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9 أرضيات متميزة لممرات منزلك

آية منير آية منير
Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum الممر الحديث، المدخل و الدرج
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هوميفاي دائما ما تهتم بما تحتاجه دائما، وتبحث لك عن كل تفصيلة صغيرة أو كبيرة في ديكورات منزلك، ونقدم لك نموذج متكامل يمكنك الاستعانة به في منزلك، اليوم نتطرق لفراغ قد يعتقد البعض أنه بلا أهمية، وهو الممرات الداخلية والتى تعد مرحلة انتقالية بين غرف المنزل، وهي شريان الحياة للمنزل، فإذا تم إهماله ستشعر بالضيق دائما حتى لو كان منزلك يتمتع بتصميم رائع ومميز، ولأن أي تصميم عبارة عن مجموعة عناصر فسنعرض عليك 9 نماذج رائعة لأرضيات متميزة لممرات داخلة قد تناسب منزلك..

1. رخام لامع..

Ristrutturazione zona giorno, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله MDF White
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione zona giorno

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

الرخام يظل محتفظا بقيمته ومكانته بين المواد التشطيبية للديكور الداخلي والخارجي، سواء كان لامع أو غير لامع، ولكن هنا المصمم كان اختياره للرخام اللامع ذو درجات بيج متناغمة بتأثير خاص، أضاف بريق خاص وفخامة وأناقة لا مثيل لها ..

2. الخشب وروعته..

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

أرضيات الباركيه الخشبية لها تأثير خاص على أي فراغ حيث تضيف لمسة دفء وحميمية للتصميم، وأكثر ما يميزها هي أنها تناسب كل الأنماط والألوان والفراغات، استخدامك لها في الممر الداخلي ليتناغم مع باقي فراغات المنزل اختيار ذكي للغاية لتشعر وكأن المنزل وحدة متكاملة ..

3. أرضيات HDF

P and A, okada okada الممر الحديث، المدخل و الدرج
okada

okada
okada
okada

ارضيات الباركيه HDF عبارة عن شرائح خشبية سماكتها قوية تستخدم لتغطية الأرضيات بواسطة مادة لاصقة وتتنوع أشكالها وألوانها بما يتماشى مع أذواق الناس المختلفة، هنا اختيار المصمم كان للون العاجي، مما يترك تأثير بصري بالاتساع ..

4. تمييز الفراغات..

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum الممر الحديث، المدخل و الدرج
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

إذا كان الممر الداخلي يمر بين فراغات مفتوحة يمكنك تمييزها عن طريق تغيير المواد التشطيبية المستخدمة في الأرضيات، فاستخدم هنا المصمم باركيه للمر، وسيراميك ذو لون أبيض لركن خاص لأريكة رائعة..

5. مزيج رائع..

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

يمكننا مزج عدة مواد تشطيبية للمر الداخلي مع تغير طبيعته، فمثلا هنا الممر مكون من منطقة أسفل الدرج ثم مرحلة تمهيدية ثم طريقة ذات عرض أقل ، فاستخدم المصمم أرضية خشبية للأولى ورخام ذو لون حيادي للثانية، وللثالثة اختار لون رخام بني جرئ ليميزه عن باقي فراغات المنزل..

6. أبيض وأسود..

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

الاختيار الأكثر شيوعا في ممرات منازلنا هو الأبيض والأسود الشطرنج ، يمكنك تصميمه بشكل منتظم او مائل على زاوية 45 درجة كما هو أمامنا، على الطراز الانتقائي جاء هذا التصميم لينال إعجابك بالتأكيد..

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7. بلاطات متساوية ..

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

البلاطات المتساوية ذات اللون الحيادي اختيار رائع ومميز لممر منزلك رغم تقليديته..

8. زخارف ونقوش..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

أن تضيف نقوش وزخارف خاصة بالممر الداخلي لمنزلك فكرة رائعة وستجعل منه ركن خاص بمنزلك وقطعة ديكورية مستقلة بذاتها ..

9. وحدات متكاملة ..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

وحدات سداسية الشكل بدرجات من الأبيض والرمادي، مركبة بشكل منتظم ومتناغم، ولكن اختار المصمم أن يضيف فكرة جريئة وهو مج الأرضية الباركيه مع هذا التصميم ليجعلك تقف تفكر في هذا المزيج وتفاصيله..

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