصمم بدأ الرحلة هنا من اللوحة الفنية والتى جمعة درجات الأسود والرمادي والبرتقالي، ومن ثم أتاح الفرصة لتشكيل رائع للغرفة بأكملها، فاختار لها الأبيض والرمادي ولمسات من البرتقالي في الوسادات والقطع الديكورية.. 

8. ألوان حيادية..

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

لمحبي الهدوء والأناقة الألوان الحيادية تناديك وتخبرك بأنك تمتلك خيار رائع لمنزل هادئ ومريح ويساعد على الاسترخاء..

9. أثاث ملون..

Kitchen, Leeds, Crow's Nest Interiors Crow's Nest Interiors مطبخ
Crow&#39;s Nest Interiors

Kitchen, Leeds

Crow's Nest Interiors
Crow&#39;s Nest Interiors
Crow's Nest Interiors

البهجة والحيوية تتجسد في تصميم أثاث منزلك الملون، وأقمشة وردية أو متعددة الألوان، لن تجد صعوبة في تنسيق ألوان الجدران والأرضيات مع هذا الاتجاه لأنك ستلجأ للحيادية في الأغلب للحفاظ على التوازن المطلوب..

10. اصنع بنفسك

Moderner Stauraum im Kinderzimmer, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder Nursery/kid's roomStorage
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

إن كنت تملك حس فني فما رأيك أن تضيف لمنزلك ألوان بنفسك، قم بطلاء أثاث منزلك وتجديده، لتصنع لوحتك الخاصة في كل ركن  وخاصة في غرفة أولادك والتى تحتاج لأفكار مبتكرة ..

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