9 أرضيات متميزة لممرات منزلك

هوميفاي دائما ما تهتم بما تحتاجه دائما، وتبحث لك عن كل تفصيلة صغيرة أو كبيرة في ديكورات منزلك، ونقدم لك نموذج متكامل يمكنك الاستعانة به في منزلك، اليوم نتطرق لفراغ قد يعتقد البعض أنه بلا أهمية، وهو الممرات الداخلية والتى تعد مرحلة انتقالية بين غرف المنزل، وهي شريان الحياة للمنزل، فإذا تم إهماله ستشعر بالضيق دائما حتى لو كان منزلك يتمتع بتصميم رائع ومميز، ولأن أي تصميم عبارة عن مجموعة عناصر فسنعرض عليك 9 نماذج رائعة لأرضيات متميزة لممرات داخلة قد تناسب منزلك..
الرخام يظل محتفظا بقيمته ومكانته بين المواد التشطيبية للديكور الداخلي والخارجي، سواء كان لامع أو غير لامع، ولكن هنا المصمم كان اختياره للرخام اللامع ذو درجات بيج متناغمة بتأثير خاص، أضاف بريق خاص وفخامة وأناقة لا مثيل لها ..
أرضيات الباركيه الخشبية لها تأثير خاص على أي فراغ حيث تضيف لمسة دفء وحميمية للتصميم، وأكثر ما يميزها هي أنها تناسب كل الأنماط والألوان والفراغات، استخدامك لها في الممر الداخلي ليتناغم مع باقي فراغات المنزل اختيار ذكي للغاية لتشعر وكأن المنزل وحدة متكاملة ..
ارضيات الباركيه HDF عبارة عن شرائح خشبية سماكتها قوية تستخدم لتغطية الأرضيات بواسطة مادة لاصقة وتتنوع أشكالها وألوانها بما يتماشى مع أذواق الناس المختلفة، هنا اختيار المصمم كان للون العاجي، مما يترك تأثير بصري بالاتساع ..
إذا كان الممر الداخلي يمر بين فراغات مفتوحة يمكنك تمييزها عن طريق تغيير المواد التشطيبية المستخدمة في الأرضيات، فاستخدم هنا المصمم باركيه للمر، وسيراميك ذو لون أبيض لركن خاص لأريكة رائعة..
يمكننا مزج عدة مواد تشطيبية للمر الداخلي مع تغير طبيعته، فمثلا هنا الممر مكون من منطقة أسفل الدرج ثم مرحلة تمهيدية ثم طريقة ذات عرض أقل ، فاستخدم المصمم أرضية خشبية للأولى ورخام ذو لون حيادي للثانية، وللثالثة اختار لون رخام بني جرئ ليميزه عن باقي فراغات المنزل..
الاختيار الأكثر شيوعا في ممرات منازلنا هو الأبيض والأسود
الشطرنج ، يمكنك تصميمه بشكل منتظم او مائل على زاوية 45 درجة كما هو أمامنا، على الطراز الانتقائي جاء هذا التصميم لينال إعجابك بالتأكيد..
البلاطات المتساوية ذات اللون الحيادي اختيار رائع ومميز لممر منزلك رغم تقليديته..
أن تضيف نقوش وزخارف خاصة بالممر الداخلي لمنزلك فكرة رائعة وستجعل منه ركن خاص بمنزلك وقطعة ديكورية مستقلة بذاتها ..
وحدات سداسية الشكل بدرجات من الأبيض والرمادي، مركبة بشكل منتظم ومتناغم، ولكن اختار المصمم أن يضيف فكرة جريئة وهو مج الأرضية الباركيه مع هذا التصميم ليجعلك تقف تفكر في هذا المزيج وتفاصيله..
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