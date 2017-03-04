10 أفكار رائعة لاختيار ألوان منزلك

في بداية أي تصميم ستجد نفسك مطالب بعدة أشياء مثل تحديد نوعية الفراغ واستخداماته ودراسة المداخل وعناصر التهوية والإضاءة، واختيار الألوان المناسبة لذوقك الخاص والطراز المستخدم، وهو ما سنتحدث معا عنه اليوم فالألوان لها طابع وسحر خاص يمكنها أن تغير تصميم بأكمله وحل مشكلات وأزمات وإضافة لمسات رائعة، فهي قادرة على تحويل منزلك للوحة فنية متكاملة ولكن كيف نختار ألوان بيتك؟ وهو ما تطرقنا له من قبل ولكن إليك مجموعة من الأفكار المتنوعة لاختيار ألوان منزلك قد تلهمك وتساعدك على هذه الخطوة ..