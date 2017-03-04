9 أرضيات متميزة لممرات منزلك

وحدات سداسية الشكل بدرجات من الأبيض والرمادي، مركبة بشكل منتظم ومتناغم، ولكن اختار المصمم أن يضيف فكرة جريئة وهو مج الأرضية الباركيه مع هذا التصميم ليجعلك تقف تفكر في هذا المزيج وتفاصيله..

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