10 أفكار رائعة لاختيار ألوان منزلك

في بداية أي تصميم ستجد نفسك مطالب بعدة أشياء مثل تحديد نوعية الفراغ واستخداماته ودراسة المداخل وعناصر التهوية والإضاءة، واختيار الألوان المناسبة لذوقك الخاص والطراز المستخدم، وهو ما سنتحدث معا عنه اليوم فالألوان لها طابع وسحر خاص يمكنها أن تغير تصميم بأكمله وحل مشكلات وأزمات وإضافة لمسات رائعة، فهي قادرة على تحويل منزلك للوحة فنية متكاملة ولكن كيف نختار ألوان بيتك؟ وهو ما تطرقنا له من قبل ولكن إليك مجموعة من الأفكار المتنوعة لاختيار ألوان منزلك قد تلهمك وتساعدك على هذه الخطوة ..
كل منا يتمنى أن يجعل منزله أجمل بأقل التكاليف والإمكانيات، وهو ما نطرحه اليوم لك فالألوان قادرة على ذلك فمثلا أمامنا هذا النموذج رغم استخدام المصمم ألوان محايدة والأبيض يسيطر على المشهد، ولكن إضافة ورقة جدران يحمل نقوش رائعة بلون جميل، ولمسة من الأخضر والبنفسج خلقت نوع من الحيوية للفراغ بأكمله..
فالأغلب لكل طراز سمة خاصة به، مثلا الطراز الريفي يغلب عليه الطابع الخشبي والنقوش ذات الألوان الترابية أو النارية، فعليك في البداية دراسة النمط المستخدم بكشل سليم وتحديد الباليتة الخاصة به ..
لا تتردد في أن تضيف لمنزلك قطع اثاث بألوان مختلفة ومتباينة، لتجد في النهاية تصميم متعدد الالوان مبهج وحيوي وبسيط..
إن كنت من محبي التكوينات المختلفة مثل الفسيفساء أو الوحدات الخشبية الصغيرة فستحب مثل هذا النموذج، اختار المصمم فسيفساء بدرجات الأصفر والأبيض والبيج يجمع الألوان المستخدمة في التصميم نفسه..
تحديد مساحة الفراغ ونوعه يجعلك تختار الباليتة المناسبة له، فمثلا هنا فضل المصمم أن يجعل مدخل المنزل هادئ وناعم ودافئ أيضا، مع لمسة من اللون الوردي في مقعدين بتصميم مختلف، ولوحة فنية تحمل روح الطبيعة الخلابة ..
الألوان الخشبية بدرجاتها تجعل منزلك أكثر دفئا، وتسمح لك إضافة تفاصيل خاصة ومتنوعة، والميزة الأكبر لمجموعة الألوان الخشبية هو تناسبها مع أغلب الأنماط والأذواق..
من أين ستبدأ تصميمك، هل من الجدران أم الأرضيات أم من الأثاث نفسه، نعتقد أن المصمم بدأ الرحلة هنا من اللوحة الفنية والتى جمعة درجات الأسود والرمادي والبرتقالي، ومن ثم أتاح الفرصة لتشكيل رائع للغرفة بأكملها، فاختار لها الأبيض والرمادي ولمسات من البرتقالي في الوسادات والقطع الديكورية..
لمحبي الهدوء والأناقة الألوان الحيادية تناديك وتخبرك بأنك تمتلك خيار رائع لمنزل هادئ ومريح ويساعد على الاسترخاء..
البهجة والحيوية تتجسد في تصميم أثاث منزلك الملون، وأقمشة وردية أو متعددة الألوان، لن تجد صعوبة في تنسيق ألوان الجدران والأرضيات مع هذا الاتجاه لأنك ستلجأ للحيادية في الأغلب للحفاظ على التوازن المطلوب..
إن كنت تملك حس فني فما رأيك أن تضيف لمنزلك ألوان بنفسك، قم بطلاء أثاث منزلك وتجديده، لتصنع لوحتك الخاصة في كل ركن وخاصة في غرفة أولادك والتى تحتاج لأفكار مبتكرة ..
يمكنك قراءة .. 9 تصاميم لغرف طعام مدمجة